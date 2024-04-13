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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Адана Демирспор
0:0
Конец матча
Кайсериспор
0'
47' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон
90'+8

Ход матча

46'
Мендоса Стивен
Нани Луиш
 
47'
 
Боа Морте Аилтон
71'
Бараси Юсуф
Мишю Эдуар
 
78'
 
Назон Даккенс
Баокен Стефан
78'
 
Мане Карлуш
Дживелек Рамазан
90'
 
Ака Яу
Боа Морте Аилтон

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
71
Магомедалиев
Шахрудин
31
Аталь
Юсеф
5
Гравильон
Эндрю
4
Гюлер
Семих
13
Мохаммади
Милад
20
Мишю
Эдуар
58
Maestro
7
Сари
Юсуф
8
Акбаба
Эмре
30
Нани
Луиш
9
Балотелли
Марио
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
4
Коловециос
Димитрис
54
Кочаман
Ариф
33
Калдырым
Хасан
Али
10
Бурабия
Мехди
70
Боа
Морте
Аилтон
29
Шукуров
Отабек
7
Кардозу
Мигел
28
Дживелек
Рамазан
13
Баокен
Стефан
Адана Демирспор
4-2-3-1
Кайсериспор
4-1-4-1

История личных встреч

Адана Демирспор
Кайсериспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
33.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

С
1:1
С
5:3
С
2:2
С
1:1
С
1:1
ТМК
1:1
ТМК
1:2
ПЛТ
3:3
ТПЛ
1:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

1.78
1.78

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
50

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньянг М'Байе 8 (4) 0.25
Акбаба Эмре 7 (1) 0.22
Балотелли Марио 7 (1) 0.22
Эрдоган Юсуф 5 (1) 0.16
Сари Юсуф 3 0.09
Нани Луиш 3 0.09
Бараси Юсуф 3 0.09
Беланда Юнес 3 0.09
Акинтола Дэвид 2 0.06
Гравильон Эндрю 2 0.06
Айдоган Тайфун 1 0.03
Ндиайе Чериф 1 0.03
Аталь Юсеф 1 0.03
Стамбули Бенжамен 1 0.03
Свенссон Юнас 0 0
Кевин Родригес 0 0
Зенели Арбер 0 0
Гюлер Семих 0 0
Maestro 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 11 (4) 0.34
Боа Морте Аилтон 6 0.19
Баокен Стефан 3 0.09
Карими Али II 3 0.09
Мане Карлуш 2 0.06
Назон Даккенс 2 0.06
Кеман Оливье 2 0.06
Кардозу Мигел 1 0.03
Жанвье Жульян 1 0.03
Бурабия Мехди 1 0.03
Узодимма Энтони 1 0.03
Озбек Мехмет 1 0.03
Саздаджи Гекхан 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Кароль Лионель 0 0
Йылмаз Картал 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Кочаман Ариф 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюлер Семих 5 1
Кевин Родригес 4 1
Нани Луиш 5 0
Стамбули Бенжамен 3 1
Озбир Эртач 3 1
Балотелли Марио 4 0
Беланда Юнес 4 0
Акбаба Эмре 4 0
Мишю Эдуар 4 0
Аталь Юсеф 2 1
Эрдоган Юсуф 3 0
Гравильон Эндрю 3 0
Айдоган Тайфун 3 0
Бараси Юсуф 1 1
Свенссон Юнас 2 0
Ньянг М'Байе 2 0
Мохаммади Милад 2 0
Акинтола Дэвид 2 0
Токёз Дорукхан 2 0
Родригес Хосе 0 1
Мендоса Стивен 1 0
Сиссе Пап Абу 1 0
Н'Диайе Папа 1 0
Магомедалиев Шахрудин 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Сари Юсуф 1 0
Maestro 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саздаджи Гекхан 8 0
Йылмаз Картал 6 1
Кочаман Ариф 4 1
Боа Морте Аилтон 5 0
Карими Али II 4 0
Баязит Билал 4 0
Бурабия Мехди 3 0
Калдырым Хасан Али 3 0
Дживелек Рамазан 3 0
Кардозу Мигел 3 0
Кеман Оливье 3 0
Озбек Мехмет 3 0
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Аттама Джозеф 2 0
Тиам Маме 2 0
Назон Даккенс 2 0
Ака Яу 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Хоссейни Маджид 1 0
Баокен Стефан 1 0
Мане Карлуш 1 0
Коловециос Димитрис 1 0
Recep Ucar 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Кайсериспор
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

