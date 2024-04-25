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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Боливар
1:1
Первый тайм: 45+'
Фламенго
0'
1:0
2' Гол
Jose M.F. Moreno Chico4
1:1
5' Гол
Винья Матиас

Ход матча

2'
Jose M.F. Moreno Chico4
1:0
5'
1:1
Винья Матиас
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боливар
Ничья
Фламенго
2.10
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3.70
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4.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лампе
Карлос
26
Сааведра
Эрвин
44
Renzo
Orihuela
4
Сагредо
Хесус
23
Хустиниано
Леонель
11
Вака
Рамиро
20
Сауседо
Фернандо
19
Jose
M.F.
Moreno
Chico4
10
Bruno
Savio
17
Родригес
Патрисио
II
1
Росси
Агустин
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
3
Ортис
Лео
43
Уэсли
Лопес
17
Винья
Матиас
48
Хесус
Игорь
18
Де
ла
Крус
Николас
8
Жерсон
Сантос
29
Viktor
Hugo
27
Энрике
Бруно
Боливар
4-3-3
Фламенго
3-4-2-1

История личных встреч

Боливар
Фламенго

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

КЛ
1:0
КЛ
2:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Боливар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose M.F. Moreno Chico4 4 (1) 1.33
Bruno Savio 2 0.67
Сагредо Хесус 1 0.33
Вака Рамиро 1 0.33
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 2 (1) 0.67
Винья Матиас 1 0.33
Ортис Лео 1 0.33

Карточки

Боливар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роша Йомар 0 1
Bruno Savio 1 0
Jose M.F. Moreno Chico4 1 0
Renzo Orihuela 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 1 0
Араужо Луис 1 0
Де ла Крус Николас 1 0

Результаты матчей

Боливар
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Боливар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Фламенго
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Боливар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Фламенго
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Боливар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Боливар - Сан-Антонио Було Було 1:1 Сан-Антонио Було Було - Боливар 1:0 Боливар - Мильонариос 3:2 ГВ Сан-Хосе - Боливар 2:1
Палестино - Боливар 0:4 Боливар - Ориенте Петролеро 4:2 Боливар - Вильстерман 2:1 Стронгест - Боливар 2:1 Вильстерман - Боливар 1:2 Боливар - Стронгест 4:4 Ориенте Петролеро - Боливар 0:2 Боливар - ГВ Сан-Хосе 3:1 Ройял Пари - Боливар 1:0 Мелгар - Боливар 1:1 Реал Санта Крус - Боливар 3:1 Боливар - Реал Томайпо 4:1 Атлетико Пальмафлор - Боливар 1:7 Боливар - Индепендьенте Петролеро 5:1 Вака Диес - Боливар 4:3 Университарио Винто - Боливар 2:2
Фламенго
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 2:1 Атлетико Гойаненсе - Фламенго 1:2 Фламенго - Палестино 2:0
Фламенго - Нова-Игуасу 1:0 Мильонариос - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 0:3 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Фламенго - Мадурейра 3:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Боавишта РЖ 4:0 Бангу - Фламенго 0:3 Фламенго - Волта-Редонда 3:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:0 Сампайо Корреа РЖ - Фламенго 0:2 Португеза - Фламенго 0:0 Орландо Сити - Фламенго 1:1 Нова-Игуасу - Фламенго 1:1

Результаты матчей

Боливар
Фламенго

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Боливар
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1:1 3 2 1 0 8 - 3 7
2.
Фламенго
 1:1 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Мильонариос
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Палестино
 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Фламенго
 1:1 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Мильонариос
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1:1 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фламенго
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
3.
Мильонариос
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боливар
Ничья
Фламенго
2.10
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3.70
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