Тур: 29. Стадион: Стадион принца Фейсала бин Фахда.
0:0
Перерыв
0'
33' Желтая карточкаРичард Майкл
36' Желтая карточкаАль-Давсари Нассер
38' Желтая карточкаБааттия Саид
Ход матча
33'
38'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Буну
Яссин
96
Ричард
Майкл
12
Бааттия
Саид
88
Алотма
Отман
- Основной состав
-
37 Буну ЯссинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Ричард МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жезуш Жорже
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Бааттия СаидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Алотма ОтманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Билич Славен
История личных встреч
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Фатех
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.7%
15.8%
10.5%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.4%
15.8%
15.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
25 матчей
72%
12%
16%
18 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
24
Голов в среднем за матч
2.46
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
0.92
1.08
Среднее время на гол
98
83
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.72
1.52
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
8
Больше 32%
Меньше 68%
17
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
52
59
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрович Александар
|22 (9)
|0.79
|Малком Филипе
|13
|0.46
|Аль-Давсари Салем
|12 (2)
|0.43
|Милинкович-Савич Сергей
|10
|0.36
|Аль-Шехри Салех
|4
|0.14
|Ричард Майкл
|3
|0.11
|Канно Мохамед
|3
|0.11
|Аль-Хамдан Абдулла
|3 (1)
|0.11
|Невеш Рубен
|2 (1)
|0.07
|Абдулхамид Сауд
|2
|0.07
|Аль-Давсари Нассер
|2
|0.07
|Кулибали Калиду
|2
|0.07
|Аль-Бурайк Мохаммед
|1
|0.04
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0.04
|Аль-Булаихи Али
|1
|0.04
|Аль-Кахтани Мохаммед
|1
|0.04
|Неймар
|0
|0
|Аль-Фарадж Салман
|0
|0
Аль-Фатех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тельо Кристиан
|10 (1)
|0.34
|Батна Мурад
|8 (1)
|0.28
|Селараян Лукас
|5
|0.17
|Джанини Жорже
|5
|0.17
|Аль-Бураикан Фирас
|4 (1)
|0.14
|Аль-Шурафа Саад
|4
|0.14
|Бендебка Софиан
|3 (1)
|0.1
|Аль-Наджи Салем
|3
|0.1
|Саадан Маруан
|2
|0.07
|Аль-Хассан Аббас Садик
|2
|0.07
|Бухумаид Тавфик
|1
|0.03
|Мухтар Али
|0
|0
|Аль-Харби Фахад
|0
|0
|Бааттия Саид
|0
|0
Карточки
Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|8
|1
|Невеш Рубен
|6
|0
|Митрович Александар
|4
|0
|Абдулхамид Сауд
|4
|0
|Кулибали Калиду
|3
|0
|Малком Филипе
|3
|0
|Аль-Шехри Салех
|3
|0
|Ричард Майкл
|3
|0
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|1
|Аль-Давсари Нассер
|2
|0
|Буну Яссин
|1
|0
|Аль-Фарадж Салман
|1
|0
|Джахфали Мохаммед
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Аль-Тамбакти Хассан
|1
|0
|Аль-Хамдан Абдулла
|1
|0
|Аль-Давсари Халифа
|1
|0
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0
Аль-Фатех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бааттия Саид
|7
|1
|Саадан Маруан
|6
|1
|Мухтар Али
|4
|1
|Селараян Лукас
|4
|0
|Аль-Фухаид Мохаммед
|4
|0
|Батна Мурад
|3
|0
|Аль-Зубайди Али
|3
|0
|Бендебка Софиан
|3
|0
|Аль-Хассан Аббас Садик
|3
|0
|Ринне Якоб
|2
|0
|Денайер Джейсон
|2
|0
|Петрос Матеус
|2
|0
|Аль-Наджи Салем
|2
|0
|Аль-Муса Ноух
|0
|1
|Тельо Кристиан
|1
|0
|Алавжани Касим
|1
|0
|Аль-Дахим Аммар
|1
|0
|Аль-Саид Мохаммед
|1
|0
|Аль-Юсиф Абдулла
|1
|0
|Аль-Могрен Абдулла
|1
|0
|Аль-Масуд Али
|1
|0
|Аль-Шурафа Саад
|1
|0
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
13 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (8)
43% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
36% (5)
0% (0)
Аль-Фатех
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
1
7
Аль-Хиляль Эр-Рияд
100%
0 побед 12 поражений
Первый тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
15% (2)
69% (9)
Аль-Фатех
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
0
15
Упущенные победы
44
22
Аль-Хиляль Эр-Рияд
52%
48%
13 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
26% (7)
33% (9)
Аль-Фатех
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
6
22
Упущенные победы
45
29
Голы по времени матча
