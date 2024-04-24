Тур: 31. Стадион: Воновия Рурштадион.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Бучер Хайко
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Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Хоффенхайм
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
22
18
Голов в среднем за матч
1.83
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
49
60
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|6
|0.2
|Штёгер Кевин
|5 (4)
|0.17
|Шлоттербек Кевен
|4
|0.13
|Хофманн Филипп
|3
|0.1
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.1
|Брошински Мориц
|2
|0.07
|Патрик Остерхаге
|2
|0.07
|Лосилья Антони
|1
|0.03
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|Беро Матуш
|1
|0.03
|Виттек Максимилиан
|1
|0.03
|Дашнер Лукас
|1
|0.03
|Ордец Иван
|1
|0.03
|Пасслак Феликс
|1
|0.03
|Бернардо Фернандес
|1
|0.03
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Байер Максимилиан
|13
|0.43
|Крамарич Андрей
|9 (5)
|0.3
|Вегхорст Ваут
|7 (1)
|0.23
|Бебу Ила
|5
|0.17
|Прёмель Гриша
|4
|0.13
|Сков Роберт
|3
|0.1
|Кабак Озан
|3
|0.1
|Кадержабек Павел
|2
|0.07
|Стах Антон
|2
|0.07
|Брукс Джон
|2
|0.07
|Гриллич Флориан
|1
|0.03
|Бюльтер Мариус
|1
|0.03
|Тохумджу Умут
|0
|0
|Бауманн Оливер
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосилья Антони
|9
|0
|Бернардо Фернандес
|9
|0
|Штёгер Кевин
|8
|0
|Шлоттербек Кевен
|8
|0
|Машович Эрхан
|7
|0
|Беро Матуш
|6
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Риман Мануэль
|5
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|5
|0
|Патрик Остерхаге
|5
|0
|Брошински Мориц
|4
|0
|Ордец Иван
|3
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|1
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Асано Такума
|2
|0
|Пасслак Феликс
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Лоосли Ноа
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабак Озан
|9
|1
|Прёмель Гриша
|8
|1
|Брукс Джон
|6
|1
|Кадержабек Павел
|7
|0
|Акпогума Кевин
|7
|0
|Гриллич Флориан
|7
|0
|Вегхорст Ваут
|4
|0
|Стах Антон
|4
|0
|Тохумджу Умут
|4
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|1
|Нсоки Стенли
|2
|1
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Бебу Ила
|3
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Сков Роберт
|2
|0
|Бауманн Оливер
|1
|0
|Гайгер Деннис
|1
|0
|Салаи Аттила
|1
|0
|Беккер Финн
|1
|0
|Байер Максимилиан
|1
|0
|Филипп Лука
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
|Пеллегрино Матараццо
|1
|0
|Дрекслер Тим
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Хоффенхайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
16
10
Бохум
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
47% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Хоффенхайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
34
14
Упущенные победы
5
20
Бохум
77.8%
22.2%
14 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (16)
40% (12)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
40% (12)
23% (7)
Хоффенхайм
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
47% (14)
27% (8)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
30% (9)
47% (14)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
37
23
Упущенные победы
21
30
Голы по времени матча
Забито
26
27
11 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 12
11 Забивали первыми 10
15 Не забивали 16
2
8%
6
22%
1-15
4
15%
6
22%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
4
15%
3
11%
46-60
5
19%
4
15%
61-75
6
23%
5
19%
76-90
Пропущено
19
32
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 24
4 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 14
1
5%
0
0%
1-15
2
11%
5
16%
16-30
4
21%
3
9%
31-45
4
21%
8
25%
46-60
3
16%
9
28%
61-75
5
26%
7
22%
76-90
Забито
11
26
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
23 Не забивали 17
1
9%
3
12%
1-15
2
18%
4
15%
16-30
2
18%
6
23%
31-45
2
18%
6
23%
46-60
2
18%
3
12%
61-75
2
18%
4
15%
76-90
Пропущено
38
28
21 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
4
11%
2
7%
1-15
5
13%
5
18%
16-30
12
32%
9
32%
31-45
2
5%
1
4%
46-60
6
16%
3
11%
61-75
9
24%
8
29%
76-90
Забито
37
53
16 В 1-м тайме 28
21 Во 2-м тайме 25
15 Забивали первыми 16
8 Не забивали 3
3
8%
9
17%
1-15
6
16%
10
19%
16-30
7
19%
9
17%
31-45
6
16%
9
17%
46-60
7
19%
7
13%
61-75
8
22%
9
17%
76-90
Пропущено
57
60
28 В 1-м тайме 24
29 Во 2-м тайме 36
13 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 29
5
9%
2
3%
1-15
7
12%
10
17%
16-30
16
28%
12
20%
31-45
6
11%
9
15%
46-60
9
16%
12
20%
61-75
14
25%
15
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Вольфсбург - Бохум 1:0 Бохум - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Бохум 2:1 Бохум - Дармштадт 2:2
Майнц - Бохум 2:0 Бохум - Фрайбург 1:2 Бохум - РБ Лейпциг 1:4 Боруссия М - Бохум 5:2 Бохум - Бавария 3:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0 Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1
Хоффенхайм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Хоффенхайм - Боруссия М 4:3 Майнц - Хоффенхайм 4:1 Хоффенхайм - Аугсбург 3:1 Байер Л - Хоффенхайм 2:1
Хоффенхайм - Штутгарт 0:3 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Вердер 2:1 Боруссия Д - Хоффенхайм 2:3 Хоффенхайм - Унион Берлин 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:1 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Хайденхайм 1:1 Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Аугсбург - Хоффенхайм 1:0 Хоффенхайм - Дармштадт 3:3 РБ Лейпциг - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Боруссия М - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Майнц 1:1
Результаты матчей
Бохум
Хоффенхайм
Точный счет
1:1
6 раз 40%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
10 раз 67%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
3
4 раза 27%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
2:3
4 раза 27%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
Точный счет
1:1
7 раз 23%
2:2
3 раза 10%
3:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
3:1
5 раз 17%
2:3
5 раз 17%
1:1
4 раза 13%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
0
7 раз 23%
2
5 раз 17%
3
3 раза 10%
1
12 раз 40%
3
9 раз 30%
2
5 раз 17%
0
3 раза 10%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бохум
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
510
Больше Меньше
78
312
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
141
312
87
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
273
822
1515
327
1020
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|25
|5
|0
|75 - 20
|80
|2.
|Заявка
|30
|21
|3
|6
|87 - 37
|66
|3.
|Заявка
|30
|20
|3
|7
|68 - 36
|63
|4.
|Заявка
|30
|18
|5
|7
|69 - 34
|59
|5.
|Заявка
|30
|16
|9
|5
|58 - 35
|57
|6.
|Заявка
|30
|11
|12
|7
|46 - 40
|45
|7.
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|42 - 53
|40
|8.
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|48 - 49
|39
|9.
|Заявка
|30
|11
|6
|13
|53 - 60
|39
|10.
|Заявка
|30
|8
|10
|12
|43 - 52
|34
|11.
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|38 - 50
|34
|12.
|Заявка
|30
|7
|10
|13
|53 - 60
|31
|13.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|35 - 50
|31
|14.
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|26 - 50
|29
|15.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|31 - 48
|27
|16.
|Заявка
|30
|5
|12
|13
|34 - 60
|27
|17.
|Заявка
|30
|4
|10
|16
|23 - 53
|22
|18.
|Заявка
|30
|3
|8
|19
|30 - 72
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|43 - 8
|41
|2.
|Заявка
|15
|12
|1
|2
|49 - 11
|37
|3.
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|43 - 14
|36
|4.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|35 - 10
|33
|5.
|Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 14
|28
|6.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 21
|27
|7.
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|25 - 24
|22
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 23
|21
|10.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 27
|21
|11.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|17 - 25
|20
|12.
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|23 - 22
|20
|13.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|14.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 28
|19
|15.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|26 - 25
|19
|16.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 22
|19
|17.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|12 - 26
|12
|18.
|Заявка
|15
|1
|3
|11
|15 - 37
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|12
|3
|0
|32 - 12
|39
|2.
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|30 - 14
|30
|3.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|38 - 26
|29
|4.
|Заявка
|15
|9
|0
|6
|25 - 22
|27
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|34 - 24
|26
|6.
|Заявка
|15
|6
|2
|7
|27 - 32
|20
|7.
|Заявка
|15
|6
|1
|8
|16 - 26
|19
|8.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|20 - 26
|17
|9.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|22 - 27
|15
|10.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|15 - 27
|13
|11.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|18 - 28
|12
|12.
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|27 - 35
|12
|13.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 28
|12
|14.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 35
|11
|15.
|Заявка
|15
|1
|7
|7
|11 - 27
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|9 - 25
|9
|17.
|Заявка
|15
|0
|8
|7
|12 - 31
|8
|18.
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|11 - 38
|7
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|Бавария
|Кейн Гарри
|33 (8)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|25 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|23 (6)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|17 (9)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|15 (9)
|Майнц
|Кор Доминик
|1 12
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 9
|Хоффенхайм
|Кабак Озан
|1 9
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 8
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум - Хоффенхайм
Исход игры
Бохум
34.5% (20)
Ничья
34.5% (20)
Хоффенхайм
31% (18)
Тотал 2.5
Больше
54.39% (31)
Меньше
45.61% (26)
Обе команды забьют
Да
77.19% (44)
Нет
22.81% (13)
Популярный счёт
1:2 Хоффенхайм
25.9% (15)
1:1 Ничья
24.1% (14)
1:0 Бохум
15.5% (9)
2:1 Бохум
12.1% (7)
2:2 Ничья
10.3% (6)
0:1 Хоффенхайм
3.4% (2)
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