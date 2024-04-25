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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Реал Томайпо
0:1
Первый тайм: 22'
Бельграно

Ход матча

17'
0:1
Ленциони Факундо
Лучшие коэффициенты
Реал Томайпо
Ничья
Бельграно
5.70
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6.10
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3.60
Все Коэффициенты
23
Pedro
Galindo
19
Hallysson
Padilha
2
Juan
Rioja
24
Aldair
Cantillo
20
Leonardo
Justiniano
15
Juan
Orellana1
29
Miguel
Graneros
22
Alan
Alcaraz
6
Sergio
Villamil
21
Matias
Noble
12
Mirko
Tomianovic
25
Лосада
Науэль
37
Mariano
Troilo
13
Мерьяно
Николас
45
Agustin
Baldi
4
Баринага
Хуан
26
Ленциони
Факундо
16
Эстебан
Ролон
34
Geronimo
Heredia
15
Гарсия
Ариэль
11
Рейна
Брайан
29
Хара
Франко
Реал Томайпо
Бельграно

Бомбардиры внутри турнира

Реал Томайпо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хара Франко 1 0.33

Карточки

Реал Томайпо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Hernandez 1 0
Alan Alcaraz 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонго Сантьяго 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Лосада Науэль 1 0
Баринага Хуан 1 0
Мерьяно Николас 1 0

Результаты матчей

Реал Томайпо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Реал Томайпо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Бельграно
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Томайпо
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0 Реал Томайпо - Реал Санта Крус 2:1 Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Сан-Антонио Було Було - Реал Томайпо 3:0
Реал Томайпо - Стронгест 2:0 Ройял Пари - Реал Томайпо 1:1 Реал Томайпо - Вильстерман 0:0 Стронгест - Реал Томайпо 2:1 Реал Томайпо - Ройял Пари 0:2 Реал Томайпо - Сан-Антонио Було Було 2:2 Реал Санта Крус - Реал Томайпо 1:2 Реал Томайпо - Атлетико Пальмафлор 4:0 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Реал Томайпо - Индепендьенте Петролеро 2:1 Университарио Винто - Реал Томайпо 0:1 Реал Томайпо - Насьональ Потоси 0:0 Вильстерман - Реал Томайпо 3:0 Реал Томайпо - Олвейс Реди 2:0 Вака Диес - Реал Томайпо 0:1 Реал Томайпо - Либертад Гран Маморе 3:2
Бельграно
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бельграно - Расинг Авельянеда 0:4 Дельфин - Бельграно 1:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 1:2 Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Тигре - Бельграно 1:4 Бельграно - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1 Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла-Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1

Результаты матчей

Реал Томайпо
Бельграно

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Реал Томайпо
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 1:0 3 1 2 0 2 - 1 5
2.
Дельфин
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Реал Томайпо
 0:1 3 0 1 2 0 - 3 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Дельфин
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Бельграно
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Реал Томайпо
 0:1 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 1:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Дельфин
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Реал Томайпо
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 1 0 1 0 0 - 0 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Унион Ла-Калера Nicolas Ferreyra 2
Универсидад Католика Кито Грильо Фаусто 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Гарсия Ариэль сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Ленциони Факундо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится ничьей.
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Лучшие коэффициенты
Реал Томайпо
Ничья
Бельграно
5.70
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6.10
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3.60
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