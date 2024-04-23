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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: . Главный судья: Джиллетт Джаред
Брайтон
 
Позже
Манчестер Сити
Прогнозы 49
Брайтон 4.1% (2)
X 2% (1)
Манчестер Сити 93.9% (46)
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Манчестер Сити

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Сити

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

13.3%
6.7%
80%
2 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:5
ПЛ
4:0
ПЛ
1:4
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
КC
2:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.14
0.38

Среднее время на гол

78
240

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

2.38
2.86

Среднее время на гол

37
31

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.8
1.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11

Среднее время на гол

50
58

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.25
Адингра Симон 6 0.19
Фергюсон Эван 6 0.19
Гросс Паскаль 4 (1) 0.13
Уэлбек Данни 4 0.13
Митома Каору 3 0.09
Данк Льюис 3 0.09
Марч Соломон 3 0.09
Буонанотте Факундо 3 0.09
Хиншелвуд Джек 3 0.09
Эступиньян Первис 2 0.06
Фати Ансу 2 0.06
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 20 (4) 0.63
Фоден Фил 14 0.44
Альварес Хулиан 8 (1) 0.25
Родри Эрнандес 7 0.22
Силва Бернарду 6 0.19
Доку Жереми 3 0.09
Де Брёйне Кевин 3 0.09
Грилиш Джек 3 0.09
Аке Натан 2 0.06
Аканджи Мануэль 2 0.06
Льюис Рико 2 0.06
Гвардиол Йошко 1 0.03
Бобб Оскар 1 0.03
Ковачич Матео 1 0.03
Стоунс Джон 1 0.03
Уокер Кайл 0 0
Луис Матеус II 0 0
Гомес Серхио 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Буонанотте Факундо 7 0
Гилмор Билли 5 1
Балеба Карлос 6 0
Гросс Паскаль 5 0
Де Дзерби Роберто 4 0
Роша Игор II 4 0
Эступиньян Первис 4 0
Митома Каору 4 0
Ван Хекке Ян-Поль 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Уэлбек Данни 3 0
Вельтман Йоел 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Лаллана Адам 2 0
Педро Жоао 2 0
Модер Якуб 2 0
Фати Ансу 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Адингра Симон 2 0
Уэбстер Адам 1 0
Марч Соломон 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
О’Махони Марк 1 0
Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 8 1
Силва Бернарду 7 0
Грилиш Джек 6 0
Эдерсон Мораес 5 0
Аканджи Мануэль 3 1
Ковачич Матео 3 0
Доку Жереми 3 0
Гвардиол Йошко 3 0
Хосеп Гвардиола 3 0
Де Брёйне Кевин 2 0
Уокер Кайл 2 0
Стоунс Джон 2 0
Альварес Хулиан 2 0
Холанн Эрлинг 1 0
Фоден Фил 1 0
Льюис Рико 1 0

Результаты матчей

Брайтон
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Манчестер Сити
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
18% (3)
71% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

9
9

Упущенные победы

8
7
Брайтон
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Манчестер Сити
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

23
0

Упущенные победы

15
41
Брайтон
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (14)
28% (9)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Манчестер Сити
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
28% (9)
53% (17)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
22% (7)
38% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

32
9

Упущенные победы

23
48

Голы по времени матча

Забито

27
34
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 23
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
3
11%
3
9%
1-15
4
15%
5
15%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
2
7%
7
21%
46-60
6
22%
9
26%
61-75
8
30%
30%
7
21%
76-90

Пропущено

20
17
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 12
0
0%
1
6%
1-15
4
20%
3
18%
16-30
5
25%
5
29%
29%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
5
25%
3
18%
61-75
5
25%
4
24%
76-90

Забито

22
41
10 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 12
22 Не забивали 16
2
9%
5
12%
1-15
6
27%
6
15%
16-30
2
9%
7
17%
31-45
6
27%
4
10%
46-60
2
9%
8
20%
61-75
4
18%
11
27%
76-90

Пропущено

33
16
15 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 4
15 Не пропускали 11
6
18%
4
25%
1-15
6
18%
1
6%
16-30
3
9%
2
13%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
8
24%
3
19%
61-75
8
24%
6
38%
76-90

Забито

49
75
21 В 1-м тайме 29
28 Во 2-м тайме 46
12 Забивали первыми 20
10 Не забивали 3
5
10%
8
11%
1-15
10
20%
11
15%
16-30
6
12%
10
13%
31-45
8
16%
11
15%
46-60
8
16%
17
23%
61-75
12
24%
18
24%
76-90

Пропущено

53
33
24 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 23
6
11%
5
15%
1-15
10
19%
4
12%
16-30
8
15%
7
21%
31-45
3
6%
1
3%
46-60
13
25%
6
18%
61-75
13
25%
10
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3 Брентфорд - Брайтон 0:0 Ливерпуль - Брайтон 2:1
Брайтон - Рома 1:0 Брайтон - Ноттингем Форест 1:0 Рома - Брайтон 4:0 Фулхэм - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Брайтон 1:0 Брайтон - Эвертон 1:1 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 0:5 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5 Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Манчестер Сити - Челси 1:0 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Манчестер Сити - Лутон Таун 5:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3
Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:4 Манчестер Сити - Астон Вилла 4:1 Манчестер Сити - Арсенал 0:0 Манчестер Сити - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Копенгаген 3:1 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 3:1 Лутон Таун - Манчестер Сити 2:6 Борнмут - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Брентфорд 1:0 Манчестер Сити - Челси 1:1 Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Эвертон 2:0 Брентфорд - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Бёрнли 3:1 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:1

