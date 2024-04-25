Тур: 3.
0:4
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаКонтрера Альберто
0:1
35' ГолIvan Valdez
40' Желтая карточкаEdison Penilla
45' Желтая карточкаDiego Enrique Melean Berrueta
0:2
45' ПенальтиКонтрера Альберто
0:3
56' ГолIvan Valdez
0:4
60' ГолMarcos Martinich
88' Желтая карточкаМартинес Луис
90' Желтая карточкаПас Йеферсон
90'+9
Ход матча
35'
0:1
40'
45'
56'
0:3
60'
0:4
88'
90'
33
Angel
Faria
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Angel FariaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Пас ЙеферсонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
10 Luis Paz
-
-
25 Jaider Julio
-
-
-
27 Jhon Mejia
-
-
Главный тренер: Элвис Мартинес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivan ValdezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ромеро ОскарПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
11 Fredy Vera2
-
-
-
32 Alex Servian
-
-
Главный тренер: Pedro Sarabia
Бомбардиры внутри турнира
Райо Зулиано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Спортиво Амелиано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Valdez
|2
|0.5
|Julio Gonzalez
|1
|0.25
|Marcos Martinich
|1
|0.25
|Fredy Vera2
|1
|0.25
|Alejandro Samudio
|1
|0.25
|Контрера Альберто
|1 (1)
|0.25
Карточки
Райо Зулиано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Enrique Melean Berrueta
|2
|0
|Пас Йеферсон
|1
|0
|Luiz Corredor
|1
|0
|Edison Penilla
|1
|0
|Junior Colina
|1
|0
|Gerardo Padron
|1
|0
Спортиво Амелиано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Контрера Альберто
|1
|0
|Патиньо Хуан
|1
|0
|Marcos Martinich
|1
|0
|Мартинес Луис
|1
|0
|Elias Sarquis
|1
|0
Результаты матчей
Райо Зулиано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Спортиво Амелиано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Райо Зулиано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Спортиво Амелиано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
2
Райо Зулиано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Спортиво Амелиано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
17%
1
25%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
8%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
2
50%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Зулиано
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эстудиантес Мерида - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Райо Зулиано 6:0 Карабобо - Райо Зулиано 2:2
Райо Зулиано - Данубио 0:2 Райо Зулиано - Универсидад Сентраль 2:2 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Райо Зулиано - Эрманос Кольменарес 0:1 Монагас - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Ангостура 2:3 Райо Зулиано - Депортиво Ла-Гуайра 0:0 Академия Пуэрто Кабельо - Райо Зулиано 3:1 Самора Баринас - Райо Зулиано 1:1 Тачира - Райо Зулиано 2:1 Райо Зулиано - Каракас 0:1 Райо Зулиано - Португеза Акаригуа 3:1 Райо Зулиано - Академия Пуэрто Кабельо 1:0 Райо Зулиано - Каракас 0:0 Райо Зулиано - Ангостура 2:1 Минерос де Гуайяна - Райо Зулиано 1:0
Спортиво Амелиано
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Данубио - Спортиво Амелиано 0:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1
Спортиво Амелиано - Атлетико Паранаэнсе 1:4 Такуари - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Сол де Америка 2:1 Либертад - Спортиво Амелиано 4:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:0 Спортиво Амелиано - 2 де Майо 0:2 Спортиво Триниденсе - Спортиво Амелиано 0:1 Спортиво Амелиано - Спортиво Лукеньо 1:3 Гуарани Асунсьон - Спортиво Амелиано 0:0 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Спортиво Амелиано 1:1 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Спортиво Амелиано - Насьональ Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Спортиво Амелиано 0:3 Спортиво Амелиано - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:2 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 1:0
Результаты матчей
Райо Зулиано
Спортиво Амелиано
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
6:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Райо Зулиано
Спортиво Амелиано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 12
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|6 - 0
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 6
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Бельграно
|Мерьяно Николас
|1 1
|Райо Зулиано
|Diego Enrique Melean Berrueta
|2
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2