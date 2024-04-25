Фоден разыграл угловой удар с Бернарду Силвой. Подача Фила в центр штрафной площади справа прервана сопаерниками.

Альварес слева от угла штрафной площади пробил в сантиметрах над дальней "девяткой".

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:4!!! АЛЬВАРЕС!!! Эдерсон сделал длинный заброс направо на Уокера. Кайл убежал в штрафную площадь. Стил бросился в ноги защитнику "Манчестер Сити", но отбил мяч на Альвареса. который бил по пустым воротам.

Уэлбек справа вывел к воротам Адингру, которому Гвардиол помешал прицельно пробить в ближний угол.

Ван Хекке у чужой штрафной площади толкнул в спину Фодена.

Фоден слева со штрафного прострелил к ближней штанге, где Педро не позволил Родри в касание пробить по воротам.

Гости исполнили угловой удар. Родри у дальней штанге сделал скидку в центр, где Аканджи сыграть не удалось.

Педро слева пошёл в штрафную площадь. После серии рикошетов мяч отскочил к воротам, где Эдерсон сумел забрать сферу в ногах у Жоао.

"Манчестер Сити" решил немного сбить темп матча и покатал мяч у центрального круга.

Замена в составе "Брайтона": вместо Якуба Модера на поле вышел Игор Роша.

После прострела Адингры справа в штрафную площадь мяч попал в руку Аке, но арбитр не усмотрел в этом основания для назначения пенальти в ворота гостей.

Хозяева исполнили угловой удар. После нескольких единоборств вверху мяч оказался в руках у Эдерсона.

Альварес с линии штрафной площади пробил почти по центру ворот. Стил сделал шаг в сторону и поймал мяч.

Второй тайм в Брайтон энд Хоуве!

В перерыве в составе "Брайтона" произошли замены: вместо Адама Лалланы и Йоэла Вельтмана на поле вышли Симон Адингра и Оделуга Оффиа.

Уокер на фланге сыграл неаккуратно и под ногой пропустил мяч за бровку.

Адингра на правом фланге забрался в офсайд.

Ковачич слева прошёл вперёд и стал смещаться в центр, где на линии штрафной площади с Фоденом они собрали вокруг себя много соперников.

Адингра на фланге завалил на газон Альвареса.

Фоден от углового флага навесил к дальней штанге. Мяч выбит на Альвареса, чей удар с линии штрафной площади соперники заблокировали.

"Манчестер Сити" катает мяч у центрального круга и дожидается свистка на перерыв.

45' Де Брёйне справа прорвался в штрафную площадь, но его удар по воротам заблокирован соперниками.

44' Уокер справа вперёд не пошёл и гости откатили мяч на свою половину поля.

42' Эдерсон выскочил далеко за пределы штрафной площади и опередил Педро, откликнувшегося на длинный заброс вперёд от партнёров.

41' "Манчестер Сити" комбинирует на чужой половине поля, не делая попыток обострить игру вперёд.

40' Уэлбек справа оказался в офсайде.

39' "Брайтону" удалось перехватить мяч. Хозяева через правый фланг стараются подобраться к чужим воротам.

38' Барко от углового флага навесил к ближней штанге, где мяч выбил Де Брёйне.

37' Вельтман справа отправил вперёд Педро. Последовал перевод налево на Барко, который заработал угловой удар.

36' Вельтман на чужой половине поля завалил на газон Фодена, а жёлтую карточку получил Гросс за эпизод с грубой игрой в центре поля.

34' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:3!!!

ФОДЕН!!! Бернарду Силва на линии чужой штрафной площади играет в отборе против Барко, и Фоден с пятнадцати метров низом точно пробил в дальний угол ворот.

33' "Брайтону" всё чаще приходится выдвигаться в прессинг на чужую половину поля. Гости так стараются организовать свободные зоны в атаке.

32' Альварес сделал пас направо на Уокера, чей прострел на Фодена к воротам прервал Стил, распластавшийся на газоне.

30' Гости всё реже расстаются с мячом, что снижает количество атак "Брайтона".

29' "Манчестер Сити" с мячом отошёл на свою половину поля.

28' Фоден на чужой половине поля подтолкнул Барко.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

ФОДЕН!!! Фоден со штрафного пробил в левый угол. Мяч попал в спину Гросса и этот рикошет дезориентировал Стила.

24' Фодена перед штрафной площадью сбил Данк. Восемнадцать метров до ворот.

23' Фоден от углового флага навесил к воротам. Ван Хекке выбил мяч на Альвареса, дальний удар которого получился правее ворот.

22' Удар Де Брёйне с двадцати метров заблокирован.

21' Балеба по центру совершил рейд вперёд, собрал вокруг себя соперников и не смог сделать пас налево на Педро.

20' Альварес справа из пределов штрафной площади пробил рядом с дальней штангой.

19' Барко от углового флага навесил на Данка, после удара головой которого Эдерсон смог поймать мяч.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ДЕ БРЁЙНЕ!!! Фоден справа отправил вперёд Уокера, после подачи которого Де Брёйне головой с двенадцати метров пробил в ближний верхний угол ворот.

15' Фоден слева со штрафного навесил к дальней штанге. Аке первым оказался у мяча, но его удар с лёта точным не получился.

14' Балеба на фланге сбил Де Брёйне.

13' Голкиперы чаще занимаются участием в комбинационной игре с партнёрами, нежели отражают удары в сторону ворот.

12' "Манчестер Сити" под прессингом соперников с мячом отошёл на свою половину поля. Затянувшаяся перепасовка перспектив гостям не добавляет.

10' Альварес с Фоденом слева подойти к штрафной площади хозяев не смогли.

9' "Брайтон" на каждую атаку соперников старается отвечать своим выпадом вперёд. До ударов по воротам при этом в обе стороны дело доходит очень редко.

8' Гостям ненадолго удалось прижать соперников к штрафной площади, но из-за высокой плотности вариантов для передач вперёд у "горожан" нет.

7' Педро отправил справа вперёд Вельтмана, чей прострел в центр на Уэлбека соперники перехватили.

6' Бернарду Силва отметился фолом у чужой штрафной площади.

5' Очень плотно обе команды стараются действовать в центре поля. Вокруг каждого игрока постоянно оказываются два-три соперника.

4' Набежавший Уэлбек слева с пятнадцати метров низом пробил в дальний угол. Эдерсон в прыжке мяч остановил.

3' Альварес слева вошёл в чужую штрафную площадь, но передачу в центр соперники не позволили сделать Хулиану.

2' "Брайтон" играет в полосатых сине-белых футболках и синих трусах, "Манчестер Сити" - в тёмно-серой форме.