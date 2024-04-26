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  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:0
Перерыв
Аль-Фатех
0'
33' Желтая карточка
Ричард Майкл
36' Желтая карточка
Аль-Давсари Нассер
38' Желтая карточка
Бааттия Саид

Ход матча

33'
Ричард Майкл
 
36'
Аль-Давсари Нассер
 
38'
 
Бааттия Саид
Прогнозы 119
Аль-Хиляль Эр-Рияд 95% (113)
X 4.2% (5)
Аль-Фатех 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Аль-Хиляль Эр-Рияд
Ничья
Аль-Фатех
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Буну
Яссин
66
Абдулхамид
Сауд
3
Кулибали
Калиду
5
Аль-Булаихи
Али
16
Аль-Давсари
Нассер
28
Канно
Мохамед
8
Невеш
Рубен
96
Ричард
Майкл
22
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лоди
Ренан
7
Аль-Фарадж
Салман
1
Ринне
Якоб
12
Бааттия
Саид
24
Аль-Дахим
Аммар
17
Саадан
Маруан
83
Аль-Наджи
Салем
14
Аль-Фухаид
Мохаммед
7
Мухтар
Али
10
Селараян
Лукас
28
Бендебка
Софиан
37
Тельо
Кристиан
88
Алотма
Отман
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Фатех

История личных встреч

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Фатех

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

25 матчей

72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
0:2
К
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

32
24

Голов в среднем за матч

2.46
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

0.92
1.08

Среднее время на гол

98
83

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.72
1.52

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

52
59

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 22 (9) 0.79
Малком Филипе 13 0.46
Аль-Давсари Салем 12 (2) 0.43
Милинкович-Савич Сергей 10 0.36
Аль-Шехри Салех 4 0.14
Ричард Майкл 3 0.11
Канно Мохамед 3 0.11
Аль-Хамдан Абдулла 3 (1) 0.11
Невеш Рубен 2 (1) 0.07
Абдулхамид Сауд 2 0.07
Аль-Давсари Нассер 2 0.07
Кулибали Калиду 2 0.07
Аль-Бурайк Мохаммед 1 0.04
Аль-Шахрани Яссер 1 0.04
Аль-Булаихи Али 1 0.04
Аль-Кахтани Мохаммед 1 0.04
Неймар 0 0
Аль-Фарадж Салман 0 0
Аль-Фатех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тельо Кристиан 10 (1) 0.34
Батна Мурад 8 (1) 0.28
Селараян Лукас 5 0.17
Джанини Жорже 5 0.17
Аль-Бураикан Фирас 4 (1) 0.14
Аль-Шурафа Саад 4 0.14
Бендебка Софиан 3 (1) 0.1
Аль-Наджи Салем 3 0.1
Саадан Маруан 2 0.07
Аль-Хассан Аббас Садик 2 0.07
Бухумаид Тавфик 1 0.03
Мухтар Али 0 0
Аль-Харби Фахад 0 0
Бааттия Саид 0 0

Карточки

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 8 1
Невеш Рубен 6 0
Митрович Александар 4 0
Абдулхамид Сауд 4 0
Кулибали Калиду 3 0
Малком Филипе 3 0
Аль-Шехри Салех 3 0
Ричард Майкл 3 0
Милинкович-Савич Сергей 1 1
Аль-Давсари Нассер 2 0
Буну Яссин 1 0
Аль-Фарадж Салман 1 0
Джахфали Мохаммед 1 0
Лоди Ренан 1 0
Аль-Тамбакти Хассан 1 0
Аль-Хамдан Абдулла 1 0
Аль-Давсари Халифа 1 0
Хади Радиф Абдулла 1 0
Аль-Фатех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бааттия Саид 7 1
Саадан Маруан 6 1
Мухтар Али 4 1
Селараян Лукас 4 0
Аль-Фухаид Мохаммед 4 0
Батна Мурад 3 0
Аль-Зубайди Али 3 0
Бендебка Софиан 3 0
Аль-Хассан Аббас Садик 3 0
Ринне Якоб 2 0
Денайер Джейсон 2 0
Петрос Матеус 2 0
Аль-Наджи Салем 2 0
Аль-Муса Ноух 0 1
Тельо Кристиан 1 0
Алавжани Касим 1 0
Аль-Дахим Аммар 1 0
Аль-Саид Мохаммед 1 0
Аль-Юсиф Абдулла 1 0
Аль-Могрен Абдулла 1 0
Аль-Масуд Али 1 0
Аль-Шурафа Саад 1 0

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Аль-Фатех
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

1
7
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Аль-Фатех
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

0
15

Упущенные победы

44
22
Аль-Хиляль Эр-Рияд
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Аль-Фатех
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

6
22

Упущенные победы

45
29

Голы по времени матча

Забито

39
23
15 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
2
5%
2
9%
1-15
9
23%
5
22%
16-30
4
10%
7
30%
31-45
2
5%
1
4%
46-60
7
18%
4
17%
61-75
15
38%
4
17%
76-90

Пропущено

7
19
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 13
2
29%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
4
57%
2
11%
76-90

Забито

44
25
18 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
14 Не забивали 18
5
11%
5
20%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
8
18%
2
8%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
6
14%
3
12%
61-75
12
27%
9
36%
76-90

Пропущено

10
21
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
2
20%
1
5%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
4
40%
6
29%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
1
10%
4
19%
76-90

Забито

83
48
33 В 1-м тайме 24
50 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 15
0 Не забивали 6
7
8%
7
15%
1-15
14
17%
8
17%
16-30
12
14%
9
19%
31-45
10
12%
4
8%
46-60
13
16%
7
15%
61-75
27
33%
13
27%
76-90

Пропущено

17
40
9 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 25
4
24%
4
10%
1-15
1
6%
5
13%
16-30
4
24%
10
25%
31-45
1
6%
7
18%
46-60
2
12%
8
20%
61-75
5
29%
29%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1
Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Фатех
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аль-Фатех - Аль-Раед Бурайда 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фатех - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фатех 2:3
Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 2:4 Аль-Фатех - Аль-Халидж 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Дамак 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0 Аль-Фатех - Аль-Таи 0:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 1:2

