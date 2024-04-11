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  4. Кубок 2023-2024
Стадион: . Зрители: 20032 Главный судья: Крог Мортен
АГФ Орхус
1:0
Конец матча
Норшелланн
0'
51' Желтая карточка
Мадсен Мадс Эмиль
59' Желтая карточка
Свенссон Даниэль
68' Желтая карточка
Кнустер Матс
74' Желтая карточка
Расмуссен Кристиан
1:0
90' Гол
Линкс Гифт
90' Желтая карточка
Тингагер Фредерик
90' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
90'+9

Ход матча

51'
Мадсен Мадс Эмиль
 
59'
 
Свенссон Даниэль
63'
Кнудсен Магнус
Frederik Brandhof
 
65'
 
Расмуссен Кристиан
Антман Оливер
68'
Кнустер Матс
 
70'
 
Хардер Конрад
Хансен Мадс
74'
 
Расмуссен Кристиан
76'
Якоб Андерсен
Каль Эрик
 
76'
Серра Янни
Бех Тобиас
 
84'
Tobias Anker
Акото Михаэль
 
86'
 
Марксен Эрик
Свенссон Даниэль
90'
Линкс Гифт
1:0
90'
Тингагер Фредерик
 
90'
 
Тверсков Йеппе

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 9
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
45
Пикок-Фаррелл
Бэйли
27
Акото
Михаэль
5
Тингагер
Фредерик
3
Кнустер
Матс
11
Линкс
Гифт
19
Каль
Эрик
29
Frederik
Brandhof
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
8
Андерсон
Микаэль
31
Бех
Тобиас
9
Мортенсен
Патрик
13
Хансен
Андреас
III
27
Свенссон
Даниэль
4
Хансен
Киан
39
Нагало
Адамо
5
Фресе
Мартин
11
Хансен
Мадс
6
Тверсков
Йеппе
22
Антман
Оливер
7
Ингвартсен
Маркус
8
Скьеллеруп
Андреас
14
Осман
Ибрагим
АГФ Орхус
3-4-1-2
Норшелланн
4-2-3-1

История личных встреч

АГФ Орхус
Норшелланн

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44%
52%
4%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
32%
4%
16 побед 8 ничьих 0 побед

29 матчей

24.1%
75.9%
0 побед 7 ничьих 22 победы

Первый тайм

41.4%
58.6%
0 побед 12 ничьих 18 побед

Второй тайм

34.5%
65.5%
0 побед 10 ничьих 20 побед

54 матча

35.2%
24.1%
40.7%
19 побед 13 ничьих 22 победы

Первый тайм

20.4%
46.3%
33.3%
11 побед 25 ничьих 18 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
16 побед 18 ничьих 20 побед

История матчей

К
2:3
СД
0:0
СД
1:3
СД
1:1
СД
0:1
К
0:2
СД
1:1
СД
2:3
СД
2:2
СД
2:2
СД
2:3
СД
0:0
ТМК
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
3:1
ТМС
2:4
ТМС
2:0
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
4:5
СД
0:1
СД
3:1
ТМК
2:4
СД
1:0
СД
1:1
СД
1:4
СД
1:2
СД
3:2
СД
3:1
СД
3:3
СД
3:0
СД
2:0
ТМК
2:2
СД
1:0
СД
0:1
СД
2:1
СД
4:2
СД
0:2
СД
0:1
СД
5:3
СЛ
1:1
СЛ
1:0
СЛ
0:1
СЛ
0:2
СЛ
0:2
ТМС
3:1
СЛ
1:0
СЛ
0:0
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
3:2
СЛ
3:3

Голы

Всего голов

39
40

Голов в среднем за матч

1.39
1.54

Среднее время на гол

64
58

Всего голов

44
42

Голов в среднем за матч

1.69
1.5

Среднее время на гол

53
60

Всего голов

83
82

Голов в среднем за матч

1.54
1.52

Тотал матчей

2.5
51
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 74%
Меньше 26%
14
27
Больше 50%
Меньше 50%
27
22
Больше 41%
Меньше 59%
32
13
Больше 24%
Меньше 76%
41
7
Больше 13%
Меньше 87%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
52
1
Больше 2%
Меньше 98%
53

