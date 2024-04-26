Тур: 29. Стадион: Дженерали Арена.
1:1
Второй тайм: 73'
0'
1:0
25' ГолХускович Муарем
30' Желтая карточкаГалвао Лукас
30' Желтая карточкаХандль Йоханнес
1:1
31' ПенальтиMike-Steven Baehre
39' Желтая карточкаХускович Муарем
54' Желтая карточкаMohamed Ouedraogo
61' Желтая карточкаЙегер Лукас
64' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
Ход матча
25'
1:0
30'
30'
31'
39'
61'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Tin
Plavotic
37
Вельс
Моритц
36
Фитц
Доминик
28
Jan
Jurcec
23
Йегер
Лукас
20
Gustavo
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Вельс МоритцПолузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Вучич РомеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виммер Михаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Jan JurcecЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Gustavo VIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Djawal Kaiba
-
-
-
33 Paul Piffer
-
Главный тренер: Joachim Standfest
История личных встреч
Аустрия Вена
Альтах
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
42 матча
45.2%
19%
35.8%
19 побед 8 ничьих 15 побед
Первый тайм
26.2%
38.1%
35.7%
11 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
40.5%
31%
28.5%
17 побед 13 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
22
Голов в среднем за матч
1.95
1.05
Среднее время на гол
46
85
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
1.52
1.05
Среднее время на гол
59
85
Всего голов
73
44
Голов в среднем за матч
1.74
1.05
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
51
85
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грубер Андреас
|11
|0.38
|Фитц Доминик
|7 (3)
|0.24
|Асллани Фисник
|3
|0.1
|Хускович Муарем
|3
|0.1
|Шмидт Александер
|2
|0.07
|Вучич Ромео
|2
|0.07
|Ранфтль Райнхольд
|1
|0.03
|Крэтзиг Франс
|1
|0.03
|Гуэнуш Хаким
|1
|0.03
|Хандль Йоханнес
|1
|0.03
|Польстер Мануэль
|0
|0
|Юкич Александар
|0
|0
|Фишер Манфред
|0
|0
|Браунёдер Маттиас
|0
|0
|Ayi Silva Kangani
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mike-Steven Baehre
|5 (3)
|0.17
|Gustavo VI
|3
|0.1
|Гебауэр Кристиан
|2
|0.07
|Фадингер Лукас
|2
|0.07
|Гугганиг Лукас
|2
|0.07
|Sofian Bahloul
|2
|0.07
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.07
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0.03
|Нухиу Атдхи
|1
|0.03
|Йегер Лукас
|1
|0.03
|Демаку Весель
|1
|0.03
|Лукачевич Леонардо
|0
|0
|Райтер Доминик
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|9
|2
|Хандль Йоханнес
|9
|0
|Ранфтль Райнхольд
|7
|0
|Мартинс Марвин
|3
|2
|Фишер Манфред
|5
|0
|Хускович Муарем
|5
|0
|Крэтзиг Франс
|5
|0
|Холланд Джеймс
|3
|1
|Гуэнуш Хаким
|3
|1
|Грубер Андреас
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Юкич Александар
|4
|0
|Балтакса Матан
|3
|0
|Michael Wimmer
|3
|0
|Браунёдер Маттиас
|1
|1
|Вучич Ромео
|1
|1
|Вельс Моритц
|1
|1
|Поцманн Марвин
|2
|0
|Шмидт Александер
|2
|0
|Кос Мирко
|0
|1
|Фрюхтль Кристиан
|1
|0
|Мейсль Маттео
|1
|0
|Асллани Фисник
|1
|0
|Ayi Silva Kangani
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йегер Лукас
|10
|0
|Mike-Steven Baehre
|10
|0
|Нухиу Атдхи
|7
|1
|Фадингер Лукас
|7
|0
|Felix Strauss
|4
|1
|Гугганиг Лукас
|5
|0
|Райнер Константин
|5
|0
|Демаку Весель
|4
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|4
|0
|Gustavo VI
|2
|1
|Штандфест Йоахим
|3
|0
|Гебауэр Кристиан
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Лукачевич Леонардо
|3
|0
|Стоянович Деян
|2
|0
|Райтер Доминик
|2
|0
|Sofian Bahloul
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Шютценауэр Тобиас
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Jan Jurcec
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Альтах
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
7
Аустрия Вена
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Альтах
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
11
10
Аустрия Вена
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (10)
50% (14)
14% (4)
Альтах
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
15
9
Упущенные победы
14
17
Голы по времени матча
Забито
18
10
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
3
17%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
6
33%
1
10%
31-45
4
22%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
5
28%
3
30%
76-90
Пропущено
8
21
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 11
3
38%
3
14%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
13%
6
29%
31-45
1
13%
4
19%
46-60
1
13%
3
14%
61-75
2
25%
3
14%
76-90
Забито
13
13
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
19 Не забивали 19
6
46%
3
23%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
5
38%
76-90
Пропущено
17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
3
18%
2
15%
76-90
Забито
31
23
18 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
9
29%
29%
6
26%
1-15
1
3%
1
4%
16-30
8
26%
3
13%
31-45
4
13%
3
13%
46-60
2
6%
2
9%
61-75
7
23%
8
35%
76-90
Пропущено
25
34
13 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 16
15 Не пропускали 20
5
20%
5
15%
1-15
2
8%
3
9%
16-30
6
24%
9
26%
31-45
4
16%
6
18%
46-60
3
12%
6
18%
61-75
5
20%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0
Альтах
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0
Результаты матчей
Аустрия Вена
Альтах
Точный счет
0:0
5 раз 36%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
7 раз 50%
0
6 раз 43%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:0
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
5 раз 18%
1:1
5 раз 18%
1:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
7 раз 25%
2
7 раз 25%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
0
12 раз 43%
1
12 раз 43%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
68
311
311
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
86
410
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
1612
1018
424
325
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|1:1
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|1:1
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|1:1
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|1:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|1:1
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|15 (2)
|Рапид Вена
|Грюлль Марко
|12 (5)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|11 (4)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|11 (3)
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 9
|Ред Булл Зальцбург
|Павлович Страхинья
|1 9
|Альтах
|Йегер Лукас
|10
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|10
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 8