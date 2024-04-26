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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 35. Стадион: .
Пиза
0:1
Первый тайм: 28'
Катанзаро
0'
0:1
1' Гол
Понтиссо Симоне
23' Желтая карточка
Караччоло Антонио

Ход матча

1'
0:1
Понтиссо Симоне
23'
Караччоло Антонио
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Катанзаро
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Все Коэффициенты
1
Николас
Андраде
20
Беруатто
Пьетро
5
Канестрелли
Симоне
4
Караччоло
Антонио
42
Барбьери
Томмазо
19
Эштевеш
Томаш
8
Марин
Мариус
28
Alesandro
Arena
27
Валоти
Матиа
77
Д'Аллесандро
Марко
9
Бонфанти
Николас
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
23
Бригенти
Николо
4
Антонини
Матиас
14
Сконьямилло
Стефано
24
Сунас
Димитрис
10
Петриччоне
Якопо
20
Понтиссо
Симоне
27
Вандепутте
Яри
28
Бьяши
Томмазо
70
Амброзино
Джузеппе
Пиза
4-2-3-1
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Пиза
Катанзаро

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
2:0
ППД
0:0
ППД
0:0
ППД
1:0
ППД
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
450

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 10 (3) 0.29
Бонфанти Николас 4 0.11
Млакар Ян 3 0.09
Барбьери Томмазо 3 0.09
Трамони Маттео 3 0.09
Канестрелли Симоне 3 0.09
Калабрези Артуро 2 0.06
Трамони Лисандру 2 0.06
Торрегросса Эрнесто 2 (2) 0.06
Караччоло Антонио 2 0.06
Морео Стефано 2 0.06
Alesandro Arena 2 0.06
Велозу Мигель 1 0.03
Д'Аллесандро Марко 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Эштевеш Томаш 1 0.03
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Пиччинини Габриэле 1 0.03
Туре Идрисса 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 13 0.37
Бьяши Томмазо 10 0.29
Вандепутте Яри 9 (1) 0.26
Сунас Димитрис 3 0.09
Верна Лука 3 0.09
Антонини Матиас 3 0.09
Амброзино Джузеппе 2 0.06
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.06
Помпетти Марко 1 0.03
Бригенти Николо 1 0.03
Понтиссо Симоне 1 0.03
Бриньола Энрико 1 0.03
Гион Андреа 1 0.03
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Петриччоне Якопо 0 0
Вероли Давиде 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 12 1
Канестрелли Симоне 10 0
Барбьери Томмазо 7 1
Эштевеш Томаш 7 0
Калабрези Артуро 5 1
Леверб Максим 5 1
Николас Андраде 6 0
Трамони Лисандру 6 0
Караччоло Антонио 5 0
Валоти Матиа 3 1
Херманнссон Хьёртур 3 1
Велозу Мигель 4 0
Морео Стефано 4 0
Беруатто Пьетро 4 0
Пиччинини Габриэле 4 0
Д'Аллесандро Марко 3 0
Туре Идрисса 3 0
Alesandro Arena 3 0
Надь Адам 1 1
Мазуччи Гаэтано 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Млакар Ян 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 12 0
Бригенти Николо 9 1
Вандепутте Яри 6 0
Вероли Давиде 6 0
Шитум Марио 4 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Петриччоне Якопо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Д'Андреа Лука 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Антонини Матиас 1 0
Бриньола Энрико 1 0

Результаты матчей

Пиза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Катанзаро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

13
5
Пиза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Катанзаро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (9)
18% (3)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
12

Упущенные победы

12
22
Пиза
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (9)
38% (13)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Катанзаро
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
32% (11)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (8)
44% (15)
32% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
9

Волевые победы

22
19

Упущенные победы

25
27

Голы по времени матча

Забито

26
23
9 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 22
2
8%
2
9%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
4
15%
10
43%
31-45
3
12%
3
13%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
9
35%
3
13%
76-90

Пропущено

23
19
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 13
5
22%
3
16%
1-15
2
9%
3
16%
16-30
5
22%
5
26%
31-45
1
4%
3
16%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
8
35%
4
21%
76-90

Забито

20
27
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
20 Не забивали 19
3
15%
6
22%
1-15
2
10%
6
22%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
5
25%
7
26%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
30%
4
15%
76-90

Пропущено

22
26
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
4
18%
7
27%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
7
32%
6
23%
76-90

Забито

46
50
16 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 22
4 Не забивали 7
5
11%
8
16%
1-15
5
11%
10
20%
16-30
6
13%
11
22%
31-45
8
17%
10
20%
46-60
7
15%
4
8%
61-75
15
33%
7
14%
76-90

Пропущено

45
45
20 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 26
8
18%
5
11%
1-15
4
9%
9
20%
16-30
8
18%
8
18%
31-45
5
11%
10
22%
46-60
5
11%
3
7%
61-75
15
33%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3
Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0
Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2
Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2

Результаты матчей

Пиза
Катанзаро

Точный счет

1:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:2
5 раз 15%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
5 раз 15%
1:1
4 раза 12%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 50%
2
9 раз 26%
0
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
12 раз 35%
0
8 раз 24%
1
8 раз 24%
3
4 раза 12%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пиза
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
14
3
7
10
1.5
10
7
2
15
2.5
4
13
1
16
3.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
5
12
1.5
8
9
1
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
5
0.5
Больше Меньше
26
8
12
22
1.5
18
16
3
31
2.5
6
28
1
33
3.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 34 20 10 4 59 - 32 70
2.
Комо
 34 20 7 7 54 - 37 67
3.
Венеция
 0:1 35 19 7 9 62 - 40 64
4.
Кремонезе
 1:0 35 18 9 8 44 - 28 63
5.
Катанзаро
 1:0 35 17 8 10 54 - 42 59
6.
Палермо
 34 14 10 10 58 - 48 52
7.
Сампдория
 34 13 8 13 47 - 48 47
8.
Брешия
 34 11 13 10 38 - 35 46
9.
Читтаделла
 34 11 11 12 37 - 40 44
10.
Пиза
 0:1 35 11 11 13 45 - 47 44
11.
Зюйдтироль
 34 11 10 13 40 - 41 43
12.
Модена
 34 8 16 10 37 - 44 40
13.
Реджана
 34 8 16 10 34 - 42 40
14.
Козенца
 34 9 12 13 39 - 38 39
15.
Тернана
 34 9 10 15 38 - 45 37
16.
Бари
 34 7 15 12 33 - 43 36
17.
Специя
 34 7 15 12 31 - 46 36
18.
Асколи
 34 7 13 14 33 - 38 34
19.
ФералпиСало
 34 8 7 19 40 - 59 31
20.
Лекко
 34 6 8 20 32 - 62 26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Комо
 17 11 4 2 29 - 17 37
2.
Парма
 17 10 6 1 29 - 16 36
3.
Венеция
 0:1 18 11 3 4 37 - 24 36
4.
Катанзаро
 1:0 17 8 4 5 30 - 23 28
5.
Палермо
 17 8 3 6 30 - 23 27
6.
Кремонезе
 1:0 17 7 5 5 21 - 14 26
7.
Читтаделла
 17 7 4 6 23 - 20 25
8.
Брешия
 17 6 7 4 20 - 16 25
9.
Пиза
 0:1 18 6 6 6 26 - 24 24
10.
Зюйдтироль
 17 6 5 6 19 - 17 23
11.
Бари
 17 5 8 4 18 - 18 23
12.
Сампдория
 17 6 3 8 23 - 24 21
13.
Модена
 17 5 5 7 18 - 21 20
14.
Асколи
 17 4 8 5 17 - 14 20
15.
Специя
 17 4 8 5 15 - 16 20
16.
Тернана
 17 4 7 6 15 - 15 19
17.
Козенца
 17 4 6 7 23 - 22 18
18.
Реджана
 17 2 10 5 14 - 23 16
19.
Лекко
 17 4 2 11 17 - 30 14
20.
ФералпиСало
 17 3 4 10 23 - 31 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 1:0 18 11 4 3 23 - 14 37
2.
Парма
 17 10 4 3 30 - 16 34
3.
Катанзаро
 1:0 18 9 4 5 24 - 19 31
4.
Комо
 17 9 3 5 25 - 20 30
5.
Венеция
 0:1 17 8 4 5 25 - 16 28
6.
Сампдория
 17 7 5 5 24 - 24 26
7.
Палермо
 17 6 7 4 28 - 25 25
8.
Реджана
 17 6 6 5 20 - 19 24
9.
Козенца
 17 5 6 6 16 - 16 21
10.
Брешия
 17 5 6 6 18 - 19 21
11.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 21 - 24 20
12.
Пиза
 0:1 17 5 5 7 19 - 23 20
13.
Модена
 17 3 11 3 19 - 23 20
14.
Читтаделла
 17 4 7 6 14 - 20 19
15.
Тернана
 17 5 3 9 23 - 30 18
16.
ФералпиСало
 17 5 3 9 17 - 28 18
17.
Специя
 17 3 7 7 16 - 30 16
18.
Асколи
 17 3 5 9 16 - 24 14
19.
Бари
 17 2 7 8 15 - 25 13
20.
Лекко
 17 2 6 9 15 - 32 12
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 20 (3)
Палермо Брунори Маттео 15 (5)
Козенца Тутино Дженнаро 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 16
Читтаделла Бранка Симоне 1 15
Асколи Беллучи Джузеппе 3 11
Козенца Вентури Майкл 1 14
Бьянко Алессандро 14
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Пиза
Ничья
Катанзаро
3.45
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3.70
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Пиза
Катанзаро
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