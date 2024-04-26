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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Бохум
0:0
Первый тайм: 2'
Хоффенхайм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 123
Бохум 29.3% (36)
X 33.3% (41)
Хоффенхайм 37.4% (46)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бохум
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
15
Пасслак
Феликс
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
19
Беро
Матуш
8
Лосилья
Антони
7
Штёгер
Кевин
32
Виттек
Максимилиан
29
Брошински
Мориц
33
Хофманн
Филипп
1
Бауманн
Оливер
5
Кабак
Озан
11
Гриллич
Флориан
35
Дрекслер
Тим
3
Кадержабек
Павел
6
Прёмель
Гриша
40
Тохумджу
Умут
27
Крамарич
Андрей
29
Сков
Роберт
10
Вегхорст
Ваут
14
Байер
Максимилиан
Бохум
4-4-2
Хоффенхайм
3-5-2

История личных встреч

Бохум
Хоффенхайм

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

Б
3:1
Б
5:2
Б
3:2
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
ТМС
0:2
Б
1:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

22
18

Голов в среднем за матч

1.83
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

49
60

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.19
Штёгер Кевин 5 (4) 0.16
Шлоттербек Кевен 4 0.13
Хофманн Филипп 3 0.1
Пасьенса Гонсало 3 0.1
Брошински Мориц 2 0.06
Патрик Остерхаге 2 0.06
Лосилья Антони 1 0.03
Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
Беро Матуш 1 0.03
Виттек Максимилиан 1 0.03
Дашнер Лукас 1 0.03
Ордец Иван 1 0.03
Пасслак Феликс 1 0.03
Бернардо Фернандес 1 0.03
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Байер Максимилиан 13 0.42
Крамарич Андрей 9 (5) 0.29
Вегхорст Ваут 7 (1) 0.23
Бебу Ила 5 0.16
Прёмель Гриша 4 0.13
Сков Роберт 3 0.1
Кабак Озан 3 0.1
Кадержабек Павел 2 0.06
Стах Антон 2 0.06
Брукс Джон 2 0.06
Гриллич Флориан 1 0.03
Бюльтер Мариус 1 0.03
Тохумджу Умут 0 0
Бауманн Оливер 0 0
Бишоф Том 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосилья Антони 9 0
Бернардо Фернандес 9 0
Штёгер Кевин 8 0
Шлоттербек Кевен 8 0
Машович Эрхан 7 0
Беро Матуш 6 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Риман Мануэль 5 0
Антви-Аджей Кристофер 5 0
Патрик Остерхаге 5 0
Брошински Мориц 4 0
Ордец Иван 3 0
Виттек Максимилиан 3 0
Квартенг Мориц-Брони 1 1
Пасьенса Гонсало 2 0
Асано Такума 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Лоосли Ноа 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабак Озан 9 1
Прёмель Гриша 8 1
Брукс Джон 6 1
Кадержабек Павел 7 0
Акпогума Кевин 7 0
Гриллич Флориан 7 0
Вегхорст Ваут 4 0
Стах Антон 4 0
Тохумджу Умут 4 0
Бюльтер Мариус 2 1
Нсоки Стенли 2 1
Крамарич Андрей 3 0
Бебу Ила 3 0
Фогт Кевин 2 0
Сков Роберт 2 0
Бауманн Оливер 1 0
Гайгер Деннис 1 0
Салаи Аттила 1 0
Беккер Финн 1 0
Байер Максимилиан 1 0
Филипп Лука 1 0
Журасек Давид 1 0
Пеллегрино Матараццо 1 0
Дрекслер Тим 1 0

Результаты матчей

Бохум
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Хоффенхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

16
10
Бохум
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Хоффенхайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

34
14

Упущенные победы

5
20
Бохум
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (16)
40% (12)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Хоффенхайм
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

37
23

Упущенные победы

21
30

Голы по времени матча

Забито

26
27
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
2
8%
6
22%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
5
19%
4
15%
61-75
6
23%
5
19%
76-90

Пропущено

19
32
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
21%
3
9%
31-45
4
21%
8
25%
46-60
3
16%
9
28%
61-75
5
26%
7
22%
76-90

Забито

11
26
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 17
1
9%
3
12%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
2
18%
6
23%
31-45
2
18%
6
23%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
2
18%
4
15%
76-90

Пропущено

38
28
21 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
4
11%
2
7%
1-15
5
13%
5
18%
16-30
12
32%
9
32%
31-45
2
5%
1
4%
46-60
6
16%
3
11%
61-75
9
24%
8
29%
76-90

Забито

37
53
16 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
3
8%
9
17%
1-15
6
16%
10
19%
16-30
7
19%
9
17%
31-45
6
16%
9
17%
46-60
7
19%
7
13%
61-75
8
22%
9
17%
76-90

Пропущено

57
60
28 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 36
13 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 29
5
9%
2
3%
1-15
7
12%
10
17%
16-30
16
28%
12
20%
31-45
6
11%
9
15%
46-60
9
16%
12
20%
61-75
14
25%
15
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2
Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1
Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1

Результаты матчей

Бохум
Хоффенхайм

Точный счет

1:1
6 раз 40%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
10 раз 67%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:3
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%

Точный счет

1:1
7 раз 23%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
2:3
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
12 раз 40%
3
9 раз 30%
2
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бохум
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
10
1.5
Больше Меньше
7
8
3
12
2.5
5
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
14
1
3
12
1.5
8
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
27
3
8
22
1.5
15
15
3
27
2.5
10
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 30 25 5 0 75 - 20 80
2.
Бавария
 Заявка 30 21 3 6 87 - 37 66
3.
Штутгарт
 Заявка 30 20 3 7 68 - 36 63
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 30 18 5 7 69 - 34 59
5.
Боруссия Д
 Заявка 30 16 9 5 58 - 35 57
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 30 11 12 7 46 - 40 45
7.
Фрайбург
 Заявка 30 11 7 12 42 - 53 40
8.
Аугсбург
 Заявка 30 10 9 11 48 - 49 39
9.
Хоффенхайм
 Заявка 30 11 6 13 53 - 60 39
10.
Хайденхайм
 Заявка 30 8 10 12 43 - 52 34
11.
Вердер
 Заявка 30 9 7 14 38 - 50 34
12.
Боруссия М
 Заявка 30 7 10 13 53 - 60 31
13.
Вольфсбург
 Заявка 30 8 7 15 35 - 50 31
14.
Унион Берлин
 Заявка 30 8 5 17 26 - 50 29
15.
Майнц
 Заявка 30 5 12 13 31 - 48 27
16.
Бохум
 Заявка 30 5 12 13 34 - 60 27
17.
Кёльн
 Заявка 30 4 10 16 23 - 53 22
18.
Дармштадт
 Заявка 30 3 8 19 30 - 72 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 13 2 0 43 - 8 41
2.
Бавария
 Заявка 15 12 1 2 49 - 11 37
3.
Штутгарт
 Заявка 15 11 3 1 43 - 14 36
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 10 3 2 35 - 10 33
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 7 7 1 26 - 14 28
6.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 3 4 28 - 21 27
7.
Аугсбург
 Заявка 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Хайденхайм
 Заявка 15 6 4 5 25 - 24 22
9.
Вердер
 Заявка 15 6 3 6 23 - 23 21
10.
Фрайбург
 Заявка 15 5 6 4 26 - 27 21
11.
Унион Берлин
 Заявка 15 6 2 7 17 - 25 20
12.
Бохум
 Заявка 15 4 8 3 23 - 22 20
13.
Майнц
 Заявка 15 5 4 6 19 - 17 19
14.
Хоффенхайм
 Заявка 15 5 4 6 26 - 28 19
15.
Боруссия М
 Заявка 15 5 4 6 26 - 25 19
16.
Вольфсбург
 Заявка 15 5 4 6 21 - 22 19
17.
Кёльн
 Заявка 15 3 3 9 12 - 26 12
18.
Дармштадт
 Заявка 15 1 3 11 15 - 37 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 15 12 3 0 32 - 12 39
2.
Боруссия Д
 Заявка 15 8 6 1 30 - 14 30
3.
Бавария
 Заявка 15 9 2 4 38 - 26 29
4.
Штутгарт
 Заявка 15 9 0 6 25 - 22 27
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 15 8 2 5 34 - 24 26
6.
Хоффенхайм
 Заявка 15 6 2 7 27 - 32 20
7.
Фрайбург
 Заявка 15 6 1 8 16 - 26 19
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 15 4 5 6 20 - 26 17
9.
Аугсбург
 Заявка 15 4 3 8 22 - 27 15
10.
Вердер
 Заявка 15 3 4 8 15 - 27 13
11.
Хайденхайм
 Заявка 15 2 6 7 18 - 28 12
12.
Боруссия М
 Заявка 15 2 6 7 27 - 35 12
13.
Вольфсбург
 Заявка 15 3 3 9 14 - 28 12
14.
Дармштадт
 Заявка 15 2 5 8 15 - 35 11
15.
Кёльн
 Заявка 15 1 7 7 11 - 27 10
16.
Унион Берлин
 Заявка 15 2 3 10 9 - 25 9
17.
Майнц
 Заявка 15 0 8 7 12 - 31 8
18.
Бохум
 Заявка 15 1 4 10 11 - 38 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 33 (8)
Штутгарт Гирасси Серу 25 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 23 (6)
Штутгарт Ундав Дениз 17 (9)
Аугсбург Демирович Эрмедин 15 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 1 12
Фрайбург Хёфлер Николас 1 9
Хоффенхайм Кабак Озан 1 9
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 8
Дармштадт Маглица Матей 2 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Офсайд
    3'
    Хофманн оказался в офсайде.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Воновия Рурштадионе"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vonovia Ruhrstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Бохум 0:0 Хоффенхайм

Исход игры
Бохум
29% (36)
Ничья
33.1% (41)
Хоффенхайм
37.9% (47)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
81.58% (93)
Нет
18.42% (21)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
25% (31)
1:1 Ничья
25% (31)
2:1 Бохум
15.3% (19)
1:0 Бохум
8.9% (11)
2:2 Ничья
6.5% (8)
0:1 Хоффенхайм
4% (5)
0:2 Хоффенхайм
2.4% (3)
3:2 Бохум
1.6% (2)
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