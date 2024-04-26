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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Форталеза Сеара
4:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
4' Гол
Лусеро Хуан Мартин
17' Желтая карточка
Мерентиель Мигель
1:1
21' Гол
Мерентиель Мигель
34' Желтая карточка
Сараччи Марсело
2:1
51' Гол
Лусеро Хуан Мартин
53' Желтая карточка
Аугусто Педро
3:1
55' Гол
Пикашу Яго
4:1
63' Гол
Пикашу Яго
77' Желтая карточка
Рикардо Жоао
81' Желтая карточка
Саша
4:2
85' Гол
Kevin Zenon
90' Желтая карточка
Фернандес Пол
90' Желтая карточка
Renato Kayzer
90' Красная карточка
Бритес Эмануэль
90'+8
1
Рикардо
Жоао
19
Бритес
Эмануэль
28
Аугусто
Педро
25
Кардона
Томас
22
Пикашу
Яго
35
Эркулес
17
Велисон
Хосе
7
Почеттино
Томас
6
Пачеко
Бруно
9
Лусеро
Хуан
Мартин
39
Мачука
Иманоль
1
Ромеро
Серхио
40
Ди
Лолло
Лаутаро
4
Фигаль
Хорхе
2
Лема
Кристиан
3
Сараччи
Марсело
36
Медина
Кристиан
21
Фернандес
Игнасио
47
Jabes
Saralegui
14
Luca
Langoni
18
Фабра
Франк
16
Мерентиель
Мигель
Форталеза Сеара
Бока Хуниорс

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусеро Хуан Мартин 4 1.33
Пикашу Яго 4 1.33
Эркулес 1 0.33
Тьяго Гальярдо 1 0.33
Мачука Иманоль 1 0.33
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 1 0.33
Kevin Zenon 1 0.33
Aaron Anselmino 1 0.33

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бритес Эмануэль 1 1
Эскобар Гонсало 1 1
Мариньо 0 1
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Роша Педро 1 0
Рикардо Жоао 1 0
Renato Kayzer 1 0
Аугусто Педро 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сараччи Марсело 2 0
Фернандес Пол 1 0
Мерентиель Мигель 1 0
Leandro Brey 1 0
Jabes Saralegui 1 0
Aaron Anselmino 1 0
Walter Molas 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
1
9%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форталеза Сеара - Альтос 5:0 Форталеза Сеара - Крузейро 1:1 Сан-Паулу - Форталеза Сеара 1:2 Форталеза Сеара - Насьональ Потоси 5:0
Сеара - Форталеза Сеара 1:1 Спортиво Триниденсе - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Сеара 0:0 Маранхао - Форталеза Сеара 3:2 Форталеза Сеара - Витория 0:1 Форталеза Сеара - Сеара 0:1 Форталеза Сеара - Maracana EC 3:0 Форталеза Сеара - Ретро ФК 0:0 Maracana EC - Форталеза Сеара 1:1 Ботафого Параиба - Форталеза Сеара 1:1 Флуминенсе Пиауи - Форталеза Сеара 0:3 Спорт Ресифи - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Сеара 3:3 Форталеза Сеара - Ривер 3:1 Регатас - Форталеза Сеара 1:0 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Бока Хуниорс

Точный счет

4:2
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 3 3 0 0 11 - 2 9
2.
Бока Хуниорс
 3 1 1 1 3 - 4 4
3.
Спортиво Триниденсе
 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
Насьональ Потоси
 3 0 1 2 0 - 7 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Бока Хуниорс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Спортиво Триниденсе
 2 1 0 1 2 - 2 3
4.
Насьональ Потоси
 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бока Хуниорс
 2 0 1 1 2 - 4 1
3.
Спортиво Триниденсе
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Насьональ Потоси
 2 0 0 2 0 - 7 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 4
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Райо Зулиано Diego Enrique Melean Berrueta 2
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Весь список
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