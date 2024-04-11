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Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Фредерисия
2:0
Второй тайм: 62'
Силькеборг

Ход матча

7'
Фредерик Карстенсен
1:0
26'
Фредерик Карстенсен
2:0
46'
Simon Baekgaard
Jakob Vestergaard Jessen
 
46'
Риттер Николай
Бринч Йеппе
 
46'
 
Маттссон Пелле
Маккоуотт Каллум

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 218 Количество передач 368
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фредерисия
Ничья
Силькеборг
3.90
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6.20
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9.20
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Все Коэффициенты
1
Ламхауге
Маттиас
4
Фишер
Миккель
8
Вольгемут
Миккель
18
Йулсгор
Йеспер
3
Бринч
Йеппе
22
Jakob
Vestergaard
Jessen
24
Хетеми
Лундрим
17
Christian
Groendal
7
Маркуссен
Густав
15
Emilio
Simonsen
12
Фредерик
Карстенсен
1
Ларсен
Николай
19
Гаммельбю
Йенс-Мартин
3
Эстрём
Робин
4
Феликс
Йоэль
24
Мусонда
Лубамба
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
17
Маккоуотт
Каллум
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
9
Линд
Александр
Фредерисия
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Фредерисия
Силькеборг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 12 побед

20 матчей

15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 побед

Первый тайм

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

К
6:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:0
К
3:4
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
К
0:1
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ТМС
2:0
ПД
1:2
ПД
1:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.82
0.67

Среднее время на гол

110
135

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

2.33
1.82

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Фредерисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tobias Bach 3 0.38
Фредерик Карстенсен 3 0.38
Adam Jakobsen 2 0.25
Маркуссен Густав 2 0.25
Рёйкьер Никлас 1 0.13
Emilio Simonsen 1 0.13
Бергер Софус 1 0.13
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 4 (2) 0.57
Маккоуотт Каллум 3 0.43
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.29
Тенгстедт Сёрен 2 0.29
Клинг Андерс 2 0.29
Сальквист Тобиас 1 0.14
Маттссон Пелле 1 0.14
Сонне Оливер 1 0.14
Nikolai Jacobsen 1 0.14

Карточки

Фредерисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йулсгор Йеспер 1 0
Emilio Simonsen 1 0
Бергер Софус 1 0
Фишер Миккель 1 0
Tobias Bach 1 0
Jakob Vestergaard Jessen 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккоуотт Каллум 2 0
Бринк Марк 1 0
Маттссон Пелле 1 0
Клинг Андерс 1 0

Результаты матчей

Фредерисия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Фредерисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Силькеборг
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
6
Фредерисия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Силькеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

6
10
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
17%
1
10%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

11
18
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
18%
2
11%
1-15
4
36%
4
22%
16-30
1
9%
4
22%
31-45
2
18%
2
11%
46-60
1
9%
5
28%
61-75
1
9%
1
6%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
1
25%
16-30
1
9%
1
25%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
3
27%
1
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фредерисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колдинг - Фредерисия 4:0 Фредерисия - Венсюссель 3:1 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Фредерисия - Кёге 2:2
Нествед - Фредерисия 0:0 Фредерисия - Ольборг 2:3 Хобро - Фредерисия 0:2 Фредерисия - Сённерйюск 0:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Брондбю - Фредерисия 9:0 Мидделфарт - Фредерисия 1:2 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Фредерисия - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Б-93 0:4 Хорсенс - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Колдинг 1:0 Фредерисия - Оденсе 3:1 Хельсингёр - Фредерисия 3:3
Силькеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1
Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5

Результаты матчей

Фредерисия
Силькеборг

Точный счет

3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
1:8
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
8
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:8
1 раз 14%
1:8
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
8
2 раза 29%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фредерисия
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
3
2
2.5
2
2
2
3
3.5
1
3
2
3
4.5
1
3
2
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
2
5
2
2.5
3
3
2
5
3.5
2
4
2
5
4.5
2
4
2
5
5.5
1
5
1/8 финала
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1/4 финала
5 Норшелланн
1 Академик БК
3 АГФ Орхус
2 Брондбю
2 Копенгаген
3 Силькеборг
4 Фредерисия
2 Люнгбю
1/2 финала
2 Норшелланн
3 АГФ Орхус
6 Силькеборг
1 Фредерисия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 4
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Фредерисия Tobias Bach 3
Фредерисия Фредерик Карстенсен 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Норшелланн Вилладсен Оливер 1 1
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Силькеборг Маккоуотт Каллум 2
Копенгаген Бардгджи Руни 2
Весь список
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фредерисия
    Ничья
    Силькеборг
    3.90
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    6.20
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    9.20
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