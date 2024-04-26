Тур: 31. Стадион: Millerntor Stadion.
1:0
Конец матча
0'
1:0
52' ГолИрвайн Джексон
63' Желтая карточкаПереа Хуан
66' Желтая карточкаИнгельссон Сванте
72' Желтая карточкаШтраус Джон-Патрик
81' Желтая карточкаСтафилидис Костас
90'+7
Ход матча
52'
63'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 5
-
8 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
500 Количество передач 287
-
61 Владение мячом, % 39
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
-
32 Шеллер ТьяркПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Саад ЭлиасНападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ланг ЯннисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Ганза
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.6
1.33
Среднее время на гол
34
67
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
45
99
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|16 (3)
|0.52
|Эггештайн Йоханнес
|9
|0.29
|Афолайян Оладапо
|7
|0.23
|Саад Элиас
|7
|0.23
|Ирвайн Джексон
|6
|0.19
|Меткалф Коннор
|3
|0.1
|Салиакас Манолис
|2
|0.06
|Рицка Ларс
|2
|0.06
|Смит Эрик
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Треу Филипп
|1
|0.03
|Бухальфа Карло
|1
|0.03
|Кемляйн Алеша
|0
|0
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|4
|0.13
|Прёгер Кай
|4 (1)
|0.13
|Брумадо Жуниор
|3 (2)
|0.1
|Россбах Дамиан
|2
|0.06
|Dennis Dressel
|2
|0.06
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0.06
|Ингельссон Сванте
|1
|0.03
|Шумахер Кевин
|1
|0.03
|Фролинг Нильс
|1
|0.03
|Найдхарт Нико
|1
|0.03
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.03
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0.03
|Кинсомби Кристиан
|1
|0.03
|Brumado Junior
|1
|0.03
|Россипаль Александер
|0
|0
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Хюсинг Оливер
|0
|0
|Рейн Симон
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Саад Элиас
|6
|1
|Смит Эрик
|6
|0
|Салиакас Манолис
|5
|0
|Меткалф Коннор
|5
|0
|Валь Хауке
|3
|1
|Афолайян Оладапо
|4
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Джигала Адам
|2
|0
|Эггештайн Йоханнес
|2
|0
|Fabian Huerzeler
|2
|0
|Рицка Ларс
|2
|0
|Немет Давид
|2
|0
|Кемляйн Алеша
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Василь Никола
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|10
|0
|Ингельссон Сванте
|9
|0
|Россипаль Александер
|5
|0
|Кольке Маркус
|3
|1
|Хюсинг Оливер
|3
|1
|Брумадо Жуниор
|3
|1
|Стафилидис Костас
|4
|0
|Найдхарт Нико
|4
|0
|Прёгер Кай
|4
|0
|Василиадис Себастиан
|4
|0
|Шумахер Кевин
|4
|0
|Переа Хуан
|4
|0
|Давид Йонас
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Штраус Джон-Патрик
|2
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|2
|0
|Кинсомби Кристиан
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Сингх Сарприт
|1
|0
|Ланг Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Ганза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
6
Санкт-Паули
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Ганза
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
19% (3)
63% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
6
19
Упущенные победы
23
13
Санкт-Паули
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Ганза
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
26% (8)
39% (12)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
23% (7)
55% (17)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
12
Волевые победы
13
22
Упущенные победы
28
19
Голы по времени матча
Забито
31
10
14 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
12 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
4
13%
1
10%
1-15
3
10%
2
20%
16-30
7
23%
3
30%
31-45
6
19%
1
10%
46-60
3
10%
1
10%
61-75
8
26%
2
20%
76-90
Пропущено
15
27
5 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 14
1 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
0
0%
4
15%
1-15
3
20%
5
19%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
6
40%
6
22%
46-60
1
7%
2
7%
61-75
3
20%
6
22%
76-90
Забито
25
17
15 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
3
12%
1
6%
1-15
6
24%
2
12%
16-30
6
24%
3
18%
31-45
4
16%
3
18%
46-60
4
16%
3
18%
61-75
2
8%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
19
24
5 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
16%
2
8%
1-15
0
0%
5
21%
16-30
2
11%
6
25%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
5
26%
2
8%
61-75
8
42%
6
25%
76-90
Забито
56
27
29 В 1-м тайме 12
27 Во 2-м тайме 15
21 Забивали первыми 11
5 Не забивали 14
7
13%
2
7%
1-15
9
16%
4
15%
16-30
13
23%
6
22%
31-45
10
18%
4
15%
46-60
7
13%
4
15%
61-75
10
18%
7
26%
76-90
Пропущено
34
51
10 В 1-м тайме 26
24 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
3
9%
6
12%
1-15
3
9%
10
20%
16-30
4
12%
10
20%
31-45
7
21%
9
18%
46-60
6
18%
4
8%
61-75
11
32%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Санкт-Паули - Падерборн 2:1
Нюрнберг - Санкт-Паули 0:2 Санкт-Паули - Герта 2:0 Шальке 04 - Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 3:2 Санкт-Паули - Фортуна 2:2 Фортуна - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Санкт-Паули - Веен Висбаден 1:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Хомбург - Санкт-Паули 1:4 Санкт-Паули - Гамбург 2:2 Ганза - Санкт-Паули 2:3
Ганза
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Ганза - Магдебург 0:2 Герта - Ганза 4:0 Ганза - Веен Висбаден 3:1 Хольштайн Киль - Ганза 2:0
Ганза - Любек 3:0 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1 Ганза - Кайзерслаутерн 0:3 Фортуна - Ганза 2:0 Ганза - Гамбург 2:2 Оснабрюк - Ганза 0:0 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганза - Эльвeрсберг 2:1 Нюрнберг - Ганза 3:0 Ганза - Любек 1:1 ЛАСК - Ганза 2:1 Ганза - Боруссия-2 Д 3:1 Падерборн - Ганза 3:0 Ганза - Шальке 04 0:2 Карлсруэ - Ганза 2:2
Результаты матчей
Санкт-Паули
Ганза
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
2
5 раз 33%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
1
4 раза 27%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
10 раз 63%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:4
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 39%
1
7 раз 23%
0
5 раз 16%
3
4 раза 13%
5
2 раза 6%
4
1 раз 3%
0
14 раз 45%
1
8 раз 26%
2
8 раз 26%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Ганза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
114
106
69
511
114
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
610
96
313
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
265
Больше Меньше
1714
1912
922
724
130
328
229
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|21 (4)
|Фортуна
|Цолис Христос
|18 (6)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|16 (12)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|16 (5)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|16
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|2 11
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|12
|Веен Висбаден
|Вукотич Александар
|1 9
|Айнтрахт Бр
|Николау Яннис
|2 7
|Оснабрюк
|Кюизанс Микаэль
|2 7