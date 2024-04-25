Тур: 5. Стадион: Босуил.
0:3
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаЭль-Амин Амура Мохамед
19' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
36' Желтая карточкаРасмуссен Матиас
0:1
48' ГолПуэртас Кэмерон
50' Желтая карточкаАлдервейрельд Тоби
0:2
56' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
58' Желтая карточкаБатай Йелле
69' Желтая карточкаКейта Мандела
85' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
0:3
87' ГолПуэртас Кэмерон
90'+6
Ход матча
36'
48'
0:1
56'
58'
69'
87'
34
Батай
Йелле
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
8 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.8%
27.8%
44.4%
5 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Среднее время на гол
54
81
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.11
0.67
Среднее время на гол
81
135
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.39
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
64
101
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (1)
|0.29
|Иленикена Джордж
|8
|0.23
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.14
|Муйя Арбнор
|5
|0.14
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.14
|Ондрейка Якоб
|5 (2)
|0.14
|Эджуке Чидера
|4
|0.11
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.09
|Керк Джирано
|2
|0.06
|Вермирен Артур
|1
|0.03
|Корбани Кобе
|1
|0.03
|Вейндал Оуэн
|1
|0.03
|Батай Йелле
|1
|0.03
|Винс Сэмюэл
|1
|0.03
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.03
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Victor Udoh
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (1)
|0.51
|Нильссон Хокан
|13 (5)
|0.37
|Пуэртас Кэмерон
|9 (3)
|0.26
|Эккерт Айенса Деннис
|8 (3)
|0.23
|Лапуссен Лоик
|5
|0.14
|Сайкс Росс
|4
|0.11
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0.09
|Родригес Кевин II
|3
|0.09
|Терхо Каспер
|3
|0.09
|Расмуссен Матиас
|2
|0.06
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.03
|Кабангу Элтон
|1
|0.03
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|8
|0
|Ван Ден Босх Зено
|5
|0
|Кейта Мандела
|3
|1
|Алдервейрельд Тоби
|4
|0
|Керк Джирано
|4
|0
|Батай Йелле
|4
|0
|Эккеленкамп Юрген
|4
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|4
|0
|Эджуке Чидера
|3
|0
|Юсуф Альхассан
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Ван Боммел Марк
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Вейндал Оуэн
|0
|1
|Де Лат Ричи
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрджесс Кристиан
|9
|1
|Ванхутт Шарль
|9
|0
|Нильссон Хокан
|8
|0
|Макаллистер Кевин
|7
|0
|Лапуссен Лоик
|7
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|7
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Матида Коки
|3
|1
|Расмуссен Матиас
|4
|0
|Пуэртас Кэмерон
|4
|0
|Морис Антони
|2
|1
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0
|Сайкс Росс
|2
|0
|Терхо Каспер
|2
|0
|Теклаб Хенок
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Юнион Сент-Жиллуаз
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
4
6
Антверпен
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Юнион Сент-Жиллуаз
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
14
7
Упущенные победы
20
34
Антверпен
64%
36%
16 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (15)
34% (12)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Юнион Сент-Жиллуаз
50%
50%
14 побед 14 поражений
Первый тайм
34% (12)
29% (10)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (13)
31% (11)
31% (11)
Сухие победы
10
7
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
22
13
Упущенные победы
24
40
Голы по времени матча
Забито
31
33
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 17
7 Забивали первыми 13
24 Не забивали 19
6
19%
5
15%
1-15
1
3%
7
21%
16-30
9
29%
29%
4
12%
31-45
1
3%
8
24%
46-60
5
16%
4
12%
61-75
9
29%
29%
5
15%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
2
12%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
3
18%
5
28%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
1
6%
61-75
5
29%
29%
7
39%
76-90
Забито
23
37
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
23 Не забивали 19
2
9%
1
3%
1-15
4
17%
8
22%
16-30
5
22%
12
32%
31-45
2
9%
4
11%
46-60
5
22%
5
14%
61-75
5
22%
7
19%
76-90
Пропущено
20
21
8 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
4
20%
3
14%
31-45
3
15%
4
19%
46-60
3
15%
3
14%
61-75
6
30%
4
19%
76-90
Забито
54
70
27 В 1-м тайме 37
27 Во 2-м тайме 33
15 Забивали первыми 24
12 Не забивали 3
8
15%
6
9%
1-15
5
9%
15
21%
16-30
14
26%
16
23%
31-45
3
6%
12
17%
46-60
10
19%
9
13%
61-75
14
26%
12
17%
76-90
Пропущено
37
39
14 В 1-м тайме 18
23 Во 2-м тайме 21
17 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 26
4
11%
5
13%
1-15
3
8%
5
13%
16-30
7
19%
8
21%
31-45
7
19%
6
15%
46-60
5
14%
4
10%
61-75
11
30%
30%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Брюгге - Антверпен 3:0 Антверпен - Генк 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Кортрейк - Антверпен 0:1 Антверпен - Сент-Трейден 3:0 Антверпен - Остенде 3:0 Гент - Антверпен 2:2 Антверпен - Мехелен 0:1 РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1 Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:3 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0
Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Фенербахче 0:3 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Стандард 2:1 Айнтрахт Фр - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Кортрейк - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Юнион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1
Результаты матчей
Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
6:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
2:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
4
2 раза 12%
6
2 раза 12%
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
6:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
2:3
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 31%
1
10 раз 29%
2
5 раз 14%
3
4 раза 11%
4
3 раза 9%
6
2 раза 6%
2
12 раз 34%
1
9 раз 26%
3
8 раз 23%
0
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
161
89
134
611
512
413
215
215
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
162
612
108
315
612
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
323
1421
2312
926
1124
530
332
233
134
233
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|41
|2.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|39
|3.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|38
|4.
|5
|3
|1
|1
|5 - 6
|34
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|29
|6.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|41
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|31
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|25
|4.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|5.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|6.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|38
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|30
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|29
|4.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|6.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|17 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9