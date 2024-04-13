Тур: 32. Стадион: Тупрас.
1:1
Конец матча
0'
1:0
18' ГолКиличсой Семих
48' Желтая карточкаХольсе Карло
1:1
68' ГолКылынч Эмре
72' Желтая карточкаГеззаль Рашид
90' Желтая карточкаДимата Ландри
90'+9
Ход матча
18'
1:0
48'
68'
1:1
72'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.78 Победа «Бешикташа»
-
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
11
Рашица
Милот
23
Мучи
Эрнест
18
Явру
Зеки
28
Генюл
Сонер
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рашица МилотПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
-
11 Кылынч ЭмреПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
-
88 Челик ОсманПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Муйя АрбнорПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
История личных встреч
Бешикташ
Самсунспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
67
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Киличсой Семих
|10
|0.31
|Колли Омар
|6
|0.19
|Тосун Дженк
|5
|0.16
|Рашица Милот
|4
|0.13
|Абубакар Венсан
|4
|0.13
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4 (1)
|0.13
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.06
|Мулека Джексон
|2
|0.06
|Мучи Эрнест
|2
|0.06
|Учан Салих
|1
|0.03
|Геззаль Рашид
|1 (1)
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Уйсал Неджип
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Тыкназ Демир
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муандилмаджи Мариус
|7
|0.22
|Нтчам Оливье
|6 (4)
|0.19
|Хольсе Карло
|5
|0.16
|Кылынч Эмре
|4
|0.13
|Ван Дронгелен Рик
|3
|0.09
|Кара Эркан
|3 (1)
|0.09
|Явру Зеки
|1
|0.03
|Айдогду Сонер
|1
|0.03
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.03
|Шатка Любомир
|1
|0.03
|Антальялы Тайлан
|1 (1)
|0.03
|Аит Бенассер Юссеф
|1
|0.03
|Димата Ландри
|1
|0.03
|Муйя Арбнор
|1
|0.03
|Фофана Морике
|0
|0
|Озтюрк Алим
|0
|0
|Тэт Флавьен
|0
|0
|Нану Гомеш
|0
|0
|Генюл Сонер
|0
|0
|Гюмюшкая Мухаммед
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ребич Анте
|6
|0
|Фернандеш Жедсон
|6
|0
|Гюнок Мерт
|4
|1
|Учан Салих
|5
|0
|Хаджиахметович Амир
|3
|1
|Уйсал Неджип
|4
|0
|Бингол Тайфур
|4
|0
|Геззаль Рашид
|4
|0
|Масуаку Артур
|4
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|Колли Омар
|2
|1
|Амарти Даниэль
|3
|0
|Розье Валентен
|3
|0
|Тыкназ Демир
|3
|0
|Киличсой Семих
|3
|0
|Свенссон Юнас
|2
|0
|Булут Онур
|2
|0
|Рашица Милот
|2
|0
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|Тосун Дженк
|1
|0
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Мераш Умут
|1
|0
|Уорролл Джо
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
|Мулека Джексон
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Килич Якуп
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муандилмаджи Мариус
|5
|1
|Димата Ландри
|4
|1
|Озтюрк Алим
|4
|0
|Кылынч Эмре
|4
|0
|Нтчам Оливье
|4
|0
|Тирпан Микаэль
|4
|0
|Ван Дронгелен Рик
|4
|0
|Хольсе Карло
|4
|0
|Явру Зеки
|3
|0
|Фофана Морике
|3
|0
|Тэт Флавьен
|3
|0
|Челик Осман
|3
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|3
|0
|Раман Бенито
|2
|0
|Антальялы Тайлан
|2
|0
|Коджук Окан
|2
|0
|Шатка Любомир
|2
|0
|Генюл Сонер
|2
|0
|Чифт Юнус Эмре
|2
|0
|Айдогду Сонер
|1
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Тан Халук Мустафа
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
56% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Самсунспор
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
10
Бешикташ
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Самсунспор
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
14
22
Бешикташ
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
25% (8)
34% (11)
Самсунспор
20.8%
79.2%
5 побед 19 поражений
Первый тайм
19% (6)
41% (13)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
34% (11)
44% (14)
Сухие победы
11
2
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
21
32
Голы по времени матча
Забито
23
13
10 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 0
17 Не забивали 22
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
3
13%
2
15%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
7
30%
4
31%
61-75
2
9%
4
31%
76-90
Пропущено
14
28
5 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 16
7 Не пропускали 16
2
14%
6
21%
1-15
0
0%
7
25%
16-30
3
21%
3
11%
31-45
1
7%
3
11%
46-60
2
14%
4
14%
61-75
6
43%
5
18%
76-90
Забито
19
24
7 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
21 Не забивали 20
1
5%
6
25%
1-15
3
16%
2
8%
16-30
3
16%
1
4%
31-45
3
16%
4
17%
46-60
3
16%
2
8%
61-75
6
32%
9
38%
76-90
Пропущено
24
13
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 8
4
17%
3
23%
1-15
5
21%
3
23%
16-30
2
8%
2
15%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
1
8%
61-75
5
21%
4
31%
76-90
Забито
42
37
17 В 1-м тайме 12
25 Во 2-м тайме 25
18 Забивали первыми 7
6 Не забивали 10
5
12%
6
16%
1-15
6
14%
3
8%
16-30
6
14%
3
8%
31-45
7
17%
6
16%
46-60
10
24%
6
16%
61-75
8
19%
13
35%
76-90
Пропущено
38
41
16 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 23
19 Не пропускали 24
6
16%
9
22%
1-15
5
13%
10
24%
16-30
5
13%
5
12%
31-45
5
13%
3
7%
46-60
6
16%
5
12%
61-75
11
29%
9
22%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бешикташ - Истанбулспор 2:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 1:1 Бешикташ - Будучность 5:1
