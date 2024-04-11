Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фишер Миккель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Маккоуотт Каллум навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Гаммельбю Йенс-Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Фредерисия

41' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

40' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Фредерисия

38' Маккоуотт Каллум не смог попасть в створ ударом издали

38' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Фредерисия совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Маттиас Ламхауге взял и забрал мяч на выходе

34' Фредерисия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Фредерисия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Бринч Йеппе нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

30' Удар от ворот произведет Фредерисия

29' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Мусонда Лубамба пробует нанести удар издали, но Маттиас Ламхауге держит все под контролем

28' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Гаммельбю Йенс-Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Г О О О О Л - Фредерик Карстенсен из команды Фредерисия правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

26' Эмилио Симонсен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Фредерисия идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Фредерисия

23' Тордарсон Стефан-Тейтюр не смог попасть в створ ударом издали

22' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

22' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Игрок из команды Фредерисия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

19' Фредерисия идет вперед с потенциально опасной атакой.

18' Эмилио Симонсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Маккоуотт Каллум навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Маккоуотт Каллум навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Мадс Ларсен из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Удар от ворот произведет Фредерисия

10' Удар от ворот произведет Фредерисия

10' Гаммельбю Йенс-Мартин не смог попасть в створ ударом издали

10' Мадс Ларсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Г О О О О Л - Фредерик Карстенсен первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

7' Маккоуотт Каллум навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Удар от ворот произведет Силькеборг

4' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сильный ветер сегодня будет мешать командам.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Силькеборг начинает с центра поля