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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: .
Перт Глори
3:4
Конец матча
Вестерн Юнайтед
0'
0:1
4' Гол
Matthew Grimaldi
6' Желтая карточка
Луштица Стивен
1:1
23' Гол
Таггарт Адам
45' Желтая карточка
Giordano Colli
2:1
47' Гол
Таггарт Адам
54' Желтая карточка
Matthew Grimaldi
2:2
65' Гол
Дандзаки Рику
71' Желтая карточка
Амини Мустафа
2:3
74' Гол
Abel Walatee
2:4
90' Гол
Oli Lavale
3:4
90' Гол
David Williams III
90' Желтая карточка
Паскуали Себастьян
90'+7
1
Сэил
Оливер
2
Кутрумбис
Джон
28
Kaelan
Majekodunmi
29
Лахман
Даррил
15
Сусняр
Александар
17
Карлуччо
Джеррод
8
Амини
Мустафа
20
Giordano
Colli
23
Daniel
Bennie
7
Цолаковски
Стефан
22
Таггарт
Адам
1
Хьюард-Белль
Том
29
Charbel
Shamoon
6
Имаи
Томоки
4
Доначи
Джеймс
17
Benjamin
Garuccio
10
Луштица
Стивен
32
Тергейт
Ангус
8
Уэлс
Лаклан
39
Matthew
Grimaldi
77
Дандзаки
Рику
9
Michael
Ruhs
Перт Глори
Вестерн Юнайтед

История личных встреч

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

1:0
1:2
2:1
2:1
6:0
0:2
1:0
3:0
5:4
0:2
1:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.67
1.4

Среднее время на гол

33
64

Всего голов

22
13

Голов в среднем за матч

2
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
76

Бомбардиры внутри турнира

Перт Глори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Таггарт Адам 19 0.73
Цолаковски Стефан 6 0.23
David Williams III 5 0.19
Сусняр Александар 2 0.08
Амини Мустафа 2 (2) 0.08
Kaelan Majekodunmi 2 0.08
Daniel Bennie 1 0.04
Божанич Оливер 1 0.04
Хелифи Салим 1 0.04
Иванович Люк 1 0.04
Карлуччо Джеррод 1 0.04
Биверс Марк 1 0.04
Роулинс Джошуа 1 0.04
Joel Anasmo 1 0.04
Giordano Colli 0 0
Кутрумбис Джон 0 0
Riley Warland 0 0
Остлер Трент 0 0
Jacob Muir 0 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 7 (2) 0.27
Matthew Grimaldi 5 0.19
Noah Botic 5 (1) 0.19
Michael Ruhs 4 0.15
Benjamin Garuccio 3 0.12
Уэлс Лаклан 2 0.08
Дандзаки Рику 2 0.08
Рукавица Никита 2 0.08
Рисдон Джош 1 0.04
Тергейт Ангус 1 0.04
Доначи Джеймс 1 0.04
О'тул Коннор 1 0.04
Oli Lavale 1 0.04
Abel Walatee 1 0.04
Наджарин Рами 0 0

Карточки

Перт Глори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сусняр Александар 7 1
Giordano Colli 6 0
Амини Мустафа 5 0
Цолаковски Стефан 5 0
Карлуччо Джеррод 5 0
Кутрумбис Джон 5 0
Alen Stajcic 5 0
Камау Брюс 2 1
Таггарт Адам 3 0
Роулинс Джошуа 3 0
Биверс Марк 1 1
Хелифи Салим 2 0
Сэил Оливер 1 0
David Williams III 1 0
Riley Warland 1 0
Иванович Люк 1 0
Остлер Трент 1 0
Cameron Cook 1 0
Jacob Muir 1 0
Вестерн Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рисдон Джош 11 0
Имаи Томоки 5 1
Луштица Стивен 4 0
Benjamin Garuccio 4 0
Michael Ruhs 4 0
Matthew Grimaldi 4 0
Доначи Джеймс 2 1
Паскуали Себастьян 3 0
Daniel Penha 3 0
Уэлс Лаклан 3 0
Тергейт Ангус 3 0
John Aloisi 1 1
Тратт Джейкоб 2 0
Kane Vidmar 2 0
О'тул Коннор 1 0
Дандзаки Рику 1 0
Rhys Bozinovski 1 0
Jake Najdovski 1 0
Charbel Shamoon 1 0

