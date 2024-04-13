Тур: 32. Стадион: Йени Адана.
0:0
Конец матча
Ход матча
47'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
31
Аталь
Юсеф
20
Мишю
Эдуар
58
Maestro
30
Нани
Луиш
25
Баязит
Билал
54
Кочаман
Ариф
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Аталь ЮсефЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мишю ЭдуарПолузащитник
-
58 MaestroПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Нани ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Эрсой БурханЗащитник
- Защитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
56 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Караман Хикмет
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вукас Хари
История личных встреч
Адана Демирспор
Кайсериспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
33.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
1.78
1.78
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
50
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ньянг М'Байе
|8 (4)
|0.25
|Акбаба Эмре
|7 (1)
|0.22
|Балотелли Марио
|7 (1)
|0.22
|Эрдоган Юсуф
|5 (1)
|0.16
|Сари Юсуф
|3
|0.09
|Нани Луиш
|3
|0.09
|Бараси Юсуф
|3
|0.09
|Беланда Юнес
|3
|0.09
|Акинтола Дэвид
|2
|0.06
|Гравильон Эндрю
|2
|0.06
|Айдоган Тайфун
|1
|0.03
|Ндиайе Чериф
|1
|0.03
|Аталь Юсеф
|1
|0.03
|Стамбули Бенжамен
|1
|0.03
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Кевин Родригес
|0
|0
|Зенели Арбер
|0
|0
|Гюлер Семих
|0
|0
|Maestro
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|11 (4)
|0.34
|Боа Морте Аилтон
|6
|0.19
|Баокен Стефан
|3
|0.09
|Карими Али II
|3
|0.09
|Мане Карлуш
|2
|0.06
|Назон Даккенс
|2
|0.06
|Кеман Оливье
|2
|0.06
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|Жанвье Жульян
|1
|0.03
|Бурабия Мехди
|1
|0.03
|Узодимма Энтони
|1
|0.03
|Озбек Мехмет
|1
|0.03
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Калдырым Хасан Али
|0
|0
|Кароль Лионель
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
|Кочаман Ариф
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гюлер Семих
|5
|1
|Кевин Родригес
|4
|1
|Нани Луиш
|5
|0
|Стамбули Бенжамен
|3
|1
|Озбир Эртач
|3
|1
|Балотелли Марио
|4
|0
|Беланда Юнес
|4
|0
|Акбаба Эмре
|4
|0
|Мишю Эдуар
|4
|0
|Аталь Юсеф
|2
|1
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|Гравильон Эндрю
|3
|0
|Айдоган Тайфун
|3
|0
|Бараси Юсуф
|1
|1
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Ньянг М'Байе
|2
|0
|Мохаммади Милад
|2
|0
|Акинтола Дэвид
|2
|0
|Токёз Дорукхан
|2
|0
|Родригес Хосе
|0
|1
|Мендоса Стивен
|1
|0
|Сиссе Пап Абу
|1
|0
|Н'Диайе Папа
|1
|0
|Магомедалиев Шахрудин
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Maestro
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саздаджи Гекхан
|8
|0
|Йылмаз Картал
|6
|1
|Кочаман Ариф
|4
|1
|Боа Морте Аилтон
|5
|0
|Карими Али II
|4
|0
|Баязит Билал
|4
|0
|Бурабия Мехди
|3
|0
|Калдырым Хасан Али
|3
|0
|Дживелек Рамазан
|3
|0
|Кардозу Мигел
|3
|0
|Кеман Оливье
|3
|0
|Озбек Мехмет
|3
|0
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Аттама Джозеф
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Назон Даккенс
|2
|0
|Ака Яу
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Хоссейни Маджид
|1
|0
|Баокен Стефан
|1
|0
|Мане Карлуш
|1
|0
|Коловециос Димитрис
|1
|0
|Recep Ucar
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Кайсериспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
7
7
Адана Демирспор
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
12
16
Адана Демирспор
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (17)
31% (10)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Кайсериспор
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
34% (11)
53% (17)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
20
17
Упущенные победы
19
23
Голы по времени матча
Забито
31
15
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
4
13%
4
27%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
3
10%
3
20%
31-45
5
16%
4
27%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
8
26%
3
20%
76-90
Пропущено
14
29
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 20
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
1
3%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
21%
5
17%
31-45
2
14%
8
28%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
6
43%
7
24%
76-90
Забито
17
21
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
0
0%
1
5%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
24%
7
33%
61-75
6
35%
4
19%
76-90
Пропущено
29
16
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
10%
2
13%
1-15
8
28%
2
13%
16-30
3
10%
5
31%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
5
17%
4
25%
76-90
Забито
48
36
20 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 11
4
8%
5
14%
1-15
9
19%
3
8%
16-30
7
15%
7
19%
31-45
6
13%
6
17%
46-60
8
17%
8
22%
61-75
14
29%
29%
7
19%
76-90
Пропущено
43
45
18 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
3
7%
3
7%
1-15
9
21%
5
11%
16-30
6
14%
10
22%
31-45
8
19%
10
22%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
11
26%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1
Кайсериспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0
Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1
Результаты матчей
Адана Демирспор
Кайсериспор
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
97
610
511
313
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
511
313
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
2111
1418
923
725
527
329
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|54 - 43
|52
|4.
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|42 - 38
|48
|5.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|8.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|39 - 36
|43
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|48 - 43
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|36 - 42
|38
|14.
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|40 - 41
|37
|15.
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|34 - 45
|36
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|17.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 61
|30
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6