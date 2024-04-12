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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Трабзонспор
0:0
Первый тайм: 39'
Сивасспор
0'
25' Желтая карточка
Харисис Харилаос

Ход матча

25'
 
Харисис Харилаос

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 73 Владение мячом, % 27
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Сивасспор
4.30
6.60
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9.10
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Все Коэффициенты
1
Чакыр
Угурджан
12
Мёнье
Тома
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
23
Гюнеш
Умут
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
8
Барди
Энис
10
Трезеге
19
Пепе
Николя
13
Николич
Джордже
99
Палули
Мурат
4
Аппиндангойе
Аарон
14
Камара
Самба
3
Чифтчи
Угюр
8
Харисис
Харилаос
44
Пуггурас
Ахиллеас
33
Элмаз
Бартуг
55
Койта
Бенгали-Фоде
9
Манай
Рей
95
Мениг
Квинси
Трабзонспор
4-2-3-1
Сивасспор
4-3-3

История личных встреч

Трабзонспор
Сивасспор

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

34 матча

50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

С
3:3
С
4:1
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
0:2
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
1:1
КТ
2:3
С
3:1
С
0:4
С
0:0
КТ
6:0
КТ
2:1
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
2:3
С
6:1
С
3:1
С
1:2
С
3:0
С
0:0
С
2:0

Голы

Всего голов

37
24

Голов в среднем за матч

2.18
1.41

Среднее время на гол

41
63

Всего голов

27
13

Голов в среднем за матч

1.59
0.76

Среднее время на гол

56
117

Всего голов

64
37

Голов в среднем за матч

1.88
1.09

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

47
82

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трезеге 10 (1) 0.31
Онуачу Пол 9 0.28
Барди Энис 5 0.16
Дестан Энис 5 0.16
Вишча Эдин 4 (1) 0.13
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.13
Пепе Николя 4 0.13
Фунтас Таксиархис 2 0.06
Бенкович Филип 2 0.06
Оздемир Берат 1 0.03
Денсвил Стефано 1 0.03
Бозок Умут 1 0.03
Менди Батиста 1 0.03
Гюрпюз Гёктан 1 0.03
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин 1 0.03
Эмюр Абдулкадир 0 0
Мёнье Тома 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манай Рей 16 (3) 0.5
Сайс Самуэль 5 0.16
Койта Бенгали-Фоде 5 (1) 0.16
Нжи Клинтон Муа 2 0.06
Османпаша Джанер 2 0.06
Родригес Жерсон 2 0.06
Квет Роман 1 0.03
Мениг Квинси 1 0.03
Аппиндангойе Аарон 1 0.03
Бэрроу Моду 1 0.03
Харисис Харилаос 0 0
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Чифтчи Угюр 0 0
Акдаг Ибрахим 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 7 0
Дестан Энис 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Чакыр Угурджан 3 0
Бания Раян 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Барди Энис 2 0
Онуачу Пол 2 0
Бенкович Филип 2 0
Трезеге 2 0
Оздемир Берат 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Вишча Эдин 1 0
Денсвил Стефано 1 0
Мёнье Тома 1 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бозок Умут 1 0
Теклич Тонио 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манай Рей 8 0
Чифтчи Угюр 7 0
Харисис Харилаос 7 0
Койта Бенгали-Фоде 3 1
Квет Роман 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Вурал Али Шашал 3 0
Сайс Самуэль 3 0
Пуггурас Ахиллеас 3 0
Булнет Уйгун 1 1
Башсан Эмрах 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Камара Самба 2 0
Кападжак Бурак 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Арслан Хакан 1 0
Эрдал Зия 1 0
Цакташ Мийо 1 0
Аппиндангойе Аарон 1 0
Акдаг Ибрахим 1 0
Палули Мурат 1 0
Кесгин Керем 1 0
Окумуш Аладдин 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сивасспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

8
6
Трабзонспор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сивасспор
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

23
17
Трабзонспор
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (10)
39% (12)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (12)
32% (10)
29% (9)
Сивасспор
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
48% (15)
29% (9)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

18
12

Упущенные победы

31
23

Голы по времени матча

Забито

25
17
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 20
2
8%
5
29%
29%
1-15
5
20%
2
12%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
3
12%
3
18%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
32%
6
35%
76-90

Пропущено

22
28
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 13
4
18%
2
7%
1-15
1
5%
4
14%
16-30
3
14%
8
29%
31-45
3
14%
3
11%
46-60
5
23%
8
29%
61-75
6
27%
3
11%
76-90

Забито

26
19
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
4
15%
6
32%
1-15
3
12%
4
21%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
6
23%
4
21%
76-90

Пропущено

22
16
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
6
27%
1
6%
61-75
8
36%
4
25%
76-90

Забито

51
36
22 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 17
17 Забивали первыми 16
7 Не забивали 7
6
12%
11
31%
1-15
8
16%
6
17%
16-30
8
16%
2
6%
31-45
8
16%
4
11%
46-60
7
14%
3
8%
61-75
14
27%
10
28%
76-90

Пропущено

44
44
16 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 23
6
14%
3
7%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
6
14%
13
30%
30%
31-45
3
7%
6
14%
46-60
11
25%
9
20%
61-75
14
32%
7
16%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3
Сивасспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1
Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Сивасспор

Точный счет

1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
2:3
3 раза 20%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
5 раз 33%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
4:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
4:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
2 раза 6%
1
17 раз 55%
0
7 раз 23%
3
4 раза 13%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
13
2
9
6
1.5
3
12
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
4
12
6
10
2.5
3
13
1
15
3.5
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
24
7
17
14
1.5
7
24
8
23
2.5
5
26
2
29
3.5
1
30
2
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 32 16 5 11 54 - 42 53
4.
Бешикташ
 Заявка 31 14 5 12 41 - 37 47
5.
Касымпаша
 Заявка 31 13 7 11 55 - 55 46
6.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 31 12 7 12 39 - 36 43
8.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
9.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
10.
Сивасспор
 0:0 Заявка 32 10 12 10 37 - 43 42
11.
Кайсериспор
 Заявка 31 10 9 12 36 - 45 39
12.
Адана Демирспор
 Заявка 31 9 12 10 48 - 43 39
13.
Самсунспор
 Заявка 31 10 7 14 35 - 41 37
14.
Анкарагюджю
 Заявка 31 7 13 11 37 - 40 34
15.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
16.
Коньяспор
 Заявка 31 7 12 12 32 - 45 33
17.
Газиантеп
 Заявка 31 8 7 16 34 - 47 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 31 7 9 15 34 - 61 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 16 9 2 5 27 - 20 29
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
8.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
12.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
13.
Касымпаша
 Заявка 15 6 4 5 28 - 29 22
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Сивасспор
 0:0 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Анкарагюджю
 Заявка 16 5 7 4 17 - 16 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
6.
Сивасспор
 0:0 Заявка 17 5 5 7 18 - 27 20
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
9.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
10.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
11.
Газиантеп
 Заявка 15 4 2 9 18 - 24 14
12.
Коньяспор
 Заявка 16 2 8 6 13 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Харисис Харилаос получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Трабзонспор
Ничья
Сивасспор
4.30
6.60
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Трабзонспор
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