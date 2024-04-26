  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 7. Стадион: .
Михаловце
0:0
Первый тайм: 31'
Дукла Банска-Бистрица
0'
Лучшие коэффициенты
Михаловце
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
2.33
Реклама, betcity.ru
3.61
3.39
Все Коэффициенты
77
Фрелих
Жига
21
Магда
Даниэль
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
91
Карасюк
Роман
29
Enzo
Arevalo
93
Ван
Кессел
Гино
51
Stanislav
Danko
9
Matus
Marcin
7
Ниархос
Иоаннис
22
Грушка
Матуш
26
Oliver
Klimpl
88
Глинка
Марек
41
Lubomir
Willweber
28
Пишоя
Марьян
6
Рихтарех
Давид
91
Поважанец
Якуб
16
Adam
Hanes
76
Маркинью
Аурелиу
20
Веселовски
Доминик
11
Рымаренко
Мартин
Михаловце
4-2-3-1
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3

История личных встреч

Михаловце
Дукла Банска-Бистрица

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
0:1
С
3:1
С
0:3
ТМК
2:1
С
3:1
С
2:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 8 (2) 0.28
Ван Кессел Гино 5 0.17
Ниархос Иоаннис 2 0.07
Issa Adekunle 2 0.07
Stanislav Danko 1 0.03
Жофчак Игор 1 0.03
Марьянович Саша 1 0.03
Магда Даниэль 1 0.03
Lukas Simko 1 0.03
Daniel Pavuk 1 0.03
Ержабек Михал 0 0
Вашко Филип 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 11 (1) 0.38
Рымаренко Мартин 11 (2) 0.38
Enzo Arevalo 4 0.14
Глинка Марек 4 0.14
Депетрис Давид 3 0.1
Загуменски Тимотей 2 0.07
Пишоя Марьян 2 0.07
Jakub Uhrincat 2 0.07
Поважанец Якуб 1 0.03
Lubomir Willweber 1 0.03
Веселовски Доминик 1 0.03
Слебодник Тибор 1 0.03
Маркинью Аурелиу 0 0
Branislav Luptak 0 0
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Polydefkis Volanakis 6 1
Franck Bahi 6 0
Issa Adekunle 5 0
Жофчак Игор 4 0
Lukas Simko 4 0
Ниархос Иоаннис 4 0
Карасюк Роман 3 0
Matus Marcin 3 0
Ван Кессел Гино 3 0
Stanislav Danko 3 0
Магда Даниэль 3 0
Вашко Филип 3 0
Беднар Мартин 2 0
Марьянович Саша 2 0
Ержабек Михал 2 0
Enzo Arevalo 2 0
Tornike Dzotsenidze 2 0
Peter Struhar 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Яношик Лукаш 1 0
Фрелих Жига 1 0
Веремеев Владислав 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Samuel Ramos 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 10 1
Lukas Migala 7 0
Рихтарех Давид 6 0
Полиевка Роберт 4 0
Рымаренко Мартин 2 1
Загуменски Тимотей 3 0
Lubomir Willweber 3 0
Пишоя Марьян 3 0
Jakub Uhrincat 3 0
Branislav Luptak 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Маркинью Аурелиу 1 0
Депетрис Давид 1 0
Глинка Марек 1 0
Поважанец Якуб 1 0
Трновски Михал 1 0
Joao Guimaraes 1 0

Результаты матчей

Михаловце
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

8
4
Михаловце
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Дукла Банска-Бистрица
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

5
16
Михаловце
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
54% (15)
21% (6)
Дукла Банска-Бистрица
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (9)
46% (13)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
32% (9)
25% (7)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

19
17

Упущенные победы

13
20

Голы по времени матча

Забито

13
25
7 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 8
20 Не забивали 16
1
8%
3
12%
1-15
2
15%
3
12%
16-30
4
31%
5
20%
31-45
2
15%
5
20%
46-60
3
23%
6
24%
61-75
1
8%
3
12%
76-90

