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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Брайтон
0:4
Второй тайм: 64'
Манчестер Сити
0'
0:1
17' Гол
Де Брёйне Кевин
0:2
26' Гол
Фоден Фил
0:3
34' Гол
Фоден Фил
35' Желтая карточка
Вельтман Йоел
0:4
62' Гол
Альварес Хулиан

Ход матча

17'
0:1
Де Брёйне Кевин
(Уокер Кайл)
26'
0:2
Фоден Фил
34'
0:3
Фоден Фил
(Силва Бернарду)
35'
Вельтман Йоел
 
46'
Адингра Симон
Лаллана Адам
 
46'
Оффиа Оделуга
Вельтман Йоел
 
57'
Роша Игор
Модер Якуб
 
62'
0:4
Альварес Хулиан
(Уокер Кайл)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 1 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 5 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 0
  • 221 Количество передач 416
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 150
Брайтон 4% (6)
X 4% (6)
Манчестер Сити 92% (138)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брайтон
Ничья
Манчестер Сити
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
19
Барко
Валентин
20
Балеба
Карлос
15
Модер
Якуб
14
Лаллана
Адам
13
Гросс
Паскаль
9
Педро
Жоао
18
Уэлбек
Данни
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
25
Аканджи
Мануэль
6
Аке
Натан
24
Гвардиол
Йошко
16
Родри
Эрнандес
8
Ковачич
Матео
20
Силва
Бернарду
17
Де
Брёйне
Кевин
47
Фоден
Фил
19
Альварес
Хулиан
Брайтон
4-2-3-1
Манчестер Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

13.3%
6.7%
80%
2 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
КC
2:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.38

Среднее время на гол

78
240

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

2.38
2.86

Среднее время на гол

37
31

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.24
Адингра Симон 6 0.18
Фергюсон Эван 6 0.18
Гросс Паскаль 4 (1) 0.12
Уэлбек Данни 4 0.12
Митома Каору 3 0.09
Данк Льюис 3 0.09
Марч Соломон 3 0.09
Буонанотте Факундо 3 0.09
Хиншелвуд Джек 3 0.09
Эступиньян Первис 2 0.06
Фати Ансу 2 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 20 (4) 0.61
Фоден Фил 16 0.48
Альварес Хулиан 8 (1) 0.24
Родри Эрнандес 7 0.21
Силва Бернарду 6 0.18
Де Брёйне Кевин 4 0.12
Доку Жереми 3 0.09
Грилиш Джек 3 0.09
Аке Натан 2 0.06
Аканджи Мануэль 2 0.06
Льюис Рико 2 0.06
Гвардиол Йошко 1 0.03
Бобб Оскар 1 0.03
Ковачич Матео 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Буонанотте Факундо 7 0
Гилмор Билли 5 1
Балеба Карлос 6 0
Гросс Паскаль 5 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Роша Игор II 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Уэлбек Данни 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Педро Жоао 2 0
Модер Якуб 2 0
Фати Ансу 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
О’Махони Марк 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Брайтон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

8
7
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Манчестер Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

15
41
Брайтон
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Манчестер Сити
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

32
9

Упущенные победы

23
48

Голы по времени матча

Забито

27
34
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
3
11%
3
9%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
2
7%
7
21%
46-60
6
22%
9
26%
61-75
8
30%
30%
7
21%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
5
25%
5
29%
29%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
5
25%
4
24%
76-90

Забито

22
41
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 12
22 Не забивали 16
2
9%
5
12%
1-15
6
27%
6
15%
16-30
2
9%
7
17%
31-45
6
27%
4
10%
46-60
2
9%
8
20%
61-75
4
18%
11
27%
76-90

Пропущено

33
16
15 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
6
18%
4
25%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
8
24%
3
19%
61-75
8
24%
6
38%
76-90

Забито

49
75
21 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 46
12 Забивали первыми 20
10 Не забивали 3
5
10%
8
11%
1-15
10
20%
11
15%
16-30
6
12%
10
13%
31-45
8
16%
11
15%
46-60
8
16%
17
23%
61-75
12
24%
18
24%
76-90

Пропущено

53
33
24 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 23
6
11%
5
15%
1-15
10
19%
4
12%
16-30
8
15%
7
21%
31-45
3
6%
1
3%
46-60
13
25%
6
18%
61-75
13
25%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1

Результаты матчей

Брайтон
Манчестер Сити

Точный счет

1:1
4 раза 27%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
2
3 раза 9%
5
1 раз 3%
3
9 раз 28%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
16
1
7
8
1.5
12
5
5
10
2.5
7
10
3
12
3.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
12
1.5
10
5
4
13
2.5
8
7
2
15
3.5
2
13
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
29
3
12
20
1.5
22
10
9
23
2.5
15
17
5
27
3.5
6
26
1
31
4.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 34 24 5 5 82 - 26 77
2.
Манчестер Сити
 4:0 Заявка 33 23 7 3 80 - 32 76
3.
Ливерпуль
 Заявка 34 22 8 4 75 - 34 74
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 16 5 12 51 - 50 53
7.
Ньюкасл
 Заявка 33 15 5 13 69 - 54 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 32 13 8 11 61 - 57 47
10.
Борнмут
 Заявка 34 12 9 13 50 - 61 45
11.
Брайтон
 0:4 Заявка 33 11 11 11 52 - 54 44
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 12 7 15 46 - 54 43
13.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 9 15 44 - 56 39
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 34 11 8 15 36 - 48 33
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 34 3 7 24 33 - 92 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 2 2 43 - 15 41
3.
Манчестер Сити
 4:0 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 9 2 5 27 - 24 29
8.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
9.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
10.
Брайтон
 0:4 Заявка 16 7 6 3 28 - 23 27
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 7 3 7 23 - 26 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 4 7 28 - 26 22
15.
Эвертон
 Заявка 17 6 4 7 20 - 18 22
16.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 4:0 Заявка 16 11 2 3 37 - 18 35
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 9 5 3 32 - 19 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Борнмут
 Заявка 17 6 3 8 26 - 34 21
9.
Челси
 Заявка 16 5 4 7 26 - 32 19
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
11.
Брайтон
 0:4 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 16 4 2 10 26 - 34 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 1 3 13 15 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 10
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 66'
    "Брайтон" активно попрессинговал соперников на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    65'
    Ван Хекке у чужой штрафной площади толкнул в спину Фодена.
  • 64'
    Уэлбек справа вывел к воротам Адингру, которому Гвардиол помешал прицельно пробить в ближний угол.
  • Описание гола
    62'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:4!!!
    АЛЬВАРЕС!!! Эдерсон сделал длинный заброс направо на Уокера. Кайл убежал в штрафную площадь. Стил бросился в ноги защитнику "Манчестер Сити", но отбил мяч на Альвареса. который бил по пустым воротам.
  • Офсайд
    61'
    Педро справа оказался в офсайде.
  • Опасный момент
    61'
    Альварес слева от угла штрафной площади пробил в сантиметрах над дальней "девяткой".
  • Угловой
    60'
    Фоден разыграл угловой удар с Бернарду Силвой. Подача Фила в центр штрафной площади справа прервана сопаерниками.
  • 60'
    Альварес с линии штрафной площади пробил почти по центру ворот. Стил сделал шаг в сторону и поймал мяч.
  • Угловой
    59'
    Хозяева исполнили угловой удар. После нескольких единоборств вверху мяч оказался в руках у Эдерсона.
  • Судья
    58'
    После прострела Адингры справа в штрафную площадь мяч попал в руку Аке, но арбитр не усмотрел в этом основания для назначения пенальти в ворота гостей.
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Брайтона": вместо Якуба Модера на поле вышел Игор Роша.
  • 56'
    "Манчестер Сити" решил немного сбить темп матча и покатал мяч у центрального круга.
  • Опасный момент
    55'
    Педро слева пошёл в штрафную площадь. После серии рикошетов мяч отскочил к воротам, где Эдерсон сумел забрать сферу в ногах у Жоао.
  • Угловой
    54'
    Гости исполнили угловой удар. Родри у дальней штанге сделал скидку в центр, где Аканджи сыграть не удалось.
  • 53'
    Фоден слева со штрафного прострелил к ближней штанге, где Педро не позволил Родри в касание пробить по воротам.
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    • Фол, нарушение
      52'
      Адингра на фланге завалил на газон Альвареса.
    • 50'
      Ковачич слева прошёл вперёд и стал смещаться в центр, где на линии штрафной площади с Фоденом они собрали вокруг себя много соперников.
    • Офсайд
      49'
      Адингра на правом фланге забрался в офсайд.
    • 48'
      Уокер на фланге сыграл неаккуратно и под ногой пропустил мяч за бровку.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Брайтона" произошли замены: вместо Адама Лалланы и Йоэла Вельтмана на поле вышли Симон Адингра и Оделуга Оффиа.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Брайтон энд Хоуве!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Брайтон" - "Манчестер Сити" - 0:3.
