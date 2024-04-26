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  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Эйпен
0:1
Первый тайм: 13'
Спортинг Шарлеруа
0'
0:1
11' Гол
Бернье Антуан

Ход матча

11'
0:1
Бернье Антуан
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Спортинг Шарлеруа
3.90
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3.25
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2.05
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Все Коэффициенты
24
Слонина
Габриел
25
Филин
Александр
4
Палссон
Виктор
35
Ламбер
Борис
2
Yentil
van
Genechten
6
Байе
Брандон
10
Чарльз-Кук
Риган
20
Паттинама
Шейн
15
Gary
Magnee
17
Бялек
Бартош
7
Нуху
Айзек
16
Коффи
Херве
98
Петрис
Жереми
37
Дари
Ашраф
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
6
Зоргане
Адем
5
Камара
Этьен
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
8
Гуагон
Парфэйт
9
Даббаг
Одай
Эйпен
3-4-3
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1

История личных встреч

Эйпен
Спортинг Шарлеруа

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:0
ПДА
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Тотал матчей

1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
0

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз-Кук Риган 4 0.12
Нуху Айзек 4 0.12
Gary Magnee 3 (2) 0.09
Пантович Милош 2 0.06
Палссон Виктор 2 0.06
Эмон Рено 2 0.06
Yentil van Genechten 2 0.06
Финнбогасон Альфред 1 0.03
Мёхвальд Кевин 1 0.03
Деом Жером 1 0.03
Кейта Амаду 1 0.03
Дэвидсон Джейсон 1 0.03
Jan Kral 1 0.03
Байе Брандон 1 0.03
Филин Александр 0 0
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуагон Парфэйт 5 0.15
Даббаг Одай 4 0.12
Илаймахаритра Марко 4 (3) 0.12
Бернье Антуан 3 0.09
Зоргане Адем 2 0.06
Драгснес Ветле 2 0.06
Хейманс Дан 2 0.06
Дари Ашраф 2 0.06
Youssuf Sylla 2 0.06
Мбенза Исаак 1 0.03
Андреу Стелиос 1 0.03
Nikola Stulic 1 0.03
Багер Йонас 0 0
Петрис Жереми 0 0
Рогель Жан 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Кейта Амаду 5 0
Rune Paeshuyse 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Ламбер Борис 4 0
Gary Magnee 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Филин Александр 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Нуху Айзек 3 0
Деом Жером 1 1
Битумазала Натан 1 1
Эмон Рено 2 0
Пантович Милош 2 0
Чарльз-Кук Риган 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Байе Брандон 2 0
Слонина Габриел 2 0
Kristoffer Andersen 1 0
Палссон Виктор 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Илаймахаритра Марко 8 1
Багер Йонас 7 0
Хейманс Дан 7 0
Марк Дамьен 4 1
Андреу Стелиос 5 0
Рогель Жан 5 0
Камара Этьен 2 1
Мбенза Исаак 3 0
Кнежевич Стефан 3 0
Петрис Жереми 3 0
Nikola Stulic 1 1
Зоргане Адем 2 0
Баджи Юссуф 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Бернье Антуан 1 0
Коффи Херве 1 0
Даббаг Одай 1 0
Гуагон Парфэйт 1 0
Youssuf Sylla 1 0
Mehdi Boukamir 1 0
_Monticelli R. 1 0

Результаты матчей

Эйпен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Спортинг Шарлеруа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
5
Эйпен
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Спортинг Шарлеруа
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

30
13

Упущенные победы

7
17
Эйпен
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Спортинг Шарлеруа
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)

Сухие победы

12
2

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

31
14

Упущенные победы

17
22

Голы по времени матча

Забито

17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
21 Не забивали 27
1
6%
1
13%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
3
18%
2
25%
76-90

Пропущено

28
26
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
11%
1
4%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
4
14%
11
42%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
8
29%
2
8%
61-75
6
21%
5
19%
76-90

Забито

13
22
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
2
15%
4
18%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
31%
10
45%
76-90

Пропущено

31
22
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
19%
2
9%
1-15
3
10%
5
23%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
4
13%
4
18%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
8
26%
7
32%
76-90

