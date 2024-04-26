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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Серро Портеньо
0:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
51' Желтая карточка
Diego Churin
90' Желтая карточка
Лима
90' Желтая карточка
Карризо Федерико
90' Желтая карточка
Christian Baez
90' Желтая карточка
Маноэл
90'+6
13
Jean
V
2
Бенитес
Алан
24
Christian
Baez
4
Eduardo
Brock
21
Арзамендия
Сантьяго
26
Да
Мотта
Роберт
5
Морель
Хорхе
33
Fabrizio
Peralta
11
Итурбе
Хуан
19
Diego
Churin
10
Домингес
Сесильо
1
Фабио
Лопес
2
Самуэл
Шавьер
26
Маноэл
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
7
Андре
8
Мартинелли
Габриэл
77
Маркус
Аленсар
10
Гансо
Пауло
21
Ариас
Джон
14
Кано
Херман
Серро Портеньо
4-3-3
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Серро Портеньо
Флуминенсе

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

12 матчей

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

58.3%
16.7%
25%
7 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

КЛ
1:0
КЛ
0:2
П
1:2
П
2:1
П
1:3
П
4:2
П
0:5
П
2:2
П
1:2
А
1:0
КС
2:1
КС
0:1

Голы

Всего голов

12
18

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Среднее время на гол

75
50

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
51

Бомбардиры внутри турнира

Серро Портеньо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карризо Федерико 1 0.33
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркус Аленсар 2 0.67
Кано Херман 1 0.33

Карточки

Серро Портеньо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морель Хорхе 2 0
Fabrizio Peralta 2 0
Diego Churin 1 0
Карризо Федерико 1 0
Christian Baez 1 0
Eduardo Brock 1 0
Арзамендия Сантьяго 1 0
Enzo Daniel Gimenez 1 0
Wilder Viera 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мело Фелипе 2 0
Маноэл 1 0
Фабио Лопес 1 0
Лима II 1 0

Результаты матчей

Серро Портеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Серро Портеньо
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Серро Портеньо
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Флуминенсе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Серро Портеньо
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
2 де Майо - Серро Портеньо 0:2 Серро Портеньо - Спортиво Амелиано 3:0 Серро Портеньо - Альянса Лима 1:0 Спортиво Триниденсе - Серро Портеньо 1:3
Коло-Коло - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Спортиво Лукеньо - Серро Портеньо 0:1 Серро Портеньо - Такуари 0:1 Гуарани Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Сол де Америка 0:0 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Серро Портеньо 2:2 Спортиво Амелиано - Серро Портеньо 1:4 Серро Портеньо - Спортиво Триниденсе 3:1 Деп. Кали - Серро Портеньо 0:3 Америка де Кали - Серро Портеньо 1:0 Серро Портеньо - Гуарани Асунсьон 4:0 Насьональ Асунсьон - Серро Портеньо 1:1 Серро Портеньо - Такуари 1:1
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Флуминенсе - Васко да Гама 2:1 Байя - Флуминенсе 2:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:2 Флуминенсе - Коло-Коло 2:1
Альянса Лима - Флуминенсе 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:4 Флуминенсе - ЛДУ Кито 2:0 Фламенго - Флуминенсе 2:0 ЛДУ Кито - Флуминенсе 1:0 Мадурейра - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Васко да Гама 0:0 Флуминенсе - Сампайо Корреа РЖ 1:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 2:2 Флуминенсе - Бангу 4:1 Флуминенсе - Нова-Игуасу 3:0 Аудакс Рио - Флуминенсе 0:1 Флуминенсе - Португеза 2:1 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:1

Результаты матчей

Серро Портеньо
Флуминенсе

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Серро Портеньо
Флуминенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 3 1 2 0 3 - 2 5
2.
Серро Портеньо
 3 1 1 1 1 - 1 4
3.
Коло-Коло
 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Альянса Лима
 3 0 2 1 1 - 2 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коло-Коло
 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Серро Портеньо
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Флуминенсе
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Альянса Лима
 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Флуминенсе
 2 0 2 0 1 - 1 2
2.
Альянса Лима
 2 0 1 1 0 - 1 1
3.
Серро Портеньо
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Коло-Коло
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Андре уходит с поля. Лима II выходит вместо него
    • 28'
      Морель Хорхе уходит с поля. Wilder Viera выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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