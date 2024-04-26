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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Венеция
2:1
Конец матча
Кремонезе
0'
11' Желтая карточка
Кастаньетти Микеле
20' Желтая карточка
Кандела Антонио
0:1
24' Гол
Васкес Франко
37' Желтая карточка
Васкес Франко
1:1
48' Гол
Гюткьяр Кристиан
57' Желтая карточка
Пикель Шарль
2:1
76' Гол
Бьярксон Бьярки Стейнн
78' Желтая карточка
Бузио Джанлука
90'+6

Ход матча

11'
 
Кастаньетти Микеле
20'
Кандела Антонио
 
24'
0:1
Васкес Франко
(Пикель Шарль)
37'
 
Васкес Франко
46'
Бьярксон Бьярки Стейнн
Эллертссон Микаэль-Эгиль
 
48'
Гюткьяр Кристиан
(Похьянпало Йоэль)
1:1
57'
 
Пикель Шарль
72'
Сверко Марин
Альтаре Джорджо
 
72'
Пьерини Николас
Кандела Антонио
 
73'
 
Тсаджут Франк
Кода Массимо
76'
Бьярксон Бьярки Стейнн
(Бузио Джанлука)
2:1
78'
Бузио Джанлука
 
81'
 
Квальята Джакомо
Серникола Леонардо
81'
 
Фалетти Сесар
Васкес Франко
82'
 
Буонаюто Кристиан
Пикель Шарль
82'
Лелла Нунцио
Гюткьяр Кристиан
 
88'
Яяло Мато
Бузио Джанлука
 
90'
 
Чофани Даниэль
Дзанимачча Лука

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 23 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 319 Количество передач 467
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
1
Йоронен
Йессе
15
Альтаре
Джорджо
30
Свобода
Михаэль
4
Идзес
Джей
27
Кандела
Антонио
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
7
Дзампано
Франческо
9
Гюткьяр
Кристиан
20
Похьянпало
Йоэль
21
Саро
Джанлука
26
Антов
Валентин
15
Бьянкетти
Маттео
44
Лочошвили
Лука
98
Дзанимачча
Лука
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
6
Пикель
Шарль
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
90
Кода
Массимо
Венеция
3-5-2
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Кремонезе

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

21.1%
73.7%
5.2%
4 победы 14 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

СB
1:0
СB
3:1
СB
0:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:1
СB
0:1
СB
5:1
СB
1:1
ЛПС
1:2
ЛП
3:0
ЛП
3:0
ЛП
2:1
ППД
1:0
ППД
1:3
КИЛП
0:3
СCA
1:1
СCA
1:1
СCA
0:0

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
0.9

Среднее время на гол

57
100

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

25
18

Голов в среднем за матч

1.32
0.95

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
95

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 20 (4) 0.57
Гюткьяр Кристиан 11 (1) 0.31
Бузио Джанлука 7 0.2
Тессманн Таннер 6 0.17
Пьерини Николас 5 0.14
Йонсен Деннис 4 0.11
Альтаре Джорджо 4 0.11
Бьярксон Бьярки Стейнн 3 0.09
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.06
Дзампано Франческо 1 0.03
Оливьери Марко 1 0.03
Дембеле Али 1 0.03
Кандела Антонио 0 0
Свобода Михаэль 0 0
Андерсен Магнус II 0 0
Лелла Нунцио 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 14 (3) 0.4
Кастаньетти Микеле 4 0.11
Коллоколо Микеле 4 0.11
Пикель Шарль 3 0.09
Раванелли Лука 3 0.09
Васкес Франко 2 0.06
Дзанимачча Лука 2 0.06
Гильоне Паоло 2 0.06
Окереке Давид 2 0.06
Серникола Леонардо 1 0.03
Тсаджут Франк 1 0.03
Антов Валентин 1 0.03
Бьянкетти Маттео 1 0.03
Фалетти Сесар 1 0.03
Абрего Гонсало 1 0.03
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йонсен Деннис 5 2
Сверко Марин 7 0
Альтаре Джорджо 7 0
Тессманн Таннер 7 0
Дзампано Франческо 5 1
Кандела Антонио 5 0
Бузио Джанлука 4 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Оливьери Марко 1 1
Яяло Мато 2 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Лелла Нунцио 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Черышев Денис 1 0
Йоронен Йессе 1 0
Ульманн Максимилиан 1 0
Пьерини Николас 1 0
Идзес Джей 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 9 0
Антов Валентин 7 1
Васкес Франко 8 0
Пикель Шарль 8 0
Майер Жан 6 0
Кастаньетти Микеле 6 0
Раванелли Лука 4 1
Лочошвили Лука 4 1
Коллоколо Микеле 5 0
Квальята Джакомо 3 1
Окереке Давид 4 0
Серникола Леонардо 2 1
Фалетти Сесар 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Бертолаччи Андреа 2 0
Кода Массимо 2 0
Тсаджут Франк 2 0
Абрего Гонсало 2 0
Туйя Алессандро 1 0
Чофани Даниэль 1 0
Гильоне Паоло 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

