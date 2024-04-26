Тур: 4. Стадион: Kehrwegstadion.
0:1
Первый тайм: 13'
Ход матча
11'
0:1
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
17
Бялек
Бартош
16
Коффи
Херве
37
Дари
Ашраф
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Gary MagneeНападающий
-
17 Бялек БартошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
-
-
Главный тренер: Кристоффер Андерсен
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
37 Дари АшрафЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
История личных встреч
Эйпен
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
0
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз-Кук Риган
|4
|0.12
|Нуху Айзек
|4
|0.12
|Gary Magnee
|3 (2)
|0.09
|Пантович Милош
|2
|0.06
|Палссон Виктор
|2
|0.06
|Эмон Рено
|2
|0.06
|Yentil van Genechten
|2
|0.06
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.03
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.03
|Деом Жером
|1
|0.03
|Кейта Амаду
|1
|0.03
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.03
|Jan Kral
|1
|0.03
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Филин Александр
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|5
|0.15
|Даббаг Одай
|4
|0.12
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.12
|Бернье Антуан
|3
|0.09
|Зоргане Адем
|2
|0.06
|Драгснес Ветле
|2
|0.06
|Хейманс Дан
|2
|0.06
|Дари Ашраф
|2
|0.06
|Youssuf Sylla
|2
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.03
|Андреу Стелиос
|1
|0.03
|Nikola Stulic
|1
|0.03
|Багер Йонас
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Кейта Амаду
|5
|0
|Rune Paeshuyse
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Gary Magnee
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Нуху Айзек
|3
|0
|Деом Жером
|1
|1
|Битумазала Натан
|1
|1
|Эмон Рено
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Kristoffer Andersen
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|1
|Багер Йонас
|7
|0
|Хейманс Дан
|7
|0
|Марк Дамьен
|4
|1
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Камара Этьен
|2
|1
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Петрис Жереми
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Гуагон Парфэйт
|1
|0
|Youssuf Sylla
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Спортинг Шарлеруа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
5
Эйпен
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Спортинг Шарлеруа
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (8)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
30
13
Упущенные победы
7
17
Эйпен
58.6%
41.4%
17 побед 12 поражений
Первый тайм
39% (13)
39% (13)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (14)
24% (8)
33% (11)
Спортинг Шарлеруа
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
18% (6)
45% (15)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
45% (15)
33% (11)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
31
14
Упущенные победы
17
22
Голы по времени матча
Забито
17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
21 Не забивали 27
1
6%
1
13%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
4
24%
2
25%
61-75
3
18%
2
25%
76-90
Пропущено
28
26
11 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 11
3
11%
1
4%
1-15
4
14%
3
12%
16-30
4
14%
11
42%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
8
29%
2
8%
61-75
6
21%
5
19%
76-90
Забито
13
22
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 19
2
15%
4
18%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
31%
10
45%
76-90
Пропущено
31
22
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
19%
2
9%
1-15
3
10%
5
23%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
4
13%
4
18%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
8
26%
7
32%
76-90
Забито
30
30
12 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 10
12 Не забивали 13
3
10%
5
17%
1-15
7
23%
2
7%
16-30
2
7%
3
10%
31-45
6
20%
3
10%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
7
23%
12
40%
76-90
Пропущено
59
48
24 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 25
19 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 23
9
15%
3
6%
1-15
7
12%
8
17%
16-30
8
14%
12
25%
31-45
7
12%
8
17%
46-60
14
24%
5
10%
61-75
14
24%
12
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 3:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Боруссия М - Эйпен 2:0
Стандард - Эйпен 4:0 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0
Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0
Результаты матчей
Эйпен
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
1:3
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%
0
10 раз 63%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:3
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 48%
0
13 раз 39%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
14 раз 42%
0
13 раз 39%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
143
313
413
115
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
610
116
214
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2013
Больше Меньше
2013
429
627
231
330
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|41
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|39
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|39
|4.
|5
|1
|0
|4
|7 - 8
|38
|5.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|36
|6.
|5
|3
|1
|1
|5 - 6
|34
|7.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|30
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|30
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|29
|10.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|29
|11.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|27
|12.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|25
|13.
|0:1
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|25
|14.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|23
|15.
|5
|0
|4
|1
|7 - 11
|21
|16.
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|41
|2.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|33
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|31
|4.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|30
|5.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|25
|6.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|25
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|24
|8.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|21
|9.
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|12.
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|4 - 3
|38
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|30
|3.
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|29
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|27
|5.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|27
|6.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|25
|7.
|3
|0
|2
|1
|7 - 11
|19
|8.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|15
|9.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|11.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|14.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|17 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9