Забито
39
23
15 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 9
12 Забивали первыми 7
13 Не забивали 16
2
5%
2
9%
1-15
9
23%
5
22%
16-30
4
10%
7
30%
31-45
2
5%
1
4%
46-60
7
18%
4
17%
61-75
15
38%
4
17%
76-90
Пропущено
7
19
2 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 13
2
29%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
0
0%
5
26%
61-75
4
57%
2
11%
76-90
Забито
44
25
18 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 8
14 Не забивали 18
5
11%
5
20%
1-15
5
11%
3
12%
16-30
8
18%
2
8%
31-45
8
18%
3
12%
46-60
6
14%
3
12%
61-75
12
27%
9
36%
76-90
Пропущено
10
21
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 12
2
20%
1
5%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
4
40%
6
29%
31-45
0
0%
5
24%
46-60
2
20%
3
14%
61-75
1
10%
4
19%
76-90
Забито
83
48
33 В 1-м тайме 24
50 Во 2-м тайме 24
23 Забивали первыми 15
0 Не забивали 6
7
8%
7
15%
1-15
14
17%
8
17%
16-30
12
14%
9
19%
31-45
10
12%
4
8%
46-60
13
16%
7
15%
61-75
27
33%
13
27%
76-90
Пропущено
17
40
9 В 1-м тайме 19
8 Во 2-м тайме 21
4 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 25
4
24%
4
10%
1-15
1
6%
5
13%
16-30
4
24%
10
25%
31-45
1
6%
7
18%
46-60
2
12%
8
20%
61-75
5
29%
29%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Айн 2:1 Аль-Айн - Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:1
Аль-Халидж - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Ахдуд 3:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Дамак 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттифак - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Сепахан 3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 3:1 Сепахан - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Гарафа - Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Аль-Фейха - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2
Аль-Фатех
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Аль-Фатех - Аль-Раед Бурайда 3:1 Абха - Аль-Фатех 2:1 Аль-Фатех - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Вахда Мекка - Аль-Фатех 2:3
Аль-Фатех - Аль-Иттихад Джидда 2:4 Аль-Фатех - Аль-Халидж 1:2 Аль-Ахли Джидда - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Дамак 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Фатех 2:1 Зенит - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Ахдуд 0:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Фатех 1:3 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:1 Аль-Хазм - Аль-Фатех 2:0 Аль-Фатех - Аль-Таи 0:1 Аль-Фатех - Аль-Фейха 0:1 Аль-Рияд - Аль-Фатех 1:1 Аль-Фатех - Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:2 Аль-Фатех - Аль-Шабаб Эр-Рияд 1:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Фатех 1:2
Результаты матчей
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Фатех
Точный счет
2:0
4 раза 29%
3:1
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
2 раза 14%
6
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
5
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:9
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
4
4 раза 31%
3
3 раза 23%
1
1 раз 8%
9
1 раз 8%
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 15%
0:2
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:4
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:9
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:2
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
5:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
3
8 раз 30%
4
4 раза 15%
1
3 раза 11%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
9
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
6 раз 21%
3
5 раз 18%
2
4 раза 14%
5
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Аль-Хиляль Эр-Рияд
Аль-Фатех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
510
77
411
212
312
212
213
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
76
85
49
58
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
1216
1512
820
720
325
324
226
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|28
|25
|3
|0
|83 - 17
|78
|2.
|28
|22
|2
|4
|83 - 35
|68
|3.
|28
|15
|7
|6
|54 - 30
|52
|4.
|28
|15
|5
|8
|54 - 37
|50
|5.
|0:0
|29
|13
|10
|6
|47 - 31
|49
|6.
