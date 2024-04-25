Тур: 3.
0:0
Первый тайм: 36'
0'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
13
Jean
V
11
Итурбе
Хуан
19
Diego
Churin
26
Маноэл
30
Мело
Фелипе
7
Андре
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
13 Jean VВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Итурбе ХуанНападающий
-
19 Diego ChurinНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
27 Luis Riveros
-
20 Wilder Viera
-
-
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
27 Felipe AlvesВратарь
-
23 ГугаЗащитник
- Защитник
-
6 ДиогоЗащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
45 ЛимаПолузащитник
-
80 Теранс ДавидПолузащитник
-
90 Коста ДугласПолузащитник
-
-
-
46 Lucas Justen
-
Главный тренер: Динис Фернандо
История личных встреч
Серро Портеньо
Флуминенсе
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
12 матчей
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
18
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Среднее время на гол
75
50
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
51
Бомбардиры внутри турнира
Серро Портеньо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карризо Федерико
|1
|0.33
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркус Аленсар
|2
|0.67
|Кано Херман
|1
|0.33
Карточки
Серро Портеньо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морель Хорхе
|2
|0
|Fabrizio Peralta
|2
|0
|Eduardo Brock
|1
|0
|Арзамендия Сантьяго
|1
|0
|Enzo Daniel Gimenez
|1
|0
|Wilder Viera
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мело Фелипе
|2
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
Результаты матчей
Серро Портеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Серро Портеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Серро Портеньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Серро Портеньо
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
2 де Майо - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3
Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Такуари 0:1 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Сол де Америка 0:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1 Деп. Кали - Серро Портеньо 0:3 Америка де Кали - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 4:0 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Такуари 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1
Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:1
Результаты матчей
Серро Портеньо
Флуминенсе
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Серро Портеньо
Флуминенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|2.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Сантос Жуниор
|8
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|4
|Насьональ Асунсьон
|Diego Duarte
|4
|Пеньяроль
|Сильвера Максимилиано
|4
|Спортинг Кристал
|Каутеруссио Мартин
|4
|Коло-Коло
|Видаль Артуро
|3
|Пеньяроль
|Eduardo Darias
|3
|Насьональ Монтевидео
|Полента Диего
|1 1
|Гремио
|Вильясанти Матиас
|1 1
|Коло-Коло
|Erick Wiemberg
|1 1