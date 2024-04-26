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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 4152 Главный судья: Lasse Graagaard
Люнгбю
1:1
Конец матча
Вайле
0'
24' Желтая карточка
Колингер Денис
1:0
38' Гол
Магнуссон Сайвар-Атли
1:1
49' Гол
Онугха Герман
90'+5

Ход матча

24'
 
Колингер Денис
38'
Магнуссон Сайвар-Атли
(Финнссон Кольбейн)
1:0
46'
 
Велков Стефан
Колингер Денис
49'
1:1
Онугха Герман
(Ювара Муса)
68'
Гюткьяер Фредерик
Амон Джонатан
 
69'
 
Эммануилидис Димитриос
Леуритсен Тобиас
74'
 
Marius Elvius
Альборнос Миико
77'
Чуквуани Точи
Винтер Каспер
 
77'
William Kumado
Tobias Storm
 
77'
Johan Meyer
Бьеллан Андреас
 
79'
 
Anders Jacobsen II
Ювара Муса
79'
 
Офори Эбенезер
Барри Хамза
84'
Фрауло Густав
Магнуссон Сайвар-Атли
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 422 Количество передач 330
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

32
Сторк
Янник
23
Грегор
Паскаль
6
Бьеллан
Андреас
24
Tobias
Storm
5
Лиссенс
Лукас
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
20
Финнссон
Кольбейн
22
Гудьонсен
Андри
17
Амон
Джонатан
1
Тротт
Натан
3
Альборнос
Миико
6
Альбентоса
Рауль
4
Oliver
Provstgaard
14
Гуннелунн
Томас
5
Барри
Хамза
35
Франсуа
Тайриз
20
Колингер
Денис
25
Леуритсен
Тобиас
9
Онугха
Герман
11
Ювара
Муса
Люнгбю
3-5-2
Вайле
3-4-3

История личных встреч

Люнгбю
Вайле

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

19 матчей

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

21.1%
57.9%
21%
4 победы 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.6%
36.8%
31.6%
6 побед 7 ничьих 6 побед

История матчей

СД
1:0
СД
1:1
СД
2:2
СД
0:0
СД
0:0
СД
3:2
ТМК
4:2
ПД
3:4
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:0
ПД
2:2

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

29
20

Голов в среднем за матч

1.53
1.05

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 11 (1) 0.41
Гюткьяер Фредерик 4 (2) 0.15
Чуквуани Точи 3 0.11
Финнссон Кольбейн 2 0.07
Йенсен Магнус 2 0.07
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0.07
Финнбогасон Альфред 2 0.07
Грегор Паскаль 1 0.04
Ромер Марсель 1 0.04
Бьеллан Андреас 1 0.04
Винтер Каспер 1 0.04
William Kumado 0 0
Хамалайнен Брайан 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0
Вайле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онугха Герман 10 0.37
Kristian Kirkegaard 2 0.07
Альбентоса Рауль 2 0.07
Нгбакото Йени 2 0.07
Барри Хамза 1 0.04
Ювара Муса 1 0.04
Эззатоллахи Саид 1 0.04
Леуритсен Тобиас 1 0.04
Эммануилидис Димитриос 1 0.04
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.04
Oliver Provstgaard 1 0.04
Гуннелунн Томас 0 0
Альборнос Миико 0 0
Anders Jacobsen II 0 0
Marius Elvius 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финнссон Кольбейн 4 1
Винтер Каспер 4 1
Муньеса Марк 5 0
Грегор Паскаль 4 0
Йенсен Магнус 4 0
Хамалайнен Брайан 3 0
Сигурдссон Гильфи 3 0
Ромер Марсель 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
William Kumado 2 0
Tobias Storm 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Бизоза Парфе 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Johan Meyer 1 0
Enock Otoo 1 0
Вайле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альбентоса Рауль 11 0
Колингер Денис 8 0
Эззатоллахи Саид 6 0
Велков Стефан 5 0
Леуритсен Тобиас 3 1
Онугха Герман 3 1
Альборнос Миико 4 0
Oliver Provstgaard 3 0
Нгбакото Йени 2 0
Офори Эбенезер 2 0
Тротт Натан 2 0
Гуннелунн Томас 2 0
Ассехнун Джасин-Амин 2 0
Ювара Муса 2 0
Marius Elvius 2 0
Франсуа Тайриз 2 0
Ролантссон Гилли 2 0
Бусуладжич Азер 1 0
Барри Хамза 1 0
Чолина Давид 1 0
Kristian Kirkegaard 1 0
Ivan Prelec 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Вайле
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

11
8
Люнгбю
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Вайле
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
7% (1)
71% (10)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

5
8
Люнгбю
73.7%
26.3%
14 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (16)
22% (6)
19% (5)
Вайле
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
15% (4)
63% (17)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
48% (13)
30% (8)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

27
13

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
1
5%
2
18%
1-15
3
16%
1
9%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
4
21%
3
27%
61-75
4
21%
3
27%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
10%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
5
25%
2
11%
46-60
3
15%
4
22%
61-75
6
30%
7
39%
76-90

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
4
29%
3
25%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

