Тур: 29. Стадион: Фалмер. Главный судья: Джиллетт Джаред
0:4
Второй тайм: 64'
0'
0:1
17' ГолДе Брёйне Кевин
0:2
26' ГолФоден Фил
0:3
34' ГолФоден Фил
35' Желтая карточкаВельтман Йоел
0:4
62' ГолАльварес Хулиан
Ход матча
17'
0:1
26'
0:2
34'
0:3
35'
57'
62'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
1 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
5 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 0
-
221 Количество передач 416
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
9.50 Точный счёт 1:2
-
2.04 Тайм-матч (П2-П2)
-
-
3.18 Тотал больше 4 голов
-
-
1.70 Обе команды забьют
-
-
1.54 ТБ(2,5) голов
-
-
23
Стил
Джейсон
15
Модер
Якуб
14
Лаллана
Адам
18
Уэлбек
Данни
47
Фоден
Фил
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Гомес СерхиоЗащитник
-
82 Льюис РикоЗащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
11 Доку ЖеремиПолузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
52 Бобб ОскарПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Манчестер Сити
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
13.3%
6.7%
80%
2 победы 1 ничья 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.14
0.38
Среднее время на гол
78
240
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
2.38
2.86
Среднее время на гол
37
31
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.8
1.53
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
Среднее время на гол
50
58
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.24
|Адингра Симон
|6
|0.18
|Фергюсон Эван
|6
|0.18
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.12
|Уэлбек Данни
|4
|0.12
|Митома Каору
|3
|0.09
|Данк Льюис
|3
|0.09
|Марч Соломон
|3
|0.09
|Буонанотте Факундо
|3
|0.09
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.09
|Эступиньян Первис
|2
|0.06
|Фати Ансу
|2
|0.06
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|20 (4)
|0.61
|Фоден Фил
|16
|0.48
|Альварес Хулиан
|8 (1)
|0.24
|Родри Эрнандес
|7
|0.21
|Силва Бернарду
|6
|0.18
|Де Брёйне Кевин
|4
|0.12
|Доку Жереми
|3
|0.09
|Грилиш Джек
|3
|0.09
|Аке Натан
|2
|0.06
|Аканджи Мануэль
|2
|0.06
|Льюис Рико
|2
|0.06
|Гвардиол Йошко
|1
|0.03
|Бобб Оскар
|1
|0.03
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|Стоунс Джон
|1
|0.03
|Уокер Кайл
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
|Гомес Серхио
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|6
|1
|Буонанотте Факундо
|7
|0
|Гилмор Билли
|5
|1
|Балеба Карлос
|6
|0
|Гросс Паскаль
|5
|0
|Де Дзерби Роберто
|4
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Эступиньян Первис
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Уэлбек Данни
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Модер Якуб
|2
|0
|Фати Ансу
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
|О’Махони Марк
|1
|0
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|8
|1
|Силва Бернарду
|7
|0
|Грилиш Джек
|6
|0
|Эдерсон Мораес
|5
|0
|Аканджи Мануэль
|3
|1
|Ковачич Матео
|3
|0
|Доку Жереми
|3
|0
|Гвардиол Йошко
|3
|0
|Хосеп Гвардиола
|3
|0
|Де Брёйне Кевин
|2
|0
|Уокер Кайл
|2
|0
|Стоунс Джон
|2
|0
|Альварес Хулиан
|2
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
|Фоден Фил
|1
|0
|Льюис Рико
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
9
9
Упущенные победы
8
7
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Манчестер Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
23
0
Упущенные победы
15
41
Брайтон
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Манчестер Сити
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
32
9
Упущенные победы
23
48
Голы по времени матча
Забито
27
34
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
3
11%
3
9%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
2
7%
7
21%
46-60
6
22%
9
26%
61-75
8
30%
30%
7
21%
76-90
Пропущено
20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
5
25%
5
29%
29%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
5
25%
4
24%
76-90
Забито
22
41
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 12
22 Не забивали 16
2
9%
5
12%
1-15
6
27%
6
15%
16-30
2
9%
7
17%
31-45
6
27%
4
10%
46-60
2
9%
8
20%
61-75
4
18%
11
27%
76-90
Пропущено
33
16
15 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
6
18%
4
25%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
8
24%
3
19%
61-75
8
24%
6
38%
76-90
Забито
49
75
21 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 46
12 Забивали первыми 20
10 Не забивали 3
5
10%
8
11%
1-15
10
20%
11
15%
16-30
6
12%
10
13%
31-45
8
16%
11
15%
46-60
8
16%
17
23%
61-75
12
24%
18
24%
76-90
Пропущено
53
33
24 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 23
6
11%
5
15%
1-15
10
19%
4
12%
16-30
8
15%
7
21%
31-45
