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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Антверпен
0:3
Конец матча
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
16' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
19' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
36' Желтая карточка
Расмуссен Матиас
0:1
48' Гол
Пуэртас Кэмерон
50' Желтая карточка
Алдервейрельд Тоби
0:2
56' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
58' Желтая карточка
Батай Йелле
69' Желтая карточка
Кейта Мандела
85' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
0:3
87' Гол
Пуэртас Кэмерон
90'+6
91
Ламменс
Сенне
34
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
6
Матазо
Элио
27
Кейта
Мандела
19
Эджуке
Чидера
10
Баликвиша
Мишель-Анже
24
Эккеленкамп
Юрген
18
Янссен
Винсент
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
24
Ванхутт
Шарль
23
Пуэртас
Кэмерон
11
Теклаб
Хенок
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
29
Нильссон
Хокан
Антверпен
4-2-3-1
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:2
К
1:0
К
1:0
ПДА
2:0
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
2:0
ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.11
0.67

Среднее время на гол

81
135

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.39
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

64
101

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 10 (1) 0.29
Иленикена Джордж 8 0.23
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.14
Муйя Арбнор 5 0.14
Эккеленкамп Юрген 5 0.14
Ондрейка Якоб 5 (2) 0.14
Эджуке Чидера 4 0.11
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.09
Керк Джирано 2 0.06
Вермирен Артур 1 0.03
Корбани Кобе 1 0.03
Вейндал Оуэн 1 0.03
Батай Йелле 1 0.03
Винс Сэмюэл 1 0.03
Mahamadou Doumbia 1 0.03
Юсуф Альхассан 0 0
Кейта Мандела 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Victor Udoh 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 18 (1) 0.51
Нильссон Хокан 13 (5) 0.37
Пуэртас Кэмерон 9 (3) 0.26
Эккерт Айенса Деннис 8 (3) 0.23
Лапуссен Лоик 5 0.14
Сайкс Росс 4 0.11
Кастро-Монтес Алессио 3 0.09
Родригес Кевин II 3 0.09
Терхо Каспер 3 0.09
Расмуссен Матиас 2 0.06
Бёрджесс Кристиан 1 0.03
Кабангу Элтон 1 0.03
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 8 0
Ван Ден Босх Зено 5 0
Кейта Мандела 3 1
Алдервейрельд Тоби 4 0
Керк Джирано 4 0
Батай Йелле 4 0
Эккеленкамп Юрген 4 0
Баликвиша Мишель-Анже 4 0
Эджуке Чидера 3 0
Юсуф Альхассан 3 0
Ондрейка Якоб 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Ван Боммел Марк 2 0
Кулибали Сумайла 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Вейндал Оуэн 0 1
Де Лат Ричи 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрджесс Кристиан 9 1
Ванхутт Шарль 9 0
Нильссон Хокан 8 0
Макаллистер Кевин 7 0
Лапуссен Лоик 7 0
Эль-Амин Амура Мохамед 7 0
Амани Жан 5 0
Матида Коки 3 1
Расмуссен Матиас 4 0
Пуэртас Кэмерон 4 0
Морис Антони 2 1
Кастро-Монтес Алессио 3 0
Сайкс Росс 2 0
Терхо Каспер 2 0
Теклаб Хенок 2 0
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Эккерт Айенса Деннис 1 0

Результаты матчей

Антверпен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Юнион Сент-Жиллуаз
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
6
Антверпен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Юнион Сент-Жиллуаз
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

14
7

Упущенные победы

20
34
Антверпен
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Юнион Сент-Жиллуаз
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (12)
29% (10)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)

Сухие победы

10
7

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

22
13

Упущенные победы

24
40

Голы по времени матча

Забито

31
33
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 13
24 Не забивали 19
6
19%
5
15%
1-15
1
3%
7
21%
16-30
9
29%
29%
4
12%
31-45
1
3%
8
24%
46-60
5
16%
4
12%
61-75
9
29%
29%
5
15%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
5
28%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
5
29%
29%
7
39%
76-90

Забито

23
37
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
2
9%
1
3%
1-15
4
17%
8
22%
16-30
5
22%
12
32%
31-45
2
9%
4
11%
46-60
5
22%
5
14%
61-75
5
22%
7
19%
76-90

Пропущено

20
21
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
6
30%
4
19%
76-90

Забито

54
70
27 В 1-м тайме 37
27 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 24
12 Не забивали 3
8
15%
6
9%
1-15
5
9%
15
21%
16-30
14
26%
16
23%
31-45
3
6%
12
17%
46-60
10
19%
9
13%
61-75
14
26%
12
17%
76-90

Пропущено

37
39
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 26
4
11%
5
13%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
7
19%
8
21%
31-45
7
19%
6
15%
46-60
5
14%
4
10%
61-75
11
30%
30%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1

Результаты матчей

Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
6:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
2 раза 12%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 31%
1
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%
2
12 раз 34%
1
9 раз 26%
3
8 раз 23%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
16
1
8
9
1.5
13
4
6
11
2.5
5
12
4
13
3.5
2
15
2
15
4.5
1
16
2
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
16
2
6
12
1.5
10
8
3
15
2.5
6
12
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
11
0.5
Больше Меньше
32
3
14
21
1.5
23
12
9
26
2.5
11
24
5
30
3.5
3
32
2
33
4.5
1
34
2
33
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 3 0 2 8 - 6 41
2.
Брюгге
 5 4 1 0 13 - 3 39
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 0 4 7 - 8 38
4.
Генк
 5 3 1 1 5 - 6 34
5.
Серкль Брюгге
 5 1 2 2 5 - 8 29
6.
Антверпен
 5 1 0 4 1 - 8 29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 1 41
2.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 31
3.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 2 25
4.
Брюгге
 3 3 0 0 10 - 1 9
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 3 - 5 0
6.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 4 - 3 38
2.
Брюгге
 2 1 1 0 3 - 2 30
3.
Антверпен
 3 1 0 2 1 - 4 29
4.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 4 - 6 4
5.
Генк
 2 1 0 1 1 - 4 3
6.
Андерлехт
 2 0 0 2 2 - 5 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 17 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
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Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
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