Бешикташ - Будучность Подгорица 5:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Истанбулспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Коньяспор 2:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:0 Антальяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Бешикташ - Адана Демирспор 0:0 Пендикспор - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 4:0 Бешикташ - Фатих Карагюмрюк 3:0 Ризеспор - Бешикташ 0:4
Самсунспор
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0
Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Кайсериспор 2:0 Фенербахче - Самсунспор 1:1 Аланьяспор - Самсунспор 1:3 Самсунспор - Сивасспор 2:0 Трабзонспор - Самсунспор 2:1 Самсунспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Аланьяспор - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Коньяспор 1:1
Результаты матчей
Бешикташ
Самсунспор
Точный счет
2:0
5 раз 31%
1:3
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
6 раз 38%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
2:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 38%
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
12 раз 38%
0
10 раз 31%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
124
79
88
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
106
79
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
2210
1418
1022
230
329
131
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|31
|27
|3
|1
|69 - 20
|84
|2.
|Заявка
|31
|26
|4
|1
|83 - 27
|82
|3.
|Заявка
|32
|16
|4
|12
|54 - 43
|52
|4.
|Заявка
|32
|14
|6
|12
|42 - 38
|48
|5.
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|55 - 57
|46
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|40 - 47
|45
|7.
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|38 - 43
|44
|8.
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|39 - 36
|43
|9.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|36 - 34
|42
|10.
|Заявка
|31
|10
|12
|9
|41 - 42
|42
|11.
|Заявка
|32
|10
|10
|12
|36 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|9
|13
|10
|48 - 43
|40
|13.
|Заявка
|32
|10
|8
|14
|36 - 42
|38
|14.
|Заявка
|32
|8
|13
|11
|40 - 41
|37
|15.
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|34 - 45
|36
|16.
|Заявка
|31
|7
|12
|12
|36 - 41
|33
|17.
|Заявка
|32
|8
|7
|17
|35 - 50
|31
|18.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 39
|30
|19.
|Заявка
|31
|7
|9
|15
|34 - 61
|30
|20.
|Заявка
|31
|3
|7
|21
|23 - 59
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|16
|0
|0
|41 - 12
|48
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|48 - 19
|39
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|23 - 13
|33
|4.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|30 - 15
|31
|5.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|23 - 14
|30
|6.
|Заявка
|16
|9
|1
|6
|27 - 21
|28
|7.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|22 - 15
|27
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 17
|27
|9.
|Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 14
|26
|10.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|20 - 17
|25
|11.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 12
|24
|12.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|13.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 17
|24
|14.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|25 - 20
|22
|15.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|19 - 16
|22
|16.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 31
|22
|17.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 18
|19
|18.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|17 - 26
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|16 - 23
|17
|20.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|14
|1
|0
|35 - 8
|43
|2.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|28 - 8
|36
|3.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 22
|24
|4.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|27 - 26
|24
|5.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 27
|22
|6.
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|20 - 23
|21
|7.
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|17 - 22
|18
|8.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|15 - 27
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|19 - 20
|16
|10.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|15 - 19
|16
|11.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|12.
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|19 - 27
|14
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 34
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|20 - 24
|12
|15.
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|17 - 35
|12
|16.
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|11 - 21
|11
|17.
|Заявка
|16
|0
|9
|7
|18 - 28
|9
|18.
|Заявка
|16
|1
|5
|10
|13 - 28
|8
|19.
|Заявка
|16
|1
|3
|12
|10 - 27
|6
|20.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|10 - 26
|4
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|20 (3)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|18 (7)
|Сивасспор
|Манай Рей
|16 (1)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|14 (7)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|13 (3)
|Ризеспор
|Топчу Эмир Хан
|1 10
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|11
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 7
|Истанбулспор
|Лосаж Флорьян
|1 8
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.78 Победа «Бешикташа»
-