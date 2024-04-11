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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Главный судья: Кристофферсен Мадс
Фредерисия
2:0
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
7' Гол
Фредерик Карстенсен
2:0
26' Гол
Фредерик Карстенсен
81' Желтая карточка
Маттссон Пелле
81' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
90'+4

Ход матча

7'
Фредерик Карстенсен
1:0
26'
Фредерик Карстенсен
2:0
46'
Simon Baekgaard
Jakob Vestergaard Jessen
 
46'
Риттер Николай
Бринч Йеппе
 
46'
 
Маттссон Пелле
Маккоуотт Каллум
65'
 
Адамсен Тонни
Тордарсон Стефан-Тейтюр
66'
Далль Эскилль
Christian Groendal
 
66'
Mikkel Juhl Andersen
Фишер Миккель
 
66'
 
Поульсен Андреас
Мусонда Лубамба
79'
Шварц Ронни
Emilio Simonsen
 
81'
 
Маттссон Пелле
81'
Йулсгор Йеспер
 
86'
 
Nikolai Jacobsen
Mads Larsen
86'
 
Frederik Thykaer Rieper
Феликс Йоэль

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 506 Количество передач 629
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ламхауге
Маттиас
4
Фишер
Миккель
8
Вольгемут
Миккель
18
Йулсгор
Йеспер
3
Бринч
Йеппе
22
Jakob
Vestergaard
Jessen
24
Хетеми
Лундрим
17
Christian
Groendal
7
Маркуссен
Густав
15
Emilio
Simonsen
12
Фредерик
Карстенсен
1
Ларсен
Николай
19
Гаммельбю
Йенс-Мартин
3
Эстрём
Робин
4
Феликс
Йоэль
24
Мусонда
Лубамба
20
Mads
Larsen
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
17
Маккоуотт
Каллум
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
9
Линд
Александр
Фредерисия
4-2-3-1
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Фредерисия
Силькеборг

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
125%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
100%
3 победы 4 ничьи 0 побед

16 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 16 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Второй тайм

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 12 побед

20 матчей

15%
5%
80%
3 победы 1 ничья 16 побед

Первый тайм

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 побед

История матчей

К
6:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
2:0
ПД
1:0
К
3:4
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
К
0:1
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
0:2
ПД
2:0
ПД
1:2
ТМС
2:0
ПД
1:2
ПД
1:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

0.82
0.67

Среднее время на гол

110
135

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

2.33
1.82

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

30
26

Голов в среднем за матч

1.5
1.3

Тотал матчей

2.5
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

60
69

Бомбардиры внутри турнира

Фредерисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tobias Bach 3 0.38
Фредерик Карстенсен 3 0.38
Adam Jakobsen 2 0.25
Маркуссен Густав 2 0.25
Рёйкьер Никлас 1 0.13
Emilio Simonsen 1 0.13
Бергер Софус 1 0.13
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 4 (2) 0.57
Маккоуотт Каллум 3 0.43
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0.29
Тенгстедт Сёрен 2 0.29
Клинг Андерс 2 0.29
Сальквист Тобиас 1 0.14
Маттссон Пелле 1 0.14
Сонне Оливер 1 0.14
Nikolai Jacobsen 1 0.14

Карточки

Фредерисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йулсгор Йеспер 2 0
Emilio Simonsen 1 0
Бергер Софус 1 0
Фишер Миккель 1 0
Tobias Bach 1 0
Jakob Vestergaard Jessen 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккоуотт Каллум 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Бринк Марк 1 0
Клинг Андерс 1 0

Результаты матчей

Фредерисия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Силькеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Фредерисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Силькеборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
6
Фредерисия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Силькеборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

8
10
7 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
25%
1
10%
1-15
4
50%
2
20%
16-30
1
13%
3
30%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

13
18
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
23%
2
11%
1-15
5
38%
4
22%
16-30
1
8%
4
22%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
1
8%
5
28%
61-75
1
8%
1
6%
76-90

Пропущено

11
6
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фредерисия
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Колдинг - Фредерисия 4:0 Фредерисия - Венсюссель 3:1 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Фредерисия - Кёге 2:2
Нествед - Фредерисия 0:0 Фредерисия - Ольборг 2:3 Хобро - Фредерисия 0:2 Фредерисия - Сённерйюск 0:1 Хам-Кам - Фредерисия 0:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Брондбю - Фредерисия 9:0 Мидделфарт - Фредерисия 1:2 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Фредерисия - Венсюссель 0:0 Фредерисия - Б-93 0:4 Хорсенс - Фредерисия 1:1 Фредерисия - Колдинг 1:0 Фредерисия - Оденсе 3:1 Хельсингёр - Фредерисия 3:3
Силькеборг
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брондбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Силькеборг - Фредерисия 6:1 Брондбю - Силькеборг 4:1
Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5

Результаты матчей

Фредерисия
Силькеборг

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:8
1 раз 20%
1:8
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
8
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:8
1 раз 13%
1:8
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
8
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фредерисия
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
2
3
2
3
3.5
1
4
2
3
4.5
1
4
2
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
4
3
5
3
2.5
3
4
2
6
3.5
2
5
2
6
4.5
2
5
2
6
5.5
1
6
1/8 финала
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1/4 финала
5 Норшелланн
1 Академик БК
3 АГФ Орхус
2 Брондбю
2 Копенгаген
3 Силькеборг
4 Фредерисия
2 Люнгбю
1/2 финала
2 Норшелланн
3 АГФ Орхус
6 Силькеборг
3 Фредерисия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 4
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Фредерисия Tobias Bach 3
Фредерисия Фредерик Карстенсен 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Норшелланн Вилладсен Оливер 1 1
Норшелланн Свенссон Даниэль 2
Фредерисия Йулсгор Йеспер 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Весь список
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