Среднее время на гол

58
59

Бомбардиры внутри турнира

АГФ Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беихмо Феликс 2 0.33
Тингагер Фредерик 2 0.33
Линкс Гифт 2 0.33
Mathias Sauer 2 0.33
Мортенсен Патрик 1 0.17
Серра Янни 1 0.17
Андерсон Микаэль 1 0.17
Бех Тобиас 1 0.17
Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Расмуссен Кристиан 3 0.5
Осман Ибрагим 2 0.33
Хардер Конрад 2 0.33
Фресе Мартин 1 0.17
Беньямин Нюгрен 1 0.17
Скьеллеруп Андреас 1 0.17
Барслунд Каре 1 0.17
Свенссон Даниэль 1 (1) 0.17

Карточки

АГФ Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 2 0
Кнустер Матс 2 0
Мортенсен Патрик 1 0
Тингагер Фредерик 1 0
Андерсон Микаэль 1 0
Мадсен Мадс Эмиль 1 0
Бьюр Петер 1 0
Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилладсен Оливер 1 1
Свенссон Даниэль 2 0
Тверсков Йеппе 2 0
Ингвартсен Маркус 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Фресе Мартин 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0

Результаты матчей

АГФ Орхус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Норшелланн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

0
0
АГФ Орхус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Норшелланн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

8
3
АГФ Орхус
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Норшелланн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

8
3

Голы по времени матча

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
3
30%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
3
25%
31-45
2
15%
4
33%
46-60
4
31%
3
25%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

АГФ Орхус
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
АГФ Орхус - Мидтьюлланн 0:1 Силькеборг - АГФ Орхус 2:2 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 АГФ Орхус - Видовре 1:0
Силькеборг - АГФ Орхус 0:1 АГФ Орхус - Оденсе 1:1 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Вайле - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Брюне 1:0 АГФ Орхус - Виборг 2:1 Виктория Пльзень - АГФ Орхус 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Пушкаш-Академи - АГФ Орхус 3:3 АГФ Орхус - Диошдьёр 3:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 АГФ Орхус - Виборг 2:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Копенгаген 2:1 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:3 Норшелланн - АГФ Орхус 2:3 Норшелланн - Раннерс 1:1
Видовре - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Силькеборг 3:1 Копенгаген - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0

Результаты матчей

АГФ Орхус
Норшелланн

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

АГФ Орхус
Норшелланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
5
1
2
4
2.5
2
4
1
5
3.5
1/8 финала
2 Виборг
3 Норшелланн
4 Академик БК
3 Вайле
0 Ишой
4 АГФ Орхус
0 Раннерс
1 Брондбю
1 Копенгаген
0 Мидтьюлланн
1 Видовре
5 Силькеборг
3 Фредерисия
1 Оденсе
6 Хельсингёр
7 Люнгбю
1/4 финала
5 Норшелланн
1 Академик БК
3 АГФ Орхус
2 Брондбю
2 Копенгаген
3 Силькеборг
4 Фредерисия
2 Люнгбю
1/2 финала
2 Норшелланн
4 АГФ Орхус
6 Силькеборг
3 Фредерисия
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 4
Силькеборг Маккоуотт Каллум 3
Норшелланн Расмуссен Кристиан 3
Фредерисия Tobias Bach 3
Фредерисия Фредерик Карстенсен 3
Весь список