Результаты матчей

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Фатех

Точный счет

2:0
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:9
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
9
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:9
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
3
8 раз 30%
4
4 раза 15%
1
3 раза 11%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
9
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Фатех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
1.5
Больше Меньше
5
10
7
7
2.5
4
11
2
12
3.5
3
12
2
12
4.5
2
13
2
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
1.5
Больше Меньше
7
6
8
5
2.5
4
9
5
8
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
1.5
Больше Меньше
12
16
15
12
2.5
8
20
7
20
3.5
3
25
3
24
4.5
2
26
3
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 28 25 3 0 83 - 17 78
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 28 22 2 4 83 - 35 68
3.
Аль-Ахли Джидда
 28 15 7 6 54 - 30 52
4.
Аль-Иттихад Джидда
 28 15 5 8 54 - 37 50
5.
Аль-Таавун Бурайда
 0:0 29 13 10 6 47 - 31 49
6.
Аль-Фатех
 0:0 29 11 8 10 47 - 41 41
7.
Аль-Иттифак
 28 10 10 8 33 - 28 40
8.
Дамак
 0:0 29 10 9 10 40 - 34 39
9.
Аль-Фейха
 29 10 8 11 38 - 46 38
10.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 28 9 8 11 36 - 35 35
11.
Аль-Халидж
 28 9 8 11 32 - 39 35
12.
Аль-Вахда Мекка
 29 9 5 15 41 - 49 32
13.
Аль-Раед Бурайда
 28 8 6 14 36 - 43 30
14.
Аль-Рияд
 29 7 7 15 26 - 51 28
15.
Аль-Таи
 29 7 5 17 29 - 57 26
16.
Абха
 28 7 4 17 31 - 74 25
17.
Аль-Ахдуд
 28 7 3 18 23 - 47 24
18.
Аль-Хазм
 29 3 10 16 29 - 68 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 15 13 2 0 40 - 6 41
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 14 10 2 2 39 - 20 32
3.
Аль-Ахли Джидда
 13 8 4 1 18 - 6 28
4.
Аль-Иттихад Джидда
 14 8 2 4 29 - 23 26
5.
Аль-Таавун Бурайда
 0:0 14 7 3 4 26 - 16 24
6.
Абха
 14 7 2 5 17 - 28 23
7.
Дамак
 0:0 15 6 5 4 24 - 16 23
8.
Аль-Вахда Мекка
 15 6 4 5 30 - 25 22
9.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 14 6 3 5 25 - 18 21
10.
Аль-Иттифак
 14 5 6 3 19 - 16 21
11.
Аль-Фатех
 0:0 15 5 4 6 24 - 22 19
12.
Аль-Таи
 14 5 3 6 19 - 26 18
13.
Аль-Фейха
 15 4 5 6 15 - 20 17
14.
Аль-Рияд
 15 4 5 6 13 - 20 17
15.
Аль-Раед Бурайда
 14 5 1 8 17 - 22 16
16.
Аль-Ахдуд
 14 5 0 9 13 - 21 15
17.
Аль-Халидж
 13 3 5 5 16 - 20 14
18.
Аль-Хазм
 14 2 3 9 14 - 39 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 0:0 13 12 1 0 43 - 11 37
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 14 12 0 2 44 - 15 36
3.
Аль-Таавун Бурайда
 0:0 15 6 7 2 21 - 15 25
4.
Аль-Иттихад Джидда
 14 7 3 4 25 - 14 24
5.
Аль-Ахли Джидда
 15 7 3 5 36 - 24 24
6.
Аль-Фатех
 0:0 14 6 4 4 23 - 19 22
7.
Аль-Фейха
 14 6 3 5 23 - 26 21
8.
Аль-Халидж
 15 6 3 6 16 - 19 21
9.
Аль-Иттифак
 14 5 4 5 14 - 12 19
10.
Дамак
 0:0 14 4 4 6 16 - 18 16
11.
Аль-Раед Бурайда
 14 3 5 6 19 - 21 14
12.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 14 3 5 6 11 - 17 14
13.
Аль-Рияд
 14 3 2 9 13 - 31 11
14.
Аль-Вахда Мекка
 14 3 1 10 11 - 24 10
15.
Аль-Хазм
 15 1 7 7 15 - 29 10
16.
Аль-Ахдуд
 14 2 3 9 10 - 26 9
17.
Аль-Таи
 15 2 2 11 10 - 31 8
18.
Абха
 14 0 2 12 14 - 46 2
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Роналду Криштиану 29 (10)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 22 (5)
Аль-Иттихад Джидда Хамдалла Абдерразак 18 (3)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (4)
Дамак Н'Куду Жорж-Кевин 15 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Ахли Джидда Ибаньес Рожер 2 11
Аль-Шабаб Эр-Рияд Сантос Яго 1 11
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 1 10
Аль-Халидж У-Ён Чон 1 8
Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Булаихи Али 1 8
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Аль-Хиляль" - "Аль-Фатех" 0-0. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту к первому тайму компенсировал Сидиропулос. 
  • 44'
    Рубен Невеш получил мяч перед радиусом штрафной соперника и с правой ноги плотно приложился по воротам, однако сфера ушла гораздо левее створа. Ринне в этом моменте также всё контролировал. 
  • 43'
    Постепенно подходит к своему логическому завершению первая половина матча. Никак хозяева не могут вскрыть оборону соперника, а в эти минуты мы и вовсе наблюдаем равный футбол. 
  • Офсайд
    42'
    Бендебка из глубины выполнил вертикальный пас вперёд, Селараян ворвался в штрафную, но его опередил Буну. Плюсом, в положении вне игры находился игрок "Аль-Фатеха". 
  • 41'
    Рубен Невеш из глубины выполнил классный пас в левую часть штрафной соперника, Ренан Лоди на высокой скорости рвался вперёд, но сохранить снаряд в пределах поля не удалось. 
