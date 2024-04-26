Тур: 3.
2:2
Конец матча
0'
1:0
36' ГолGustavo Caballero
1:1
39' ГолTomas Lupi
2:1
69' ГолJordan Santacruz
2:2
78' ГолJuan Rivero
90'+4
Ход матча
36'
39'
1:1
69'
2:1
78'
2:2
17
Brian
Blasi
13
Leandro
Meza
20
Alan
Gomez
23
Diego
Duarte
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Leandro MezaПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan GomezПолузащитник
-
23 Diego DuarteНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Victor Bernay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Tomas LupiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
10 Juan Rivero
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Espinel
Бомбардиры внутри турнира
Насьональ Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jordan Santacruz
|1
|0.33
|Leonardo Rivas
|1
|0.33
|Gustavo Caballero
|1
|0.33
|Rodrigo Arevalo
|1
|0.33
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tomas Lupi
|4
|1
|Уррета Хонатан
|1
|0.25
|Nicolas Sosa
|1
|0.25
|Juan Rivero
|1
|0.25
|Agustin Alaniz
|1
|0.25
Карточки
Насьональ Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Meza
|2
|0
|Rodrigo Arevalo
|0
|1
|Gustavo Caballero
|1
|0
|Juan Luis Alfaro
|1
|0
Расинг Монтевидео
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Rodriguez
|1
|0
|Jose Varela II
|1
|0
|Tomas Lupi
|1
|0
|Agustin Pereira
|1
|0
Результаты матчей
Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
2
Насьональ Асунсьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Насьональ Асунсьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Расинг Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
67%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Насьональ Асунсьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 0:1 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0
Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Такуари 0:1 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 Сол де Америка - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Атлетико Насьональ - Насьональ Асунсьон 0:3 2 де Майо - Насьональ Асунсьон 2:0 Насьональ Асунсьон - Атлетико Насьональ 1:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Насьональ Асунсьон - Аукас 3:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Аукас - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Гуарани Асунсьон 1:4 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 2:2
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Расинг Монтевидео - Серро 1:1 Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1
Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Пласа Колония - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3 Расинг Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Расинг Монтевидео 3:0 Расинг Монтевидео - Ла Лус 1:1
Результаты матчей
Насьональ Асунсьон
Расинг Монтевидео
Точный счет
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Насьональ Асунсьон
Расинг Монтевидео
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
31
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 5
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|6 - 3
|5
|3.
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|4.
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|4
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Бельграно
|Мерьяно Николас
|1 1
|Райо Зулиано
|Diego Enrique Melean Berrueta
|2
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2