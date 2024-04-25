Тур: 3.
2:1
Первый тайм: 45+'
0'
1:0
12' ГолПаэс Кендри
16' Желтая карточкаОйос Майкл Райан
2:0
38' ГолОйос Майкл Райан
2:1
45' ГолЭндрик II
Ход матча
12'
1:0
16'
38'
2:0
45'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
80
Ортис
Хулио
16
Паэс
Кендри
27
Риос
Ричард
12
Майке
Роша
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Ортис ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Паэс КендриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
22 Guido Villar
-
-
-
-
-
53 Justin Lerma
-
50 Keny Arroyo
-
56 Руис Элкин
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Майке РошаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ЛазароНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
41 Эстевао
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Индепендьенте дель Валле
Палмейрас Сан-Паулу
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ойос Майкл Райан
|1
|0.33
|Ортис Хулио
|1
|0.33
|Паэс Кендри
|1
|0.33
|Сорноса Хуниор
|1 (1)
|0.33
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.33
|Пикерес Хоакин
|1
|0.33
|Морено Анибал
|1
|0.33
|Эстевао
|1
|0.33
Карточки
Индепендьенте дель Валле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ойос Майкл Райан
|1
|0
|Кайседо Бедер
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
|Patrik Mercado
|1
|0
|Паэс Кендри
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|1
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Лопес Брено
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Риос Ричард
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Индепендьенте дель Валле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 2:1 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 3:0
Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Квито 2:1 Эвертон Де Вина - Индепендьенте дель Валле 1:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:1 Индепендьенте дель Валле - Оренсе 2:2 Аукас - Индепендьенте дель Валле 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 3:2
Результаты матчей
Индепендьенте дель Валле
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
2:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте дель Валле
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|2.
|0:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|0:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|4
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 1
|Гремио
|Вильясанти Матиас
|1 1
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1