  • 40'
    Заметно на повторе, что Ренан Лоди симулировал в предыдущем моменте. Сидиропулос находился рядом, однако повёлся на уловку бразильского футболиста "Аль-Хиляля". 
  • Желтая карточка
    39'
    Бааттия получает жёлтую карточку у "Аль-Фатеха". Ренан Лоди красиво переиграл соперника на левом фланге и пытался убежать вперёд, а защитник гостей уронил его на газон. 
  • 38'
    Несколько активизировались в концовке тайма футболисты "Аль-Фатеха". Удалось гостям перевести игру на чужую половину поля. Пытаются они даже комбинировать у штрафной "Аль-Хиляля". 
  • Желтая карточка
    37'
    Аль-Давсари получает жёлтую карточку у "Аль-Хиляля". Селараян по правому флангу тащил мяч вперёд, а футболист хозяев в подкате ударил его по ногам. 
  • 36'
    Селараян со стандарта из глубины выполнил заброс к правой штанге, вот только в нужной точке никого из партнёров не оказалось, и игровой снаряд прилетел в руки Буну. 
  • Желтая карточка
    35'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Майкл наказан предупреждением у "Аль-Хиляля". Разыгрывали стандарт гости на чужой половине поля, а бразилец, находясь в стенке, близко подошёл к мячу. 
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! Тельо с левого фланга отдал передачу в центр к линии штрафной, Селараян снаряд принял и с правой ноги пальнул в левый угол, Буну парировал этот выстрел перед собой, а там защитники подстраховали своего голкипера!
  • 33'
    Быстрая атака получилась у футболистов "Аль-Хиляля"! Аль-Давсари получил мяч у левого края штрафной и прострелил в центр, Ринне на выходе сыграл здорово и забрал снаряд в руки. 
  • 32'
    Милинкович-Савич перехватил мяч на чужой половине поля и отдал пас в правую часть штрафной, откуда Майкл навесил к дальней штанге, но получилось очень сильно, и сфера ушла за боковую на дальнем краю. 
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      31'
      Очередной корнер заработали хозяева. Рубен Невеш от левого углового флага исполнил кросс в центр штрафной, а там защитники "Аль-Фатеха" вновь сыграли надёжно. 
    • Опасный момент
      30'
      ОПАСНО! Абдулхамид с правого фланга навесил к одиннадцатиметровой отметке, Канно первым касание мяч обработал грудью, а затем пробил через себя рядом с правым верхним углом!
    • Угловой
      29'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Аль-Хиляля". Рубен Невеш навесил в центр штрафной, но найти кого-то из партнёров у португальца снова не получилось. 
    • 28'
      Милинкович-Савич из глубины выполнил заброс на левый фланг атаки, Ренан Лоди мчался вперёд, но против него уверенно сыграл Бааттия, забравший снаряд в свои ноги. 
    • 27'
      Штрафной на левом фланге заработали хозяева. Рубен Невеш исполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, а там головой уверенно сыграл Мухтар Али. 
    • 26'
      Майкл получил игровой снаряд у правой бровки, сместился чуть в центре, а затем с левой ноги стрельнул в ближний нижний угол. Удалось попасть в створ бразильцу, но мяч прилетел точно в руки Ринне. 
    • Фол, нарушение
      25'
      Милинкович-Савич рвался вперёд по левой бровке, и его рывок грубо остановил Бааттия. Рефери нарушение зафиксировал, но карточку за этот фол показывать не стал. 
    • 24'
      К середине подобралась у нас первая половина встречи. С преимуществом стартовые минуты провели игрока "Аль-Хиляля", однако скрыть оборону гостей пока никак не удаётся. 
    • 23'
      Тельо с левого фланга сместился в центр и отдал разрезающий пас вперёд, Селараян задумку партнёра не понял и убежал в другую сторону. Снаряд спокойно прикатился к Буну. 
    • 22'
      Майкл получил сильный заброс в правой части штрафной и сильно прострелил в район дальней штанги. Получилось довольно сильно, и аль-Фарадж до мяча дотянуться не сумел. 
    • Опасный момент
      21'
      МОМЕНТ! Майкл справа влетел в штрафную соперника и прострелил к дальней штанге, Милинкович-Савич готов был пробить в пустой угол, но его на мгновение опередил аль-Дахим!
    • 20'
      Милинкович-Савич по левому полуфлангу подобрался к штрафной соперника и пытался сместиться в центр, вот только против него в подкате замечательно сыграл аль-Дахим, сумевший сферу перехватить. 
    • Офсайд
      19'
      Аль-Давсари получил мяч на левом краю штрафной соперника и прострелил в центр. Получилось неточно, да и футболист "Аль-Хиляля" забрался в положение вне игры. 
    • 18'
      Селараян получил игровой снаряд в центральном круге и исполнил перевод на левый край, а там никого из партнёров не оказалось, и сфера вновь ушла к футболистам "Аль-Хиляля". 
    • 17'
