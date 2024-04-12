Тур: 32. Стадион: Papara Park.
0:1
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаХарисис Харилаос
45' Желтая карточкаМенди Батиста
0:1
52' ГолМениг Квинси
61' Желтая карточкаМёнье Тома
65' Желтая карточкаЭлмаз Бартуг
87' Желтая карточкаМанай Рей
90' Желтая карточкаХоакин Фернандес
90'+6
Ход матча
25'
45'
46'
52'
0:1
61'
65'
87'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 5
-
14 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
14 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
12
Мёнье
Тома
23
Гюнеш
Умут
10
Трезеге
19
Пепе
Николя
99
Палули
Мурат
14
Камара
Самба
33
Элмаз
Бартуг
95
Мениг
Квинси
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Мёнье ТомаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ТрезегеПолузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Палули МуратЗащитник
- Защитник
-
14 Камара СамбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Элмаз БартугПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Мениг КвинсиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кесгин КеремПолузащитник
-
30 Цакташ МийоПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Гекай ЭмреПолузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Булнет Уйгун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Трабзонспор
Сивасспор
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
34 матча
50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
24
Голов в среднем за матч
2.18
1.41
Среднее время на гол
41
63
Всего голов
27
13
Голов в среднем за матч
1.59
0.76
Среднее время на гол
56
117
Всего голов
64
37
Голов в среднем за матч
1.88
1.09
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 59%
Меньше 41%
14
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
47
82
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трезеге
|10 (1)
|0.31
|Онуачу Пол
|9
|0.28
|Барди Энис
|5
|0.16
|Дестан Энис
|5
|0.16
|Вишча Эдин
|4 (1)
|0.13
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.13
|Пепе Николя
|4
|0.13
|Фунтас Таксиархис
|2
|0.06
|Бенкович Филип
|2
|0.06
|Оздемир Берат
|1
|0.03
|Денсвил Стефано
|1
|0.03
|Бозок Умут
|1
|0.03
|Менди Батиста
|1
|0.03
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.03
|Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
|1
|0.03
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Мёнье Тома
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манай Рей
|16 (3)
|0.5
|Сайс Самуэль
|5
|0.16
|Койта Бенгали-Фоде
|5 (1)
|0.16
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0.06
|Мениг Квинси
|2
|0.06
|Османпаша Джанер
|2
|0.06
|Родригес Жерсон
|2
|0.06
|Квет Роман
|1
|0.03
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.03
|Бэрроу Моду
|1
|0.03
|Харисис Харилаос
|0
|0
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Чифтчи Угюр
|0
|0
|Акдаг Ибрахим
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|7
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|7
|0
|Дестан Энис
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Чакыр Угурджан
|3
|0
|Бания Раян
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Мёнье Тома
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Барди Энис
|2
|0
|Онуачу Пол
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Трезеге
|2
|0
|Оздемир Берат
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Денсвил Стефано
|1
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Хоакин Фернандес
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бозок Умут
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манай Рей
|9
|0
|Харисис Харилаос
|8
|0
|Чифтчи Угюр
|7
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|3
|1
|Квет Роман
|4
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Вурал Али Шашал
|3
|0
|Сайс Самуэль
|3
|0
|Пуггурас Ахиллеас
|3
|0
|Булнет Уйгун
|1
|1
|Башсан Эмрах
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Кападжак Бурак
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Арслан Хакан
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Цакташ Мийо
|1
|0
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0
|Акдаг Ибрахим
|1
|0
|Палули Мурат
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Окумуш Аладдин
|1
|0
|Элмаз Бартуг
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сивасспор
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
67% (10)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
8
6
Трабзонспор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сивасспор
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
23
17
Трабзонспор
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
31% (10)
31% (10)
Сивасспор
42.9%
57.1%
9 побед 12 поражений
Первый тайм
16% (5)
53% (17)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
47% (15)
28% (9)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
18
12
Упущенные победы
31
23
Голы по времени матча
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
2
8%
5
28%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
4
16%
1
6%
31-45
3
12%
4
22%
46-60
3
12%
0
0%
61-75
8
32%
6
33%
76-90
Пропущено
23
28
8 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 13
4
17%
2
7%
1-15
1
4%
4
14%
16-30
3
13%
8
29%
31-45
4
17%
3
11%
46-60
5
22%
8
29%
61-75
6
26%
3
11%
76-90
Забито
26
19
11 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
4
15%
6
32%
1-15
3
12%
4
21%
16-30
4
15%
1
5%
31-45
5
19%
1
5%
46-60
4
15%
3
16%
61-75
6
23%
4
21%
76-90
Пропущено
22
16
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
6
27%
1
6%
61-75
8
36%
4
25%
76-90
Забито
51
37
22 В 1-м тайме 19
29 Во 2-м тайме 18
17 Забивали первыми 17
8 Не забивали 7
6
12%
11
30%
30%
1-15
8
16%
6
16%
16-30
8
16%
2
5%
31-45
8
16%
5
14%
46-60
7
14%
3
8%
61-75
14
27%
10
27%
76-90
Пропущено
45
44
16 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 23
6
13%
3
7%
1-15
4
9%
6
14%
16-30
6
13%
13
30%
30%
31-45
4
9%
6
14%
46-60
11
24%
9
20%
61-75
14
31%
7
16%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Фенербахче 2:3 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1
Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Пендикспор - Трабзонспор 0:2 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Генчлербирлиги - Трабзонспор 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Ризеспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Галатасарай 1:5 Трабзонспор - Маниса Бююкшехир Беледиеспор 3:1 Антальяспор - Трабзонспор 1:1 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбулспор - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Трабзонспор 1:3
Сивасспор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1
Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Пендикспор 4:1 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Ризеспор 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Антальяспор - Сивасспор 2:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Сивасспор - Кечиоренгюджю 3:2 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Галатасарай 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбулспор 1:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Сивасспор
Точный счет
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 67%
0
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
3
5 раз 31%
1
3 раза 19%
2
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
5 раз 16%
2:3
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:5
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
4:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 28%
1
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
6 раз 19%
5
2 раза 6%
1
18 раз 56%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
2
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
132
97
312
214
213
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
125
88
413
610
314
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
257
1715
725
824
527
230
131
230
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|54 - 43
|52
|4.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 37
|47
|5.
|Заявка
|31
|13
|7
|11
|55 - 55
|46
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|8.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|39 - 36
|43
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 45
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|48 - 43
|39
|13.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|35 - 41
|37
|14.
|Заявка
|31
|7
|13
|11
|37 - 40
|34
|15.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|32 - 45
|33
|17.
|Заявка
|31
|8
|7
|16
|34 - 47
|31
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 61
|30
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|13.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|28 - 29
|22
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|17 - 16
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|11.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 24
|14
|12.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|13 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6