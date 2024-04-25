Тур: 3.
Ход матча
2'
5'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
11
Вака
Рамиро
10
Bruno
Savio
23
Луис
Давид
43
Уэсли
Лопес
17
Винья
Матиас
48
Хесус
Игорь
29
Viktor
Hugo
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Вака РамироПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Bruno SavioНападающий
- Нападающий
-
28 Мендес БруноЗащитник
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Вака ХенриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
30 Javier Uzeda
-
8 Luis Paz
-
15 Paulino Paz
-
-
33 Ervin Vaca
-
Главный тренер: Flavio Robatto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
-
48 Хесус ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
57 Иаго ЛопесЗащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
-
35 Lucas Rayan
-
-
26 Werton
-
19 Lorran
-
-
64 Wallace Yan
-
66 _Caio Barone
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Боливар
Фламенго
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Боливар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jose M.F. Moreno Chico4
|4 (1)
|1.33
|Bruno Savio
|2
|0.67
|Сагредо Хесус
|1
|0.33
|Вака Рамиро
|1
|0.33
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|2 (1)
|0.67
|Винья Матиас
|1
|0.33
|Ортис Лео
|1
|0.33
Карточки
Боливар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роша Йомар
|0
|1
|Bruno Savio
|1
|0
|Jose M.F. Moreno Chico4
|1
|0
|Renzo Orihuela
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Араужо Луис
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Результаты матчей
Боливар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Боливар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фламенго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Боливар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Боливар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боливар - Сан-Антонио Було Було 1:1 Сан-Антонио Було Було - Боливар 1:0 Боливар - Мильонариос 3:2 ГВ Сан-Хосе - Боливар 2:1
Палестино - Боливар 0:4 Боливар - Ориенте Петролеро 4:2 Боливар - Вильстерман 2:1 Стронгест - Боливар 2:1 Вильстерман - Боливар 1:2 Боливар - Стронгест 4:4 Ориенте Петролеро - Боливар 0:2 Боливар - ГВ Сан-Хосе 3:1 Ройял Пари - Боливар 1:0 Мелгар - Боливар 1:1 Реал Санта Крус - Боливар 3:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Атлетико Пальмафлор - Боливар 1:7 Боливар - Индепендьенте Петролеро 5:1 Вака Диес - Боливар 4:3 Университарио Винто - Боливар 2:2
Фламенго
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0
Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1
Результаты матчей
Боливар
Фламенго
Точный счет
3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Боливар
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|4
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 1
|Гремио
|Вильясанти Матиас
|1 1
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1