|0:0
|29
|11
|8
|10
|47 - 41
|41
|7.
|28
|10
|10
|8
|33 - 28
|40
|8.
|0:0
|29
|10
|9
|10
|40 - 34
|39
|9.
|29
|10
|8
|11
|38 - 46
|38
|10.
|28
|9
|8
|11
|36 - 35
|35
|11.
|28
|9
|8
|11
|32 - 39
|35
|12.
|29
|9
|5
|15
|41 - 49
|32
|13.
|28
|8
|6
|14
|36 - 43
|30
|14.
|29
|7
|7
|15
|26 - 51
|28
|15.
|29
|7
|5
|17
|29 - 57
|26
|16.
|28
|7
|4
|17
|31 - 74
|25
|17.
|28
|7
|3
|18
|23 - 47
|24
|18.
|29
|3
|10
|16
|29 - 68
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|2.
|14
|10
|2
|2
|39 - 20
|32
|3.
|13
|8
|4
|1
|18 - 6
|28
|4.
|14
|8
|2
|4
|29 - 23
|26
|5.
|0:0
|14
|7
|3
|4
|26 - 16
|24
|6.
|14
|7
|2
|5
|17 - 28
|23
|7.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|24 - 16
|23
|8.
|15
|6
|4
|5
|30 - 25
|22
|9.
|14
|6
|3
|5
|25 - 18
|21
|10.
|14
|5
|6
|3
|19 - 16
|21
|11.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|24 - 22
|19
|12.
|14
|5
|3
|6
|19 - 26
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|15 - 20
|17
|14.
|15
|4
|5
|6
|13 - 20
|17
|15.
|14
|5
|1
|8
|17 - 22
|16
|16.
|14
|5
|0
|9
|13 - 21
|15
|17.
|13
|3
|5
|5
|16 - 20
|14
|18.
|14
|2
|3
|9
|14 - 39
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|12
|1
|0
|43 - 11
|37
|2.
|14
|12
|0
|2
|44 - 15
|36
|3.
|0:0
|15
|6
|7
|2
|21 - 15
|25
|4.
|14
|7
|3
|4
|25 - 14
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|36 - 24
|24
|6.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|23 - 19
|22
|7.
|14
|6
|3
|5
|23 - 26
|21
|8.
|15
|6
|3
|6
|16 - 19
|21
|9.
|14
|5
|4
|5
|14 - 12
|19
|10.
|0:0
|14
|4
|4
|6
|16 - 18
|16
|11.
|14
|3
|5
|6
|19 - 21
|14
|12.
|14
|3
|5
|6
|11 - 17
|14
|13.
|14
|3
|2
|9
|13 - 31
|11
|14.
|14
|3
|1
|10
|11 - 24
|10
|15.
|15
|1
|7
|7
|15 - 29
|10
|16.
|14
|2
|3
|9
|10 - 26
|9
|17.
|15
|2
|2
|11
|10 - 31
|8
|18.
|14
|0
|2
|12
|14 - 46
|2
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Зона вылета
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Роналду Криштиану
|29 (10)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|22 (5)
|Аль-Иттихад Джидда
|Хамдалла Абдерразак
|18 (3)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|16 (4)
|Дамак
|Н'Куду Жорж-Кевин
|15 (4)
|Аль-Ахли Джидда
|Ибаньес Рожер
|2 11
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|Сантос Яго
|1 11
|Аль-Халидж
|Мартинш Фабиу
|1 10
|Аль-Халидж
|У-Ён Чон
|1 8
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Аль-Булаихи Али
|1 8
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:0 Аль-Фатех
Исход игры
Аль-Хиляль Эр-Рияд
95% (113)
Ничья
4.2% (5)
Аль-Фатех
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.93% (66)
Меньше
41.07% (46)
Обе команды забьют
Да
53.57% (60)
Нет
46.43% (52)
Популярный счёт
2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
31.9% (38)
2:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
28.6% (34)
3:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
12.6% (15)
1:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
8.4% (10)
3:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
5.9% (7)
2:2 Ничья
1.7% (2)
1:1 Ничья
1.7% (2)
4:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд
1.7% (2)
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