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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Олвейс Реди
1:0
Первый тайм: 35'
Сесар Вальехо
0'
2' Желтая карточка
Geisson Perea
1:0
15' Гол
Куэльяр Эктор

Ход матча

2'
 
Geisson Perea
15'
Куэльяр Эктор
1:0
Лучшие коэффициенты
Олвейс Реди
Ничья
Сесар Вальехо
1.30
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8.50
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19.00
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Все Коэффициенты
1
Бароя
Алайн
3
Вака
Пабло
18
Кайседо
Луис
5
Суарес
Марсело
2
Медина
Даниэль
14
Карабали
Хосе
21
Матеус
Робсон
13
Куэльяр
Эктор
10
Adalid
Terrazas
9
Wesley
Tanque
11
Darlison
Rodriguez
1
Carlos
Grados
28
Sais
Santibanez
5
Alec
Deneumostier
6
Geisson
Perea
14
Carlos
Cabello
33
Бенитес
Эдгар
13
Gerson
Barreto
22
Franchesco
Flores
2
Juan
Quinones
27
Alejandro
Ramirez
17
Yorleys
Mena
Palacios
Олвейс Реди
Сесар Вальехо

Бомбардиры внутри турнира

Олвейс Реди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adalid Terrazas 1 0.33
Wesley Tanque 1 0.33
Куэльяр Эктор 1 0.33
Сесар Вальехо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yorleys Mena Palacios 2 0.5
Jairo Velez 2 (1) 0.5

Карточки

Олвейс Реди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adalid Terrazas 1 0
Wesley Tanque 1 0
Вака Пабло 1 0
Куэльяр Эктор 1 0
Матеус Робсон 1 0
Darlison Rodriguez 1 0
Сесар Вальехо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герреро Паоло 1 0
Gerson Barreto 1 0
Geisson Perea 1 0
Stefano Olaya 1 0

Результаты матчей

Олвейс Реди
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сесар Вальехо
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Олвейс Реди
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сесар Вальехо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Олвейс Реди
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сесар Вальехо
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Олвейс Реди
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Университарио Винто - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Олвейс Реди - Индепендьенте Петролеро 0:1
ГВ Сан-Хосе - Олвейс Реди 1:0 Насьональ Монтевидео - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Гуабира 1:0 Олвейс Реди - ГВ Сан-Хосе 1:1 Олвейс Реди - Насьональ Монтевидео 1:0 Гуабира - Олвейс Реди 3:1 Спортинг Кристал - Олвейс Реди 3:1 Индепендьенте Петролеро - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Спортинг Кристал 6:1 Олвейс Реди - Университарио Винто 1:1 Лос Чанкас - Олвейс Реди 1:0 Сенсьяно - Олвейс Реди 0:1 Блуминг - Олвейс Реди 2:1 Олвейс Реди - Ориенте Петролеро 4:1 Стронгест - Олвейс Реди 1:1 Олвейс Реди - Ройял Пари 3:0
Сесар Вальехо
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Депортива Тарма - Сесар Вальехо 1:0 Сесар Вальехо - Комерсиантес Унидос 3:1 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2 Унион Комерсио - Сесар Вальехо 2:2
Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:0 Альянса Атлетико - Сесар Вальехо 1:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 2:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 2:2 Депортиво Гарсиласо - Сесар Вальехо 2:0 Сесар Вальехо - Спорт Уанкайо 1:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 4:0 Сесар Вальехо - Мелгар 3:2 Альянса Лима - Сесар Вальехо 2:1 Сесар Вальехо - У. де Депортес 0:0 Сесар Вальехо - Куско ФК 3:1 Универсидад Кахамарка - Сесар Вальехо 1:1 Сесар Вальехо - Университарио Депортес Лима 0:1 Спорт Бойз - Сесар Вальехо 0:2

Результаты матчей

Олвейс Реди
Сесар Вальехо

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Олвейс Реди
Сесар Вальехо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 1:0 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Дефенса и Хустисия
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Индепендьенте Медельин
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Сесар Вальехо
 0:1 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 1:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Индепендьенте Медельин
 1 1 0 0 4 - 2 3
3.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сесар Вальехо
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Олвейс Реди
 1:0 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Индепендьенте Медельин
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Сесар Вальехо
 0:1 2 0 0 2 2 - 5 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 4
Метрополитанос Charlis Ortiz 3
Атлетико Паранаэнсе Gonzalo Mastriani 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Райо Зулиано Diego Enrique Melean Berrueta 2
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Г О О О О Л - Матеус Робсон бьет в цель!
  • 15'
    Adalid Terrazas сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Эктор Куэльяр бьет в цель!
  • 4'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Alec Deneumostier получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Geisson Perea получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Олвейс Реди
Ничья
Сесар Вальехо
1.30
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8.50
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19.00
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