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  3. Кубок Либертадорес 2024
Тур: 3.
Палестино
3:1
Конец матча
Мильонариос
0'
1:0
19' Гол
Felipe Chamorro
1:1
32' Гол
Leonardo Castro
38' Желтая карточка
Stiven Vega
2:1
42' Гол
Felipe Chamorro
58' Желтая карточка
Joe Abrigo
3:1
75' Гол
Bryan Vejar
90'+5
1
Ригамонти
Сесар
28
Dylan
Zuniga
4
Antonio
Ceza
13
Кристиан
Суарез
10
Misael
Davila
22
Felipe
Chamorro
14
Joe
Abrigo
23
Ariel
Martinez
I
7
Карраско
Браян
27
Junior
Marabel
11
Jonathan
Benitez1
31
Монтеро
Альваро
34
Sander
Navarro
26
Andres
Llinas
4
Варгас
Хуан
Пабло
37
Jhoan
Hernandez
8
Daniel
Giraldo
28
Stiven
Vega
7
Emerson
Rodriguez
10
Daniel
Catano
18
Daniel
Rivera
23
Leonardo
Castro
Палестино
4-3-3
Мильонариос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Палестино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Sosa 2 0.29
Felipe Chamorro 2 0.29
Карраско Браян 2 (1) 0.29
Кристиан Суарез 1 0.14
Bryan Vejar 1 0.14
Junior Marabel 1 0.14
Ivan Roman 1 0.14
Мильонариос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Leonardo Castro 3 (1) 1
Daniel Rivera 1 0.33

Карточки

Палестино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Roman 1 1
Fernando Cornejo I 2 0
Benjamin Rojas 2 0
Карраско Браян 1 0
Dylan Zuniga 1 0
Joe Abrigo 1 0
Nicolas Linares 1 0
Antonio Ceza 1 0
Мильонариос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Castro 2 0
Larry Vasquez 0 1
Delvin Alfonzo 0 1
Варгас Хуан Пабло 1 0
Stiven Vega 1 0

Результаты матчей

Палестино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Мильонариос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Палестино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мильонариос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
1
Палестино
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Мильонариос
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
3
33%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
1
10%
1
25%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Палестино
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Палестино - Универсидад де Чили 2:2 Палестино - Уачипато 2:0 Ньюбленсе - Палестино 0:2 Фламенго - Палестино 2:0
Палестино - Боливар 0:4 Кобресал - Палестино 0:2 Эвертон Де Вина - Палестино 0:0 Палестино - Унион Ла-Калера 0:0 Палестино - Насьональ Асунсьон 1:3 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Насьональ Асунсьон - Палестино 0:2 Палестино - Универсидад Католика Сантьяго 0:2 Палестино - Португеза Акаригуа 2:1 Палестино - Кобрелоа 5:0 Португеза Акаригуа - Палестино 1:2 О'Хиггинс - Палестино 0:1 Палестино - Курико Юнидо 4:0 Палестино - Эвертон Де Вина 0:2 Ньюбленсе - Палестино 1:1 Палестино - Коло-Коло 1:0
Мильонариос
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Депортиво Перейра - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Хуниор 3:2 Депортиво Пасто - Мильонариос 2:3 Боливар - Мильонариос 3:2
Мильонариос - Фламенго 1:1 Форталеса Сипакира - Мильонариос 1:2 Мильонариос - Индепендиенте Санта-Фе 3:1 Мильонариос - Депортиво Кали 1:1 Энвигадо - Мильонариос 1:1 Хагуарес де Кордова - Мильонариос 2:1 Мильонариос - Ла Экидад 1:2 Мильонариос - Онсе Кальдас 0:2 Патриотас Бояка - Мильонариос 1:0 Мильонариос - Агилас Дорадас 0:1 Атлетико Насьональ - Мильонариос 0:1 Мильонариос - Америка де Кали 1:0 Депортес Толима - Мильонариос 2:0 Мильонариос - Альянса Петролера 1:1 Атлетико Букараманга - Мильонариос 0:0 Мильонариос - Хуниор 2:0

Результаты матчей

Палестино
Мильонариос

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Палестино
Мильонариос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
1
2
1
6
2.5

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 3 3 0 0 9 - 3 9
2.
Фламенго
 3 1 1 1 4 - 3 4
3.
Палестино
 3 1 0 2 3 - 7 3
4.
Мильонариос
 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Фламенго
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Палестино
 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Мильонариос
 1 0 1 0 1 - 1 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боливар
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фламенго
 2 0 1 1 2 - 3 1
3.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Мильонариос
 2 0 0 2 3 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Сантос Жуниор 8
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 4
Насьональ Асунсьон Diego Duarte 4
Пеньяроль Сильвера Максимилиано 4
Спортинг Кристал Каутеруссио Мартин 4
Весь список

Топ нарушителей
Коло-Коло Видаль Артуро 3
Пеньяроль Eduardo Darias 3
Насьональ Монтевидео Полента Диего 1 1
Гремио Вильясанти Матиас 1 1
Коло-Коло Erick Wiemberg 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Ariel Martinez сделал результативную передачу.
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