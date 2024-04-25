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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Индепендьенте дель Валле
2:3
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
12' Гол
Паэс Кендри
16' Желтая карточка
Ойос Майкл Райан
2:0
38' Гол
Ойос Майкл Райан
2:1
45' Гол
Эндрик II
74' Желтая карточка
Ортис Хулио
76' Желтая карточка
Кайседо Бедер
80' Желтая карточка
Vanderlan
2:2
81' Гол
Лазаро
90' Желтая карточка
Риос Ричард
2:3
90' Гол
Luis Guilherme
90'+9
1
Рамирес
Мойсес
4
Ландасури
Антони
14
Карабахаль
Матео
5
Richard
Schunke
15
Кайседо
Бедер
80
Ортис
Хулио
18
Cristian
Zabala
30
Ибарра
Ренато
16
Паэс
Кендри
31
Ибарра
Ромарио
11
Ойос
Майкл
Райан
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
22
Пикерес
Хоакин
27
Риос
Ричард
5
Морено
Анибал
12
Майке
Роша
23
Вейга
Рафаэль
9
Эндрик
II
10
Рони
III
Индепендьенте дель Валле
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте дель Валле
Палмейрас Сан-Паулу

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КЛ
0:1
КЛ
5:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
180

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте дель Валле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ойос Майкл Райан 2 0.67
Ортис Хулио 1 0.33
Паэс Кендри 1 0.33
Сорноса Хуниор 1 (1) 0.33
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лазаро 1 0.33
Лопес Хосе Мануэль 1 0.33
Luis Guilherme 1 0.33
Пикерес Хоакин 1 0.33
Морено Анибал 1 0.33
Эндрик II 1 0.33
Эстевао 1 0.33

Карточки

Индепендьенте дель Валле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Бедер 2 0
Ойос Майкл Райан 1 0
Ортис Хулио 1 0
Cristian Zabala 1 0
Patrik Mercado 1 0
Паэс Кендри 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риос Ричард 2 0
Vanderlan 2 0
Абел Феррейра 1 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Лопес Брено 1 0
Морено Анибал 1 0
Kaiky Naves 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Индепендьенте дель Валле
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Индепендьенте дель Валле
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
7
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте дель Валле
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Индепендьенте дель Валле - Мушук Руна 2:1 Универсидад Католика Кито - Индепендьенте дель Валле 2:2 Индепендьенте дель Валле - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Индепендьенте дель Валле - Либертад Лоха 3:0
Ливерпуль Монтевидео - Индепендьенте дель Валле 1:1 Эмелек - Индепендьенте дель Валле 0:0 Индепендьенте дель Валле - Аукас 1:1 Текнико Университарио - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - Кумбайа 3:0 Индепендьенте дель Валле - Барселона Гуаякиль 3:1 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Квито 2:1 Эвертон Де Вина - Индепендьенте дель Валле 1:2 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 1:1 Индепендьенте дель Валле - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:1 Индепендьенте дель Валле - Оренсе 2:2 Аукас - Индепендьенте дель Валле 2:0 ЛДУ Кито - Индепендьенте дель Валле 2:0 Индепендьенте дель Валле - Депортиво Куэнка 2:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Витория - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ливерпуль Монтевидео 3:1
Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Новоризонтино 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Понте-Прета 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Португеза Испортс - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Мирасол 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:2 Сан-Бернарду - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Санту-Андре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 2:0 Ред Булл Брагантино - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 3:2

Результаты матчей

Индепендьенте дель Валле
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте дель Валле
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Индепендьенте дель Валле
 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Ливерпуль Монтевидео
 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль Монтевидео
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Индепендьенте дель Валле
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Индепендьенте дель Валле
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Ливерпуль Монтевидео
 1 0 0 1 1 - 3 0
4.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Весь список
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