      Тяжеловато выглядит атака "Аль-Хиляля" без Александра Митровича. Пробовался на месте форварда аль-Хамдан, однако он ничего внушительного не показал. Сегодня на острие играет аль-Фарадж. 
    • 16'
      Славен Билич задумчив у бровки. Прекрасный хорватский специалист, который запомнился российским болельщикам победой со сборной Хорватии над англичанами в 2007 году. 
    • Опасный момент
      15'
      МОМЕНТ! Рубен Невеш из глубины выполнил заброс из глубины к одиннадцатиметровой отметке, аль-Давсари забежал за спину защитникам и головой пробил рядом с правой штангой!
    • 14'
      С преимуществом в стартовые минуты действуют футболисты "Аль-Хиляля", но опасных моментов у владений Ринне пока нет. Довольно компактно обороняются гости. 
    • 13'
      Стандарт у левого угла штрафной заработали хозяева. Ренан Лоди выполнил кросс в центр штрафной, аль-Давсари пробил головой, вот только получилось слабо и выше цели. 
    • 12'
      В середине недели "Аль-Хиляль" провёл ответный матч Азиатской Лиги Чемпионов против "Аль-Айна" из ОАЭ, Подопечные Жорже Жезуша смогли победить со счётом 2-1, однако этого не хватило для выхода в финал. По итогам двух матчей, "Аль-Айн" забрал путёвку в главный матч турнира. 
    • 11'
      Кулибали в центре поля перехватил мяч и тут же отправил его к правому краю штрафной соперника, Канно такой передачи от партнёра не ожидал, поэтому за сферу зацепиться не смог. 
    • 10'
      Бааттия пытался что-то придумать на правом фланге атаки, вот только против него классно сыграл аль-Давсари, сумевший сферу перехватить. Практически без атаки пока "Аль-Фатех".
    • Фол, нарушение
      9'
      Кулибали рвался по центру к штрафной соперника, но слишком далеко отпустил мяч, после чего грубо въехал в ногу аль-Фухаиду. Греческий арбитр провёл устную беседу с защитником хозяев. 
    • Угловой
      8'
      Угловой на левом фланге снова заработали хозяева. Последовал розыгрыш, после которого Ренан Лоди прострелил в центр, но найти кого-то из партнёров этой передачей не получилось. 
    • 7'
      Аль-Фухаид красиво разобрался с соперников в центральном круге, продвинулся вперёд, а вот затем выполнил неточный пас на правый фланг. В итоге, хороший шанс гостями был упущен. 
    • Угловой
      6'
      Угловой на левом фланге теперь заработали хозяева. Ренан Лоди выполнил кросс к ближней штанге, аль-Фухаид сыграл внимательно и вынес сферу за боковую. 
    • Угловой
      5'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Аль-Хиляля". Последовал короткий розыгрыш, после которого Рубен Невеш навесил в центр вратарской, а там защитники гостей справились с угрозой. 
    • 4'
      Довольно спокойно начинается наша встреча. Гости больше находятся с мячом, однако о движении вперёд пока речи не идёт. В центральной части поля проходят основные действия. 
    • Судья
      3'
      Обслуживает сегодняшнюю встречу греческая бригада арбитров, которую возглавляет Анастасиос Сидиропулос. Пожелаем ему удачи и, самое главное, обойтись без ошибок. 
    • 2'
      Хозяева вышли на эту встречу в синем комплекте формы, футболисты "Аль-Фатеха" играют в полностью белой форме. Ворота Буну в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
    • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Хиляль" на своём поле будет принимать "Аль-Фатех". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 31.9% пользователей.
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    Прогнозы 119
    Аль-Хиляль Эр-Рияд 95% (113)
    X 4.2% (5)
    Аль-Фатех 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Ничья
    Аль-Фатех
    1.27
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    6.70
    Реклама, betcity.ru
    8.44
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Фатех

    Исход игры
    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    95% (113)
    Ничья
    4.2% (5)
    Аль-Фатех
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.93% (66)
    Меньше
    41.07% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    53.57% (60)
    Нет
    46.43% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    31.9% (38)
    2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    28.6% (34)
    3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    12.6% (15)
    1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    8.4% (10)
    3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    5.9% (7)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
    1.7% (2)
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    Аль-Хиляль Эр-Рияд
    Аль-Фатех
    Букмекеры
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