Результаты матчей

Брайтон
Манчестер Сити

Точный счет

1:1
4 раза 27%
3:1
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
5:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
4
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
5
2 раза 12%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:3
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
2 раза 12%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
6 раз 40%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
7 раз 22%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
4:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
4 раза 13%
2
3 раза 9%
5
1 раз 3%
3
9 раз 28%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
0
3 раза 9%
4
3 раза 9%
5
2 раза 6%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Манчестер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
16
1
7
8
1.5
12
5
5
10
2.5
7
10
3
12
3.5
4
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
2
5
12
1.5
10
5
4
13
2.5
8
7
2
15
3.5
2
13
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
29
3
12
20
1.5
22
10
9
23
2.5
15
17
5
27
3.5
6
26
1
31
4.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 33 23 5 5 77 - 26 74
2.
Ливерпуль
 Заявка 33 22 8 3 75 - 32 74
3.
Манчестер Сити
 Заявка 32 22 7 3 76 - 32 73
4.
Астон Вилла
 Заявка 34 20 6 8 71 - 50 66
5.
Тоттенхэм
 Заявка 32 18 6 8 65 - 49 60
6.
Ньюкасл
 Заявка 32 15 5 12 69 - 52 50
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 32 15 5 12 47 - 48 50
8.
Вест Хэм
 Заявка 34 13 9 12 54 - 63 48
9.
Челси
 Заявка 31 13 8 10 61 - 52 47
10.
Брайтон
 Заявка 32 11 11 10 52 - 50 44
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 33 12 7 14 46 - 53 43
12.
Фулхэм
 Заявка 34 12 6 16 50 - 54 42
13.
Борнмут
 Заявка 33 11 9 13 49 - 61 42
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 33 9 9 15 42 - 56 36
15.
Брентфорд
 Заявка 34 9 8 17 52 - 59 35
16.
Эвертон
 Заявка 33 10 8 15 34 - 48 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 42 - 60 26
18.
Лутон Таун
 Заявка 34 6 7 21 48 - 76 25
19.
Бёрнли
 Заявка 34 5 8 21 37 - 69 23
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 33 3 7 23 31 - 88 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 17 13 3 1 43 - 15 42
2.
Манчестер Сити
 Заявка 17 12 5 0 43 - 14 41
3.
Арсенал
 Заявка 16 12 2 2 38 - 15 38
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 12 2 3 43 - 23 38
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 12 0 4 34 - 21 36
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 11 3 3 43 - 20 36
7.
Челси
 Заявка 16 8 4 4 35 - 25 28
8.
Фулхэм
 Заявка 17 9 1 7 30 - 19 28
9.
Брайтон
 Заявка 15 7 6 2 28 - 19 27
10.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 15 8 2 5 23 - 22 26
11.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 7 4 26 - 25 25
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 16 7 3 6 23 - 25 24
13.
Борнмут
 Заявка 17 6 6 5 24 - 27 24
14.
Брентфорд
 Заявка 17 5 6 6 27 - 30 21
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 16 5 4 7 26 - 26 19
16.
Эвертон
 Заявка 16 5 4 7 18 - 18 19
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 5 5 7 25 - 25 16
18.
Лутон Таун
 Заявка 17 4 3 10 25 - 32 15
19.
Бёрнли
 Заявка 17 2 4 11 17 - 37 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 17 2 4 11 18 - 51 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 39 - 11 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 15 10 2 3 33 - 18 32
3.
Ливерпуль
 Заявка 16 9 5 2 32 - 17 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 17 8 4 5 28 - 27 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 16 6 6 4 31 - 28 24
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 24 - 26 24
7.
Вест Хэм
 Заявка 17 7 2 8 28 - 38 23
8.
Челси
 Заявка 15 5 4 6 26 - 27 19
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 5 4 8 23 - 28 19
10.
Борнмут
 Заявка 16 5 3 8 25 - 34 18
11.
Брайтон
 Заявка 17 4 5 8 24 - 31 17
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 5 8 16 - 30 17
13.
Ньюкасл
 Заявка 15 4 2 9 26 - 32 14
14.
Брентфорд
 Заявка 17 4 2 11 25 - 29 14
15.
Фулхэм
 Заявка 17 3 5 9 20 - 35 14
16.
Бёрнли
 Заявка 17 3 4 10 20 - 32 13
17.
Эвертон
 Заявка 17 5 4 8 16 - 30 11
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
19.
Лутон Таун
 Заявка 17 2 4 11 23 - 44 10
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 16 1 3 12 13 - 37 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Челси Палмер Коул 20 (9)
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 20 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 19 (12)
Борнмут Соланке Доминик 19 (3)
Ливерпуль Салах Мохамед 17 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 13
Тоттенхэм Биссума Ив 2 9
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 10
Ньюкасл Гордон Энтони 1 9
Вест Хэм Альварес Эдсон 10
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 апреля 2024, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.

    Главный судья: Джиллетт Джаред

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 69% завершится победой Манчестер Сити.
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    • Прогнозы 49
    Брайтон 4.1% (2)
    X 2% (1)
    Манчестер Сити 93.9% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Манчестер Сити
    6.84
    6.85
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    1.49
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    Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Сити

    Исход игры
    Брайтон
    4.1% (2)
    Ничья
    2% (1)
    Манчестер Сити
    93.9% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (34)
    Меньше
    26.09% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    67.39% (31)
    Нет
    32.61% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    36.7% (18)
    0:2 Манчестер Сити
    20.4% (10)
    1:3 Манчестер Сити
    20.4% (10)
    0:3 Манчестер Сити
    4.1% (2)
    0:4 Манчестер Сити
    4.1% (2)
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