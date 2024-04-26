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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Насьональ Асунсьон
2:2
Конец матча
Расинг Монтевидео
0'
1:0
36' Гол
Gustavo Caballero
1:1
39' Гол
Tomas Lupi
2:1
69' Гол
Jordan Santacruz
2:2
78' Гол
Juan Rivero
90'+4
1
Силва
Энтони
4
Juan
Luis
Alfaro
17
Brian
Blasi
43
Alexis
Canete
25
Leonardo
Rivas
11
Gustavo
Caballero
13
Leandro
Meza
6
Хуан
Альфаро
20
Alan
Gomez
23
Diego
Duarte
9
Байлоне
Игнасио
1
Баккья
Ренсо
4
Котуньо
Гильермо
2
Hugo
Magallanes
5
Lucas
Monzon
34
Agustin
Pereira
17
Martin
Ferreira
7
Jose
Varela
II
21
Lucas
Rodriguez
20
Уррета
Хонатан
27
Tomas
Lupi
9
Dylan
Nandin
Насьональ Асунсьон
Расинг Монтевидео

Бомбардиры внутри турнира

Насьональ Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jordan Santacruz 1 0.33
Leonardo Rivas 1 0.33
Gustavo Caballero 1 0.33
Rodrigo Arevalo 1 0.33
Расинг Монтевидео
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tomas Lupi 4 1
Уррета Хонатан 1 0.25
Nicolas Sosa 1 0.25
Juan Rivero 1 0.25
Agustin Alaniz 1 0.25

Карточки

Насьональ Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Meza 2 0
Rodrigo Arevalo 0 1
Gustavo Caballero 1 0
Juan Luis Alfaro 1 0
Расинг Монтевидео
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Rodriguez 1 0
Jose Varela II 1 0
Tomas Lupi 1 0
Agustin Pereira 1 0

Результаты матчей

Насьональ Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Расинг Монтевидео
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Насьональ Асунсьон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Расинг Монтевидео
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Насьональ Асунсьон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Расинг Монтевидео
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
1
100%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
2
67%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Насьональ Асунсьон
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 0:1 Насьональ Асунсьон - Либертад 1:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Насьональ Асунсьон 1:2 Коринтианс - Насьональ Асунсьон 4:0
Насьональ Асунсьон - Спортиво Амелиано 1:1 Насьональ Асунсьон - Архентинос Хуниорс 2:3 Серро Портеньо - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Такуари 0:1 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 Сол де Америка - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Атлетико Насьональ - Насьональ Асунсьон 0:3 2 де Майо - Насьональ Асунсьон 2:0 Насьональ Асунсьон - Атлетико Насьональ 1:0 Насьональ Асунсьон - Спортиво Триниденсе 2:1 Насьональ Асунсьон - Аукас 3:0 Спортиво Лукеньо - Насьональ Асунсьон 2:0 Аукас - Насьональ Асунсьон 1:0 Насьональ Асунсьон - Гуарани Асунсьон 1:4 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 2:2
Расинг Монтевидео
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Расинг Монтевидео - Серро 1:1 Рампла Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:1 Архентинос Хуниорс - Расинг Монтевидео 0:3 Расинг Монтевидео - Мирамар Мисионес 1:1
Расинг Монтевидео - Коринтианс 1:1 Серро Ларго - Расинг Монтевидео 0:2 Расинг Монтевидео - Пеньяроль 1:2 Атлетико Прогресо - Расинг Монтевидео 4:3 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 2:0 Расинг Монтевидео - Дефенсор Спортинг 1:2 Монтевидео Уондерерс - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Ливерпуль Монтевидео 2:2 Расинг Монтевидео - Серро 0:1 Пеньяроль - Расинг Монтевидео 1:1 Пласа Колония - Расинг Монтевидео 0:1 Расинг Монтевидео - Серро Ларго 1:0 Ливерпуль Монтевидео - Расинг Монтевидео 2:3 Расинг Монтевидео - Монтевидео Сити Торке 1:0 Дефенсор Спортинг - Расинг Монтевидео 3:0 Расинг Монтевидео - Ла Лус 1:1

Результаты матчей

Насьональ Асунсьон
Расинг Монтевидео

Точный счет

2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Насьональ Асунсьон
Расинг Монтевидео

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
3
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 3 2 0 1 4 - 5 6
2.
Расинг Монтевидео
 3 1 2 0 6 - 3 5
3.
Коринтианс
 3 1 1 1 5 - 2 4
4.
Насьональ Асунсьон
 3 0 1 2 4 - 9 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Коринтианс
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Архентинос Хуниорс
 2 1 0 1 1 - 3 3
3.
Расинг Монтевидео
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Насьональ Асунсьон
 2 0 1 1 4 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Расинг Монтевидео
 2 1 1 0 5 - 2 4
2.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
3.
Коринтианс
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Насьональ Асунсьон
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Райо Зулиано Diego Enrique Melean Berrueta 2
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Martin Ferreira сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Tomas Veron бьет в цель!
    • 36'
      Диего Дуарте сделал результативную передачу.
    • 36'
      Г О О О О Л - Gustavo Caballero бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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