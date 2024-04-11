Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

91' Норшеланн контролирует мяч.

90' Мортенсен Патрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

90' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Норшеланн пытается что-то создать.

89' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Норшеланн контролирует мяч.

87' Хорошую попытку сделал Скьеллеруп Андреас . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Расмуссен Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

86' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Акото Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

82' Jacob Andersen из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Фресе Мартин из команды Норшеланн в офсайде

79' Норшеланн контролирует мяч.

79' Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус . Удар в створ, но вратарь начеку

78' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Шанс! Хардер Конрад из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

77' Хансен Киан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Норшеланн пытается что-то создать.

76' Удар от ворот произведет Норшеланн

76' Тактическая замена. Тобиас Бех уходит с поля и его заменяет Серра Янни

76' Тактическая замена. Каль Эрик уходит с поля и его заменяет Jacob Andersen

75' Кнудсен Магнус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

75' Тобиас Бех создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Рефери не любит споров - именно за это Расмуссен Кристиан сейчас получил желтую

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Хансен Киан не смог попасть в створ ударом издали

73' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Осман Ибрагим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Кнустер Матс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

68' ШТАНГА! Так было близко к голу - Скьеллеруп Андреас нанес удар в каркас ворот!

67' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Норшеланн пытается что-то создать.

66' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Норшеланн пытается что-то создать.

62' Норшеланн пытается что-то создать.

62' Сегодняшная посещаемость составляет 20032 болельщиков

61' Удар от ворот произведет Норшеланн

61' Андерсон Микаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

61' Линкс Гифт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Свенссон Даниэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Норшеланн пытается что-то создать.

57' Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде

57' Матч возобновлен

56' Фредерик Брандоф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе

54' Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Нагало Адамо из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

53' Скьеллеруп Андреас пробил со штрафного прямо в стенку

51' Норшеланн пытается что-то создать.

50' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Норшеланн пытается что-то создать.

49' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Норшеланн пытается что-то создать.

49' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Норшеланн пытается что-то создать.

46' Норшеланн контролирует мяч.

46' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника