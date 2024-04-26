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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 31. Стадион: .
Санкт-Паули
1:0
Конец матча
Ганза
0'
1:0
52' Гол
Ирвайн Джексон
63' Желтая карточка
Переа Хуан
66' Желтая карточка
Ингельссон Сванте
72' Желтая карточка
Штраус Джон-Патрик
81' Желтая карточка
Стафилидис Костас
90'+7
22
Василь
Никола
4
Немет
Давид
5
Валь
Хауке
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
36
Кемляйн
Алеша
24
Меткалф
Коннор
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
10
Хартель
Марсель
1
Кольке
Маркус
17
Давид
Йонас
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
21
Россипаль
Александер
10
Фролинг
Нильс
24
Штраус
Джон-Патрик
26
Бахманн
Яник
6
Dennis
Dressel
19
Василиадис
Себастиан
14
Ингельссон
Сванте
18
Переа
Хуан
Санкт-Паули
3-4-3
Ганза
3-4-2-1

История личных встреч

Санкт-Паули
Ганза

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
2:3
Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:0
Б2
4:0
Б2
3:0
Б2
1:3
Б2
2:0
Б2
0:2
Б2
3:2
Б2
3:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.6
1.33

Среднее время на гол

34
67

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

45
99

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 16 (3) 0.52
Эггештайн Йоханнес 9 0.29
Афолайян Оладапо 7 0.23
Саад Элиас 7 0.23
Ирвайн Джексон 6 0.19
Меткалф Коннор 3 0.1
Салиакас Манолис 2 0.06
Рицка Ларс 2 0.06
Смит Эрик 1 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Треу Филипп 1 0.03
Бухальфа Карло 1 0.03
Кемляйн Алеша 0 0
Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 4 0.13
Прёгер Кай 4 (1) 0.13
Брумадо Жуниор 3 (2) 0.1
Россбах Дамиан 2 0.06
Dennis Dressel 2 0.06
Ван дер Верфф Яспер 2 0.06
Ингельссон Сванте 1 0.03
Шумахер Кевин 1 0.03
Фролинг Нильс 1 0.03
Найдхарт Нико 1 0.03
Штраус Джон-Патрик 1 0.03
Гудьонсен Свейнн 1 0.03
Кинсомби Кристиан 1 0.03
Brumado Junior 1 0.03
Россипаль Александер 0 0
Хинтерзеер Лукас 0 0
Хюсинг Оливер 0 0
Рейн Симон 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Саад Элиас 6 1
Смит Эрик 6 0
Салиакас Манолис 5 0
Меткалф Коннор 5 0
Валь Хауке 3 1
Афолайян Оладапо 4 0
Метс Кароль 1 1
Джигала Адам 2 0
Эггештайн Йоханнес 2 0
Fabian Huerzeler 2 0
Рицка Ларс 2 0
Немет Давид 2 0
Кемляйн Алеша 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Синани Данел 1 0
Василь Никола 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 10 0
Ингельссон Сванте 9 0
Россипаль Александер 5 0
Кольке Маркус 3 1
Хюсинг Оливер 3 1
Брумадо Жуниор 3 1
Стафилидис Костас 4 0
Найдхарт Нико 4 0
Прёгер Кай 4 0
Василиадис Себастиан 4 0
Шумахер Кевин 4 0
Переа Хуан 4 0
Давид Йонас 3 0
Dennis Dressel 3 0
Штраус Джон-Патрик 2 0
Бахманн Яник 2 0
Ван дер Верфф Яспер 2 0
Кинсомби Кристиан 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Сингх Сарприт 1 0
Ланг Яннис 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Ганза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

5
6
Санкт-Паули
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Ганза
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

6
19

Упущенные победы

23
13
Санкт-Паули
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Ганза
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
23% (7)
55% (17)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
12

Волевые победы

13
22

Упущенные победы

28
19

Голы по времени матча

Забито

31
10
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
4
13%
1
10%
1-15
3
10%
2
20%
16-30
7
23%
3
30%
31-45
6
19%
1
10%
46-60
3
10%
1
10%
61-75
8
26%
2
20%
76-90

Пропущено

15
27
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
0
0%
4
15%
1-15
3
20%
5
19%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
6
40%
6
22%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
3
20%
6
22%
76-90

Забито

25
17
15 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
3
12%
1
6%
1-15
6
24%
2
12%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
4
16%
3
18%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
2
8%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

19
24
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
16%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
11%
6
25%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
8
42%
6
25%
76-90

Забито

56
27
29 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 15
21 Забивали первыми 11
5 Не забивали 14
7
13%
2
7%
1-15
9
16%
4
15%
16-30
13
23%
6
22%
31-45
10
18%
4
15%
46-60
7
13%
4
15%
61-75
10
18%
7
26%
76-90

