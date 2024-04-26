Тур: 3.
0:2
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаБоу Вальтер
27' Желтая карточкаWalter Araujo
0:1
29' ГолБоу Вальтер
0:2
34' ГолБоу Вальтер
53' Желтая карточкаFrancisco Bareiro
63' Желтая карточкаRobert Garces
86' Желтая карточкаФлорес Робинсон
90'+5
Ход матча
22'
27'
29'
0:1
34'
0:2
63'
86'
14
Фуэнтес
Жан
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Фуэнтес ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Jhon Marchan
-
-
-
Главный тренер: Jose Maria Morr
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Солер ХулиоЗащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Клаа НиколасВратарь
- Защитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зилински Рикардо
История личных встреч
Метрополитанос
Ланус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
0
Бомбардиры внутри турнира
Метрополитанос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Charlis Ortiz
|3
|0.75
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боу Вальтер
|3
|1
|Лотти Аугусто
|1
|0.33
|Пенья Фелипе
|1
|0.33
Карточки
Метрополитанос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Athony Graterol
|0
|1
|Robert Garces
|1
|0
|Walter Araujo
|1
|0
|Jhon Marchan
|1
|0
|Вильете Альваро
|1
|0
|Francisco Bareiro
|1
|0
|Maike Villero
|1
|0
|Флорес Робинсон
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Leandro Diaz III
|1
|0
|Боу Вальтер
|1
|0
|Канале Хосе Мария
|1
|0
|Агирре Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Метрополитанос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Метрополитанос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Метрополитанос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ланус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Метрополитанос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Метрополитанос - Ангостура 2:0 Академия Пуэрто Кабельо - Метрополитанос 2:3 Метрополитанос - Куяба 0:2 Метрополитанос - Каракас 0:0
Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Карабобо - Метрополитанос 1:1 Метрополитанос - Карабобо 1:1 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:2 Метрополитанос - Самора Баринас 3:1 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 3:0 Монагас - Метрополитанос 2:4 Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Каракас - Метрополитанос 0:3 Метрополитанос - Пуэрто Кабелло 2:1 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 3:2
Ланус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1
Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0
Результаты матчей
Метрополитанос
Ланус
Точный счет
0:2
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Метрополитанос
Ланус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|4
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Бельграно
|Мерьяно Николас
|1 1
|Райо Зулиано
|Diego Enrique Melean Berrueta
|2
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2