3
6%
1
3%
46-60
13
25%
6
18%
61-75
13
25%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1
Результаты матчей
Брайтон
Манчестер Сити
Точный счет
1:1
4 раза 27%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
7 раз 22%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
2
3 раза 9%
5
1 раз 3%
3
9 раз 28%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Манчестер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
161
78
125
510
710
312
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
132
512
105
413
87
215
213
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
293
1220
2210
923
1517
527
626
131
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|82 - 26
|77
|2.
|4:0 Заявка
|33
|23
|7
|3
|80 - 32
|76
|3.
|Заявка
|34
|22
|8
|4
|75 - 34
|74
|4.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|71 - 50
|66
|5.
|Заявка
|32
|18
|6
|8
|65 - 49
|60
|6.
|Заявка
|33
|16
|5
|12
|51 - 50
|53
|7.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|69 - 54
|50
|8.
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 63
|48
|9.
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|61 - 57
|47
|10.
|Заявка
|34
|12
|9
|13
|50 - 61
|45
|11.
|0:4 Заявка
|33
|11
|11
|11
|52 - 54
|44
|12.
|Заявка
|34
|12
|7
|15
|46 - 54
|43
|13.
|Заявка
|34
|12
|6
|16
|50 - 54
|42
|14.
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|44 - 56
|39
|15.
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|52 - 59
|35
|16.
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|36 - 48
|33
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|42 - 60
|26
|18.
|Заявка
|34
|6
|7
|21
|48 - 76
|25
|19.
|Заявка
|34
|5
|8
|21
|37 - 69
|23
|20.
|Заявка
|34
|3
|7
|24
|33 - 92
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 15
|42
|2.
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|43 - 15
|41
|3.
|4:0 Заявка
|17
|12
|5
|0
|43 - 14
|41
|4.
|Заявка
|17
|12
|2
|3
|43 - 23
|38
|5.
|Заявка
|16
|12
|0
|4
|34 - 21
|36
|6.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|43 - 20
|36
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|27 - 24
|29
|8.
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|35 - 25
|28
|9.
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|30 - 19
|28
|10.
|0:4 Заявка
|16
|7
|6
|3
|28 - 23
|27
|11.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|26 - 25
|25
|12.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|23 - 26
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|24 - 27
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|28 - 26
|22
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|20 - 18
|22
|16.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|27 - 30
|21
|17.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|25 - 25
|16
|18.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|25 - 32
|15
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 37
|10
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|18 - 51
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|39 - 11
|36
|2.
|4:0 Заявка
|16
|11
|2
|3
|37 - 18
|35
|3.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|32 - 19
|32
|4.
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 27
|28
|5.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|31 - 28
|24
|6.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|24 - 26
|24
|7.
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 38
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|26 - 34
|21
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|26 - 32
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|23 - 28
|19
|11.
|0:4 Заявка
|17
|4
|5
|8
|24 - 31
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 30
|17
|13.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|26 - 34
|14
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 35
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|20 - 32
|13
|17.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|16 - 30
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|23 - 44
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|15 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Челси
|Палмер Коул
|20 (9)
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|20 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|19 (12)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|19 (3)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (9)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|13
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 9
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 10
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|1 10
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|10