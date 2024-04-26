Тур: 31. Стадион: Муниципал де Барселуш. Главный судья: Коррейя Густаво
2:2
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаДомингес Максим
35' Желтая карточкаМилованов Богдан
0:1
47' ГолГонсалес Кристо
63' Желтая карточкаНету Мартим
0:2
82' ГолГонсалес Кристо
1:2
90' ГолШаброль Тиджани
2:2
90' ГолБуату-Мананга Жонатан
90' Желтая карточкаБуату-Мананга Жонатан
90'+10
Ход матча
34'
35'
47'
0:1
63'
75'
82'
0:2
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
24
Гбане
Мори
77
Мурило
Коста
70
Коррея
Фелиш
16
Тиаго
13
Роша
Матиас
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
10
Джейсон
- Основной состав
-
42 ЭндрюВратарь
-
67 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гбане МориПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Мурило КостаПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Араужо БрианВратарь
- Защитник
-
35 Силва ФелипеЗащитник
- Полузащитник
-
14 Уилсон РоанПолузащитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
29 ДепуНападающий
-
76 Нету Мартим
-
-
Главный тренер: Тозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 ТиагоВратарь
- Защитник
-
13 Роша МатиасЗащитник
- Защитник
-
26 ВеверсонЗащитник
-
89 Сантуш ПедруПолузащитник
- Полузащитник
-
10 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 КуарежмаЗащитник
-
44 Галович НиноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Соуза Даниэль
История личных встреч
Жил Висенте
Арока
4 матча
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.71
0.57
Среднее время на гол
126
157
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.86
2
Среднее время на гол
48
45
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.29
1.29
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
70
Бомбардиры внутри турнира
Жил Висенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Домингес Максим
|6 (1)
|0.19
|Мурило Коста
|4 (2)
|0.13
|Коррея Фелиш
|4
|0.13
|Тиба Педру
|3 (1)
|0.1
|Перейра Габриэл
|3
|0.1
|Шаброль Тиджани
|3
|0.1
|Депу
|3
|0.1
|Фудзимото Канья
|2 (1)
|0.06
|Роко Батурина
|2
|0.06
|Алипур Али
|2 (1)
|0.06
|Мигель Монтейру
|1
|0.03
|Фильо Жозе Карлос
|1
|0.03
|Буату-Мананга Жонатан
|1
|0.03
|Рубен Мигель
|1
|0.03
|Уилсон Роан
|1
|0.03
|Гбане Мори
|1
|0.03
|Лучано Томас
|1
|0.03
|Нету Мартим
|0
|0
|Бута Леонарду
|0
|0
|Зе Карлос
|0
|0
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мухика Рафаэль
|20
|0.65
|Гонсалес Кристо
|14 (2)
|0.45
|Джейсон
|6
|0.19
|Силла Морлей
|3
|0.1
|Эшгаю Тьягу
|2
|0.06
|Букия Андре
|1
|0.03
|Монтеро Франcиско
|1
|0.03
|Веверсон
|1
|0.03
|Сантуш Педру
|1
|0.03
|Роша Матиас
|1
|0.03
|Симау Давид
|0
|0
|Галович Нино
|0
|0
|Лаваль Юсуф
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Карточки
Жил Висенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Габриэл
|8
|0
|Тиба Педру
|7
|0
|Домингес Максим
|7
|0
|Нету Мартим
|7
|0
|Фильо Жозе Карлос
|6
|0
|Гбане Мори
|6
|0
|Шаброль Тиджани
|4
|1
|Рубен Мигель
|4
|0
|Коррея Фелиш
|4
|0
|Бута Леонарду
|3
|0
|Депу
|1
|1
|Пинту Алекс
|2
|0
|Мурило Коста
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Буату-Мананга Жонатан
|1
|0
|Алипур Али
|1
|0
|Кастильо Хесус
|1
|0
|Лучано Томас
|1
|0
|Боас Кико Вилас
|1
|0
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Симау Давид
|7
|1
|Силла Морлей
|8
|0
|Монтеро Франcиско
|8
|0
|Сантуш Педру
|7
|0
|Трецца Альфонсо
|6
|0
|Куасси Эбуэ
|4
|1
|Мухика Рафаэль
|4
|1
|Милованов Богдан
|3
|1
|Джейсон
|4
|0
|Де Арруабаррена Игнасио
|4
|0
|Эшгаю Тьягу
|4
|0
|Веверсон
|4
|0
|Галович Нино
|3
|0
|Гонсалес Кристо
|3
|0
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Бускетс Ориоль
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Daniel Sousa
|0
|1
|Морейра Педру
|1
|0
|Бамбу Робсон
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Результаты матчей
Жил Висенте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Арока
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
13
8
Жил Висенте
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
26
11
Упущенные победы
6
23
Жил Висенте
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Арока
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
29
16
Упущенные победы
19
31
Голы по времени матча
Забито
27
27
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
15%
3
11%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
4
15%
9
33%
46-60
6
22%
2
7%
61-75
8
30%
30%
6
22%
76-90
Пропущено
21
20
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
3
14%
4
20%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
7
33%
4
20%
76-90
Забито
14
23
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
6
43%
5
22%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
2
14%
5
22%
76-90
Пропущено
27
25
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
7%
5
20%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
7
26%
6
24%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
7
26%
7
28%
76-90
Забито
41
50
16 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
4
10%
5
10%
1-15
2
5%
5
10%
16-30
10
24%
11
22%
31-45
7
17%
12
24%
46-60
8
20%
6
12%
61-75
10
24%
11
22%
76-90
Пропущено
48
45
16 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 29
5
10%
9
20%
1-15
3
6%
5
11%
16-30
8
17%
8
18%
31-45
12
25%
6
13%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
14
29%
29%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Жил Висенте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2
Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1
Арока
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1
Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4
Результаты матчей
Жил Висенте
Арока
Точный счет
1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Жил Висенте
Арока
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
96
610
87
313
510
214
213
214
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
312
88
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
2110
922
1615
427
922
229
526
229
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|30
|26
|2
|2
|87 - 27
|80
|2.
