Тур: 35. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
0:1
2' ГолПонтиссо Симоне
22' Желтая карточкаКараччоло Антонио
36' Желтая карточкаПонтиссо Симоне
42' Желтая карточкаШитум Марио
59' Желтая карточкаВалоти Матиа
0:2
63' ГолАмброзино Джузеппе
65' Желтая карточкаАмброзино Джузеппе
68' Желтая карточкаЭштевеш Томаш
1:2
74' ГолМорео Стефано
2:2
81' ГолМарин Мариус
90'+8
Ход матча
2'
36'
42'
59'
63'
68'
74'
1:2
81'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
8 Удары в створ 2
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
416 Количество передач 479
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
27
Валоти
Матиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Пиза
Катанзаро
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
450
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|10 (3)
|0.29
|Бонфанти Николас
|4
|0.11
|Млакар Ян
|3
|0.09
|Барбьери Томмазо
|3
|0.09
|Морео Стефано
|3
|0.09
|Трамони Маттео
|3
|0.09
|Канестрелли Симоне
|3
|0.09
|Калабрези Артуро
|2
|0.06
|Марин Мариус
|2
|0.06
|Трамони Лисандру
|2
|0.06
|Торрегросса Эрнесто
|2 (2)
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Alesandro Arena
|2
|0.06
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|1
|0.03
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0.03
|Эштевеш Томаш
|1
|0.03
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.03
|Туре Идрисса
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|13
|0.37
|Бьяши Томмазо
|10
|0.29
|Вандепутте Яри
|9 (1)
|0.26
|Сунас Димитрис
|3
|0.09
|Амброзино Джузеппе
|3
|0.09
|Верна Лука
|3
|0.09
|Антонини Матиас
|3
|0.09
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.03
|Бригенти Николо
|1
|0.03
|Понтиссо Симоне
|1
|0.03
|Бриньола Энрико
|1
|0.03
|Гион Андреа
|1
|0.03
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
|Петриччоне Якопо
|0
|0
|Вероли Давиде
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|12
|1
|Канестрелли Симоне
|10
|0
|Барбьери Томмазо
|7
|1
|Эштевеш Томаш
|8
|0
|Калабрези Артуро
|5
|1
|Леверб Максим
|5
|1
|Караччоло Антонио
|6
|0
|Николас Андраде
|6
|0
|Трамони Лисандру
|6
|0
|Валоти Матиа
|4
|1
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Велозу Мигель
|4
|0
|Морео Стефано
|4
|0
|Беруатто Пьетро
|4
|0
|Пиччинини Габриэле
|4
|0
|Д'Аллесандро Марко
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Alesandro Arena
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Мазуччи Гаэтано
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Млакар Ян
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|12
|0
|Бригенти Николо
|9
|1
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|6
|0
|Шитум Марио
|5
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Петриччоне Якопо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Амброзино Джузеппе
|3
|0
|Д'Андреа Лука
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Антонини Матиас
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
28% (5)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Катанзаро
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
15
7
Пиза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Катанзаро
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (10)
17% (3)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
12
Упущенные победы
12
22
Пиза
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (9)
37% (13)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
37% (13)
23% (8)
Катанзаро
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
40% (14)
31% (11)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (8)
43% (15)
34% (12)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
22
19
Упущенные победы
27
29
Голы по времени матча
Забито
28
25
9 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 10
18 Не забивали 22
2
7%
3
12%
1-15
3
11%
4
16%
16-30
4
14%
10
40%
31-45
3
11%
3
12%
46-60
6
21%
2
8%
61-75
10
36%
3
12%
76-90
Пропущено
25
21
13 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 14
6
24%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
5
20%
5
24%
31-45
1
4%
3
14%
46-60
3
12%
2
10%
61-75
8
32%
5
24%
76-90
Забито
20
27
7 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 13
21 Не забивали 20
3
15%
6
22%
1-15
2
10%
6
22%
16-30
2
10%
1
4%
31-45
5
25%
7
26%
46-60
2
10%
3
11%
61-75
6
30%
4
15%
76-90
Пропущено
22
26
8 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 13
3
14%
2
8%
1-15
2
9%
6
23%
16-30
3
14%
3
12%
31-45
4
18%
7
27%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
7
32%
6
23%
76-90
Забито
48
52
16 В 1-м тайме 30
32 Во 2-м тайме 22
16 Забивали первыми 23
4 Не забивали 7
5
10%
9
17%
1-15
5
10%
10
19%
16-30
6
13%
11
21%
31-45
8
17%
10
19%
46-60
8
17%
5
10%
61-75
16
33%
7
13%
76-90
Пропущено
47
47
21 В 1-м тайме 22
26 Во 2-м тайме 25
16 Пропускали первыми 10
26 Не пропускали 27
9
19%
5
11%
1-15
4
9%
9
19%
16-30
8
17%
8
17%
31-45
5
11%
10
21%
46-60
6
13%
4
9%
61-75
15
32%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бари - Пиза 1:1 Пиза - ФералпиСало 3:1 Брешия - Пиза 3:1 Пиза - Палермо 4:3
Комо - Пиза 3:1 Пиза - Тернана 1:0 Читтаделла - Пиза 0:1 Пиза - Модена 2:2 Пиза - Венеция 1:2 Парма - Пиза 3:2 Пиза - Сампдория 2:0 Козенца - Пиза 1:1 Пиза - Специя 2:3 Лекко - Пиза 1:3 Пиза - Реджана 2:2 Тернана - Пиза 1:1 Пиза - Асколи 1:0 Палермо - Пиза 3:2 Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0
Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2
Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1 Козенца - Катанзаро 0:2 Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2 Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2
Результаты матчей
Пиза
Катанзаро
Точный счет
1:2
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
2
6 раз 33%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
2
7 раз 39%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:2
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
1:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 49%
2
10 раз 29%
0
5 раз 14%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
2
13 раз 37%
0
8 раз 23%
1
8 раз 23%
3
4 раза 11%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пиза
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
143
810
107
216
413
117
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
135
512
99
116
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
305
Больше Меньше
278
1322
1916
332
629
134
233
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|20 (4)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (5)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 16
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 15
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|3 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 14
|Бьянко Алессандро
|14