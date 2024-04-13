Тур: 32. Стадион: Эрьяман.
3:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолЕвтович Марко
1:1
31' ГолБекироглу Эфкан
38' Желтая карточкаМуякич Нихад
38' Желтая карточкаДрагус Денис
2:1
65' ГолСоу Али
3:1
68' ГолБекироглу Эфкан
90'+7
Ход матча
7'
0:1
31'
38'
38'
65'
2:1
68'
3:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
33
Ницэ
Флорин
18
Сореску
Деян
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Озбир ЭртачВратарь
- Защитник
-
45 Четин МертЗащитник
-
27 Уньяй АрдаЗащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
-
18 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
История личных встреч
Анкарагюджю
Газиантеп
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
126
90
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|9
|0.28
|Соу Али
|5
|0.16
|Джигерджи Толга
|5 (3)
|0.16
|Педринью V
|3
|0.09
|Сепас Реналдо
|3
|0.09
|Баич Риад
|3
|0.09
|Моруцан Олимпиу
|2
|0.06
|Македа Федерико
|2
|0.06
|Бассогог Кристиан
|2
|0.06
|Родригес Гарри
|1
|0.03
|Гюнерен Али Каан
|1
|0.03
|Улудаг Алпер
|1
|0.03
|Радакович Урош
|1
|0.03
|Муякич Нихад
|1
|0.03
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Кициу Стелиос
|0
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|0
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|11 (1)
|0.34
|Кызылдаг Арда
|4
|0.13
|Сореску Деян
|3
|0.09
|Маркович Лазар
|2
|0.06
|Максим Александру
|2 (2)
|0.06
|Озчичек Огюн
|2
|0.06
|Евтович Марко
|2
|0.06
|Градель Макс-Ален
|1
|0.03
|Соялп Фуркан
|1
|0.03
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.03
|Джилободжи Папи
|1
|0.03
|Н'Кулу Николя
|1
|0.03
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|Риаскос Брайан
|1
|0.03
|Монтейру Жамиру
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|6
|0
|Кициу Стелиос
|5
|0
|Сепас Реналдо
|5
|0
|Соу Али
|3
|1
|Джигерджи Толга
|3
|0
|Педринью V
|3
|0
|Муякич Нихад
|3
|0
|Моруцан Олимпиу
|3
|0
|Чанкая Атакан
|3
|0
|Родригес Гарри
|2
|0
|Ганоушек Матей
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Озбир Эртач
|0
|1
|Бекироглу Эфкан
|0
|1
|Улудаг Алпер
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Гюнгёрду Бахадир
|1
|0
|Бассогог Кристиан
|1
|0
|Хадзийованнис Анастасиос
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|7
|1
|Максим Александру
|5
|2
|Драгус Денис
|7
|0
|Озчичек Огюн
|6
|0
|Маркович Лазар
|5
|0
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Евтович Марко
|4
|0
|Эскихеллач Мустафа
|4
|0
|Джилободжи Папи
|3
|0
|Ницэ Флорин
|3
|0
|Эрсой Эртугрул
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Монтейру Жамиру
|3
|0
|М'баката Салем
|3
|0
|Кызылдаг Арда
|3
|0
|Риаскос Брайан
|2
|0
|Marius Sumudica
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Баджи Алиу
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Газиантеп
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
10
Анкарагюджю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Газиантеп
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
16
Упущенные победы
12
12
Анкарагюджю
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Газиантеп
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
18
18
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
20
21
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
3
15%
5
24%
31-45
4
20%
5
24%
46-60
7
35%
1
5%
61-75
2
10%
3
14%
76-90
Пропущено
17
25
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
24%
7
28%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
3
18%
3
12%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
6
24%
61-75
3
18%
7
28%
76-90
Забито
20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
2
10%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
2
10%
4
29%
76-90
Пропущено
24
25
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
17%
4
16%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
4
17%
6
24%
61-75
4
17%
7
28%
76-90
Забито
40
35
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
4
10%
5
14%
1-15
5
13%
6
17%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
7
18%
9
26%
46-60
13
33%
3
9%
61-75
4
10%
7
20%
76-90
Пропущено
41
50
23 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
8
20%
11
22%
1-15
8
20%
2
4%
16-30
7
17%
8
16%
31-45
5
12%
3
6%
46-60
6
15%
12
24%
61-75
7
17%
14
28%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1
Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1
Газиантеп
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1
Результаты матчей
Анкарагюджю
Газиантеп
Точный счет
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
2:1
4 раза 27%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
10 раз 31%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
7 раз 22%
0:3
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 47%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
115
611
511
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
106
411
610
213
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
2111
1022
1121
527
329
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|54 - 43
|52
|4.
|Заявка
|31
|14
|5
|12
|41 - 37
|47
|5.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|8.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|39 - 36
|43
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|11.
|Заявка
|31
|10
|9
|12
|36 - 45
|39
|12.
|Заявка
|31
|9
|12
|10
|48 - 43
|39
|13.
|Заявка
|31
|10
|7
|14
|35 - 41
|37
|14.
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|40 - 41
|37
|15.
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|34 - 45
|36
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|17.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 61
|30
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|30 - 15
|30
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|8.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|21 - 14
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|11.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|16 - 28
|15
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|12 - 27
|7
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6