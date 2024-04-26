Тур: 27. Стадион: Люнгбю. Зрители: 4152 Главный судья: Lasse Graagaard
0'
24' Желтая карточкаКолингер Денис
1:0
38' ГолМагнуссон Сайвар-Атли
1:1
49' ГолОнугха Герман
90'+5
Ход матча
24'
38'
49'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
422 Количество передач 330
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
32
Сторк
Янник
24
Tobias
Storm
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tobias StormЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Johan Meyer
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ювара МусаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Линн ВикторНападающий
-
-
23 Lasse Floe
-
-
Главный тренер: Ivan Prelec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Вайле
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
19 матчей
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
29
20
Голов в среднем за матч
1.53
1.05
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
58
85
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|11 (1)
|0.41
|Гюткьяер Фредерик
|4 (2)
|0.15
|Чуквуани Точи
|3
|0.11
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.07
|Йенсен Магнус
|2
|0.07
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0.07
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.07
|Грегор Паскаль
|1
|0.04
|Ромер Марсель
|1
|0.04
|Бьеллан Андреас
|1
|0.04
|Винтер Каспер
|1
|0.04
|William Kumado
|0
|0
|Хамалайнен Брайан
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Вайле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онугха Герман
|10
|0.37
|Kristian Kirkegaard
|2
|0.07
|Альбентоса Рауль
|2
|0.07
|Нгбакото Йени
|2
|0.07
|Барри Хамза
|1
|0.04
|Ювара Муса
|1
|0.04
|Эззатоллахи Саид
|1
|0.04
|Леуритсен Тобиас
|1
|0.04
|Эммануилидис Димитриос
|1
|0.04
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.04
|Oliver Provstgaard
|1
|0.04
|Гуннелунн Томас
|0
|0
|Альборнос Миико
|0
|0
|Anders Jacobsen II
|0
|0
|Marius Elvius
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финнссон Кольбейн
|4
|1
|Винтер Каспер
|4
|1
|Муньеса Марк
|5
|0
|Грегор Паскаль
|4
|0
|Йенсен Магнус
|4
|0
|Хамалайнен Брайан
|3
|0
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Ромер Марсель
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Tobias Storm
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Бизоза Парфе
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Johan Meyer
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Вайле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альбентоса Рауль
|11
|0
|Колингер Денис
|8
|0
|Эззатоллахи Саид
|6
|0
|Велков Стефан
|5
|0
|Леуритсен Тобиас
|3
|1
|Онугха Герман
|3
|1
|Альборнос Миико
|4
|0
|Oliver Provstgaard
|3
|0
|Нгбакото Йени
|2
|0
|Офори Эбенезер
|2
|0
|Тротт Натан
|2
|0
|Гуннелунн Томас
|2
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|2
|0
|Ювара Муса
|2
|0
|Marius Elvius
|2
|0
|Франсуа Тайриз
|2
|0
|Ролантссон Гилли
|2
|0
|Бусуладжич Азер
|1
|0
|Барри Хамза
|1
|0
|Чолина Давид
|1
|0
|Kristian Kirkegaard
|1
|0
|Ivan Prelec
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вайле
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
11
8
Люнгбю
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Вайле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
5
8
Люнгбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
22% (6)
19% (5)
Вайле
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
63% (17)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
27
13
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
5%
2
18%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
4
21%
3
27%
76-90
Пропущено
20
18
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
10%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
6
30%
7
39%
76-90
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
28
15
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
14%
1
7%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
6
21%
5
33%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
5
18%
2
13%
76-90
Забито
33
23
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
2
6%
2
9%
1-15
6
18%
3
13%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
7
21%
3
13%
46-60
4
12%
6
26%
61-75
7
21%
6
26%
76-90
Пропущено
48
33
21 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
6
13%
2
6%
1-15
5
10%
4
12%
16-30
10
21%
4
12%
31-45
11
23%
7
21%
46-60
5
10%
7
21%
61-75
11
23%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2
Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0
Вайле
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1
Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1
Результаты матчей
Люнгбю
Вайле
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
15 раз 56%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Вайле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
68
310
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
104
49
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
198
1017
423
225
126
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|7
|3
|51 - 25
|55
|2.
|26
|16
|4
|6
|49 - 30
|52
|3.
|26
|15
|4
|7
|51 - 29
|49
|4.
|26
|14
|7
|5
|48 - 26
|49
|5.
|26
|9
|11
|6
|32 - 33
|38
|6.
|26
|8
|5
|13
|31 - 38
|29
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|29 - 12
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|3.
|13
|8
|3
|2
|26 - 12
|27
|4.
|13
|8
|1
|4
|25 - 11
|25
|5.
|13
|5
|4
|4
|16 - 17
|19
|6.
|13
|5
|3
|5
|17 - 15
|18
Группа вылета
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 13
|28
|2.
|13
|8
|1
|4
|23 - 18
|25
|3.
|13
|7
|3
|3
|26 - 18
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|19 - 14
|21
|5.
|13
|4
|7
|2
|16 - 16
|19
|6.
|13
|3
|2
|8
|14 - 23
|11
Группа вылета
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|12 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|11 (2)
|Люнгбю
|Гудьонсен Андри
|11
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (7)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|11
|Видовре
|Геммер Йонас
|9
|Оденсе
|Кёлер Свен
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|8