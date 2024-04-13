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  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Касымпаша
0:2
Конец матча
Коньяспор
0'
0:1
21' Гол
Ндао Алассан
43' Желтая карточка
Омеруо Кеннет
47' Желтая карточка
Ндао Алассан
47' Желтая карточка
Бен Уаннес Мортада
56' Желтая карточка
Винк Клаудио
65' Желтая карточка
Хадебе Тинейдж
76' Желтая карточка
Самбу Були
90' Желтая карточка
Язгылы Угурджан
0:2
90' Пенальти
Хауберт Гильерме
90'+12

Ход матча

21'
0:1
Ндао Алассан
(Этеми Вален)
43'
Омеруо Кеннет
 
47'
 
Ндао Алассан
47'
Бен Уаннес Мортада
 
56'
Винк Клаудио
 
57'
Рошинья Кошта
Фалл Мамаду
 
61'
 
Андреасен Лука
Этеми Вален
65'
 
Хадебе Тинейдж
70'
 
Filip Damjanovic
Хадебе Тинейдж
71'
 
Чикылдэу Александру
Юлгюн Огулджан
72'
Чаглаян Огулджан
Озчан Ясин
 
76'
 
Самбу Були
77'
 
Демиртапа Кархаман
Самбу Були
77'
 
Малли Юнус
Ндао Алассан
85'
Нгой Жульен
Хайрадинович Харис
 
90'
 
Язгылы Угурджан
90'
0:2
Хауберт Гильерме

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
23
Поросо
Джексон
58
Озчан
Ясин
6
Гюл
Гёкхан
7
Фалл
Мамаду
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
18
Да
Кошта
Нуну
27
Словик
Якуб
5
Язгылы
Угурджан
4
Демирбаг
Адиль
15
Хадебе
Тинейдж
12
Хауберт
Гильерме
6
Дикмен
Сонер
37
Н'Зонзи
Стивен
18
Ндао
Алассан
35
Юлгюн
Огулджан
72
Этеми
Вален
25
Самбу
Були
Касымпаша
4-1-4-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Коньяспор

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

78.6%
28.6%
11 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

31 матч

29%
32.3%
38.7%
9 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

22.6%
32.3%
45.1%
7 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

35.5%
29%
35.5%
11 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
4:4
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
0:0
С
1:4
С
1:1
С
3:2
С
2:0
С
2:1
К
2:0
К
3:2
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
2:1
С
2:0
С
1:3
С
1:2
ТПЛ
4:0
ТПЛ
0:2
АЛ
3:1
АЛ
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.87
1.06

Среднее время на гол

48
84

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.69
1.47

Среднее время на гол

53
61

Всего голов

55
39

Голов в среднем за матч

1.77
1.26

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

50
71

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 13 (2) 0.41
Да Кошта Нуну 12 0.38
Фалл Мамаду 8 0.25
Бен Уаннес Мортада 5 0.16
Хайрадинович Харис 4 (2) 0.13
Винк Клаудио 3 0.09
Гюл Гёкхан 2 0.06
Гомис Ирон 1 0.03
Омеруо Кеннет 1 0.03
Нгой Жульен 1 0.03
Озчан Ясин 1 0.03
Поросо Джексон 1 0.03
Чаглаян Огулджан 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 11 (8) 0.34
Андреасен Лука 5 0.16
Хауберт Гильерме 4 (1) 0.13
Морено Марлос 2 0.06
Н'Зонзи Стивен 2 0.06
Мурич Роберт 2 0.06
Язгылы Угурджан 2 0.06
Ндао Алассан 2 0.06
Этеми Вален 1 0.03
Огюз Ахмет 1 0.03
Чикылдэу Александру 1 0.03
Юлгюн Огулджан 1 0.03
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0
Хадебе Тинейдж 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винк Клаудио 7 1
Бен Уаннес Мортада 7 0
Омеруо Кеннет 5 1
Чифтпынар Садик 5 0
Кара Айтач 4 0
Гомис Ирон 4 0
Хайрадинович Харис 3 0
Фалл Мамаду 3 0
Гюл Гёкхан 3 0
Озчан Ясин 3 0
Айдын Тайлан Утку 3 0
Янниотис Андреас 2 0
Янар Али 2 0
Поросо Джексон 2 0
Саддики Дрейс 2 0
Рошинья Кошта 1 0
Да Кошта Нуну 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Томас Тразье 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлгюн Огулджан 7 1
Огюз Ахмет 6 0
Демирбаг Адиль 4 1
Кальво Франсиско 4 0
Морено Марлос 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Хадебе Тинейдж 3 0
Язгылы Угурджан 3 0
Самбу Були 3 0
Н'Зонзи Стивен 2 0
Оливейра Нелсон 2 0
Словик Якуб 2 0
Паш Бруно 2 0
Этеми Вален 2 0
Filip Damjanovic 2 0
Эрташ Денис 2 0
Андреасен Лука 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0
Ндао Алассан 1 0
Хауберт Гильерме 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Коньяспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

