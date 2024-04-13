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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 32. Стадион: .
Бешикташ
1:1
Второй тайм: 72'
Самсунспор
0'
1:0
18' Гол
Киличсой Семих
48' Желтая карточка
Хольсе Карло
1:1
68' Гол
Кылынч Эмре

Ход матча

18'
Киличсой Семих
1:0
48'
 
Хольсе Карло
59'
 
Шиндлер Кингсли
Явру Зеки
59'
 
Муйя Арбнор
Хольсе Карло
68'
Окслейд-Чемберлен Алекс
Рашица Милот
 
68'
1:1
Кылынч Эмре
(Шиндлер Кингсли)

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
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Бешикташ
Ничья
Самсунспор
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34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
20
Уйсал
Неджип
6
Колли
Омар
22
Зайнутдинов
Бактиёр
83
Фернандеш
Жедсон
18
Геззаль
Рашид
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
40
Мулека
Джексон
90
Киличсой
Семих
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
5
Озтюрк
Алим
4
Ван
Дронгелен
Рик
28
Генюл
Сонер
48
Антальялы
Тайлан
6
Аит
Бенассер
Юссеф
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
9
Муандилмаджи
Мариус
Бешикташ
4-1-4-1
Самсунспор
4-2-3-1

История личных встреч

Бешикташ
Самсунспор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:2
С
0:1
С
1:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
67

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Киличсой Семих 10 0.31
Колли Омар 6 0.19
Тосун Дженк 5 0.16
Рашица Милот 4 0.13
Абубакар Венсан 4 0.13
Окслейд-Чемберлен Алекс 4 (1) 0.13
Фернандеш Жедсон 2 0.06
Мулека Джексон 2 0.06
Мучи Эрнест 2 0.06
Учан Салих 1 0.03
Геззаль Рашид 1 (1) 0.03
Хаджиахметович Амир 0 0
Ребич Анте 0 0
Булут Онур 0 0
Уйсал Неджип 0 0
Розье Валентен 0 0
Тыкназ Демир 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муандилмаджи Мариус 7 0.22
Нтчам Оливье 6 (4) 0.19
Хольсе Карло 5 0.16
Кылынч Эмре 3 0.09
Ван Дронгелен Рик 3 0.09
Кара Эркан 3 (1) 0.09
Явру Зеки 1 0.03
Айдогду Сонер 1 0.03
Шатка Любомир 1 0.03
Антальялы Тайлан 1 (1) 0.03
Шиндлер Кингсли 1 0.03
Аит Бенассер Юссеф 1 0.03
Димата Ландри 1 0.03
Муйя Арбнор 1 0.03
Фофана Морике 0 0
Озтюрк Алим 0 0
Тэт Флавьен 0 0
Нану Гомеш 0 0
Генюл Сонер 0 0
Гюмюшкая Мухаммед 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ребич Анте 6 0
Фернандеш Жедсон 6 0
Гюнок Мерт 4 1
Учан Салих 5 0
Хаджиахметович Амир 3 1
Уйсал Неджип 4 0
Бингол Тайфур 4 0
Масуаку Артур 4 0
Зайнутдинов Бактиёр 4 0
Колли Омар 2 1
Геззаль Рашид 3 0
Амарти Даниэль 3 0
Розье Валентен 3 0
Тыкназ Демир 3 0
Киличсой Семих 3 0
Свенссон Юнас 2 0
Булут Онур 2 0
Рашица Милот 2 0
Йилмаз Бурак 1 0
Тосун Дженк 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Мераш Умут 1 0
Уорролл Джо 1 0
Дестаноглу Эрсин 1 0
Мулека Джексон 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Килич Якуп 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муандилмаджи Мариус 5 1
Димата Ландри 3 1
Озтюрк Алим 4 0
Кылынч Эмре 4 0
Нтчам Оливье 4 0
Тирпан Микаэль 4 0
Ван Дронгелен Рик 4 0
Хольсе Карло 4 0
Явру Зеки 3 0
Фофана Морике 3 0
Тэт Флавьен 3 0
Челик Осман 3 0
Аит Бенассер Юссеф 3 0
Раман Бенито 2 0
Антальялы Тайлан 2 0
Коджук Окан 2 0
Шатка Любомир 2 0
Генюл Сонер 2 0
Чифт Юнус Эмре 2 0
Айдогду Сонер 1 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Бола Марк 1 0
Тан Халук Мустафа 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Самсунспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
9
Бешикташ
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Самсунспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

14
22
Бешикташ
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (11)
39% (12)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Самсунспор
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
35% (11)
45% (14)

Сухие победы

11
2

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

20
31

Голы по времени матча

Забито

22
12
9 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 0
17 Не забивали 22
4
18%
0
0%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
14%
2
17%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
7
32%
3
25%
61-75
2
9%
4
33%
76-90

Пропущено

13
27
5 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 15
6 Не пропускали 15
2
15%
6
22%
1-15
0
0%
6
22%
16-30
3
23%
3
11%
31-45
1
8%
3
11%
46-60
1
8%
4
15%
61-75
6
46%
5
19%
76-90

Забито

19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 19
1
5%
6
25%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
6
32%
9
38%
76-90

Пропущено

24
13
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
4
17%
3
23%
1-15
5
21%
3
23%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
5
21%
4
31%
76-90

Забито

41
36
16 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
5
12%
6
17%
1-15
5
12%
3
8%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
7
17%
6
17%
46-60
10
24%
5
14%
61-75
8
20%
13
36%
76-90

