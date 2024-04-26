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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Герта
1:1
Конец матча
Ганновер 96
0'
1:0
13' Гол
Кемпф Марк-Оливер
57' Желтая карточка
Эзех Бруклин
1:1
90' Гол
Enzo Leopold
90'+5

Ход матча

13'
Кемпф Марк-Оливер
(Дардаи Палко)
1:0
46'
 
Эзех Бруклин
Дем Янник
46'
 
Кристиансен Макс
Кунце Фабиан
57'
 
Эзех Бруклин
64'
Хуссейн Билаль
Клеменс Паскаль
 
67'
 
Тойхерт Седрик
Nicolo Tresoldi
67'
 
Фогльзаммер Андреас
Шауб Луис
72'
Шерхант Дерри
Маза Ибрагим
 
81'
 
Эрнст Себастьян
Lars Gindorf
82'
Нидерлехнер Флориан
Дардаи Палко
 
90'
1:1
Enzo Leopold
(Хальстенберг Марсель)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 10
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 434 Количество передач 488
  • 47 Владение мячом, % 53
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
20
Кемпф
Марк-Оливер
37
Ляйстнер
Тони
34
Зефёйк
Дейовайсио
5
Бухалакис
Андреас
41
Клеменс
Паскаль
27
Дардаи
Палко
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
11
Шауб
Луис
25
Lars
Gindorf
9
Nicolo
Tresoldi
Герта
4-2-3-1
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Герта
Ганновер 96

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
2:2
ТМК
1:2
ТМК
4:4
Б
0:0
Б
0:2
Б
3:1
ТМК
1:0
Б
3:1
Б
2:2
ТМК
0:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:3
ТМС
0:0
Б
1:1
ММ(
0:4
Б
0:1
Б
1:1
Б
0:3
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
ТМС
3:1
Б
2:2
Б
1:0

Голы

Всего голов

14
24

Голов в среднем за матч

1.27
1.6

Среднее время на гол

70
56

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.2
1.18

Среднее время на гол

75
76

Всего голов

32
37

Голов в среднем за матч

1.23
1.42

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

73
63

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 21 (3) 0.68
Резе Фабиан 7 (3) 0.23
Нидерлехнер Флориан 7 0.23
Marten Winkler 5 0.16
Дардаи Палко 4 0.13
Превляк Смаил 4 0.13
Кемпф Марк-Оливер 4 0.13
Кенни Джонджо 3 0.1
Шерхант Дерри 2 0.06
Маза Ибрагим 1 0.03
Бухалакис Андреас 1 0.03
Хуссейн Билаль 1 0.03
Баркок Аймен 1 0.03
Гехтер Линус 1 0.03
Клеменс Паскаль 1 0.03
Дуджак Джереми 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 11 (6) 0.35
Нильсен Ховард 7 0.23
Фогльзаммер Андреас 6 0.19
Nicolo Tresoldi 6 0.19
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.13
Кён Деррик 3 0.1
Enzo Leopold 3 0.1
Шауб Луис 2 0.06
Нойман Фил 2 0.06
Муроя Сэй 2 0.06
Дем Янник 1 0.03
Кунце Фабиан 1 0.03
Lars Gindorf 1 0.03
Эрнст Себастьян 1 0.03
Kolja Oudenne 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 4 2
Кенни Джонджо 6 0
Marten Winkler 5 0
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Зефёйк Дейовайсио 4 0
Дордой Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Дардаи Палко 3 0
Табакович Харис 2 0
Баркок Аймен 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Резе Фабиан 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0
Маза Ибрагим 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 6 0
Хальстенберг Марсель 4 1
Кристиансен Макс 4 1
Дем Янник 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Фогльзаммер Андреас 4 0
Тойхерт Седрик 4 0
Нойман Фил 4 0
Кён Деррик 3 0
Аррей-Мби Брайт 3 0
Муроя Сэй 2 0
Эзех Бруклин 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Lars Gindorf 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Герта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Ганновер 96
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

13
10
Герта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Ганновер 96
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

15
29
Герта
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (17)
19% (6)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
29% (9)
55% (17)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

26
8

Упущенные победы

28
39

Голы по времени матча

Забито

41
22
24 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
6
15%
4
18%
1-15
6
15%
6
27%
16-30
12
29%
29%
1
5%
31-45
7
17%
4
18%
46-60
7
17%
1
5%
61-75
3
7%
6
27%
76-90

Пропущено

20
23
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
15%
1
4%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
5
25%
5
22%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
6
30%
6
26%
76-90

Забито

24
30
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
8%
5
17%
1-15
5
21%
1
3%
16-30
5
21%
5
17%
31-45
5
21%
2
7%
46-60
2
8%
9
30%
61-75
5
21%
8
27%
76-90

Пропущено

30
17
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
2
7%
2
12%
1-15
5
17%
5
29%
29%
16-30
5
17%
4
24%
31-45
9
30%
3
18%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
6
20%
1
6%
76-90

Забито

65
52
36 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
8
12%
9
17%
1-15
11
17%
7
13%
16-30
17
26%
6
12%
31-45
12
18%
6
12%
46-60
9
14%
10
19%
61-75
8
12%
14
27%
76-90

Пропущено

50
40
20 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
5
10%
3
8%
1-15
8
16%
9
23%
16-30
7
14%
8
20%
31-45
14
28%
8
20%
46-60
4
8%
5
13%
61-75
12
24%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3
Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2

Результаты матчей

Герта
Ганновер 96

Точный счет

2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%
2
13 раз 42%
1
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Герта
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
14
1
11
5
1.5
11
4
8
8
2.5
2
13
4
12
3.5
1
14
3
13
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
5
8
7
1.5
7
9
3
12
2.5
3
13
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
25
6
19
12
1.5
18
13
11
20
2.5
5
26
5
26
3.5
2
29
3
28
4.5
1
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 31 18 9 4 57 - 33 63
2.
Хольштайн Киль
 30 19 4 7 60 - 34 61
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 30 14 7 9 55 - 42 49
5.
Карлсруэ
 30 12 10 8 61 - 45 46
6.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
7.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 30 9 9 12 42 - 46 36
14.
Айнтрахт Бр
 30 10 4 16 33 - 41 34
15.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 31 9 4 18 27 - 51 31
17.
Кайзерслаутерн
 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
7.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
13.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 15 8 4 3 25 - 19 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
8.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
9.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
13.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
14.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
15.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 13'
    Дардаи Палко сделал результативную передачу.
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