Венеция
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
11% (2)
22% (4)
Кремонезе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

11
5
Венеция
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Кремонезе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

21
19
Венеция
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
20% (7)
34% (12)
Кремонезе
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

32
24

Голы по времени матча

Забито

40
22
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
17 Не забивали 22
4
10%
2
9%
1-15
7
18%
3
14%
16-30
8
20%
3
14%
31-45
9
23%
2
9%
46-60
5
13%
6
27%
61-75
7
18%
6
27%
76-90

Пропущено

23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
13%
3
18%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
6
26%
2
12%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

25
22
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
1
4%
3
14%
1-15
5
20%
6
27%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
12
48%
4
18%
76-90

Пропущено

16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Забито

65
44
27 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 22
5 Не забивали 8
5
8%
5
11%
1-15
12
18%
9
20%
16-30
10
15%
6
14%
31-45
12
18%
6
14%
46-60
7
11%
8
18%
61-75
19
29%
29%
10
23%
76-90

Пропущено

39
30
17 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 19
4
10%
3
10%
1-15
7
18%
6
20%
16-30
6
15%
3
10%
31-45
7
18%
6
20%
46-60
7
18%
4
13%
61-75
8
21%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3
Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1
Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0

Результаты матчей

Венеция
Кремонезе

Точный счет

2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%

Точный счет

2:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
7 раз 20%
1:2
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
14 раз 40%
3
8 раз 23%
1
7 раз 20%
0
5 раз 14%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Венеция
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
1.5
Больше Меньше
5
12
5
13
2.5
2
15
1
17
3.5
1
16
1
17
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
13
5
9
8
1.5
8
10
4
13
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
30
5
0.5
Больше Меньше
26
9
23
12
1.5
13
22
9
26
2.5
4
31
1
34
3.5
1
34
1
34
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 34 20 10 4 59 - 32 70
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 35 20 7 8 64 - 40 67
4.
Кремонезе
 35 17 9 9 44 - 30 60
5.
Катанзаро
 35 16 9 10 55 - 44 57
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 34 11 13 10 38 - 35 46
9.
Пиза
 35 11 12 12 47 - 48 45
10.
Читтаделла
 34 11 11 12 37 - 40 44
11.
Зюйдтироль
 34 11 10 13 40 - 41 43
12.
Модена
 34 8 16 10 37 - 44 40
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 34 9 10 15 38 - 45 37
16.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
17.
Специя
 34 7 15 12 31 - 46 36
18.
Асколи
 34 7 13 14 33 - 38 34
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 34 6 8 20 32 - 62 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 18 12 3 3 39 - 24 39
2.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
3.
Парма
 17 10 6 1 29 - 16 36
4.
Катанзаро
 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 17 6 7 4 20 - 16 25
9.
Пиза
 18 6 7 5 28 - 25 25
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
2.
Кремонезе
 18 10 4 4 23 - 16 34
3.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
4.
Катанзаро
 18 8 5 5 25 - 21 29
5.
Венеция
 17 8 4 5 25 - 16 28
6.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
12.
Пиза
 17 5 5 7 19 - 23 20
13.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Специя
 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (4)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
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