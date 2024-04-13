Тур: 32. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0'
0:1
21' ГолНдао Алассан
43' Желтая карточкаОмеруо Кеннет
47' Желтая карточкаНдао Алассан
47' Желтая карточкаБен Уаннес Мортада
56' Желтая карточкаВинк Клаудио
65' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
76' Желтая карточкаСамбу Були
90' Желтая карточкаЯзгылы Угурджан
0:2
90' ПенальтиХауберт Гильерме
90'+12
Ход матча
21'
0:1
43'
47'
56'
65'
76'
90'
90'
0:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
27
Словик
Якуб
18
Ндао
Алассан
72
Этеми
Вален
25
Самбу
Були
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Садику ЛоретПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Угурлу Сами
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Этеми ВаленПолузащитник
-
25 Самбу БулиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Омерович Фахрудин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Касымпаша
Коньяспор
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
31 матч
29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.87
1.06
Среднее время на гол
48
84
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.69
1.47
Среднее время на гол
53
61
Всего голов
55
39
Голов в среднем за матч
1.77
1.26
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
50
71
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|13 (2)
|0.41
|Да Кошта Нуну
|12
|0.38
|Фалл Мамаду
|8
|0.25
|Бен Уаннес Мортада
|5
|0.16
|Хайрадинович Харис
|4 (2)
|0.13
|Винк Клаудио
|3
|0.09
|Гюл Гёкхан
|2
|0.06
|Гомис Ирон
|1
|0.03
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|Нгой Жульен
|1
|0.03
|Озчан Ясин
|1
|0.03
|Поросо Джексон
|1
|0.03
|Чаглаян Огулджан
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|11 (8)
|0.34
|Андреасен Лука
|5
|0.16
|Хауберт Гильерме
|4 (1)
|0.13
|Морено Марлос
|2
|0.06
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0.06
|Мурич Роберт
|2
|0.06
|Язгылы Угурджан
|2
|0.06
|Ндао Алассан
|2
|0.06
|Этеми Вален
|1
|0.03
|Огюз Ахмет
|1
|0.03
|Чикылдэу Александру
|1
|0.03
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.03
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
|Хадебе Тинейдж
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винк Клаудио
|7
|1
|Бен Уаннес Мортада
|7
|0
|Омеруо Кеннет
|5
|1
|Чифтпынар Садик
|5
|0
|Кара Айтач
|4
|0
|Гомис Ирон
|4
|0
|Хайрадинович Харис
|3
|0
|Фалл Мамаду
|3
|0
|Гюл Гёкхан
|3
|0
|Озчан Ясин
|3
|0
|Айдын Тайлан Утку
|3
|0
|Янниотис Андреас
|2
|0
|Янар Али
|2
|0
|Поросо Джексон
|2
|0
|Саддики Дрейс
|2
|0
|Рошинья Кошта
|1
|0
|Да Кошта Нуну
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Томас Тразье
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлгюн Огулджан
|7
|1
|Огюз Ахмет
|6
|0
|Демирбаг Адиль
|4
|1
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Морено Марлос
|4
|0
|Дикмен Сонер
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Хадебе Тинейдж
|3
|0
|Язгылы Угурджан
|3
|0
|Самбу Були
|3
|0
|Н'Зонзи Стивен
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|2
|0
|Словик Якуб
|2
|0
|Паш Бруно
|2
|0
|Этеми Вален
|2
|0
|Filip Damjanovic
|2
|0
|Эрташ Денис
|2
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
|Ндао Алассан
|1
|0
|Хауберт Гильерме
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Коньяспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
11
12
Касымпаша
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Коньяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
19
14
Касымпаша
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Коньяспор
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
23
12
Упущенные победы
30
26
Голы по времени матча
Забито
29
17
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
3
18%
16-30
4
14%
5
29%
29%
31-45
6
21%
3
18%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
7
24%
4
24%
76-90
Пропущено
30
25
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
10%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
7
23%
5
20%
31-45
5
17%
4
16%
46-60
4
13%
4
16%
61-75
7
23%
7
28%
76-90
Забито
25
20
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
1
4%
3
15%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
5
25%
31-45
8
32%
4
20%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
6
24%
5
25%
76-90
Пропущено
28
17
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
11%
2
12%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
3
11%
4
24%
61-75
8
29%
7
41%
76-90
Забито
54
37
21 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 6
3
6%
4
11%
1-15
9
17%
3
8%
16-30
9
17%
10
27%
31-45
14
26%
7
19%
46-60
6
11%
4
11%
61-75
13
24%
9
24%
76-90
Пропущено
58
42
28 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 21
6
10%
4
10%
1-15
10
17%
3
7%
16-30
12
21%
6
14%
31-45
8
14%
6
14%
46-60
7
12%
8
19%
61-75
15
26%
14
33%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0
Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2
Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1
Результаты матчей
Касымпаша
Коньяспор
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
2:0
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
Точное количество голов
3
10 раз 31%
0
7 раз 22%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
1 раз 3%
1
16 раз 50%
2
9 раз 28%
0
7 раз 22%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
132
97
69
610
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
125
97
314
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
257
1814
923
1121
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|54 - 43
|52
|4.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 37
|47
|5.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|8.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|39 - 36
|43
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 45
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|48 - 43
|39
|13.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|35 - 41
|37
|14.
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|34 - 45
|36
|15.
|1:1 Заявка
|32
|7
|14
|11
|38 - 41
|35
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|17.
|1:1 Заявка
|32
|8
|8
|16
|35 - 48
|32
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 61
|30
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|12.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|13.
|1:1 Заявка
|17
|5
|8
|4
|18 - 17
|23
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|1:1 Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|12.
|1:1 Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 25
|15
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|1:1 Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6