Тур: 7. Стадион: Жемплин.
2:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаРымаренко Мартин
55' Желтая карточкаНиархос Иоаннис
1:0
77' ПенальтиMatus Marcin
87' Желтая карточкаДепетрис Давид
87' Желтая карточкаPolydefkis Volanakis
2:0
90' ГолFranck Bahi
90'+4
Ход матча
39'
55'
77'
1:0
87'
90'
2:0
77
Фрелих
Жига
12
Franck
Bahi
29
Enzo
Arevalo
22
Грушка
Матуш
88
Глинка
Марек
28
Пишоя
Марьян
16
Adam
Hanes
- Основной состав
-
77 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
-
20 Яношик ЛукашНападающий
-
-
-
-
23 Samuel Ramos
-
Главный тренер: Франтишек Страка
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
88 Глинка МарекЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Adam HanesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Julius Nota
-
-
-
25 Ivan Mensah
-
Главный тренер: Mario Auxt
История личных встреч
Михаловце
Дукла Банска-Бистрица
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
50%
3 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|9 (3)
|0.31
|Ван Кессел Гино
|5
|0.17
|Ниархос Иоаннис
|2
|0.07
|Issa Adekunle
|2
|0.07
|Stanislav Danko
|1
|0.03
|Жофчак Игор
|1
|0.03
|Марьянович Саша
|1
|0.03
|Магда Даниэль
|1
|0.03
|Lukas Simko
|1
|0.03
|Daniel Pavuk
|1
|0.03
|Franck Bahi
|1
|0.03
|Ержабек Михал
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|11 (1)
|0.38
|Рымаренко Мартин
|11 (2)
|0.38
|Enzo Arevalo
|4
|0.14
|Глинка Марек
|4
|0.14
|Депетрис Давид
|3
|0.1
|Загуменски Тимотей
|2
|0.07
|Пишоя Марьян
|2
|0.07
|Jakub Uhrincat
|2
|0.07
|Поважанец Якуб
|1
|0.03
|Lubomir Willweber
|1
|0.03
|Веселовски Доминик
|1
|0.03
|Слебодник Тибор
|1
|0.03
|Маркинью Аурелиу
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Polydefkis Volanakis
|7
|1
|Franck Bahi
|6
|0
|Issa Adekunle
|5
|0
|Ниархос Иоаннис
|5
|0
|Жофчак Игор
|4
|0
|Lukas Simko
|4
|0
|Карасюк Роман
|3
|0
|Matus Marcin
|3
|0
|Ван Кессел Гино
|3
|0
|Stanislav Danko
|3
|0
|Магда Даниэль
|3
|0
|Вашко Филип
|3
|0
|Беднар Мартин
|2
|0
|Марьянович Саша
|2
|0
|Ержабек Михал
|2
|0
|Enzo Arevalo
|2
|0
|Tornike Dzotsenidze
|2
|0
|Peter Struhar
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Яношик Лукаш
|1
|0
|Фрелих Жига
|1
|0
|Веремеев Владислав
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
|Samuel Ramos
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|10
|1
|Lukas Migala
|7
|0
|Рихтарех Давид
|6
|0
|Рымаренко Мартин
|3
|1
|Полиевка Роберт
|4
|0
|Загуменски Тимотей
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Пишоя Марьян
|3
|0
|Jakub Uhrincat
|3
|0
|Депетрис Давид
|2
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Маркинью Аурелиу
|1
|0
|Глинка Марек
|1
|0
|Поважанец Якуб
|1
|0
|Трновски Михал
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
53% (8)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
8
4
Михаловце
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Дукла Банска-Бистрица
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
5
16
Михаловце
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (8)
45% (13)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (8)
52% (15)
21% (6)
Дукла Банска-Бистрица
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
31% (9)
28% (8)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
19
17
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
15
25
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
1
7%
3
12%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
4
27%
5
20%
31-45
2
13%
5
20%
46-60
3
20%
6
24%
61-75
3
20%
3
12%
76-90
Пропущено
22
18
15 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
5
23%
3
17%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
6
27%
3
17%
31-45
1
5%
4
22%
46-60
1
5%
3
17%
61-75
5
23%
3
17%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
8%
4
21%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
2
17%
2
11%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
5
42%
4
21%
76-90
Пропущено
22
20
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 12
