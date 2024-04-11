Стадион: Ceres Park. Зрители: 20032 Главный судья: Крог Мортен
1:0
Конец матча
0'
51' Желтая карточкаМадсен Мадс Эмиль
59' Желтая карточкаСвенссон Даниэль
68' Желтая карточкаКнустер Матс
74' Желтая карточкаРасмуссен Кристиан
1:0
90' ГолЛинкс Гифт
90' Желтая карточкаТингагер Фредерик
90' Желтая карточкаТверсков Йеппе
90'+9
Ход матча
59'
68'
76'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Линкс
Гифт
19
Каль
Эрик
31
Бех
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
-
19 Каль ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бех ТобиасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бьюр ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
-
-
23 Tobias Bach
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Защитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
АГФ Орхус
Норшелланн
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44%
52%
4%
11 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед
29 матчей
24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы
Первый тайм
41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 18 побед
Второй тайм
34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 20 побед
54 матча
35.2%
24.1%
40.7%
19 побед 13 ничьих 22 победы
Первый тайм
20.4%
46.3%
33.3%
11 побед 25 ничьих 18 побед
Второй тайм
29.6%
33.3%
37.1%
16 побед 18 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
40
Голов в среднем за матч
1.39
1.54
Среднее время на гол
64
58
Всего голов
44
42
Голов в среднем за матч
1.69
1.5
Среднее время на гол
53
60
Всего голов
83
82
Голов в среднем за матч
1.54
1.52
Тотал матчей
2.5
51
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 74%
Меньше 26%
14
27
Больше 50%
Меньше 50%
27
22
Больше 41%
Меньше 59%
32
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53
Среднее время на гол
58
59
Бомбардиры внутри турнира
АГФ Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беихмо Феликс
|2
|0.33
|Тингагер Фредерик
|2
|0.33
|Линкс Гифт
|2
|0.33
|Mathias Sauer
|2
|0.33
|Мортенсен Патрик
|1
|0.17
|Серра Янни
|1
|0.17
|Андерсон Микаэль
|1
|0.17
|Бех Тобиас
|1
|0.17
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Расмуссен Кристиан
|3
|0.5
|Осман Ибрагим
|2
|0.33
|Хардер Конрад
|2
|0.33
|Фресе Мартин
|1
|0.17
|Беньямин Нюгрен
|1
|0.17
|Скьеллеруп Андреас
|1
|0.17
|Барслунд Каре
|1
|0.17
|Свенссон Даниэль
|1 (1)
|0.17
Карточки
АГФ Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Мортенсен Патрик
|1
|0
|Тингагер Фредерик
|1
|0
|Андерсон Микаэль
|1
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилладсен Оливер
|1
|1
|Свенссон Даниэль
|2
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Ингвартсен Маркус
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Фресе Мартин
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
АГФ Орхус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
0
0
АГФ Орхус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
8
3
АГФ Орхус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
8
3
Голы по времени матча
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
2
15%
4
33%
46-60
4
31%
3
25%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0
Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1
Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0
Результаты матчей
АГФ Орхус
Норшелланн
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
АГФ Орхус
Норшелланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
24
15
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|4
|Силькеборг
|Маккоуотт Каллум
|3
|Норшелланн
|Расмуссен Кристиан
|3
|Фредерисия
|Tobias Bach
|3
|Фредерисия
|Фредерик Карстенсен
|3
|Люнгбю
|Финнссон Кольбейн
|1 2
|Норшелланн
|Вилладсен Оливер
|1 1
|Норшелланн
|Свенссон Даниэль
|2
|Фредерисия
|Йулсгор Йеспер
|2
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|2