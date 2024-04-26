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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Аустрия Вена
2:2
Конец матча
Альтах
0'
1:0
25' Гол
Хускович Муарем
30' Желтая карточка
Галвао Лукас
31' Желтая карточка
Хандль Йоханнес
1:1
31' Пенальти
Mike-Steven Baehre
39' Желтая карточка
Хускович Муарем
54' Желтая карточка
Mohamed Ouedraogo
61' Желтая карточка
Йегер Лукас
63' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
73' Желтая карточка
Лукачевич Леонардо
79' Желтая карточка
Фитц Доминик
2:1
85' Гол
Асллани Фисник
2:2
88' Гол
Фадингер Лукас
90'+5
1
Фрюхтль
Кристиан
46
Хандль
Йоханнес
24
Tin
Plavotic
3
Галвао
Лукас
26
Ранфтль
Райнхольд
41
Крэтзиг
Франс
30
Фишер
Манфред
37
Вельс
Моритц
36
Фитц
Доминик
17
Грубер
Андреас
9
Хускович
Муарем
31
Alexander
Eckmayr
22
Эстрада
Паскаль
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
28
Jan
Jurcec
29
Mohamed
Ouedraogo
14
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
20
Gustavo
VI
Аустрия Вена
3-4-1-2
Альтах
3-4-2-1

История личных встреч

Аустрия Вена
Альтах

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
36.4%
13.6%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

42 матча

45.2%
19%
35.8%
19 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

26.2%
38.1%
35.7%
11 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

40.5%
31%
28.5%
17 побед 13 ничьих 12 побед

История матчей

Б
1:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
2:1
Б
3:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
5:1
Б
0:0
БОМВЛЕ
1:0
Б
1:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
1:3
Б
5:1
Б
3:1
Б
2:0
Б
1:2
К
2:1
Б
1:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
1:1
Б
0:0
Б(M
4:1
Б(M
2:1
Б(M
2:1
Б(M
0:1
Б(M
0:4
Б(M
1:1
Б(M
1:0

Голы

Всего голов

41
22

Голов в среднем за матч

1.95
1.05

Среднее время на гол

46
85

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

1.52
1.05

Среднее время на гол

59
85

Всего голов

73
44

Голов в среднем за матч

1.74
1.05

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
35
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 55%
Меньше 45%
19
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

51
85

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грубер Андреас 11 0.38
Фитц Доминик 7 (3) 0.24
Асллани Фисник 4 0.14
Хускович Муарем 3 0.1
Шмидт Александер 2 0.07
Вучич Ромео 2 0.07
Ранфтль Райнхольд 1 0.03
Крэтзиг Франс 1 0.03
Гуэнуш Хаким 1 0.03
Хандль Йоханнес 1 0.03
Польстер Мануэль 0 0
Юкич Александар 0 0
Галвао Лукас 0 0
Фишер Манфред 0 0
Браунёдер Маттиас 0 0
Ayi Silva Kangani 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mike-Steven Baehre 5 (3) 0.17
Gustavo VI 3 0.1
Фадингер Лукас 3 0.1
Гебауэр Кристиан 2 0.07
Sofian Bahloul 2 0.07
Гугганиг Лукас 2 0.07
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.07
Mohamed Ouedraogo 1 0.03
Нухиу Атдхи 1 0.03
Йегер Лукас 1 0.03
Демаку Весель 1 0.03
Лукачевич Леонардо 0 0
Райтер Доминик 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 9 2
Хандль Йоханнес 9 0
Ранфтль Райнхольд 7 0
Мартинс Марвин 3 2
Фишер Манфред 5 0
Фитц Доминик 5 0
Хускович Муарем 5 0
Крэтзиг Франс 5 0
Холланд Джеймс 3 1
Гуэнуш Хаким 3 1
Грубер Андреас 4 0
Юкич Александар 4 0
Балтакса Матан 3 0
Michael Wimmer 3 0
Браунёдер Маттиас 1 1
Вучич Ромео 1 1
Вельс Моритц 1 1
Поцманн Марвин 2 0
Шмидт Александер 2 0
Кос Мирко 0 1
Фрюхтль Кристиан 1 0
Мейсль Маттео 1 0
Асллани Фисник 1 0
Ayi Silva Kangani 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йегер Лукас 11 0
Mike-Steven Baehre 11 0
Нухиу Атдхи 7 1
Фадингер Лукас 7 0
Felix Strauss 4 1
Гугганиг Лукас 5 0
Райнер Константин 5 0
Лукачевич Леонардо 4 0
Демаку Весель 4 0
Коллер Пауль-Фридрих 4 0
Gustavo VI 2 1
Штандфест Йоахим 3 0
Гебауэр Кристиан 3 0
Инголич Сандро 3 0
Стоянович Деян 2 0
Райтер Доминик 2 0
Sofian Bahloul 2 0
Бишоф Ной 2 0
Шютценауэр Тобиас 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Jan Jurcec 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Альтах
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
9
Аустрия Вена
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Альтах
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

11
10
Аустрия Вена
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (8)
48% (14)
24% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
52% (15)
14% (4)
Альтах
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
45% (13)
31% (9)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

15
9

Упущенные победы

16
19

Голы по времени матча

Забито

20
12
10 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
20 Не забивали 20
3
15%
3
25%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
6
30%
2
17%
31-45
4
20%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
6
30%
4
33%
76-90

Пропущено

10
23
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 12
3
30%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
20%
6
26%
31-45
1
10%
4
17%
46-60
1
10%
3
13%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Забито

13
13
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
20 Не забивали 20
6
46%
3
23%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
5
38%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
5
29%
29%
3
23%
31-45
3
18%
2
15%
46-60
2
12%
3
23%
61-75
3
18%
2
15%
76-90

Забито

33
25
19 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
9
27%
6
24%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
8
24%
4
16%
31-45
4
12%
3
12%
46-60
2
6%
2
8%
61-75
8
24%
9
36%
76-90

Пропущено

27
36
14 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 21
5
19%
5
14%
1-15
2
7%
4
11%
16-30
7
26%
9
25%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
3
11%
6
17%
61-75
6
22%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 1:1
Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 0:0 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 3:0 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Аустрия Вена - Дунайcка Cтреда 3:0 Аустрия Вена - Фаворитнер 3:1 Аустрия Вена - Сигма Оломоуц 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Аустрия Вена - Градец Кралове 0:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 2:2 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0
Альтах
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Блау-Вайсс Линц - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:2 Аустрия Лустенау - Альтах 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:0
Вольфсбергер - Альтах 0:0 Альтах - Виль 1:3 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Альтах 1:1 Альтах - ЛАСК 0:0 Альтах - Хартберг 1:2 Аустрия Вена - Альтах 2:1 Альтах - Блау-Вайсс Линц 1:1 Леобен - Альтах 2:1 Черноморец Од - Альтах 0:2 Альтах - Раднички 1923 1:2 Альтах - Ньиредьхаза 1:1 Альтах - Вашаш 0:2 Унтерахинг - Альтах 4:1 Штурм Грац - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Лустенау 3:0

Результаты матчей

Аустрия Вена
Альтах

Точный счет

0:0
5 раз 33%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
4 раза 29%
1
7 раз 47%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:0
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 38%
2
8 раз 28%
1
7 раз 24%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
3 раза 10%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
6
7
8
1.5
3
11
3
12
2.5
1
13
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
6
4
10
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
11
0.5
Больше Меньше
17
12
11
18
1.5
5
24
3
26
2.5
2
27
1
28
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 15 (2)
Рапид Вена Грюлль Марко 12 (5)
Аустрия Вена Грубер Андреас 11 (4)
Хартберг Энтруп Максимилиан 11 (3)
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 9
Альтах Йегер Лукас 11
Альтах Mike-Steven Baehre 11
Ред Булл Зальцбург Павлович Страхинья 1 9
Хартберг Хайль Юрген 1 8
Весь список
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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