Пропущено

34
51
10 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
3
9%
6
12%
1-15
3
9%
10
20%
16-30
4
12%
10
20%
31-45
7
21%
9
18%
46-60
6
18%
4
8%
61-75
11
32%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1
Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3
Ганза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ганза - Магдебург 0:2 Герта - Ганза 4:0 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0
Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2

Результаты матчей

Санкт-Паули
Ганза

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 39%
1
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Ганза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
4
10
6
1.5
6
9
5
11
2.5
1
14
2
14
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
6
10
9
6
1.5
3
13
2
13
2.5
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
5
0.5
Больше Меньше
17
14
19
12
1.5
9
22
7
24
2.5
1
30
3
28
3.5
2
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 31 18 9 4 57 - 33 63
2.
Хольштайн Киль
 30 19 4 7 60 - 34 61
3.
Фортуна
 30 16 7 7 64 - 35 55
4.
Гамбург
 30 14 7 9 55 - 42 49
5.
Карлсруэ
 30 12 10 8 61 - 45 46
6.
Ганновер 96
 31 11 13 7 53 - 39 46
7.
Герта
 31 12 9 10 63 - 52 45
8.
Падерборн
 30 12 7 11 46 - 49 43
9.
Гройтер Фюрт
 30 12 6 12 40 - 43 42
10.
Эльвeрсберг
 30 11 7 12 44 - 52 40
11.
Нюрнберг
 30 10 7 13 38 - 56 37
12.
Шальке 04
 30 10 6 14 46 - 56 36
13.
Магдебург
 30 9 9 12 42 - 46 36
14.
Айнтрахт Бр
 30 10 4 16 33 - 41 34
15.
Веен Висбаден
 30 8 8 14 32 - 41 32
16.
Ганза
 31 9 4 18 27 - 51 31
17.
Кайзерслаутерн
 30 8 6 16 46 - 59 30
18.
Оснабрюк
 30 5 9 16 27 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 16 10 5 1 32 - 14 35
2.
Карлсруэ
 16 9 5 2 39 - 21 32
3.
Гамбург
 15 10 0 5 31 - 18 30
4.
Гройтер Фюрт
 15 9 3 3 28 - 17 30
5.
Хольштайн Киль
 15 9 1 5 31 - 22 28
6.
Шальке 04
 15 8 3 4 28 - 19 27
7.
Фортуна
 15 8 3 4 26 - 18 27
8.
Ганновер 96
 15 7 6 2 31 - 16 27
9.
Герта
 16 7 6 3 40 - 21 27
10.
Магдебург
 15 6 4 5 26 - 22 22
11.
Айнтрахт Бр
 15 6 4 5 20 - 17 22
12.
Кайзерслаутерн
 15 6 2 7 27 - 30 20
13.
Ганза
 15 6 2 7 18 - 23 20
14.
Падерборн
 15 5 4 6 22 - 24 19
15.
Эльвeрсберг
 15 5 4 6 19 - 23 19
16.
Нюрнберг
 15 5 4 6 18 - 26 19
17.
Веен Висбаден
 14 4 5 5 14 - 17 17
18.
Оснабрюк
 15 3 5 7 13 - 23 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 15 10 3 2 29 - 12 33
2.
Фортуна
 15 8 4 3 38 - 17 28
3.
Санкт-Паули
 15 8 4 3 25 - 19 28
4.
Падерборн
 15 7 3 5 24 - 25 24
5.
Эльвeрсберг
 15 6 3 6 25 - 29 21
6.
Гамбург
 15 4 7 4 24 - 24 19
7.
Ганновер 96
 16 4 7 5 22 - 23 19
8.
Герта
 15 5 3 7 23 - 31 18
9.
Нюрнберг
 15 5 3 7 20 - 30 18
10.
Веен Висбаден
 16 4 3 9 18 - 24 15
11.
Карлсруэ
 14 3 5 6 22 - 24 14
12.
Магдебург
 15 3 5 7 16 - 24 14
13.
Айнтрахт Бр
 15 4 0 11 13 - 24 12
14.
Гройтер Фюрт
 15 3 3 9 12 - 26 12
15.
Ганза
 16 3 2 11 9 - 28 11
16.
Кайзерслаутерн
 15 2 4 9 19 - 29 10
17.
Оснабрюк
 15 2 4 9 14 - 37 10
18.
Шальке 04
 15 2 3 10 18 - 37 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 21 (4)
Фортуна Цолис Христос 18 (6)
Санкт-Паули Хартель Марсель 16 (12)
Гамбург Глацель Роберт 16 (5)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 16
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 2 11
Оснабрюк Dave Gnaase 12
Веен Висбаден Вукотич Александар 1 9
Айнтрахт Бр Николау Яннис 2 7
Оснабрюк Кюизанс Микаэль 2 7
Весь список
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