Забито

30
30
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 10
12 Не забивали 13
3
10%
5
17%
1-15
7
23%
2
7%
16-30
2
7%
3
10%
31-45
6
20%
3
10%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
7
23%
12
40%
76-90

Пропущено

59
48
24 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 23
9
15%
3
6%
1-15
7
12%
8
17%
16-30
8
14%
12
25%
31-45
7
12%
8
17%
46-60
14
24%
5
10%
61-75
14
24%
12
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 3:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Боруссия М - Эйпен 2:0
Стандард - Эйпен 4:0 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0
Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0

Результаты матчей

Эйпен
Спортинг Шарлеруа

Точный счет

1:3
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:3
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 48%
0
13 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
13 раз 39%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Спортинг Шарлеруа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
3
3
13
1.5
4
13
1
15
2.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
6
10
1
16
1.5
2
14
1
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
13
0.5
Больше Меньше
20
13
4
29
1.5
6
27
2
31
2.5
3
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 5 3 0 2 8 - 6 41
2.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 4 3 1 0 4 - 1 39
3.
Брюгге
 5 4 1 0 13 - 3 39
4.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 1 0 4 7 - 8 38
5.
Гент
 5 4 0 1 14 - 4 36
6.
Генк
 5 3 1 1 5 - 6 34
7.
РВДМ 47
 3 2 1 0 7 - 3 30
8.
Мехелен
 5 2 1 2 9 - 10 30
9.
Серкль Брюгге
 5 1 2 2 5 - 8 29
10.
Антверпен
 5 1 0 4 1 - 8 29
11.
Сент-Трейден
 5 2 1 2 8 - 8 27
12.
Кортрейк
 3 0 1 2 4 - 7 25
13.
Эйпен
 0:1 4 0 1 3 2 - 6 25
14.
АХ Лёвен
 5 2 2 1 6 - 5 23
15.
Стандард
 5 0 4 1 7 - 11 21
16.
Вестерло
 5 0 2 3 6 - 12 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 3 3 0 0 6 - 1 41
2.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 2 1 1 0 1 - 0 33
3.
Генк
 3 2 1 0 4 - 2 31
4.
Гент
 2 2 0 0 8 - 2 30
5.
Эйпен
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 25
6.
Серкль Брюгге
 2 0 1 1 1 - 2 25
7.
Сент-Трейден
 3 1 1 1 5 - 5 24
8.
АХ Лёвен
 3 2 0 1 5 - 4 21
9.
Брюгге
 3 3 0 0 10 - 1 9
10.
РВДМ 47
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Мехелен
 2 1 0 1 5 - 5 3
12.
Стандард
 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Вестерло
 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2 0 0 2 3 - 5 0
15.
Кортрейк
 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Антверпен
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юнион Сент-Жиллуаз
 3 1 0 2 4 - 3 38
2.
Брюгге
 2 1 1 0 3 - 2 30
3.
Антверпен
 3 1 0 2 1 - 4 29
4.
РВДМ 47
 2 1 1 0 4 - 2 27
5.
Мехелен
 3 1 1 1 4 - 5 27
6.
Кортрейк
 1 0 1 0 1 - 1 25
7.
Стандард
 3 0 2 1 7 - 11 19
8.
Вестерло
 2 0 0 2 2 - 5 15
9.
Спортинг Шарлеруа
 1:0 2 2 0 0 3 - 1 6
10.
Гент
 3 2 0 1 6 - 2 6
11.
Серкль Брюгге
 3 1 1 1 4 - 6 4
12.
Сент-Трейден
 2 1 0 1 3 - 3 3
13.
Генк
 2 1 0 1 1 - 4 3
14.
АХ Лёвен
 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Андерлехт
 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Эйпен
 0:1 2 0 0 2 1 - 4 0

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 24
Андерлехт Дрейер Андерс 18 (9)
Юнион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 18 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 17 (2)
Сент-Трейден Койта Абубакари 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 12
РВДМ 47 Гейе Махтар 2 8
Андерлехт Дебаст Зено 2 8
Юнион Сент-Жиллуаз Бёрджесс Кристиан 1 9
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Весь список
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Спортинг Шарлеруа
3.90
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2.05
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