    • 45'
      "Манчестер Сити" катает мяч у центрального круга и дожидается свистка на перерыв.
    • Угловой
      45'
      Фоден от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч выбит на Альвареса, чей удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Джиллетт в первом тайме.
    • 45'
      Де Брёйне справа прорвался в штрафную площадь, но его удар по воротам  заблокирован соперниками.
    • 44'
      Уокер справа вперёд не пошёл и гости откатили мяч на свою половину поля.
    • 42'
      Эдерсон выскочил далеко за пределы штрафной площади и опередил Педро, откликнувшегося на длинный заброс вперёд от партнёров.
    • 41'
      "Манчестер Сити" комбинирует на чужой половине поля, не делая попыток обострить игру вперёд.
    • Офсайд
      40'
      Уэлбек справа оказался в офсайде.
    • 39'
      "Брайтону" удалось перехватить мяч. Хозяева через правый фланг стараются подобраться к чужим воротам.
    • Угловой
      38'
      Барко от углового флага навесил к ближней штанге, где мяч выбил Де Брёйне.
    • 37'
      Вельтман справа отправил вперёд Педро. Последовал перевод налево на Барко, который заработал угловой удар.
    • Желтая карточка
      36'
      Вельтман на чужой половине поля завалил на газон Фодена, а жёлтую карточку получил Гросс за эпизод с грубой игрой в центре поля.
    • 2 гола - дубль!
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:3!!!
      ФОДЕН!!! Бернарду Силва на линии чужой штрафной площади играет в отборе против Барко, и Фоден с пятнадцати метров низом точно пробил в дальний угол ворот.
    • 33'
      "Брайтону" всё чаще приходится выдвигаться в прессинг на чужую половину поля. Гости так стараются организовать свободные зоны в атаке.
    • 32'
      Альварес сделал пас направо на Уокера, чей прострел на Фодена к воротам прервал Стил, распластавшийся на газоне.
    • 30'
      Гости всё реже расстаются с мячом, что снижает количество атак "Брайтона".
    • 29'
      "Манчестер Сити" с мячом отошёл на свою половину поля.
    • Фол, нарушение
      28'
      Фоден на чужой половине поля подтолкнул Барко.
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:2!!!
      ФОДЕН!!! Фоден со штрафного пробил в левый угол. Мяч попал в спину Гросса и этот рикошет дезориентировал Стила.
    • Фол, нарушение
      24'
      Фодена перед штрафной площадью сбил Данк. Восемнадцать метров до ворот.
    • Угловой
      23'
      Фоден от углового флага навесил к воротам. Ван Хекке выбил мяч на Альвареса, дальний удар которого получился правее ворот.
    • 22'
      Удар Де Брёйне с двадцати метров заблокирован.
    • 21'
      Балеба по центру совершил рейд вперёд, собрал вокруг себя соперников и не смог сделать пас налево на Педро.
    • Опасный момент
      20'
      Альварес справа из пределов штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.
    • Угловой
      19'
      Барко от углового флага навесил на Данка, после удара головой которого Эдерсон смог поймать мяч.
    • Описание гола
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ДЕ БРЁЙНЕ!!! Фоден справа отправил вперёд Уокера, после подачи которого Де Брёйне головой с двенадцати метров пробил в ближний верхний угол ворот.
    • Опасный момент
      15'
      Фоден слева со штрафного навесил к дальней штанге. Аке первым оказался у мяча, но его удар с лёта точным не получился.
    • Фол, нарушение
      14'
      Балеба на фланге сбил Де Брёйне.
    • 13'
      Голкиперы чаще занимаются участием в комбинационной игре с партнёрами, нежели отражают удары в сторону ворот.
    • 12'
      "Манчестер Сити" под прессингом соперников с мячом отошёл на свою половину поля. Затянувшаяся перепасовка перспектив гостям не добавляет.
    • 10'
      Альварес с Фоденом слева подойти к штрафной площади хозяев не смогли.
    • 9'
      "Брайтон" на каждую атаку соперников старается отвечать своим выпадом вперёд. До ударов по воротам при этом в обе стороны дело доходит очень редко.
    • 8'
      Гостям ненадолго удалось прижать соперников к штрафной площади, но из-за высокой плотности вариантов для передач вперёд у "горожан" нет.
    • 7'
      Педро отправил справа вперёд Вельтмана, чей прострел в центр на Уэлбека соперники перехватили.
    • Фол, нарушение
      6'
      Бернарду Силва отметился фолом у чужой штрафной площади.
    • 5'
      Очень плотно обе команды стараются действовать в центре поля. Вокруг каждого игрока постоянно оказываются два-три соперника.
    • Опасный момент
      4'
      Набежавший Уэлбек слева с пятнадцати метров низом пробил в дальний угол. Эдерсон в прыжке мяч остановил.
    • 3'
      Альварес слева вошёл в чужую штрафную площадь, но передачу в центр соперники не позволили сделать Хулиану.
    • 2'
      "Брайтон" играет в полосатых сине-белых футболках и синих трусах, "Манчестер Сити" - в тёмно-серой форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Фалмере"!
    • До матча
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