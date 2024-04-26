Тур: 35. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
Ход матча
1'
0:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
27
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Пиза
Катанзаро
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
450
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|10 (3)
|0.29
|Бонфанти Николас
|4
|0.11
|Млакар Ян
|3
|0.09
|Барбьери Томмазо
|3
|0.09
|Трамони Маттео
|3
|0.09
|Канестрелли Симоне
|3
|0.09
|Калабрези Артуро
|2
|0.06
|Трамони Лисандру
|2
|0.06
|Торрегросса Эрнесто
|2 (2)
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Alesandro Arena
|2
|0.06
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Туре Идрисса
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|13
|0.37
|Бьяши Томмазо
|10
|0.29
|Вандепутте Яри
|9 (1)
|0.26
|Сунас Димитрис
|3
|0.09
|Верна Лука
|3
|0.09
|Антонини Матиас
|3
|0.09
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Понтиссо Симоне
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|12
|1
|Канестрелли Симоне
|10
|0
|Барбьери Томмазо
|7
|1
|Эштевеш Томаш
|7
|0
|Калабрези Артуро
|5
|1
|Леверб Максим
|5
|1
|Николас Андраде
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Караччоло Антонио
|5
|0
|Валоти Матиа
|3
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|12
|0
|Бригенти Николо
|9
|1
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Петриччоне Якопо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Д'Андреа Лука
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Катанзаро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
13
5
Пиза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Катанзаро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
12
22
Пиза
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Катанзаро
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
22
19
Упущенные победы
25
27
Голы по времени матча
Забито
26
23
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
2
8%
2
9%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
4
15%
10
43%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
9
35%
3
13%
76-90
Пропущено
23
19
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
5
22%
3
16%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
5
22%
5
26%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
8
35%
4
21%
76-90
Забито
20
27
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
3
15%
6
22%
1-15
2
10%
6
22%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
5
25%
7
26%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
30%
4
15%
76-90
Пропущено
22
26
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
4
18%
7
27%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
7
32%
6
23%
76-90
Забито
46
50
16 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 22
4 Не забивали 7
5
11%
8
16%
1-15
5
11%
10
20%
16-30
6
13%
11
22%
31-45
8
17%
10
20%
46-60
7
15%
4
8%
61-75
15
33%
7
14%
76-90
Пропущено
45
45
20 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 26
8
18%
5
11%
1-15
4
9%
9
20%
16-30
8
18%
8
18%
31-45
5
11%
10
22%
46-60
5
11%
3
7%
61-75
15
33%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3
Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0
Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2
Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2
Результаты матчей
Пиза
Катанзаро
Точный счет
1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 50%
2
9 раз 26%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
12 раз 35%
0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пиза
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
161
Больше Меньше
143
710
107
215
413
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
512
89
116
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
295
Больше Меньше
268
1222
1816
331
628
133
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|20
|10
|4
|59 - 32
|70
|2.
|34
|20
|7
|7
|54 - 37
|67
|3.
|0:1
|35
|19
|7
|9
|62 - 40
|64
|4.
|1:0
|35
|18
|9
|8
|44 - 28
|63
|5.
|1:0
|35
|17
|8
|10
|54 - 42
|59
|6.
|34
|14
|10
|10
|58 - 48
|52
|7.
|34
|13
|8
|13
|47 - 48
|47
|8.
|34
|11
|13
|10
|38 - 35
|46
|9.
|34
|11
|11
|12
|37 - 40
|44
|10.
|0:1
|35
|11
|11
|13
|45 - 47
|44
|11.
|34
|11
|10
|13
|40 - 41
|43
|12.
|34
|8
|16
|10
|37 - 44
|40
|13.
|34
|8
|16
|10
|34 - 42
|40
|14.
|34
|9
|12
|13
|39 - 38
|39
|15.
|34
|9
|10
|15
|38 - 45
|37
|16.
|34
|7
|15
|12
|33 - 43
|36
|17.
|34
|7
|15
|12
|31 - 46
|36
|18.
|34
|7
|13
|14
|33 - 38
|34
|19.
|34
|8
|7
|19
|40 - 59
|31
|20.
|34
|6
|8
|20
|32 - 62
|26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|4
|2
|29 - 17
|37
|2.
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|3.
|0:1
|18
|11
|3
|4
|37 - 24
|36
|4.
|1:0
|17
|8
|4
|5
|30 - 23
|28
|5.
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|6.
|1:0
|17
|7
|5
|5
|21 - 14
|26
|7.
|17
|7
|4
|6
|23 - 20
|25
|8.
|17
|6
|7
|4
|20 - 16
|25
|9.
|0:1
|18
|6
|6
|6
|26 - 24
|24
|10.
|17
|6
|5
|6
|19 - 17
|23
|11.
|17
|5
|8
|4
|18 - 18
|23
|12.
|17
|6
|3
|8
|23 - 24
|21
|13.
|17
|5
|5
|7
|18 - 21
|20
|14.
|17
|4
|8
|5
|17 - 14
|20
|15.
|17
|4
|8
|5
|15 - 16
|20
|16.
|17
|4
|7
|6
|15 - 15
|19
|17.
|17
|4
|6
|7
|23 - 22
|18
|18.
|17
|2
|10
|5
|14 - 23
|16
|19.
|17
|4
|2
|11
|17 - 30
|14
|20.
|17
|3
|4
|10
|23 - 31
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|11
|4
|3
|23 - 14
|37
|2.
|17
|10
|4
|3
|30 - 16
|34
|3.
|1:0
|18
|9
|4
|5
|24 - 19
|31
|4.
|17
|9
|3
|5
|25 - 20
|30
|5.
|0:1
|17
|8
|4
|5
|25 - 16
|28
|6.
|17
|7
|5
|5
|24 - 24
|26
|7.
|17
|6
|7
|4
|28 - 25
|25
|8.
|17
|6
|6
|5
|20 - 19
|24
|9.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|10.
|17
|5
|6
|6
|18 - 19
|21
|11.
|17
|5
|5
|7
|21 - 24
|20
|12.
|0:1
|17
|5
|5
|7
|19 - 23
|20
|13.
|17
|3
|11
|3
|19 - 23
|20
|14.
|17
|4
|7
|6
|14 - 20
|19
|15.
|17
|5
|3
|9
|23 - 30
|18
|16.
|17
|5
|3
|9
|17 - 28
|18
|17.
|17
|3
|7
|7
|16 - 30
|16
|18.
|17
|3
|5
|9
|16 - 24
|14
|19.
|17
|2
|7
|8
|15 - 25
|13
|20.
|17
|2
|6
|9
|15 - 32
|12
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (3)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14