Пропущено

37
40
16 В 1-м тайме 23
21 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 22
18 Не пропускали 23
6
16%
9
23%
1-15
5
14%
9
23%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
5
14%
3
8%
46-60
5
14%
5
13%
61-75
11
30%
30%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1
Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4
Самсунспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0
Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1

Результаты матчей

Бешикташ
Самсунспор

Точный счет

2:0
5 раз 33%
1:3
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:0
6 раз 19%
1:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 16%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 39%
1
10 раз 32%
0
7 раз 23%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
11 раз 35%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
12
4
7
8
1.5
8
8
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
9
6
7
9
1.5
2
13
1
15
2.5
1
14
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
21
10
14
17
1.5
10
21
2
29
2.5
3
28
1
30
3.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 31 27 3 1 69 - 20 84
2.
Фенербахче
 Заявка 31 26 4 1 83 - 27 82
3.
Трабзонспор
 Заявка 32 16 4 12 54 - 43 52
4.
Бешикташ
 1:1 Заявка 32 14 6 12 42 - 38 48
5.
Касымпаша
 Заявка 32 13 7 12 55 - 57 46
6.
Ризеспор
 Заявка 31 13 6 12 40 - 47 45
7.
Сивасспор
 Заявка 32 11 11 10 38 - 43 44
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 31 12 7 12 39 - 36 43
9.
Антальяспор
 Заявка 31 10 12 9 36 - 34 42
10.
Аланьяспор
 Заявка 31 10 12 9 41 - 42 42
11.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 32 10 10 12 36 - 45 40
12.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 32 9 13 10 48 - 43 40
13.
Самсунспор
 1:1 Заявка 32 10 8 14 36 - 42 38
14.
Анкарагюджю
 Заявка 32 8 13 11 40 - 41 37
15.
Коньяспор
 Заявка 32 8 12 12 34 - 45 36
16.
Хатайспор
 Заявка 31 7 12 12 36 - 41 33
17.
Газиантеп
 Заявка 32 8 7 17 35 - 50 31
18.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 31 7 9 15 34 - 39 30
19.
Пендикспор
 Заявка 31 7 9 15 34 - 61 30
20.
Истанбулспор
 Заявка 31 3 7 21 23 - 59 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 16 16 0 0 41 - 12 48
2.
Фенербахче
 Заявка 16 12 3 1 48 - 19 39
3.
Ризеспор
 Заявка 16 10 3 3 23 - 13 33
4.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 16 9 4 3 30 - 15 31
5.
Самсунспор
 1:1 Заявка 16 9 3 4 23 - 14 30
6.
Трабзонспор
 Заявка 16 9 1 6 27 - 21 28
7.
Бешикташ
 1:1 Заявка 16 8 3 5 22 - 15 27
8.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 16 8 3 5 24 - 17 27
9.
Антальяспор
 Заявка 16 6 8 2 17 - 14 26
10.
Анкарагюджю
 Заявка 17 6 7 4 20 - 17 25
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 6 6 3 24 - 12 24
12.
Аланьяспор
 Заявка 15 6 6 3 24 - 20 24
13.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 16 6 6 4 20 - 17 24
14.
Хатайспор
 Заявка 15 5 7 3 25 - 20 22
15.
Сивасспор
 Заявка 15 5 7 3 19 - 16 22
16.
Касымпаша
 Заявка 16 6 4 6 28 - 31 22
17.
Коньяспор
 Заявка 15 5 4 6 19 - 18 19
18.
Пендикспор
 Заявка 15 5 3 7 17 - 26 18
19.
Газиантеп
 Заявка 16 4 5 7 16 - 23 17
20.
Истанбулспор
 Заявка 16 2 3 11 13 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 14 1 0 35 - 8 43
2.
Галатасарай
 Заявка 15 11 3 1 28 - 8 36
3.
Трабзонспор
 Заявка 16 7 3 6 27 - 22 24
4.
Касымпаша
 Заявка 16 7 3 6 27 - 26 24
5.
Сивасспор
 Заявка 17 6 4 7 19 - 27 22
6.
Бешикташ
 1:1 Заявка 16 6 3 7 20 - 23 21
7.
Аланьяспор
 Заявка 16 4 6 6 17 - 22 18
8.
Коньяспор
 Заявка 17 3 8 6 15 - 27 17
9.
Антальяспор
 Заявка 15 4 4 7 19 - 20 16
10.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 4 7 15 - 19 16
11.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 16 4 4 8 16 - 28 16
12.
Газиантеп
 Заявка 16 4 2 10 19 - 27 14
13.
Ризеспор
 Заявка 15 3 3 9 17 - 34 12
14.
Анкарагюджю
 Заявка 15 2 6 7 20 - 24 12
15.
Пендикспор
 Заявка 16 2 6 8 17 - 35 12
16.
Хатайспор
 Заявка 16 2 5 9 11 - 21 11
17.
Адана Демирспор
 0:0 Заявка 16 0 9 7 18 - 28 9
18.
Самсунспор
 1:1 Заявка 16 1 5 10 13 - 28 8
19.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 16 1 3 12 10 - 27 6
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 1 4 10 10 - 26 4
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 20 (3)
Галатасарай Икарди Мауро 18 (7)
Сивасспор Манай Рей 16 (1)
Кайсериспор Тиам Маме 14 (7)
Касымпаша Кара Айтач 13 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Ризеспор Топчу Эмир Хан 1 10
Аланьяспор Алмейда Ричард 11
Фенербахче Юксек Исмаил 2 7
Истанбулспор Лосаж Флорьян 1 8
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Фернандеш Жедсон сделал результативную передачу.
  • 18'
    Г О О О О Л - Киличсой Семих бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
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Бешикташ
Ничья
Самсунспор
3.65
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4.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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