7
7
Адана Демирспор
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
31% (5)
63% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

12
16
Адана Демирспор
84.2%
15.8%
16 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (17)
31% (10)
16% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
47% (15)
22% (7)
Кайсериспор
36.4%
63.6%
8 побед 14 поражений
Первый тайм
28% (9)
53% (17)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
34% (11)
53% (17)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

20
17

Упущенные победы

19
23

Голы по времени матча

Забито

31
15
14 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
13 Забивали первыми 7
18 Не забивали 22
4
13%
4
27%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
3
10%
3
20%
31-45
5
16%
4
27%
46-60
4
13%
1
7%
61-75
8
26%
3
20%
76-90

Пропущено

14
29
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 20
1 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 13
0
0%
1
3%
1-15
1
7%
3
10%
16-30
3
21%
5
17%
31-45
2
14%
8
28%
46-60
2
14%
5
17%
61-75
6
43%
7
24%
76-90

Забито

17
21
6 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
21 Не забивали 21
0
0%
1
5%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
4
24%
4
19%
31-45
1
6%
2
10%
46-60
4
24%
7
33%
61-75
6
35%
4
19%
76-90

Пропущено

29
16
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 7
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 10
3
10%
2
13%
1-15
8
28%
2
13%
16-30
3
10%
5
31%
31-45
6
21%
2
13%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
5
17%
4
25%
76-90

Забито

48
36
20 В 1-м тайме 15
28 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 13
7 Не забивали 11
4
8%
5
14%
1-15
9
19%
3
8%
16-30
7
15%
7
19%
31-45
6
13%
6
17%
46-60
8
17%
8
22%
61-75
14
29%
29%
7
19%
76-90

Пропущено

43
45
18 В 1-м тайме 18
25 Во 2-м тайме 27
12 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
3
7%
3
7%
1-15
9
21%
5
11%
16-30
6
14%
10
22%
31-45
8
19%
10
22%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
11
26%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0
Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3 Адана Демирспор - Касымпаша 1:3 Пендикспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Анкарагюджю 1:1 Адана Демирспор - 24 Эрзинджанспор 2:2 Ризеспор - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Истанбулспор 2:2 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 0:0 Адана Демирспор - Антальяспор 2:1 Газиантеп - Адана Демирспор 2:2 Галатасарай - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Самсунспор 2:3 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1
Кайсериспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кайсериспор - Касымпаша 0:2 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Ризеспор - Кайсериспор 3:0
Кайсериспор - Анкарагюджю 3:2 Истанбул Башакшехир - Кайсериспор 2:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Газиантеп - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Истанбулспор 0:1 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:2 Галатасарай - Кайсериспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 4:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:3 Коньяспор - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 3:4 Кайсериспор - Пендикспор 2:0 Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1

Результаты матчей

Адана Демирспор
Кайсериспор

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
3:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
2
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
1
12 раз 38%
0
11 раз 34%
2
4 раза 13%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
9
7
1.5
6
10
5
11
2.5
3
13
3
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
10
6
5
11
1.5
3
13
2
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
21
11
14
18
1.5
9
23
7
25
2.5
5
27
3
29
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 Заявка 32 16 4 12 54 - 43 52
4.
Бешикташ
 Заявка 32 14 6 12 42 - 38 48
5.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
6.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
7.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 31 12 7 12 39 - 36 43
9.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
10.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
11.
Кайсериспор
 Заявка 32 10 10 12 36 - 45 40
12.
Адана Демирспор
 Заявка 32 9 13 10 48 - 43 40
13.
Самсунспор
 Заявка 32 10 8 14 36 - 42 38
14.
Анкарагюджю
 Заявка 32 8 13 11 40 - 41 37
15.
Коньяспор
 Заявка 32 8 12 12 34 - 45 36
16.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
17.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 31 7 9 15 34 - 61 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
7.
Бешикташ
 Заявка 16 8 3 5 22 - 15 27
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Кайсериспор
 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
9.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
11.
Кайсериспор
 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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Где смотреть матч Адана Демирспор 0:0 Кайсериспор онлайн

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