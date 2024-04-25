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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Райо Зулиано
0:4
Конец матча
Спортиво Амелиано
0'
20' Желтая карточка
Контрера Альберто
0:1
35' Гол
Ivan Valdez
40' Желтая карточка
Edison Penilla
45' Желтая карточка
Diego Enrique Melean Berrueta
0:2
45' Пенальти
Контрера Альберто
0:3
56' Гол
Ivan Valdez
0:4
60' Гол
Marcos Martinich
88' Желтая карточка
Мартинес Луис
90' Желтая карточка
Пас Йеферсон
90'+9
1
Luiz
Corredor
22
Edison
Penilla
4
Hermes
Rodriguez
13
Diego
Enrique
Melean
Berrueta
33
Angel
Faria
32
Albert
Barboza
11
Kenin
Montiel
18
Edwin
Castro2
19
Saimon
Ramirez
43
Gerardo
Padron
7
Junior
Colina
12
Nicolas
Rossi
26
Julio
Gonzalez
3
Francisco
Baez
4
Thomas
Gutierrez
24
Marcos
Martinich
36
Мартинес
Луис
8
Silvio
Gabriel
Torales
7
Alejandro
Samudio
29
Ivan
Valdez
40
Контрера
Альберто
9
Sergio
Bareiro
Райо Зулиано
Спортиво Амелиано

Бомбардиры внутри турнира

Райо Зулиано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спортиво Амелиано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Valdez 2 0.5
Julio Gonzalez 1 0.25
Marcos Martinich 1 0.25
Fredy Vera2 1 0.25
Alejandro Samudio 1 0.25
Контрера Альберто 1 (1) 0.25

Карточки

Райо Зулиано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Enrique Melean Berrueta 2 0
Пас Йеферсон 1 0
Luiz Corredor 1 0
Edison Penilla 1 0
Junior Colina 1 0
Gerardo Padron 1 0
Спортиво Амелиано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Контрера Альберто 1 0
Патиньо Хуан 1 0
Marcos Martinich 1 0
Мартинес Луис 1 0
Elias Sarquis 1 0

Результаты матчей

Райо Зулиано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спортиво Амелиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Райо Зулиано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Амелиано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
2
Райо Зулиано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Спортиво Амелиано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Зулиано
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Карабобо - Райо Зулиано 2:2
Райо Зулиано - Данубио 0:2 Райо Зулиано - Универсидад Сентраль 2:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Эрманос Кольменарес 0:1 Монагас - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Ангостура 2:3 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Академия Пуэрто Кабельо - Райо Зулиано 3:1 Самора Баринас - Райо Зулиано 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Райо Зулиано - Португеза Акаригуа 3:1 Райо Зулиано - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Райо Зулиано - Каракас 0:0 Райо Зулиано - Ангостура 2:1 Минерос де Гуайяна - Райо Зулиано 1:0
Спортиво Амелиано
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1
Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Такуари - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Сол де Америка 2:1 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:0 Спортиво Амелиано - 2 де Майо 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Гуарани Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Спортиво Амелиано - Насьональ Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Спортиво Амелиано 0:3 Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 1:0

Результаты матчей

Райо Зулиано
Спортиво Амелиано

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

6:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Райо Зулиано
Спортиво Амелиано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
Спортиво Амелиано
 3 1 1 1 5 - 4 4
3.
Данубио
 3 1 1 1 2 - 1 4
4.
Райо Зулиано
 3 0 0 3 0 - 12 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 1 1 0 0 6 - 0 3
2.
Данубио
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Спортиво Амелиано
 1 0 0 1 1 - 4 0
4.
Райо Зулиано
 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Спортиво Амелиано
 2 1 1 0 4 - 0 4
3.
Данубио
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Райо Зулиано
 1 0 0 1 0 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Райо Зулиано Diego Enrique Melean Berrueta 2
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Весь список
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