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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Райо Зулиано
0:4
Второй тайм: 87'
Спортиво Амелиано
0'
20' Желтая карточка
Контрера Альберто
0:1
35' Гол
Ivan Valdez
40' Желтая карточка
Edison Penilla
45' Желтая карточка
Diego Enrique Melean Berrueta
0:2
45' Пенальти
Контрера Альберто
0:3
56' Гол
Ivan Valdez
0:4
60' Гол
Marcos Martinich

Ход матча

20'
 
Контрера Альберто
35'
0:1
Ivan Valdez
40'
Edison Penilla
 
45'
Diego Enrique Melean Berrueta
 
45'
0:2
Контрера Альберто
46'
Heiderber Ramirez
Saimon Ramirez
 
46'
Gilmar Martinez
Angel Faria
 
56'
0:3
Ivan Valdez
60'
0:4
Marcos Martinich
75'
 
Fredy Vera2
Контрера Альберто
75'
 
Ромеро Оскар
Silvio Gabriel Torales
82'
Pierangelo Pagnano
Kenin Montiel
 
82'
Armando Araque
Junior Colina
 
82'
 
Anibal Vega da Silva
Alejandro Samudio
82'
 
Leonardo Villagra
Sergio Bareiro
Лучшие коэффициенты
Райо Зулиано
Ничья
Спортиво Амелиано
33.00
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3.30
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2.20
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Все Коэффициенты
1
Luiz
Corredor
22
Edison
Penilla
4
Hermes
Rodriguez
13
Diego
Enrique
Melean
Berrueta
33
Angel
Faria
32
Albert
Barboza
11
Kenin
Montiel
18
Edwin
Castro2
19
Saimon
Ramirez
43
Gerardo
Padron
7
Junior
Colina
12
Nicolas
Rossi
26
Julio
Gonzalez
3
Francisco
Baez
4
Thomas
Gutierrez
24
Marcos
Martinich
36
Мартинес
Луис
8
Silvio
Gabriel
Torales
7
Alejandro
Samudio
29
Ivan
Valdez
40
Контрера
Альберто
9
Sergio
Bareiro
Райо Зулиано
Спортиво Амелиано

Бомбардиры внутри турнира

Райо Зулиано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спортиво Амелиано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Valdez 2 0.5
Julio Gonzalez 1 0.25
Marcos Martinich 1 0.25
Fredy Vera2 1 0.25
Alejandro Samudio 1 0.25
Контрера Альберто 1 (1) 0.25

Карточки

Райо Зулиано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Enrique Melean Berrueta 2 0
Luiz Corredor 1 0
Edison Penilla 1 0
Junior Colina 1 0
Gerardo Padron 1 0
Спортиво Амелиано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Контрера Альберто 1 0
Патиньо Хуан 1 0
Marcos Martinich 1 0
Elias Sarquis 1 0

Результаты матчей

Райо Зулиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спортиво Амелиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Райо Зулиано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Амелиано
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
2
Райо Зулиано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Спортиво Амелиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Зулиано
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Карабобо - Райо Зулиано 2:2
Райо Зулиано - Данубио 0:2 Райо Зулиано - Универсидад Сентраль 2:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Эрманос Кольменарес 0:1 Монагас - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Ангостура 2:3 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Академия Пуэрто Кабельо - Райо Зулиано 3:1 Самора Баринас - Райо Зулиано 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Райо Зулиано - Португеза Акаригуа 3:1 Райо Зулиано - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Райо Зулиано - Каракас 0:0 Райо Зулиано - Ангостура 2:1 Минерос де Гуайяна - Райо Зулиано 1:0
Спортиво Амелиано
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1
Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Такуари - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Сол де Америка 2:1 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:0 Спортиво Амелиано - 2 де Майо 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Гуарани Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Спортиво Амелиано - Насьональ Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Спортиво Амелиано 0:3 Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 1:0

Результаты матчей

Райо Зулиано
Спортиво Амелиано

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

6:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Райо Зулиано
Спортиво Амелиано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Спортиво Амелиано
 4:0 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Данубио
 3 1 1 1 2 - 1 4
4.
Райо Зулиано
 0:4 3 0 0 3 0 - 12 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Данубио
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Спортиво Амелиано
 4:0 1 0 0 1 1 - 4 0
4.
Райо Зулиано
 0:4 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Спортиво Амелиано
 4:0 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Данубио
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Райо Зулиано
 0:4 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Райо Зулиано Diego Enrique Melean Berrueta 2
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Весь список
  • 56'
    Г О О О О Л - Иван Вальдес бьет в цель!
  • 46'
    Saimon Ramirez уходит с поля. Heiderber Ramirez выходит вместо него
  • 46'
    Анджел Фариа уходит с поля. Gilmar Martinez выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Райо Зулиано
    Ничья
    Спортиво Амелиано
    33.00
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    3.30
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    2.20
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    Спортиво Амелиано
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