Топ нарушителей
Люнгбю Финнссон Кольбейн 1 2
Норшелланн Вилладсен Оливер 1 1
Норшелланн Свенссон Даниэль 2
Фредерисия Йулсгор Йеспер 2
АГФ Орхус Поульсен Николай 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но АГФ Орхус вырывает победу
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 35%, Норшеланн: 65%.
  • 98'
    Расмуссен Кристиан наказан за толчок Андерсон Микаэль
  • 98'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 98'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 97'
    Расмуссен Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 97'
    Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 97'
    Рефери не любит споров - именно за это Тверсков Йеппе сейчас получил желтую
  • 97'
    Рефери не любит споров - именно за это Тингагер Фредерик сейчас получил желтую
  • 97'
    Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 95'
    Пикок-Фаррелл Бэйли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Контроль мяча: АГФ Орхус: 35%, Норшеланн: 65%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 47'
      Шанс! Нагало Адамо из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 47'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 47'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 47'
      Нагало Адамо наказан за толчок Фредерик Брандоф
    • 46'
      Мортенсен Патрик наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 46'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 45'
      Скьеллеруп Андреас наказан за толчок Линкс Гифт
    • 45'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 45'
      Фредерик Брандоф нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 45'
      Каль Эрик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Тобиас Бех наказан за толчок Осман Ибрагим
    • 43'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 43'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Мортенсен Патрик
    • 43'
      Мортенсен Патрик из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 42'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 42'
      Тингагер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 42'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 41'
      Судья сигнализирует, что Линкс Гифт из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Фресе Мартин
    • 40'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 40'
      Тобиас Бех оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 40'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 40'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 39'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 39'
      Андерсон Микаэль наказан за толчок Свенссон Даниэль
    • 39'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Кнустер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 38'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 36'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 36'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 35'
      Каль Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 35'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 41%, Норшеланн: 59%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Тобиас Бех из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 34'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Мадсен Мадс Эмиль
    • 34'
      Тингагер Фредерик наказан за толчок Осман Ибрагим
    • 34'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 33'
      Каль Эрик не смог попасть в створ ударом издали
    • 33'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Мортенсен Патрик нанес удар головой, но Андреас Хансен спокойно отбил мяч.
    • 32'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 32'
      Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Линкс Гифт
    • 31'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 31'
      Тверсков Йеппе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 38%, Норшеланн: 62%.
    • 30'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 29'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 29'
      Оооо... вот это был удар! Ингвартсен Маркус должен был забить с этой позиции.
    • 29'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 28'
      Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 27'
      Линкс Гифт из команды АГФ Орхус в офсайде
    • 27'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 26'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 26'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 25'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 37%, Норшеланн: 63%.
    • 25'
      Линкс Гифт не смог попасть в створ ударом издали
    • 25'
      Тобиас Бех создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 24'
      Фредерик Брандоф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 23'
      Андерсон Микаэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Антман Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 22'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 22'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Тверсков Йеппе создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 21'
      Скьеллеруп Андреас не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Скьеллеруп Андреас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 21'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 20'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 32%, Норшеланн: 68%.
    • 20'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Нагало Адамо из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн в офсайде
    • 18'
      Пикок-Фаррелл Бэйли взял и забрал мяч на выходе
    • 18'
      Андерсон Микаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Акото Михаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 16'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Тверсков Йеппе не смог попасть в створ ударом издали
    • 16'
      Фресе Мартин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Тингагер Фредерик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 39%, Норшеланн: 61%.
    • 15'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Мортенсен Патрик наказан за толчок Хансен Мадс
    • 14'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 13'
      Линкс Гифт задерживает мяч рукой
    • 13'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Линкс Гифт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 11'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 10'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 55%, Норшеланн: 45%.
    • 10'
      Тверсков Йеппе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Фредерик Брандоф из команды АГФ Орхус поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 9'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерсон Микаэль
    • 7'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 7'
      Мадсен Мадс Эмиль из команды АГФ Орхус не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
    • 6'
      Андерсон Микаэль из команды АГФ Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 6'
      Судья сигнализирует, что Нагало Адамо из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мортенсен Патрик
    • 5'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: АГФ Орхус: 50%, Норшеланн: 50%.
    • 5'
      АГФ Орхус пытается что-то создать.
    • 4'
      Нагало Адамо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Удар от ворот произведет АГФ Орхус
    • 4'
      Осман Ибрагим из команды Норшеланн покидает поле ради смены футболки.
    • 4'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Пикок-Фаррелл Бэйли из команды АГФ Орхус перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 3'
      Андерсон Микаэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 2'
      Мортенсен Патрик наказан за толчок Нагало Адамо
    • 2'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      АГФ Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      АГФ Орхус контролирует мяч.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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