28
15
15 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
14%
1
7%
1-15
5
18%
2
13%
16-30
6
21%
2
13%
31-45
6
21%
5
33%
46-60
2
7%
3
20%
61-75
5
18%
2
13%
76-90

Забито

33
23
15 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
15 Забивали первыми 8
5 Не забивали 8
2
6%
2
9%
1-15
6
18%
3
13%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
7
21%
3
13%
46-60
4
12%
6
26%
61-75
7
21%
6
26%
76-90

Пропущено

48
33
21 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 16
21 Не пропускали 21
6
13%
2
6%
1-15
5
10%
4
12%
16-30
10
21%
4
12%
31-45
11
23%
7
21%
46-60
5
10%
7
21%
61-75
11
23%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Виборг - Люнгбю 2:1 Люнгбю - Видовре 1:1 Люнгбю - Оденсе 0:0 Раннерс - Люнгбю 6:2
Люнгбю - Виборг 2:0 Копенгаген - Люнгбю 4:0 Люнгбю - Видовре 2:4 Раннерс - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0
Вайле
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Видовре - Вайле 2:1 Вайле - Раннерс 1:2 Вайле - Виборг 1:1 Оденсе - Вайле 0:1
Мидтьюлланн - Вайле 3:0 Вайле - Оденсе 0:1 Брондбю - Вайле 1:1 Вайле - Силькеборг 2:0 Вайле - АГФ Орхус 0:0 Вайле - Александрия 3:0 Сигма Оломоуц - Вайле 1:1 Ботев Пловдив - Вайле 1:0 Вайле - Вележ 2:1 Вайле - Трактор 3:3 Вайле - Тракторсази 3:3 Раннерс - Вайле 0:0 Видовре - Вайле 1:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Норшелланн - Вайле 1:0 Академик БК - Вайле 1:1

Результаты матчей

Люнгбю
Вайле

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
2:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:3
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 22%
1:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
2
8 раз 30%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
1
15 раз 56%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Вайле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
6
8
1.5
3
10
2
12
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
4
4
9
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
19
8
10
17
1.5
4
23
2
25
2.5
1
26
1
26
3.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 26 16 7 3 51 - 25 55
2.
Мидтьюлланн
 26 16 4 6 49 - 30 52
3.
Копенгаген
 26 15 4 7 51 - 29 49
4.
Норшелланн
 26 14 7 5 48 - 26 49
5.
АГФ Орхус
 26 9 11 6 32 - 33 38
6.
Силькеборг
 26 8 5 13 31 - 38 29

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 26 9 6 11 33 - 41 33
2.
Раннерс
 26 8 9 9 36 - 43 33
3.
Оденсе
 26 6 8 12 28 - 38 26
4.
Люнгбю
 27 6 8 13 32 - 49 26
5.
Вайле
 27 5 9 13 24 - 32 24
6.
Видовре
 26 3 6 17 22 - 53 15

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Норшелланн
 13 8 4 1 29 - 12 28
2.
Мидтьюлланн
 13 8 3 2 26 - 12 27
3.
Брондбю
 13 8 3 2 26 - 12 27
4.
Копенгаген
 13 8 1 4 25 - 11 25
5.
АГФ Орхус
 13 5 4 4 16 - 17 19
6.
Силькеборг
 13 5 3 5 17 - 15 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виборг
 13 7 3 3 22 - 16 24
2.
Люнгбю
 14 4 7 3 21 - 18 19
3.
Раннерс
 13 4 5 4 18 - 20 17
4.
Вайле
 13 3 4 6 13 - 14 13
5.
Видовре
 13 1 2 10 11 - 31 5
6.
Оденсе
 13 0 3 10 9 - 26 3

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 13 8 4 1 25 - 13 28
2.
Мидтьюлланн
 13 8 1 4 23 - 18 25
3.
Копенгаген
 13 7 3 3 26 - 18 24
4.
Норшелланн
 13 6 3 4 19 - 14 21
5.
АГФ Орхус
 13 4 7 2 16 - 16 19
6.
Силькеборг
 13 3 2 8 14 - 23 11

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 13 6 5 2 19 - 12 23
2.
Раннерс
 13 4 4 5 18 - 23 16
3.
Вайле
 14 2 5 7 11 - 18 11
4.
Видовре
 13 2 4 7 11 - 22 10
5.
Виборг
 13 2 3 8 11 - 25 9
6.
Люнгбю
 13 2 1 10 11 - 31 7

Топ бомбардиров
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 12 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 11 (2)
Люнгбю Гудьонсен Андри 11
Брондбю Валлис Николай 10 (7)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 11
Видовре Геммер Йонас 9
Оденсе Кёлер Свен 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4152 болельщиков
  • 95'
    Команда Вайле сравняла счет.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Люнгбю: 55%, Вайле: 45%.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Вайле
  • 95'
    Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Ромер Марсель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Контроль мяча: Люнгбю: 55%, Вайле: 45%.
    • 90'
      Вайле совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Альбентоса Рауль из команды Вайле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Marius Elvius ослабляет давление, выбив мяч.
    • 89'
      Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Лиссенс Лукас из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 88'
      Вайле совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Грегор Паскаль ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Люнгбю 1:1 Вайле онлайн

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