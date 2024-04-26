Тур: 3.
1:1
Первый тайм: 35'
0'
1:0
4' ГолЛусеро Хуан Мартин
17' Желтая карточкаМерентиель Мигель
1:1
21' ГолМерентиель Мигель
Ход матча
4'
21'
23'
35'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пикашу
Яго
35
Эркулес
17
Велисон
Хосе
14
Luca
Langoni
18
Фабра
Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Пикашу ЯгоПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
-
17 Велисон ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ТитиЗащитник
-
37 КауанПолузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
-
18 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
2 Тинга I
-
Главный тренер: Войвода Хуан Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Luca LangoniПолузащитник
-
18 Фабра ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Leandro Brey
-
-
22 Kevin Zenon
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусеро Хуан Мартин
|3
|1
|Пикашу Яго
|2
|0.67
|Эркулес
|1
|0.33
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.33
|Мачука Иманоль
|1
|0.33
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|1
|0.33
|Aaron Anselmino
|1
|0.33
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эскобар Гонсало
|1
|1
|Мариньо
|0
|1
|Эркулес
|1
|0
|Бритес Эмануэль
|1
|0
|Роша Педро
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Leandro Brey
|1
|0
|Jabes Saralegui
|1
|0
|Aaron Anselmino
|1
|0
|Walter Molas
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0
Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Сеара 3:3 Форталеза Сеара - Ривер 3:1 Регатас - Форталеза Сеара 1:0 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Бока Хуниорс
Точный счет
5:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|2.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Универсидад Католика Кито
|Диас Исмаэль
|4
|Альянса Петролера
|Emerson Batalla
|4
|Расинг Монтевидео
|Tomas Lupi
|4
|Метрополитанос
|Charlis Ortiz
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Gonzalo Mastriani
|3
|Форталеза Сеара
|Эскобар Гонсало
|1 1
|Ред Булл Брагантино
|Капишаба Жуниньо
|1 1
|Бельграно
|Мерьяно Николас
|1 1
|Райо Зулиано
|Diego Enrique Melean Berrueta
|2
|Спортиво Триниденсе
|Cesar Benitez
|2