11
12
Касымпаша
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Коньяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

19
14
Касымпаша
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Коньяспор
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
25% (8)
41% (13)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

23
12

Упущенные победы

30
26

Голы по времени матча

Забито

29
17
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 20
2
7%
1
6%
1-15
6
21%
3
18%
16-30
4
14%
5
29%
29%
31-45
6
21%
3
18%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
7
24%
4
24%
76-90

Пропущено

30
25
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
10%
2
8%
1-15
4
13%
2
8%
16-30
7
23%
5
20%
31-45
5
17%
4
16%
46-60
4
13%
4
16%
61-75
7
23%
7
28%
76-90

Забито

25
20
9 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
1
4%
3
15%
1-15
3
12%
0
0%
16-30
5
20%
5
25%
31-45
8
32%
4
20%
46-60
2
8%
3
15%
61-75
6
24%
5
25%
76-90

Пропущено

28
17
14 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
3
11%
2
12%
1-15
6
21%
1
6%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
3
11%
2
12%
46-60
3
11%
4
24%
61-75
8
29%
7
41%
76-90

Забито

54
37
21 В 1-м тайме 17
33 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 18
7 Не забивали 6
3
6%
4
11%
1-15
9
17%
3
8%
16-30
9
17%
10
27%
31-45
14
26%
7
19%
46-60
6
11%
4
11%
61-75
13
24%
9
24%
76-90

Пропущено

58
42
28 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 21
6
10%
4
10%
1-15
10
17%
3
7%
16-30
12
21%
6
14%
31-45
8
14%
6
14%
46-60
7
12%
8
19%
61-75
15
26%
14
33%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Истанбулспор - Касымпаша 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0
Фенербахче - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Аланьяспор 2:1 Трабзонспор - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Касымпаша 3:2 Касымпаша - Хатайспор 3:0 Касымпаша - Бандырмаспор 0:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 0:3 Бешикташ - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Ризеспор 2:2 Антальяспор - Касымпаша 0:0 Самсунспор - Касымпаша 4:2 Касымпаша - Киршехирспор 4:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2
Коньяспор
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Трабзонспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Пендикспор - Коньяспор 0:2
Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Сивасспор - Коньяспор 0:1 Ризеспор - Коньяспор 0:0 Коньяспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Антальяспор 1:1 Коньяспор - Гёзтепе 2:1 Истанбулспор - Коньяспор 0:0 Фенербахче - Коньяспор 7:1 Галатасарай - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Самсунспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Сивасспор 0:1

Результаты матчей

Касымпаша
Коньяспор

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:4
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
7:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
9 раз 53%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
2:0
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%

Точное количество голов

3
10 раз 31%
0
7 раз 22%
1
7 раз 22%
2
7 раз 22%
4
1 раз 3%
1
16 раз 50%
2
9 раз 28%
0
7 раз 22%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
2
9
7
1.5
6
9
6
10
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
12
5
9
7
1.5
3
14
5
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
25
7
18
14
1.5
9
23
11
21
2.5
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 Заявка 32 16 4 12 54 - 43 52
4.
Бешикташ
 Заявка 31 14 5 12 41 - 37 47
5.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
6.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
7.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 31 12 7 12 39 - 36 43
9.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
10.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
11.
Кайсериспор
 Заявка 31 10 9 12 36 - 45 39
12.
Адана Демирспор
 Заявка 31 9 12 10 48 - 43 39
13.
Самсунспор
 Заявка 31 10 7 14 35 - 41 37
14.
Коньяспор
 Заявка 32 8 12 12 34 - 45 36
15.
Анкарагюджю
 1:1 Заявка 32 7 14 11 38 - 41 35
16.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
17.
Газиантеп
 1:1 Заявка 32 8 8 16 35 - 48 32
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 31 7 9 15 34 - 61 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
8.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
11.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
12.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
13.
Анкарагюджю
 1:1 Заявка 17 5 8 4 18 - 17 23
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 1:1 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
9.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
12.
Газиантеп
 1:1 Заявка 16 4 3 9 19 - 25 15
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 1:1 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Ндао Алассан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Омеруо Кеннет получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Этеми Вален сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Ндао Алассан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Касымпаша 0:2 Коньяспор онлайн

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