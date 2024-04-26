Тур: 35. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
11' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
20' Желтая карточкаКандела Антонио
0:1
24' ГолВаскес Франко
Ход матча
20'
24'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Венеция
Кремонезе
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.1%
73.7%
5.2%
4 победы 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
0.9
Среднее время на гол
57
100
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.32
0.95
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
95
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|0.57
|Гюткьяр Кристиан
|10 (1)
|0.29
|Бузио Джанлука
|7
|0.2
|Тессманн Таннер
|6
|0.17
|Пьерини Николас
|5
|0.14
|Йонсен Деннис
|4
|0.11
|Альтаре Джорджо
|4
|0.11
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.06
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|2
|0.06
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Кандела Антонио
|0
|0
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Лелла Нунцио
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|14 (3)
|0.4
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.11
|Коллоколо Микеле
|4
|0.11
|Пикель Шарль
|3
|0.09
|Раванелли Лука
|3
|0.09
|Дзанимачча Лука
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|2
|0.06
|Окереке Давид
|2
|0.06
|Васкес Франко
|1
|0.03
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|Фалетти Сесар
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йонсен Деннис
|5
|2
|Сверко Марин
|7
|0
|Альтаре Джорджо
|7
|0
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Кандела Антонио
|4
|0
|Бузио Джанлука
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|9
|0
|Антов Валентин
|7
|1
|Васкес Франко
|7
|0
|Пикель Шарль
|7
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Коллоколо Микеле
|5
|0
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
12% (2)
24% (4)
Кремонезе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
11
4
Венеция
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Кремонезе
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
21
19
Венеция
59.3%
40.7%
16 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (12)
50% (17)
15% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
21% (7)
35% (12)
Кремонезе
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
18% (6)
56% (19)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
41% (14)
18% (6)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
32
23
Голы по времени матча
Забито
38
21
19 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 10
17 Не забивали 22
4
11%
2
10%
1-15
7
18%
2
10%
16-30
8
21%
3
14%
31-45
8
21%
2
10%
46-60
5
13%
6
29%
61-75
6
16%
6
29%
76-90
Пропущено
22
15
9 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
14%
3
20%
1-15
2
9%
3
20%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
3
14%
2
13%
46-60
6
27%
2
13%
61-75
4
18%
4
27%
76-90
Забито
25
22
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
22 Не забивали 20
1
4%
3
14%
1-15
5
20%
6
27%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
12
48%
4
18%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Забито
63
43
27 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 21
5 Не забивали 8
5
8%
5
12%
1-15
12
19%
8
19%
16-30
10
16%
6
14%
31-45
11
17%
6
14%
46-60
7
11%
8
19%
61-75
18
29%
10
23%
76-90
Пропущено
38
28
16 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
4
11%
3
11%
1-15
6
16%
6
21%
16-30
6
16%
3
11%
31-45
7
18%
5
18%
46-60
7
18%
4
14%
61-75
8
21%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3
Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1
Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0
Результаты матчей
Венеция
Кремонезе
Точный счет
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
Точный счет
2:1
4 раза 12%
1:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
7 раз 21%
1:2
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
0:0
4 раза 12%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 38%
3
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
5
1 раз 3%
1
12 раз 35%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Венеция
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
512
512
215
116
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
125
98
89
413
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
259
2212
1321
925
430
133
133
133
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|10
|4
|59 - 32
|70
|2.
|34
|20
|7
|7
|54 - 37
|67
|3.
|0:1
|35
|19
|7
|9
|62 - 40
|64
|4.
|1:0
|35
|18
|9
|8
|44 - 28
|63
|5.
|1:0
|35
|17
|8
|10
|54 - 42
|59
|6.
|34
|14
|10
|10
|58 - 48
|52
|7.
|34
|13
|8
|13
|47 - 48
|47
|8.
|34
|11
|13
|10
|38 - 35
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|37 - 40
|44
|10.
|0:1
|35
|11
|11
|13
|45 - 47
|44
|11.
|34
|11
|10
|13
|40 - 41
|43
|12.
|34
|8
|16
|10
|37 - 44
|40
|13.
|34
|8
|16
|10
|34 - 42
|40
|14.
|34
|9
|12
|13
|39 - 38
|39
|15.
|34
|9
|10
|15
|38 - 45
|37
|16.
|34
|7
|15
|12
|33 - 43
|36
|17.
|34
|7
|15
|12
|31 - 46
|36
|18.
|34
|7
|13
|14
|33 - 38
|34
|19.
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|20.
|34
|6
|8
|20
|32 - 62
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|3.
|0:1
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|4.
|1:0
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|6.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|17
|6
|7
|4
|20 - 16
|25
|9.
|0:1
|18
|6
|6
|6
|26 - 24
|24
|10.
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|11.
|17
|5
|8
|4
|18 - 18
|23
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|17
|4
|8
|5
|17 - 14
|20
|15.
|17
|4
|8
|5
|15 - 16
|20
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|19.
|17
|4
|2
|11
|17 - 30
|14
|20.
|17
|3
|4
|10
|23 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|11
|4
|3
|23 - 14
|37
|2.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|3.
|1:0
|18
|9
|4
|5
|24 - 19
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|25 - 20
|30
|5.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|25 - 16
|28
|6.
|17
|7
|5
|5
|24 - 24
|26
|7.
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|10.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|12.
|0:1
|17
|5
|5
|7
|19 - 23
|20
|13.
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|14.
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|15.
|17
|5
|3
|9
|23 - 30
|18
|16.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|17.
|17
|3
|7
|7
|16 - 30
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14