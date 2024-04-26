Заметно на повторе, что Ренан Лоди симулировал в предыдущем моменте. Сидиропулос находился рядом, однако повёлся на уловку бразильского футболиста "Аль-Хиляля".

Рубен Невеш из глубины выполнил классный пас в левую часть штрафной соперника, Ренан Лоди на высокой скорости рвался вперёд, но сохранить снаряд в пределах поля не удалось.

Бендебка из глубины выполнил вертикальный пас вперёд, Селараян ворвался в штрафную, но его опередил Буну. Плюсом, в положении вне игры находился игрок "Аль-Фатеха".

Постепенно подходит к своему логическому завершению первая половина матча. Никак хозяева не могут вскрыть оборону соперника, а в эти минуты мы и вовсе наблюдаем равный футбол.

Рубен Невеш получил мяч перед радиусом штрафной соперника и с правой ноги плотно приложился по воротам, однако сфера ушла гораздо левее створа. Ринне в этом моменте также всё контролировал.

Милинкович-Савич перехватил мяч на чужой половине поля и отдал пас в правую часть штрафной, откуда Майкл навесил к дальней штанге, но получилось очень сильно, и сфера ушла за боковую на дальнем краю.

Быстрая атака получилась у футболистов "Аль-Хиляля"! Аль-Давсари получил мяч у левого края штрафной и прострелил в центр, Ринне на выходе сыграл здорово и забрал снаряд в руки.

ОПАСНО! Тельо с левого фланга отдал передачу в центр к линии штрафной, Селараян снаряд принял и с правой ноги пальнул в левый угол, Буну парировал этот выстрел перед собой, а там защитники подстраховали своего голкипера!

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Майкл наказан предупреждением у "Аль-Хиляля". Разыгрывали стандарт гости на чужой половине поля, а бразилец, находясь в стенке, близко подошёл к мячу.

Селараян со стандарта из глубины выполнил заброс к правой штанге, вот только в нужной точке никого из партнёров не оказалось, и игровой снаряд прилетел в руки Буну.

Аль-Давсари получает жёлтую карточку у "Аль-Хиляля". Селараян по правому флангу тащил мяч вперёд, а футболист хозяев в подкате ударил его по ногам.

Несколько активизировались в концовке тайма футболисты "Аль-Фатеха". Удалось гостям перевести игру на чужую половину поля. Пытаются они даже комбинировать у штрафной "Аль-Хиляля".

Бааттия получает жёлтую карточку у "Аль-Фатеха". Ренан Лоди красиво переиграл соперника на левом фланге и пытался убежать вперёд, а защитник гостей уронил его на газон.

31' Очередной корнер заработали хозяева. Рубен Невеш от левого углового флага исполнил кросс в центр штрафной, а там защитники "Аль-Фатеха" вновь сыграли надёжно.

30' ОПАСНО! Абдулхамид с правого фланга навесил к одиннадцатиметровой отметке, Канно первым касание мяч обработал грудью, а затем пробил через себя рядом с правым верхним углом!

29' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Аль-Хиляля". Рубен Невеш навесил в центр штрафной, но найти кого-то из партнёров у португальца снова не получилось.

28' Милинкович-Савич из глубины выполнил заброс на левый фланг атаки, Ренан Лоди мчался вперёд, но против него уверенно сыграл Бааттия, забравший снаряд в свои ноги.

27' Штрафной на левом фланге заработали хозяева. Рубен Невеш исполнил кросс к одиннадцатиметровой отметке, а там головой уверенно сыграл Мухтар Али.

26' Майкл получил игровой снаряд у правой бровки, сместился чуть в центре, а затем с левой ноги стрельнул в ближний нижний угол. Удалось попасть в створ бразильцу, но мяч прилетел точно в руки Ринне.

25' Милинкович-Савич рвался вперёд по левой бровке, и его рывок грубо остановил Бааттия. Рефери нарушение зафиксировал, но карточку за этот фол показывать не стал.

24' К середине подобралась у нас первая половина встречи. С преимуществом стартовые минуты провели игрока "Аль-Хиляля", однако скрыть оборону гостей пока никак не удаётся.

23' Тельо с левого фланга сместился в центр и отдал разрезающий пас вперёд, Селараян задумку партнёра не понял и убежал в другую сторону. Снаряд спокойно прикатился к Буну.