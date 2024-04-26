Тур: 4. Стадион: Kehrwegstadion.
1:2
Конец матча
0'
0:1
11' ГолБернье Антуан
33' Желтая карточкаБайе Брандон
0:2
41' ГолДаббаг Одай
56' Желтая карточкаКамара Этьен
1:2
86' ГолБялек Бартош
89' Желтая карточкаJan Kral
90'+6
Ход матча
11'
0:1
33'
41'
0:2
56'
66'
86'
1:2
89'
35
Ламбер
Борис
15
Gary
Magnee
17
Бялек
Бартош
16
Коффи
Херве
37
Дари
Ашраф
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Gary MagneeНападающий
-
17 Бялек БартошНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
-
-
Главный тренер: Кристоффер Андерсен
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
-
37 Дари АшрафЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Рогель ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баджи ЮссуфНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
История личных встреч
Эйпен
Спортинг Шарлеруа
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Тотал матчей
1.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
0
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз-Кук Риган
|4
|0.12
|Нуху Айзек
|4
|0.12
|Gary Magnee
|3 (2)
|0.09
|Пантович Милош
|2
|0.06
|Палссон Виктор
|2
|0.06
|Эмон Рено
|2
|0.06
|Yentil van Genechten
|2
|0.06
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.03
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.03
|Деом Жером
|1
|0.03
|Кейта Амаду
|1
|0.03
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.03
|Jan Kral
|1
|0.03
|Байе Брандон
|1
|0.03
|Бялек Бартош
|1
|0.03
|Филин Александр
|0
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуагон Парфэйт
|5
|0.15
|Даббаг Одай
|5
|0.15
|Бернье Антуан
|4
|0.12
|Илаймахаритра Марко
|4 (3)
|0.12
|Зоргане Адем
|2
|0.06
|Драгснес Ветле
|2
|0.06
|Хейманс Дан
|2
|0.06
|Дари Ашраф
|2
|0.06
|Youssuf Sylla
|2
|0.06
|Мбенза Исаак
|1
|0.03
|Андреу Стелиос
|1
|0.03
|Nikola Stulic
|1
|0.03
|Багер Йонас
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Рогель Жан
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|6
|0
|Кейта Амаду
|5
|0
|Rune Paeshuyse
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Ламбер Борис
|4
|0
|Gary Magnee
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Филин Александр
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Байе Брандон
|3
|0
|Нуху Айзек
|3
|0
|Деом Жером
|1
|1
|Битумазала Натан
|1
|1
|Эмон Рено
|2
|0
|Пантович Милош
|2
|0
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Kristoffer Andersen
|1
|0
|Палссон Виктор
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Илаймахаритра Марко
|8
|1
|Багер Йонас
|7
|0
|Хейманс Дан
|7
|0
|Марк Дамьен
|4
|1
|Андреу Стелиос
|5
|0
|Рогель Жан
|5
|0
|Камара Этьен
|3
|1
|Мбенза Исаак
|3
|0
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|Петрис Жереми
|3
|0
|Nikola Stulic
|1
|1
|Зоргане Адем
|2
|0
|Баджи Юссуф
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Бернье Антуан
|1
|0
|Коффи Херве
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Гуагон Парфэйт
|1
|0
|Youssuf Sylla
|1
|0
|Mehdi Boukamir
|1
|0
|_Monticelli R.
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Спортинг Шарлеруа
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
11
5
Эйпен
81.3%
18.7%
13 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
18% (3)
18% (3)
Спортинг Шарлеруа
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
47% (8)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
30
13
Упущенные победы
7
17
Эйпен
56.7%
43.3%
17 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (13)
38% (13)
24% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (15)
24% (8)
32% (11)
Спортинг Шарлеруа
32%
68%
8 побед 17 поражений
Первый тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (7)
44% (15)
35% (12)
Сухие победы
12
2
Сухие поражения
6
9
Волевые победы
31
15
Упущенные победы
18
22
Голы по времени матча
Забито
18
10
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
21 Не забивали 27
1
6%
2
20%
1-15
4
22%
1
10%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
3
17%
1
10%
46-60
4
22%
2
20%
61-75
4
22%
2
20%
76-90
Пропущено
30
27
13 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
13%
1
4%
1-15
4
13%
3
11%
16-30
5
17%
11
41%
31-45
3
10%
4
15%
46-60
8
27%
2
7%
61-75
6
20%
6
22%
76-90
Забито
13
22
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 8
25 Не забивали 20
2
15%
4
18%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
3
23%
2
9%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
4
31%
10
45%
76-90
Пропущено
31
22
13 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
6
19%
2
9%
1-15
3
10%
5
23%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
4
13%
4
18%
46-60
6
19%
3
14%
61-75
8
26%
7
32%
76-90
Забито
31
32
12 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 11
12 Не забивали 13
3
10%
6
19%
1-15
7
23%
2
6%
16-30
2
6%
4
13%
31-45
6
19%
3
9%
46-60
5
16%
5
16%
61-75
8
26%
12
38%
76-90
Пропущено
61
49
26 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 26
20 Пропускали первыми 17
28 Не пропускали 24
10
16%
3
6%
1-15
7
11%
8
16%
16-30
9
15%
12
24%
31-45
7
11%
8
16%
46-60
14
23%
5
10%
61-75
14
23%
13
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 3:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Боруссия М - Эйпен 2:0
Стандард - Эйпен 4:0 Эйпен - Сент-Трейден 1:0 Андерлехт - Эйпен 1:0 Эйпен - Серкль Брюгге 0:2 Эйпен - Гент 0:2 Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0 РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0
Спортинг Шарлеруа - Серкль Брюгге 0:0 Вестерло - Спортинг Шарлеруа 0:1 Спортинг Шарлеруа - Генк 0:1 АХ Лёвен - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Спортинг Шарлеруа 0:0 Спортинг Шарлеруа - Юнион Сент-Жиллуаз 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 0:0
Результаты матчей
Эйпен
Спортинг Шарлеруа
Точный счет
1:3
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:3
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
10 раз 59%
0
3 раза 18%
3
3 раза 18%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
4:1
2 раза 12%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
7 раз 41%
3
1 раз 6%
0
10 раз 59%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:3
5 раз 15%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:0
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:1
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 50%
0
13 раз 38%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
14 раз 41%
0
13 раз 38%
2
4 раза 12%
3
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Спортинг Шарлеруа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
314
413
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
710
116
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2113
Больше Меньше
2113
430
727
232
331
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|24
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|18 (9)
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|18 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|17 (2)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|15 (2)
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|12
|РВДМ 47
|Гейе Махтар
|2 8
|Андерлехт
|Дебаст Зено
|2 8
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Бёрджесс Кристиан
|1 9
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9