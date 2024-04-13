Тур: 32. Стадион: Тупрас.
1:1
Второй тайм: 72'
Ход матча
18'
1:0
48'
68'
1:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
18
Явру
Зеки
28
Генюл
Сонер
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
История личных встреч
Бешикташ
Самсунспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|10
|0.31
|Колли Омар
|6
|0.19
|Тосун Дженк
|5
|0.16
|Рашица Милот
|4
|0.13
|Абубакар Венсан
|4
|0.13
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.13
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.06
|Мулека Джексон
|2
|0.06
|Мучи Эрнест
|2
|0.06
|Учан Салих
|1
|0.03
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7
|0.22
|Нтчам Оливье
|6 (4)
|0.19
|Хольсе Карло
|5
|0.16
|Кылынч Эмре
|3
|0.09
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.09
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.09
|Явру Зеки
|1
|0.03
|Айдогду Сонер
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.03
|Димата Ландри
|1
|0.03
|Муйя Арбнор
|1
|0.03
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Фернандеш Жедсон
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Учан Салих
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Уйсал Неджип
|4
|0
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Масуаку Артур
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Колли Омар
|2
|1
|Геззаль Рашид
|3
|0
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Киличсой Семих
|3
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Тосун Дженк
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муандилмаджи Мариус
|5
|1
|Димата Ландри
|3
|1
|Озтюрк Алим
|4
|0
|Кылынч Эмре
|4
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Хольсе Карло
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Тэт Флавьен
|3
|0
|Челик Осман
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Раман Бенито
|2
|0
|Антальялы Тайлан
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Самсунспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
9
Бешикташ
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Самсунспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
14
22
Бешикташ
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Самсунспор
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
20
31
Голы по времени матча
Забито
22
12
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 0
17 Не забивали 22
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
7
32%
3
25%
61-75
2
9%
4
33%
76-90
Пропущено
13
27
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 15
6 Не пропускали 15
2
15%
6
22%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
1
8%
3
11%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
6
46%
5
19%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
5%
6
25%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
6
32%
9
38%
76-90
Пропущено
24
13
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
4
17%
3
23%
1-15
5
21%
3
23%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
5
21%
4
31%
76-90
Забито
41
36
16 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
5
12%
6
17%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
7
17%
6
17%
46-60
10
24%
5
14%
61-75
8
20%
13
36%
76-90
Пропущено
37
40
16 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 22
18 Не пропускали 23
6
16%
9
23%
1-15
5
14%
9
23%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
11
30%
30%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1
Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4
Самсунспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0
Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1
Результаты матчей
Бешикташ
Самсунспор
Точный счет
2:0
5 раз 33%
1:3
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:0
6 раз 19%
1:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 39%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
124
78
88
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
96
79
213
115
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
247
Больше Меньше
2110
1417
1021
229
328
130
130
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|54 - 43
|52
|4.
|1:1 Заявка
|32
|14
|6
|12
|42 - 38
|48
|5.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|8.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|39 - 36
|43
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|11.
|0:0 Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 45
|40
|12.
|0:0 Заявка
|32
|9
|13
|10
|48 - 43
|40
|13.
|1:1 Заявка
|32
|10
|8
|14
|36 - 42
|38
|14.
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|40 - 41
|37
|15.
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|34 - 45
|36
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|17.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 61
|30
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|1:1 Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|7.
|1:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|0:0 Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|1:1 Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|11.
|0:0 Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|0:0 Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|1:1 Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6