Пропущено

22
16
15 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
5
23%
3
19%
1-15
4
18%
2
13%
16-30
6
27%
3
19%
31-45
1
5%
4
25%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
5
23%
1
6%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
5
42%
4
21%
76-90

Пропущено

22
20
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
14%
1
5%
1-15
7
32%
2
10%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
2
9%
5
25%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
5
23%
8
40%
76-90

Забито

25
44
11 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 15
11 Не забивали 5
2
8%
7
16%
1-15
3
12%
7
16%
16-30
6
24%
7
16%
31-45
3
12%
7
16%
46-60
5
20%
9
20%
61-75
6
24%
7
16%
76-90

Пропущено

44
36
27 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 22
8
18%
4
11%
1-15
11
25%
4
11%
16-30
8
18%
6
17%
31-45
3
7%
9
25%
46-60
4
9%
4
11%
61-75
10
23%
9
25%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0
Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2
Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1

Результаты матчей

Михаловце
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

0:0
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
1:4
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
6 раз 21%
0
5 раз 18%
3
4 раза 14%
4
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
4
10
2
12
2.5
3
11
1
13
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
12
2
2
12
1.5
9
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
23
5
4
24
1.5
13
15
2
26
2.5
7
21
1
27
3.5
3
25

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 28 22 4 2 65 - 20 70
2.
Спартак Трнава
 28 16 3 9 41 - 26 51
3.
Жилина
 28 14 6 8 46 - 39 48
4.
ДАК
 28 12 10 6 37 - 27 46
5.
Ружомберок
 28 11 10 7 33 - 34 43
6.
Железярне Подбрезова
 28 10 4 14 45 - 48 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 29 13 9 7 46 - 34 48
2.
Тренчин
 28 10 9 9 39 - 32 39
3.
Скалица
 28 10 6 12 32 - 31 36
4.
Кошице
 28 6 6 16 24 - 51 24
5.
Михаловце
 0:0 29 4 10 15 24 - 45 22
6.
Злате Моравце
 28 0 5 23 16 - 61 5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 10 3 1 31 - 12 33
2.
Жилина
 14 9 2 3 30 - 24 29
3.
ДАК
 14 8 4 2 25 - 13 28
4.
Ружомберок
 14 8 3 3 16 - 11 27
5.
Спартак Трнава
 14 8 1 5 21 - 12 25
6.
Железярне Подбрезова
 14 6 3 5 22 - 22 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 14 7 2 5 25 - 15 23
2.
Скалица
 14 6 4 4 16 - 11 22
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 14 4 6 4 19 - 20 18
4.
Кошице
 14 3 4 7 10 - 22 13
5.
Михаловце
 0:0 15 2 6 7 12 - 23 12
6.
Злате Моравце
 14 0 3 11 9 - 27 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 14 12 1 1 34 - 8 37
2.
Спартак Трнава
 14 8 2 4 20 - 14 26
3.
Жилина
 14 5 4 5 16 - 15 19
4.
ДАК
 14 4 6 4 12 - 14 18
5.
Ружомберок
 14 3 7 4 17 - 23 16
6.
Железярне Подбрезова
 14 4 1 9 23 - 26 13

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 0:0 15 9 3 3 27 - 14 30
2.
Тренчин
 14 3 7 4 14 - 17 16
3.
Скалица
 14 4 2 8 16 - 20 14
4.
Кошице
 14 3 2 9 14 - 29 11
5.
Михаловце
 0:0 14 2 4 8 12 - 22 10
6.
Злате Моравце
 14 0 2 12 7 - 34 2

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 11 (11)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Дукла Банска-Бистрица Рымаренко Мартин 11 (4)
Спартак Трнава Дюриш Михал 10 (5)
Слован Братислава Стрелец Давид 9 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 10
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Михаловце
Ничья
Дукла Банска-Бистрица
2.33
Реклама, betcity.ru
3.61
3.39
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Михаловце 0:0 Дукла Банска-Бистрица онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Михаловце
Дукла Банска-Бистрица
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный