Тур: 25. Стадион: HBF Park.
3:4
Конец матча
0'
0:1
4' ГолMatthew Grimaldi
6' Желтая карточкаЛуштица Стивен
1:1
23' ГолТаггарт Адам
45' Желтая карточкаGiordano Colli
2:1
47' ГолТаггарт Адам
54' Желтая карточкаMatthew Grimaldi
2:2
65' ГолДандзаки Рику
71' Желтая карточкаАмини Мустафа
2:3
74' ГолAbel Walatee
2:4
90' ГолOli Lavale
3:4
90' ГолDavid Williams III
90' Желтая карточкаПаскуали Себастьян
90'+7
Ход матча
4'
0:1
23'
1:1
45'
47'
2:1
54'
65'
2:2
71'
74'
2:3
90'
2:4
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Таггарт
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Таггарт АдамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
19 Остлер ТрентПолузащитник
-
36 Khoa Ngo
-
-
-
-
30 Robert Cook
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 О'тул КоннорЗащитник
- Полузащитник
-
-
41 Oli Lavale
-
45 Abel Walatee
-
-
Главный тренер: John Aloisi
История личных встреч
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
11 матчей
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.67
1.4
Среднее время на гол
33
64
Всего голов
22
13
Голов в среднем за матч
2
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
76
Бомбардиры внутри турнира
Перт Глори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Таггарт Адам
|19
|0.73
|Цолаковски Стефан
|6
|0.23
|David Williams III
|5
|0.19
|Сусняр Александар
|2
|0.08
|Амини Мустафа
|2 (2)
|0.08
|Kaelan Majekodunmi
|2
|0.08
|Daniel Bennie
|1
|0.04
|Божанич Оливер
|1
|0.04
|Хелифи Салим
|1
|0.04
|Иванович Люк
|1
|0.04
|Карлуччо Джеррод
|1
|0.04
|Биверс Марк
|1
|0.04
|Роулинс Джошуа
|1
|0.04
|Joel Anasmo
|1
|0.04
|Giordano Colli
|0
|0
|Кутрумбис Джон
|0
|0
|Riley Warland
|0
|0
|Остлер Трент
|0
|0
|Jacob Muir
|0
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|7 (2)
|0.27
|Matthew Grimaldi
|5
|0.19
|Noah Botic
|5 (1)
|0.19
|Michael Ruhs
|4
|0.15
|Benjamin Garuccio
|3
|0.12
|Уэлс Лаклан
|2
|0.08
|Дандзаки Рику
|2
|0.08
|Рукавица Никита
|2
|0.08
|Рисдон Джош
|1
|0.04
|Тергейт Ангус
|1
|0.04
|Доначи Джеймс
|1
|0.04
|О'тул Коннор
|1
|0.04
|Oli Lavale
|1
|0.04
|Abel Walatee
|1
|0.04
|Наджарин Рами
|0
|0
Карточки
Перт Глори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сусняр Александар
|7
|1
|Giordano Colli
|6
|0
|Амини Мустафа
|5
|0
|Цолаковски Стефан
|5
|0
|Карлуччо Джеррод
|5
|0
|Кутрумбис Джон
|5
|0
|Alen Stajcic
|5
|0
|Камау Брюс
|2
|1
|Таггарт Адам
|3
|0
|Роулинс Джошуа
|3
|0
|Биверс Марк
|1
|1
|Хелифи Салим
|2
|0
|Сэил Оливер
|1
|0
|David Williams III
|1
|0
|Riley Warland
|1
|0
|Иванович Люк
|1
|0
|Остлер Трент
|1
|0
|Cameron Cook
|1
|0
|Jacob Muir
|1
|0
Вестерн Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисдон Джош
|11
|0
|Имаи Томоки
|5
|1
|Луштица Стивен
|4
|0
|Benjamin Garuccio
|4
|0
|Michael Ruhs
|4
|0
|Matthew Grimaldi
|4
|0
|Доначи Джеймс
|2
|1
|Паскуали Себастьян
|3
|0
|Daniel Penha
|3
|0
|Уэлс Лаклан
|3
|0
|Тергейт Ангус
|3
|0
|John Aloisi
|1
|1
|Тратт Джейкоб
|2
|0
|Kane Vidmar
|2
|0
|О'тул Коннор
|1
|0
|Дандзаки Рику
|1
|0
|Rhys Bozinovski
|1
|0
|Jake Najdovski
|1
|0
|Charbel Shamoon
|1
|0
Результаты матчей
Перт Глори
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
54% (7)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Вестерн Юнайтед
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
14
10
Перт Глори
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Вестерн Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
22
10
Упущенные победы
10
16
Перт Глори
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Вестерн Юнайтед
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
28
12
Упущенные победы
24
26
Голы по времени матча
Забито
26
15
10 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 17
2
8%
3
20%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
3
12%
0
0%
31-45
3
12%
4
27%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
6
23%
6
40%
76-90
Пропущено
26
30
15 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
2
8%
5
17%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
8
31%
6
20%
31-45
4
15%
6
20%
46-60
3
12%
1
3%
61-75
4
15%
8
27%
76-90
Забито
19
18
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
21%
7
39%
46-60
4
21%
1
6%
61-75
7
37%
4
22%
76-90
Пропущено
29
20
15 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
4
14%
0
0%
1-15
7
24%
3
15%
16-30
4
14%
5
25%
31-45
6
21%
4
20%
46-60
3
10%
4
20%
61-75
5
17%
4
20%
76-90
Забито
45
33
14 В 1-м тайме 9
31 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 10
3 Не забивали 8
2
4%
4
12%
1-15
7
16%
2
6%
16-30
5
11%
3
9%
31-45
7
16%
11
33%
46-60
11
24%
3
9%
61-75
13
29%
10
30%
76-90
Пропущено
55
50
30 В 1-м тайме 23
25 Во 2-м тайме 27
15 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 23
6
11%
5
10%
1-15
12
22%
7
14%
16-30
12
22%
11
22%
31-45
10
18%
10
20%
46-60
6
11%
5
10%
61-75
9
16%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Перт Глори
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Перт Глори - Аделаида Юнайтед 2:4 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1
Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Перт Глори - Веллингтон Феникс 0:0 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Аделаида Юнайтед - Перт Глори 3:3 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Макартур - Перт Глори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Перт Глори - Веллингтон Феникс 3:4 Перт Глори - Мельбурн Виктори 2:3 Централ Кост Маринерс - Перт Глори 4:2 Перт Глори - Макартур 3:2 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Перт Глори 3:2
Вестерн Юнайтед
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вестерн Юнайтед - Аделаида Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Вестерн Юнайтед - Макартур 4:2 Аделаида Юнайтед - Вестерн Юнайтед 4:1
Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Юнайтед - Перт Глори 1:0 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Веллингтон Феникс - Вестерн Юнайтед 2:0 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур - Вестерн Юнайтед 3:3 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 ФК Сидней - Вестерн Юнайтед 4:2 Вестерн Юнайтед - Брисбен Роар 2:1 Централ Кост Маринерс - Вестерн Юнайтед 4:0 Вестерн Юнайтед - Веллингтон Феникс 0:1
Результаты матчей
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
Точный счет
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
2:2
4 раза 16%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
2:0
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 40%
1
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
1 раз 4%
0
9 раз 36%
2
7 раз 28%
1
5 раз 20%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Перт Глори
Вестерн Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
94
67
49
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
66
57
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
214
Больше Меньше
169
1510
1114
520
421
124
124
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|19 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|16 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|13 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Торрес Анхель
|13 (3)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 7
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 6