Тур: 31. Стадион: Олимпиаштадион.
1:1
Конец матча
Ход матча
13'
57'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 10
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
434 Количество передач 488
-
47 Владение мячом, % 53
12
Эрнст
Тьярк
27
Дардаи
Палко
30
Маза
Ибрагим
11
Резе
Фабиан
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
11
Шауб
Луис
25
Lars
Gindorf
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Tim Goller
-
46 Tim Hoffmann
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
-
25 Lars GindorfНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Герта
Ганновер 96
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
12 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
38.5%
34.6%
26.9%
10 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
24
Голов в среднем за матч
1.27
1.6
Среднее время на гол
70
56
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.2
1.18
Среднее время на гол
75
76
Всего голов
32
37
Голов в среднем за матч
1.23
1.42
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
73
63
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|21 (3)
|0.68
|Резе Фабиан
|7 (3)
|0.23
|Нидерлехнер Флориан
|7
|0.23
|Marten Winkler
|5
|0.16
|Дардаи Палко
|4
|0.13
|Превляк Смаил
|4
|0.13
|Кемпф Марк-Оливер
|4
|0.13
|Кенни Джонджо
|3
|0.1
|Шерхант Дерри
|2
|0.06
|Маза Ибрагим
|1
|0.03
|Бухалакис Андреас
|1
|0.03
|Хуссейн Билаль
|1
|0.03
|Баркок Аймен
|1
|0.03
|Гехтер Линус
|1
|0.03
|Клеменс Паскаль
|1
|0.03
|Дуджак Джереми
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|11 (6)
|0.35
|Нильсен Ховард
|7
|0.23
|Фогльзаммер Андреас
|6
|0.19
|Nicolo Tresoldi
|6
|0.19
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.13
|Кён Деррик
|3
|0.1
|Enzo Leopold
|3
|0.1
|Шауб Луис
|2
|0.06
|Нойман Фил
|2
|0.06
|Муроя Сэй
|2
|0.06
|Дем Янник
|1
|0.03
|Кунце Фабиан
|1
|0.03
|Lars Gindorf
|1
|0.03
|Эрнст Себастьян
|1
|0.03
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|4
|2
|Кенни Джонджо
|6
|0
|Marten Winkler
|5
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Дардаи Палко
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Баркок Аймен
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
|Маза Ибрагим
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|6
|0
|Хальстенберг Марсель
|4
|1
|Кристиансен Макс
|4
|1
|Дем Янник
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Фогльзаммер Андреас
|4
|0
|Тойхерт Седрик
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Аррей-Мби Брайт
|3
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Эзех Бруклин
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Lars Gindorf
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Герта
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
69% (11)
19% (3)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Ганновер 96
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
13
10
Герта
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Ганновер 96
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
15
29
Герта
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
55% (17)
19% (6)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Ганновер 96
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
42% (13)
29% (9)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
29% (9)
55% (17)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
26
8
Упущенные победы
28
39
Голы по времени матча
Забито
41
22
24 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
6
15%
4
18%
1-15
6
15%
6
27%
16-30
12
29%
29%
1
5%
31-45
7
17%
4
18%
46-60
7
17%
1
5%
61-75
3
7%
6
27%
76-90
Пропущено
20
23
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
3
15%
1
4%
1-15
3
15%
4
17%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
5
25%
5
22%
46-60
1
5%
3
13%
61-75
6
30%
6
26%
76-90
Забито
24
30
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
20 Не забивали 18
2
8%
5
17%
1-15
5
21%
1
3%
16-30
5
21%
5
17%
31-45
5
21%
2
7%
46-60
2
8%
9
30%
61-75
5
21%
8
27%
76-90
Пропущено
30
17
12 В 1-м тайме 11
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
2
7%
2
12%
1-15
5
17%
5
29%
29%
16-30
5
17%
4
24%
31-45
9
30%
3
18%
46-60
3
10%
2
12%
61-75
6
20%
1
6%
76-90
Забито
65
52
36 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 7
8
12%
9
17%
1-15
11
17%
7
13%
16-30
17
26%
6
12%
31-45
12
18%
6
12%
46-60
9
14%
10
19%
61-75
8
12%
14
27%
76-90
Пропущено
50
40
20 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
5
10%
3
8%
1-15
8
16%
9
23%
16-30
7
14%
8
20%
31-45
14
28%
8
20%
46-60
4
8%
5
13%
61-75
12
24%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3
Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Герта - Хольштайн Киль 2:2 Айнтрахт Бр - Герта 1:1 Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3 Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3
Ганновер 96
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3
Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Фортуна 2:2 Оснабрюк - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0 Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2
Результаты матчей
Герта
Ганновер 96
Точный счет
2:2
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
2:2
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
2:3
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:4
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
5 раз 31%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:4
1 раз 3%
2:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
5
3 раза 10%
4
2 раза 6%
2
13 раз 42%
1
7 раз 23%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%
7
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Герта
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
141
115
114
88
213
412
114
313
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
115
87
79
312
313
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
256
1912
1813
1120
526
526
229
328
130
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7