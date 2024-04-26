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  3. Копа Судамерикана 2024
Тур: 3.
Индепендьенте Медельин
2:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
1' Гол
Brayan Muniz
8' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
10' Желтая карточка
Орехуэла Луис
2:0
22' Гол
Монсальве Мигель
62' Желтая карточка
Luciano Herrera
72' Желтая карточка
Морено Диего
72' Желтая карточка
Бургос Эстебан
2:1
76' Гол
Nicolas Palavecino
77' Желтая карточка
Монсальве Мигель
90' Желтая карточка
Rodrigo Bogarin
90'+7
25
Чаукс
Эдер
28
Орехуэла
Луис
23
Fainer
Torijano
Cano
24
Ортис
Хосе
17
Jimer
Fory
15
Альварадо
Джейми
5
Pablo
Lima
I
10
Монсальве
Мигель
31
Морено
Диего
77
Jhon
Vasquez
27
Brayan
Muniz
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
6
Бургос
Эстебан
21
Минго
Сантьяго
Рамос
26
Dario
Caceres
8
Julian
Alejo
Lopez
3
Сото
Алексис
17
Gabriel
Alanis
10
Rodrigo
Bogarin
27
Luciano
Herrera
9
Santiago
Godoy
Индепендьенте Медельин
Дефенса и Хустисия

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Медельин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Brayan Muniz 2 0.5
Jhon Vasquez 2 (1) 0.5
Mender Garcia 1 0.25
Монсальве Мигель 1 0.25
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 1 0.33
Yorman Zapata 1 0.33
Nicolas Palavecino 1 0.33

Карточки

Индепендьенте Медельин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Орехуэла Луис 2 0
Pablo Lima I 1 0
Морено Диего 1 0
Монсальве Мигель 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luciano Herrera 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Бургос Эстебан 1 0
Лопес Кевин 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Сото Алексис 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0
Elias Calderon 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Индепендьенте Медельин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Индепендьенте Медельин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Медельин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Медельин - Атлетико Насьональ 2:2 Патриотас Бояка - Индепендьенте Медельин 2:3 Индепендьенте Медельин - Атлетико Букараманга 1:0 Индепендьенте Медельин - Сесар Вальехо 4:2
Хагуарес де Кордова - Индепендьенте Медельин 2:2 Олвейс Реди - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Америка де Кали 1:4 Ла Экидад - Индепендьенте Медельин 1:2 Индепендьенте Медельин - Онсе Кальдас 1:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 2:2 Депортес Толима - Индепендьенте Медельин 0:0 Индепендьенте Медельин - Агилас Дорадас 1:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Пасто 1:0 Альянса Петролера - Индепендьенте Медельин 2:0 Индепендьенте Медельин - Форталеса Сипакира 2:2 Бояка Чико - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Индепендиенте Санта-Фе 1:1 Индепендьенте Медельин - Депортиво Кали 1:0 Хуниор - Индепендьенте Медельин 3:0 Индепендьенте Медельин - Депортиво Перейра 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Архентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Дефенса и Хустисия - Олвейс Реди 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Дефенса и Хустисия 0:2
Сесар Вальехо - Дефенса и Хустисия 0:1 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Рафаэла 1:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 2:1 Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0

Результаты матчей

Индепендьенте Медельин
Дефенса и Хустисия

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Медельин
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Индепендьенте Медельин
 3 2 0 1 6 - 5 6
3.
Дефенса и Хустисия
 3 1 1 1 3 - 3 4
4.
Сесар Вальехо
 3 0 0 3 2 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Олвейс Реди
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Индепендьенте Медельин
 2 2 0 0 6 - 3 6
3.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Сесар Вальехо
 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 2 - 2 3
2.
Олвейс Реди
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Индепендьенте Медельин
 1 0 0 1 0 - 2 0
4.
Сесар Вальехо
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Универсидад Католика Кито Диас Исмаэль 4
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 4
Форталеза Сеара Пикашу Яго 4
Альянса Петролера Emerson Batalla 4
Расинг Монтевидео Tomas Lupi 4
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 1 1
Форталеза Сеара Эскобар Гонсало 1 1
Ред Булл Брагантино Капишаба Жуниньо 1 1
Бельграно Мерьяно Николас 1 1
Райо Зулиано Diego Enrique Melean Berrueta 2
Весь список
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