Тур: 35. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
11' Желтая карточкаКастаньетти Микеле
20' Желтая карточкаКандела Антонио
0:1
24' ГолВаскес Франко
37' Желтая карточкаВаскес Франко
1:1
48' ГолГюткьяр Кристиан
57' Желтая карточкаПикель Шарль
2:1
76' ГолБьярксон Бьярки Стейнн
78' Желтая карточкаБузио Джанлука
90'+6
Ход матча
20'
24'
0:1
37'
48'
57'
76'
78'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
23 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
319 Количество передач 467
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
90
Кода
Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Кода МассимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
31 Роккетти ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
Венеция
Кремонезе
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
21.1%
73.7%
5.2%
4 победы 14 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
0.9
Среднее время на гол
57
100
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
25
18
Голов в среднем за матч
1.32
0.95
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
95
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|0.57
|Гюткьяр Кристиан
|11 (1)
|0.31
|Бузио Джанлука
|7
|0.2
|Тессманн Таннер
|6
|0.17
|Пьерини Николас
|5
|0.14
|Йонсен Деннис
|4
|0.11
|Альтаре Джорджо
|4
|0.11
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|3
|0.09
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.06
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Оливьери Марко
|1
|0.03
|Дембеле Али
|1
|0.03
|Кандела Антонио
|0
|0
|Свобода Михаэль
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Лелла Нунцио
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|14 (3)
|0.4
|Кастаньетти Микеле
|4
|0.11
|Коллоколо Микеле
|4
|0.11
|Пикель Шарль
|3
|0.09
|Раванелли Лука
|3
|0.09
|Васкес Франко
|2
|0.06
|Дзанимачча Лука
|2
|0.06
|Гильоне Паоло
|2
|0.06
|Окереке Давид
|2
|0.06
|Серникола Леонардо
|1
|0.03
|Тсаджут Франк
|1
|0.03
|Антов Валентин
|1
|0.03
|Бьянкетти Маттео
|1
|0.03
|Фалетти Сесар
|1
|0.03
|Абрего Гонсало
|1
|0.03
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йонсен Деннис
|5
|2
|Сверко Марин
|7
|0
|Альтаре Джорджо
|7
|0
|Тессманн Таннер
|7
|0
|Дзампано Франческо
|5
|1
|Кандела Антонио
|5
|0
|Бузио Джанлука
|4
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Яяло Мато
|2
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Лелла Нунцио
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Йоронен Йессе
|1
|0
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|9
|0
|Антов Валентин
|7
|1
|Васкес Франко
|8
|0
|Пикель Шарль
|8
|0
|Майер Жан
|6
|0
|Кастаньетти Микеле
|6
|0
|Раванелли Лука
|4
|1
|Лочошвили Лука
|4
|1
|Коллоколо Микеле
|5
|0
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Окереке Давид
|4
|0
|Серникола Леонардо
|2
|1
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Тсаджут Франк
|2
|0
|Абрего Гонсало
|2
|0
|Туйя Алессандро
|1
|0
|Чофани Даниэль
|1
|0
|Гильоне Паоло
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
28% (5)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (12)
11% (2)
22% (4)
Кремонезе
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
11
5
Венеция
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
71% (12)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Кремонезе
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
21
19
Венеция
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (16)
20% (7)
34% (12)
Кремонезе
57.7%
42.3%
15 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (7)
54% (19)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
40% (14)
20% (7)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
32
24
Голы по времени матча
Забито
40
22
19 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
17 Не забивали 22
4
10%
2
9%
1-15
7
18%
3
14%
16-30
8
20%
3
14%
31-45
9
23%
2
9%
46-60
5
13%
6
27%
61-75
7
18%
6
27%
76-90
Пропущено
23
17
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
3
13%
3
18%
1-15
3
13%
3
18%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
6
26%
2
12%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
25
22
8 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 11
23 Не забивали 21
1
4%
3
14%
1-15
5
20%
6
27%
16-30
2
8%
3
14%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
2
8%
2
9%
61-75
12
48%
4
18%
76-90
Пропущено
16
13
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
3
23%
16-30
2
13%
2
15%
31-45
4
25%
3
23%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Забито
65
44
27 В 1-м тайме 20
38 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 22
5 Не забивали 8
5
8%
5
11%
1-15
12
18%
9
20%
16-30
10
15%
6
14%
31-45
12
18%
6
14%
46-60
7
11%
8
18%
61-75
19
29%
29%
10
23%
76-90
Пропущено
39
30
17 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 9
23 Не пропускали 19
4
10%
3
10%
1-15
7
18%
6
20%
16-30
6
15%
3
10%
31-45
7
18%
6
20%
46-60
7
18%
4
13%
61-75
8
21%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лекко - Венеция 1:2 Венеция - Брешия 2:0 Асколи - Венеция 0:0 Венеция - Реджана 2:3
Палермо - Венеция 0:3 Венеция - Бари 3:1 Комо - Венеция 2:1 Венеция - Читтаделла 2:0 Пиза - Венеция 1:2 Венеция - Модена 2:2 Зюйдтироль - Венеция 0:3 Парма - Венеция 2:1 Венеция - Тернана 1:0 Козенца - Венеция 4:2 Венеция - Сампдория 5:3 Байер Л - Венеция 4:1 ФералпиСало - Венеция 2:2 Венеция - Лекко 2:2 Венеция - Зюйдтироль 2:3 Кремонезе - Венеция 1:0
Кремонезе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Катанзаро - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Тернана 1:2 Бари - Кремонезе 1:2 Кремонезе - ФералпиСало 0:1
Зюйдтироль - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Комо 2:1 Модена - Кремонезе 0:1 Сампдория - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Палермо 2:2 Асколи - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Реджана 1:1 Лекко - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Брешия 1:0 Специя - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Козенца 1:0 Рома - Кремонезе 2:1 Палермо - Кремонезе 3:2 Кремонезе - Модена 4:0 ФералпиСало - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 1:0
Результаты матчей
Венеция
Кремонезе
Точный счет
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 50%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
5
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
0:3
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
1:2
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
2
5 раз 29%
3
4 раза 24%
1
3 раза 18%
2
6 раз 33%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:3
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
0:1
7 раз 20%
1:2
6 раз 17%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
2:2
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
14 раз 40%
3
8 раз 23%
1
7 раз 20%
0
5 раз 14%
5
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
9 раз 26%
2
9 раз 26%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Венеция
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
512
513
215
117
116
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
135
98
810
413
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
305
Больше Меньше
269
2312
1322
926
431
134
134
134
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14