3
14%
1
5%
1-15
7
32%
2
10%
16-30
2
9%
3
15%
31-45
2
9%
5
25%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
5
23%
8
40%
76-90
Забито
27
44
11 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 15
11 Не забивали 6
2
7%
7
16%
1-15
3
11%
7
16%
16-30
6
22%
7
16%
31-45
3
11%
7
16%
46-60
5
19%
9
20%
61-75
8
30%
30%
7
16%
76-90
Пропущено
44
38
27 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 23
8
18%
4
11%
1-15
11
25%
4
11%
16-30
8
18%
6
16%
31-45
3
7%
9
24%
46-60
4
9%
4
11%
61-75
10
23%
11
29%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Михаловце - Скалица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Михаловце - Тренчин 0:0 Скалица - Михаловце 0:0
Михаловце - Кошице 1:0 Злате Моравце - Михаловце 0:2 Михаловце - Спартак Трнава 0:2 Михаловце - Злате Моравце 4:1 Жилина - Михаловце 1:1 Михаловце - Ружомберок 0:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 2:1 Михаловце - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Оболонь - Михаловце 4:1 Кызылжар - Михаловце 1:3 Михаловце - ФК Гуменне 4:0 Кишварда - Михаловце 1:1 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Михаловце - Скалица 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Михаловце - Слован Братислава 0:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 0:1 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 4:2
Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 1:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1
Результаты матчей
Михаловце
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
0:0
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
0:0
5 раз 17%
2:1
4 раза 14%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:4
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 45%
0
11 раз 38%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
10 раз 34%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
4 раза 14%
4
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
113
312
410
213
311
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
123
212
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
236
524
1316
227
722
128
326
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|22
|4
|2
|65 - 20
|70
|2.
|28
|16
|3
|9
|41 - 26
|51
|3.
|28
|14
|6
|8
|46 - 39
|48
|4.
|28
|12
|10
|6
|37 - 27
|46
|5.
|28
|11
|10
|7
|33 - 34
|43
|6.
|28
|10
|4
|14
|45 - 48
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|13
|8
|8
|46 - 36
|47
|2.
|28
|10
|9
|9
|39 - 32
|39
|3.
|28
|10
|6
|12
|32 - 31
|36
|4.
|28
|6
|6
|16
|24 - 51
|24
|5.
|29
|5
|9
|15
|26 - 45
|24
|6.
|28
|0
|5
|23
|16 - 61
|5
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|3
|1
|31 - 12
|33
|2.
|14
|9
|2
|3
|30 - 24
|29
|3.
|14
|8
|4
|2
|25 - 13
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|16 - 11
|27
|5.
|14
|8
|1
|5
|21 - 12
|25
|6.
|14
|6
|3
|5
|22 - 22
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|25 - 15
|23
|2.
|14
|6
|4
|4
|16 - 11
|22
|3.
|14
|4
|6
|4
|19 - 20
|18
|4.
|15
|3
|5
|7
|14 - 23
|14
|5.
|14
|3
|4
|7
|10 - 22
|13
|6.
|14
|0
|3
|11
|9 - 27
|3
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|12
|1
|1
|34 - 8
|37
|2.
|14
|8
|2
|4
|20 - 14
|26
|3.
|14
|5
|4
|5
|16 - 15
|19
|4.
|14
|4
|6
|4
|12 - 14
|18
|5.
|14
|3
|7
|4
|17 - 23
|16
|6.
|14
|4
|1
|9
|23 - 26
|13
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|9
|2
|4
|27 - 16
|29
|2.
|14
|3
|7
|4
|14 - 17
|16
|3.
|14
|4
|2
|8
|16 - 20
|14
|4.
|14
|3
|2
|9
|14 - 29
|11
|5.
|14
|2
|4
|8
|12 - 22
|10
|6.
|14
|0
|2
|12
|7 - 34
|2
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|11 (11)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Дукла Банска-Бистрица
|Рымаренко Мартин
|11 (4)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|10 (5)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|9 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 10
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Михаловце
|Polydefkis Volanakis
|1 7
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8