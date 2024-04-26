  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Метрополитанос
0:2
Конец матча
Ланус
0'
22' Желтая карточка
Боу Вальтер
27' Желтая карточка
Walter Araujo
0:1
29' Гол
Боу Вальтер
0:2
34' Гол
Боу Вальтер
53' Желтая карточка
Francisco Bareiro
63' Желтая карточка
Robert Garces
86' Желтая карточка
Флорес Робинсон
90'+5
25
Вильете
Альваро
2
Steven
Pabon
4
Чансельор
Джон
14
Фуэнтес
Жан
70
Флорес
Робинсон
7
Robert
Garces
10
Walter
Araujo
6
Athony
Graterol
9
Marco
Bustillo
40
Jayson
Martinez
35
Francisco
Bareiro
1
Агуэрре
Алан
35
Агирре
Брайан
6
Лусиатти
Брайан
13
Канале
Хосе
Мария
22
Солер
Хулио
15
Raul
Loaiza
23
Домингес
Нери
5
Пенья
Фелипе
10
Морено
Марселино
9
Боу
Вальтер
18
Leandro
Diaz
III
Метрополитанос
Ланус

История личных встреч

Метрополитанос
Ланус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

КС
1:0
КС
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Метрополитанос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Charlis Ortiz 3 0.75
Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боу Вальтер 3 1
Лотти Аугусто 1 0.33
Пенья Фелипе 1 0.33

Карточки

Метрополитанос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Athony Graterol 0 1
Robert Garces 1 0
Walter Araujo 1 0
Jhon Marchan 1 0
Вильете Альваро 1 0
Francisco Bareiro 1 0
Maike Villero 1 0
Флорес Робинсон 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньос Эсекьель 1 0
Leandro Diaz III 1 0
Боу Вальтер 1 0
Канале Хосе Мария 1 0
Агирре Брайан 1 0

Результаты матчей

Метрополитанос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ланус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Метрополитанос
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ланус
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Метрополитанос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Ланус
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
1
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Метрополитанос
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Метрополитанос - Ангостура 2:0 Академия Пуэрто Кабельо - Метрополитанос 2:3 Метрополитанос - Куяба 0:2 Метрополитанос - Каракас 0:0
Депортиво Гарсиласо - Метрополитанос 3:2 Тачира - Метрополитанос 2:0 Метрополитанос - Райо Зулиано 1:0 Португеза Акаригуа - Метрополитанос 3:1 Метрополитанос - Эстудиантес Мерида 1:1 Депортиво Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Карабобо - Метрополитанос 1:1 Метрополитанос - Карабобо 1:1 Метрополитанос - Эрманос Кольменарес 1:2 Метрополитанос - Самора Баринас 3:1 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 3:0 Монагас - Метрополитанос 2:4 Ла-Гуайра - Метрополитанос 1:2 Каракас - Метрополитанос 0:3 Метрополитанос - Пуэрто Кабелло 2:1 Универсидад Сентраль - Метрополитанос 3:2
Ланус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ланус - Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Ланус - Депортиво Гарсиласо 2:1 Расинг Авельянеда - Ланус 2:0 Куяба - Ланус 1:1
Ланус - Унион Санта-Фе 2:2 Бельграно - Ланус 0:1 Ланус - Эль Порвенир 0:1 Тигре - Ланус 2:3 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла-Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0

Результаты матчей

Метрополитанос
Ланус

Точный счет

0:2
2 раза 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Метрополитанос
Ланус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланус
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Куяба
 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Депортиво Гарсиласо
 3 1 1 1 5 - 5 4
4.
Метрополитанос
 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Депортиво Гарсиласо
 2 1 1 0 4 - 3 4
2.
Ланус
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Куяба
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Метрополитанос
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Куяба
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Ланус
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Метрополитанос
 1 0 0 1 2 - 3 0
4.
Депортиво Гарсиласо
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Райо Зулиано Diego Enrique Melean Berrueta 2
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Весь список
  • 53'
    Francisco Bareiro получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Jayson Martinez уходит с поля. Jhon Marchan выходит вместо него
  • 46'
    Walter Araujo уходит с поля. Сальсман Давид выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Лусиатти Брайан сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Боу Вальтер бьет в цель!
  • 29'
    Г О О О О Л - Боу Вальтер бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Метрополитанос 0:2 Ланус онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный