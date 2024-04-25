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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Кобресал
0:0
Первый тайм: 7'
Тальерес Кордоба
0'
6' Желтая карточка
Cristopher Mesias

Ход матча

6'
Cristopher Mesias
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кобресал
Ничья
Тальерес Кордоба
4.30
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3.64
1.93
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Leandro
Requena
23
Guillermo
Pacheco
4
Franco
Bechtholdt
5
Аларкон
Франсиско
26
Rodrigo
Sandoval
10
Валенсия
Леонардо
8
Наварро
Леандро
13
Cristopher
Mesias
14
Franco
Garcia
9
Diego
Coelho
18
Cesar
Munder
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
5
Мантилья
Кевин
16
Наварро
Мигель
20
Ботта
Рубен
30
Ортегоса
Диего
26
Портилльо
Маркос
24
Соса
Рамон
18
Ramiro
Ruiz
9
Джиротти
Федерико
Кобресал
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Кобресал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валенсия Леонардо 1 (1) 0.5
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 1 0.5
Ramiro Ruiz 1 0.5
Джиротти Федерико 1 0.5
Juan Rodriguez2 1 0.5

Карточки

Кобресал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Леандро 1 0
Валенсия Леонардо 1 0
Franco Bechtholdt 1 0
Marcelo Filla 1 0
Julio Castro 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бустос Науэль 2 0
Портилья Хуан 2 0
Каталан Матиас 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Портилльо Маркос 1 0

Результаты матчей

Кобресал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Кобресал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Кобресал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кобресал
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кобресал - Ньюбленсе 2:2 Кобресал - Депортес Копьяпо 3:0 Сан-Паулу - Кобресал 2:0 Универсидад Католика Сантьяго - Кобресал 2:0
Кобресал - Барселона Гуаякиль 1:1 Кобресал - Палестино 0:2 Универсидад де Чили - Кобресал 2:2 Депортес Икике - Кобресал 1:0 Кобресал - Уачипато 1:2 Кобрелоа - Кобресал 2:1 Кобресал - Унион Эспаньола 2:2 Унион Эспаньола - Кобресал 1:0 Кобресал - Универсидад де Чили 4:3 О'Хиггинс - Кобресал 0:0 Кобресал - Аудакс Итальяно 3:4 Курико Юнидо - Кобресал 1:2 Кобресал - Палестино 2:1 Коло-Коло - Кобресал 6:0 Кобресал - Кокимбо Юнидо 3:2 Эвертон Де Вина - Кобресал 2:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0

Результаты матчей

Кобресал
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Кобресал
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Сан-Паулу
 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Барселона Гуаякиль
 2 0 2 0 3 - 3 2
4.
Кобресал
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кобресал
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Барселона Гуаякиль
 1 0 1 0 2 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тальерес Кордоба
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
2.
Барселона Гуаякиль
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Сан-Паулу
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Кобресал
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 6'
    Cristopher Mesias получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кобресал
Ничья
Тальерес Кордоба
4.30
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3.64
1.93
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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