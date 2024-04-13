  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Анкарагюджю
3:1
Конец матча
Газиантеп
0'
0:1
7' Гол
Евтович Марко
1:1
31' Гол
Бекироглу Эфкан
38' Желтая карточка
Муякич Нихад
38' Желтая карточка
Драгус Денис
2:1
65' Гол
Соу Али
3:1
68' Гол
Бекироглу Эфкан
90'+7
99
Гюнгёрду
Бахадир
70
Кициу
Стелиос
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
35
Каратас
Казимджан
23
Гюнерен
Али
Каан
30
Джигерджи
Толга
80
Моруцан
Олимпиу
10
Бекироглу
Эфкан
13
Бассогог
Кристиан
22
Соу
Али
33
Ницэ
Флорин
18
Сореску
Деян
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
22
М'баката
Салем
8
Евтович
Марко
11
Эскихеллач
Мустафа
61
Озчичек
Огюн
44
Максим
Александру
10
Градель
Макс-Ален
70
Драгус
Денис
Анкарагюджю
4-2-3-1
Газиантеп
4-1-4-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Газиантеп

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:1
С
0:2
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:1
С
1:2

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

126
90

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 9 0.28
Соу Али 5 0.16
Джигерджи Толга 5 (3) 0.16
Педринью V 3 0.09
Сепас Реналдо 3 0.09
Баич Риад 3 0.09
Моруцан Олимпиу 2 0.06
Македа Федерико 2 0.06
Бассогог Кристиан 2 0.06
Родригес Гарри 1 0.03
Гюнерен Али Каан 1 0.03
Улудаг Алпер 1 0.03
Радакович Урош 1 0.03
Муякич Нихад 1 0.03
Ганоушек Матей 0 0
Кициу Стелиос 0 0
Гюнгёрду Бахадир 0 0
Хадзийованнис Анастасиос 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 11 (1) 0.34
Кызылдаг Арда 4 0.13
Сореску Деян 3 0.09
Маркович Лазар 2 0.06
Максим Александру 2 (2) 0.06
Озчичек Огюн 2 0.06
Евтович Марко 2 0.06
Градель Макс-Ален 1 0.03
Соялп Фуркан 1 0.03
Эскихеллач Мустафа 1 0.03
Джилободжи Папи 1 0.03
Н'Кулу Николя 1 0.03
Айети Альбиан 1 0.03
Риаскос Брайан 1 0.03
Монтейру Жамиру 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 6 0
Кициу Стелиос 5 0
Сепас Реналдо 5 0
Соу Али 3 1
Джигерджи Толга 3 0
Педринью V 3 0
Муякич Нихад 3 0
Моруцан Олимпиу 3 0
Чанкая Атакан 3 0
Родригес Гарри 2 0
Ганоушек Матей 2 0
Четин Мерт 2 0
Озбир Эртач 0 1
Бекироглу Эфкан 0 1
Улудаг Алпер 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Гюнгёрду Бахадир 1 0
Бассогог Кристиан 1 0
Хадзийованнис Анастасиос 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Флипс Алексис 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 7 1
Максим Александру 5 2
Драгус Денис 7 0
Озчичек Огюн 6 0
Маркович Лазар 5 0
Градель Макс-Ален 4 0
Евтович Марко 4 0
Эскихеллач Мустафа 4 0
Джилободжи Папи 3 0
Ницэ Флорин 3 0
Эрсой Эртугрул 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Монтейру Жамиру 3 0
М'баката Салем 3 0
Кызылдаг Арда 3 0
Риаскос Брайан 2 0
Marius Sumudica 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Сореску Деян 1 0
Баджи Алиу 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Газиантеп
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
10
Анкарагюджю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Газиантеп
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
16

Упущенные победы

12
12
Анкарагюджю
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (8)
53% (17)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
41% (13)
22% (7)
Газиантеп
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
44% (14)
28% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
28% (9)
38% (12)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

5
9

Волевые победы

18
18

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
4
19%
16-30
3
15%
5
24%
31-45
4
20%
5
24%
46-60
7
35%
1
5%
61-75
2
10%
3
14%
76-90

Пропущено

17
25
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
4
24%
7
28%
1-15
4
24%
2
8%
16-30
3
18%
3
12%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
12%
6
24%
61-75
3
18%
7
28%
76-90

Забито

20
14
9 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 23
2
10%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
3
15%
4
29%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
2
10%
4
29%
76-90

Пропущено

24
25
12 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
17%
4
16%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
5
20%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
4
17%
6
24%
61-75
4
17%
7
28%
76-90

Забито

40
35
16 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 13
8 Не забивали 12
4
10%
5
14%
1-15
5
13%
6
17%
16-30
7
18%
5
14%
31-45
7
18%
9
26%
46-60
13
33%
3
9%
61-75
4
10%
7
20%
76-90

Пропущено

41
50
23 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
8
20%
11
22%
1-15
8
20%
2
4%
16-30
7
17%
8
16%
31-45
5
12%
3
6%
46-60
6
15%
12
24%
61-75
7
17%
14
28%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Истанбулспор 1:1
Анкарагюджю - Фенербахче 3:0 Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Анкарагюджю 1:0 Анкарагюджю - 24 Эрзинджанспор 5:1 Анкарагюджю - Сивасспор 0:0 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Фатих Карагюмрюк 2:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Касымпаша 3:1 Аланьяспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Трабзонспор 0:1 Пендикспор - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Хатайспор 0:0 Анкарагюджю - Ризеспор 1:1
Газиантеп
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0
Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Истанбулспор - Газиантеп 1:3 Газиантеп - Фенербахче 0:2 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Галатасарай - Газиантеп 2:1 Газиантеп - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Газиантеп 2:2 Газиантеп - Бодрумспор 1:0 Газиантеп - Фенербахче 0:1 Хатайспор - Газиантеп 0:0 Газиантеп - Пендикспор 2:2 Фатих Карагюмрюк - Газиантеп 0:3 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Газиантеп - Трабзонспор 1:3 Газиантеп - Этимесгут 2:1

Результаты матчей

Анкарагюджю
Газиантеп

Точный счет

1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
5 раз 31%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
2:1
4 раза 27%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
2:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
10 раз 31%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:0
7 раз 22%
0:3
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 47%
0
7 раз 22%
2
5 раз 16%
3
5 раз 16%
0
11 раз 34%
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
5
6
11
1.5
5
11
3
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
6
10
2
13
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
21
11
10
22
1.5
11
21
5
27
2.5
3
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 Заявка 32 16 4 12 54 - 43 52
4.
Бешикташ
 Заявка 31 14 5 12 41 - 37 47
5.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
6.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
7.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 31 12 7 12 39 - 36 43
9.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
10.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
11.
Кайсериспор
 Заявка 31 10 9 12 36 - 45 39
12.
Адана Демирспор
 Заявка 31 9 12 10 48 - 43 39
13.
Самсунспор
 Заявка 31 10 7 14 35 - 41 37
14.
Анкарагюджю
 Заявка 32 8 13 11 40 - 41 37
15.
Коньяспор
 Заявка 32 8 12 12 34 - 45 36
16.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
17.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 31 7 9 15 34 - 61 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 15 9 3 3 30 - 15 30
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
7.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
8.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 21 - 14 26
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
9.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 15 4 3 8 16 - 28 15
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 15 1 4 10 12 - 27 7
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Анкарагюджю 3:1 Газиантеп онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный