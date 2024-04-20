Тур: 25. Стадион: Кэмпбеллтаун.
0'
27' Желтая карточкаJed Drew
37' Красная карточкаВуйица Иван
41' Желтая карточкаБеккас Кирин
1:0
45' ГолJed Drew
67' Красная карточкаTommy Smith1
90' Желтая карточкаБрэттан Люк
90'+9
Ход матча
27'
37'
41'
45'
1:0
67'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Курто
Филип
13
Вуйица
Иван
18
Скотт
Уолтер
15
Беккас
Кирин
37
Jed
Drew
98
Жермен
Валер
31
Lachlan
Rose
23
Грант
Райан
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
10
Лолли
Джо
- Основной состав
-
12 Курто ФилипВратарь
-
13 Вуйица ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Скотт УолтерЗащитник
- Полузащитник
-
15 Беккас КиринПолузащитник
-
37 Jed DrewПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Жермен ВалерНападающий
-
31 Lachlan RoseНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
52 Ariath Piol
-
Главный тренер: Mile Sterjovski
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Мак РобертПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Макартур
ФК Сидней
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
3
Среднее время на гол
135
30
Всего голов
6
18
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
Макартур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жермен Валер
|12 (4)
|0.46
|Давила Улисес
|9
|0.35
|Миллар Мэттью
|5
|0.19
|Jake Hollman
|5
|0.19
|Борджес Рафаэл
|4
|0.15
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.12
|Jed Drew
|2
|0.08
|Беккас Кирин
|1
|0.04
|Ускок Томислав
|1
|0.04
|Tommy Smith1
|1
|0.04
|Аугла Али
|1
|0.04
|Ariath Piol
|1
|0.04
|Льюис Клейтон Рис
|0
|0
|Да Силва Даниэль
|0
|0
|Вуйица Иван
|0
|0
|М`Бомбва Чарльз
|0
|0
|Скотадис Джерри
|0
|0
|Yianni Nicolaou
|0
|0
|Kealey Adamson
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Fabio da Silva2
|11 (3)
|0.42
|Лолли Джо
|9 (1)
|0.35
|Мак Роберт
|6
|0.23
|Касерес Энтони
|3
|0.12
|Кучарски Джейден
|3
|0.12
|Грант Райан
|3
|0.12
|Берджесс Макс
|2
|0.08
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0.08
|Вуд Патрик
|1
|0.04
|Гирдвуд-Райх Джейк
|1
|0.04
|Родуэлл Джек
|1
|0.04
|Кинг Джоэл
|1
|0.04
|Брэттан Люк
|0
|0
|Corey Hollman
|0
|0
Карточки
Макартур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беккас Кирин
|7
|0
|Yianni Nicolaou
|4
|1
|Юрман Мэттью
|5
|0
|Жермен Валер
|5
|0
|Льюис Клейтон Рис
|5
|0
|Борджес Рафаэл
|5
|0
|Давила Улисес
|4
|0
|Аспропотамитис Джонатан
|4
|0
|Вуйица Иван
|2
|1
|Ускок Томислав
|3
|0
|Аугла Али
|3
|0
|Jake Hollman
|3
|0
|Kealey Adamson
|3
|0
|Стерьовски Майл
|2
|0
|М`Бомбва Чарльз
|2
|0
|Jed Drew
|2
|0
|Tommy Smith1
|0
|1
|Курто Филип
|1
|0
|Бернардо Эспиноса
|1
|0
|Да Силва Даниэль
|1
|0
|Lachlan Rose
|1
|0
|Isaac Hovar
|1
|0
|Oliver Jones
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гирдвуд-Райх Джейк
|4
|2
|Брэттан Люк
|7
|0
|Вуд Патрик
|3
|1
|Берджесс Макс
|4
|0
|Кинг Джоэл
|4
|0
|Рэдмейн Эндрю
|2
|1
|Грант Райан
|3
|0
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Мак Роберт
|1
|1
|Ufuk Talay
|2
|0
|Fabio da Silva2
|2
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|2
|0
|Corey Hollman
|2
|0
|Кучарски Джейден
|2
|0
|Hayden Matthews
|2
|0
|Стив Корика
|1
|0
|Родуэлл Джек
|1
|0
|Касерес Энтони
|1
|0
|Лолли Джо
|1
|0
|Nathan Amanatidis
|1
|0
Результаты матчей
Макартур
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
ФК Сидней
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
11
10
Макартур
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
ФК Сидней
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
50% (7)
7% (1)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
18
21
Макартур
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
19% (5)
42% (11)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
ФК Сидней
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (8)
23% (6)
46% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
29
31
Голы по времени матча
Забито
23
24
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
14 Не забивали 16
3
13%
10
42%
1-15
2
9%
1
4%
16-30
4
17%
6
25%
31-45
4
17%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
10
43%
2
8%
76-90
Пропущено
24
25
11 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
3
13%
1
4%
1-15
4
17%
8
32%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
4
17%
6
24%
46-60
7
29%
29%
4
16%
61-75
2
8%
0
0%
76-90
Забито
23
21
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 17
0
0%
1
5%
1-15
8
35%
3
14%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
2
9%
4
19%
61-75
7
30%
8
38%
76-90
Пропущено
20
15
5 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
3
15%
1
7%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
25%
0
0%
46-60
4
20%
5
33%
61-75
6
30%
8
53%
76-90
Забито
46
45
20 В 1-м тайме 25
26 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 17
2 Не забивали 7
3
7%
11
24%
1-15
10
22%
4
9%
16-30
7
15%
10
22%
31-45
7
15%
5
11%
46-60
2
4%
5
11%
61-75
17
37%
10
22%
76-90
Пропущено
44
40
16 В 1-м тайме 17
28 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 23
6
14%
2
5%
1-15
6
14%
9
23%
16-30
4
9%
6
15%
31-45
9
20%
6
15%
46-60
11
25%
9
23%
61-75
8
18%
8
20%
76-90
Результаты последних матчей
Макартур
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аделаида Юнайтед - Макартур 1:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Брисбен Роар - Макартур 1:2
Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Макартур - Веллингтон Феникс 1:2 Макартур - Сабах 3:0 Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Макартур - Перт Глори 2:2 Брисбен Роар - Макартур 1:3 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Аделаида Юнайтед - Макартур 1:1 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Макартур 3:1 Перт Глори - Макартур 3:2 Макартур - Веллингтон Феникс 0:3
ФК Сидней
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0
Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Аделаида Юнайтед - ФК Сидней 4:3 Брисбен Роар - ФК Сидней 1:2 ФК Сидней - Веллингтон Феникс 3:1 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 3:0 ФК Сидней - Макартур 0:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2
Результаты матчей
Макартур
ФК Сидней
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 15%
1:2
4 раза 15%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
4 раза 15%
2:1
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
4:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
2
9 раз 35%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
2
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Макартур
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
93
59
75
311
48
212
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
68
210
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
242
Больше Меньше
197
1412
1313
521
818
224
422
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|17 (3)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|16 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|13 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6