Результаты матчей

Перт Глори
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Вестерн Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

14
10
Перт Глори
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Вестерн Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

22
10

Упущенные победы

10
16
Перт Глори
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Вестерн Юнайтед
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

28
12

Упущенные победы

24
26

Голы по времени матча

Забито

26
15
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
8%
3
20%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
6
23%
6
40%
76-90

Пропущено

26
30
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
8%
5
17%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
8
31%
6
20%
31-45
4
15%
6
20%
46-60
3
12%
1
3%
61-75
4
15%
8
27%
76-90

Забито

19
18
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
21%
7
39%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
7
37%
4
22%
76-90

Пропущено

29
20
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
14%
0
0%
1-15
7
24%
3
15%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
5
17%
4
20%
76-90

Забито

45
33
14 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
2
4%
4
12%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
5
11%
3
9%
31-45
7
16%
11
33%
46-60
11
24%
3
9%
61-75
13
29%
10
30%
76-90

Пропущено

55
50
30 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
6
11%
5
10%
1-15
12
22%
7
14%
16-30
12
22%
11
22%
31-45
10
18%
10
20%
46-60
6
11%
5
10%
61-75
9
16%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Перт Глори
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1

Результаты матчей

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

Точный счет

1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

2:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 40%
1
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Перт Глори
Вестерн Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
4
9
4
1.5
6
7
4
9
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
5
7
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
4
0.5
Больше Меньше
16
9
15
10
1.5
11
14
5
20
2.5
4
21
1
24
3.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 26 14 8 4 39 - 26 50
2.
Централ Кост Маринерс
 25 15 4 6 44 - 26 49
3.
Мельбурн Виктори
 26 10 12 4 40 - 29 42
4.
Макартур
 26 11 8 7 45 - 45 41
5.
ФК Сидней
 26 11 5 10 45 - 40 38
6.
Мельбурн Сити
 26 10 6 10 49 - 38 36
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 26 10 4 12 40 - 45 34
8.
Брисбен Роар
 26 8 6 12 39 - 51 30
9.
Аделаида Юнайтед
 25 8 5 12 48 - 48 29
10.
Ньюкасл Джетс
 26 6 10 10 38 - 44 28
11.
Вестерн Юнайтед
 26 7 5 14 36 - 54 26
12.
Перт Глори
 26 5 7 14 45 - 62 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 12 9 2 1 20 - 10 29
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 12 7 2 3 22 - 14 23
4.
Мельбурн Сити
 13 6 5 2 34 - 10 23
5.
Мельбурн Виктори
 12 6 4 2 19 - 11 22
6.
Макартур
 14 5 5 4 22 - 25 20
7.
Брисбен Роар
 13 5 3 5 24 - 23 18
8.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
9.
Перт Глори
 14 4 4 6 29 - 30 16
10.
Вестерн Юнайтед
 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Ньюкасл Джетс
 12 3 5 4 17 - 16 14
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 4 2 7 22 - 22 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 12 7 2 3 18 - 10 23
2.
Макартур
 12 6 3 3 23 - 20 21
3.
Веллингтон Феникс
 14 5 6 3 19 - 16 21
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 2 5 18 - 23 20
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 14 4 3 7 23 - 26 15
7.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
8.
Мельбурн Сити
 13 4 1 8 15 - 28 13
9.
Брисбен Роар
 13 3 3 7 15 - 28 12
10.
Аделаида Юнайтед
 11 3 2 6 18 - 20 11
11.
Вестерн Юнайтед
 13 3 2 8 18 - 34 11
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 16 - 32 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 19 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 16 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 13 (3)
Централ Кост Маринерс Торрес Анхель 13 (3)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 7
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Giordano Colli получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Кутрумбис Джон сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Таггарт Адам бьет в цель!
    • 6'
      Луштица Стивен получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Уэлс Лаклан сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Matthew Grimaldi бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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