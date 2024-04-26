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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Дельфин
0:0
Первый тайм: 32'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
10' Желтая карточка
Nicolas Goitea
13' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
29' Желтая карточка
Cristian Garcia

Ход матча

10'
Nicolas Goitea
 
13'
 
Меркадо Габриэль
29'
Cristian Garcia
 
Лучшие коэффициенты
Дельфин
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
5.10
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3.40
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2.25
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Все Коэффициенты
26
Эрас
Брайан
13
Josue
Cuero
2
Nicolas
Goitea
14
Ignacio
Gariglio
3
Juan
Elordi
5
Cristian
Garcia
16
Luis
Castro
55
Рейес
Майкель
8
Enzo
Gaggi
9
Jose
Angulo1
19
Justin
Alman
1
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
8
Энрике
Бруно
29
Тьяго
Маия
47
Gustavo
Alves
27
José
Maurisio3
21
Уэсли
Лопес
19
Борре
Рафаэль
Дельфин
Интернасьонал Порту Алегре

Бомбардиры внутри турнира

Дельфин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jose Angulo1 3 (1) 0.75
Ignacio Gariglio 2 0.5
Braian Oyola 1 0.25
Juan Elordi 1 0.25
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дельфин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Angulo1 1 0
Jean Carlos Humanante Vargas 1 0
Nicolas Goitea 1 0
Josue Cuero 1 0
Gianni Cagua 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меркадо Габриэль 2 0
Борре Рафаэль 1 0
Бустос Фабрисио 1 0
Вандерсон 1 0
Витао 1 0

Результаты матчей

Дельфин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Дельфин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
0
Дельфин
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дельфин
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Дельфин - Макара 1:1 ЛДУ Кито - Дельфин 2:1 Дельфин - Бельграно 1:1 Дельфин - Универсидад Католика Кито 0:2
Реал Томайпо - Дельфин 0:2 Депортиво Куэнка - Дельфин 0:0 Дельфин - Либертад Лоха 1:1 Эмелек - Дельфин 2:0 Дельфин - Текнико Университарио 2:0 Имбабура - Дельфин 3:0 Депортиво Куэнка - Дельфин 2:5 Дельфин - Индепендьенте дель Валле 0:1 Дельфин - Текнико Университарио 2:2 Аукас - Дельфин 0:0 Дельфин - Депортиво Куэнка 0:0 Гуаласео - Дельфин 2:2 Дельфин - Кумбайа 4:0 Универсидад Католика Кито - Дельфин 2:2 Дельфин - ЛДУ Кито 0:0 Эль-Насьональ Кито - Дельфин 2:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Реал Томайпо 0:0
Бельграно - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Нова-Игуасу - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 3:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 АСА Арапирака - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио 3:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Интернасьонал Порту Алегре - Гремио Бразил 3:1 Сан-Хосе Порту-Алегри - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Санта Круз Рс - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:0 Гуарани Баже - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Сан-Луиз - Интернасьонал Порту Алегре 0:0

Результаты матчей

Дельфин
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:5
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:5
1 раз 33%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дельфин
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 3 1 2 0 3 - 1 5
2.
Дельфин
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 3 0 3 0 0 - 0 3
4.
Реал Томайпо
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дельфин
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
2.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Бельграно
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Реал Томайпо
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бельграно
 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Дельфин
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Реал Томайпо
 1 0 1 0 0 - 0 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 4
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Райо Зулиано Diego Enrique Melean Berrueta 2
Спортиво Триниденсе Cesar Benitez 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Cristian Garcia получил желтую карточку от судьи
  • 13'
    Меркадо Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Nicolas Goitea получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дельфин
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
5.10
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3.40
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Дельфин
Интернасьонал Порту Алегре
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