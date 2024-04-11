Стадион: Моньяса Парк. Главный судья: Кристофферсен Мадс
2:0
Второй тайм: 62'
Ход матча
7'
26'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
218 Количество передач 368
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Андэрс ДахлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шварц РонниНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Михаэль Хансен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
-
21 Клинг АндерсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фредерисия
Силькеборг
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед
16 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 16 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Второй тайм
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 12 побед
20 матчей
15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 побед
Первый тайм
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
0.82
0.67
Среднее время на гол
110
135
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
2.33
1.82
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
30
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.3
Тотал матчей
2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
60
69
Бомбардиры внутри турнира
Фредерисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tobias Bach
|3
|0.38
|Фредерик Карстенсен
|3
|0.38
|Adam Jakobsen
|2
|0.25
|Маркуссен Густав
|2
|0.25
|Рёйкьер Никлас
|1
|0.13
|Emilio Simonsen
|1
|0.13
|Бергер Софус
|1
|0.13
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|4 (2)
|0.57
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.43
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0.29
|Тенгстедт Сёрен
|2
|0.29
|Клинг Андерс
|2
|0.29
|Сальквист Тобиас
|1
|0.14
|Маттссон Пелле
|1
|0.14
|Сонне Оливер
|1
|0.14
|Nikolai Jacobsen
|1
|0.14
Карточки
Фредерисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йулсгор Йеспер
|1
|0
|Emilio Simonsen
|1
|0
|Бергер Софус
|1
|0
|Фишер Миккель
|1
|0
|Tobias Bach
|1
|0
|Jakob Vestergaard Jessen
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккоуотт Каллум
|2
|0
|Бринк Марк
|1
|0
|Маттссон Пелле
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Результаты матчей
Фредерисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Фредерисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Силькеборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
6
Фредерисия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Силькеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
6
10
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
11
18
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
18%
2
11%
1-15
4
36%
4
22%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
1
9%
1
6%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фредерисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колдинг - Фредерисия 4:0 Фредерисия - Венсюссель 3:1 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Фредерисия - Кёге 2:2
Нествед - Фредерисия 0:0 Фредерисия - Ольборг 2:3 Хобро - Фредерисия 0:2 Фредерисия - Сённерйюск 0:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Брондбю - Фредерисия 9:0 Мидделфарт - Фредерисия 1:2 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Фредерисия - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Б-93 0:4 Хорсенс - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Колдинг 1:0 Фредерисия - Оденсе 3:1 Хельсингёр - Фредерисия 3:3
Силькеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1
Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5
Результаты матчей
Фредерисия
Силькеборг
Точный счет
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
1:8
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
8
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:8
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
8
2 раза 29%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фредерисия
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
22
23
13
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
52
33
25
24
25
24
25
15
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|3
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Фредерисия
|Tobias Bach
|3
|Фредерисия
|Фредерик Карстенсен
|3
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Норшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 1
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|2
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|2