|Заявка
|30
|23
|4
|3
|68 - 24
|73
|3.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|55 - 24
|62
|4.
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|63 - 41
|62
|5.
|Заявка
|30
|17
|6
|7
|45 - 32
|57
|6.
|Заявка
|31
|13
|6
|12
|53 - 42
|45
|7.
|Заявка
|30
|12
|7
|11
|30 - 34
|43
|8.
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|33 - 38
|36
|9.
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|30 - 43
|32
|10.
|Заявка
|31
|8
|8
|15
|39 - 50
|32
|11.
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|39 - 44
|31
|12.
|Заявка
|30
|5
|16
|9
|32 - 38
|31
|13.
|Заявка
|30
|8
|6
|16
|45 - 52
|30
|14.
|Заявка
|30
|7
|9
|14
|35 - 56
|30
|15.
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|32 - 46
|29
|16.
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|34 - 64
|28
|17.
|Заявка
|30
|5
|8
|17
|30 - 62
|23
|18.
|Заявка
|30
|4
|9
|17
|29 - 62
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|15
|0
|0
|51 - 11
|45
|2.
|Заявка
|15
|13
|2
|0
|40 - 6
|41
|3.
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|31 - 10
|33
|4.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 15
|32
|5.
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|29 - 16
|30
|6.
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|7.
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|24 - 17
|22
|8.
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|9.
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 18
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|26 - 22
|22
|11.
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 19
|21
|12.
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|20 - 18
|19
|13.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|21 - 24
|18
|14.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|18 - 27
|18
|15.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 27
|14
|16.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|21 - 33
|13
|17.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|7 - 16
|11
|18.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|11
|2
|2
|36 - 16
|35
|2.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 18
|32
|3.
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|34 - 25
|32
|4.
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|24 - 14
|29
|5.
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|17 - 17
|25
|6.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|28 - 19
|22
|7.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|23 - 27
|21
|8.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|13 - 17
|21
|9.
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|15 - 19
|15
|10.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|18 - 37
|14
|11.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|19 - 26
|12
|12.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|17 - 29
|12
|13.
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|14 - 31
|11
|14.
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|11 - 22
|11
|15.
|Заявка
|15
|3
|1
|11
|13 - 28
|10
|16.
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|9 - 29
|10
|17.
|Заявка
|15
|0
|9
|6
|10 - 20
|9
|18.
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|21 - 35
|8
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|24 (10)
|Брага
|Банза Симон
|21 (4)
|Арока
|Мухика Рафаэль
|20 (3)
|Фамаликан
|Кадис Хондер
|15
|Арока
|Гонсалес Кристо
|14 (9)
|Боавишта
|Перес Себастьян
|2 12
|Бенфика
|Отаменди Николас
|1 10
|Шавиш
|Ногейра
|3 6
|Каса Пия
|Нето Анжело
|11
|Фаренсе
|Фалькао Клаудио
|11
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жил Висенте 2:2 Арока
Исход игры
Жил Висенте
37.1% (43)
Ничья
38.8% (45)
Арока
24.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (38)
Меньше
66.67% (76)
Обе команды забьют
Да
69.3% (79)
Нет
30.7% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (41)
1:2 Арока
19% (22)
1:0 Жил Висенте
19% (22)
2:1 Жил Висенте
13.8% (16)
0:1 Арока
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:0 Жил Висенте
2.6% (3)
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