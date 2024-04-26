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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Жил Висенте
2:2
Конец матча
Арока
0'
34' Желтая карточка
Домингес Максим
35' Желтая карточка
Милованов Богдан
0:1
47' Гол
Гонсалес Кристо
63' Желтая карточка
Нету Мартим
0:2
82' Гол
Гонсалес Кристо
1:2
90' Гол
Шаброль Тиджани
2:2
90' Гол
Буату-Мананга Жонатан
90' Желтая карточка
Буату-Мананга Жонатан
90'+10

Ход матча

34'
Домингес Максим
 
35'
 
Милованов Богдан
47'
0:1
Гонсалес Кристо
(Джейсон)
60'
Шаброль Тиджани
Мурило Коста
 
60'
Нету Мартим
Домингес Максим
 
60'
Valdemiro Pinto Domingos Miro
Алипур Али
 
62'
 
Галович Нино
Роша Матиас
63'
Нету Мартим
 
75'
Фильо Жозе Карлос
Пинту Алекс
 
75'
Депу
Бута Леонарду
 
81'
 
Трецца Альфонсо
Джейсон
81'
 
Куасси Эбуэ
Сантуш Педру
82'
0:2
Гонсалес Кристо
90'
 
Витиньо Виктор
Монтеро Франcиско
90'
 
Бускетс Ориоль
Силла Морлей
90'
Шаброль Тиджани
(Фильо Жозе Карлос)
1:2
90'
Буату-Мананга Жонатан
(Фудзимото Канья)
2:2
90'
Буату-Мананга Жонатан
 
Прогнозы 116
Жил Висенте 37.1% (43)
X 38.8% (45)
Арока 24.1% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
42
Эндрю
67
Пинту
Алекс
13
Перейра
Габриэл
39
Буату-Мананга
Жонатан
23
Бута
Леонарду
24
Гбане
Мори
8
Домингес
Максим
77
Мурило
Коста
10
Фудзимото
Канья
70
Коррея
Фелиш
9
Алипур
Али
16
Тиаго
22
Милованов
Богдан
13
Роша
Матиас
4
Монтеро
Франcиско
26
Веверсон
89
Сантуш
Педру
5
Симау
Давид
10
Джейсон
23
Гонсалес
Кристо
2
Силла
Морлей
19
Мухика
Рафаэль
Жил Висенте
4-2-3-1
Арока
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Арока

4 матча

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

7.1%
28.6%
64.3%
1 победа 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
2 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
К
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПВЛ
0:3
ПВЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ГЛ
2:2
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.71
0.57

Среднее время на гол

126
157

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.86
2

Среднее время на гол

48
45

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.29

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
70

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Домингес Максим 6 (1) 0.19
Мурило Коста 4 (2) 0.13
Коррея Фелиш 4 0.13
Тиба Педру 3 (1) 0.1
Перейра Габриэл 3 0.1
Шаброль Тиджани 3 0.1
Депу 3 0.1
Фудзимото Канья 2 (1) 0.06
Роко Батурина 2 0.06
Алипур Али 2 (1) 0.06
Мигель Монтейру 1 0.03
Фильо Жозе Карлос 1 0.03
Буату-Мананга Жонатан 1 0.03
Рубен Мигель 1 0.03
Уилсон Роан 1 0.03
Гбане Мори 1 0.03
Лучано Томас 1 0.03
Нету Мартим 0 0
Бута Леонарду 0 0
Зе Карлос 0 0
Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мухика Рафаэль 20 0.65
Гонсалес Кристо 14 (2) 0.45
Джейсон 6 0.19
Силла Морлей 3 0.1
Эшгаю Тьягу 2 0.06
Букия Андре 1 0.03
Монтеро Франcиско 1 0.03
Веверсон 1 0.03
Сантуш Педру 1 0.03
Роша Матиас 1 0.03
Симау Давид 0 0
Галович Нино 0 0
Лаваль Юсуф 0 0
Куарежма 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Габриэл 8 0
Тиба Педру 7 0
Домингес Максим 7 0
Нету Мартим 7 0
Фильо Жозе Карлос 6 0
Гбане Мори 6 0
Шаброль Тиджани 4 1
Рубен Мигель 4 0
Коррея Фелиш 4 0
Бута Леонарду 3 0
Депу 1 1
Пинту Алекс 2 0
Мурило Коста 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Буату-Мананга Жонатан 1 0
Алипур Али 1 0
Кастильо Хесус 1 0
Лучано Томас 1 0
Боас Кико Вилас 1 0
Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Симау Давид 7 1
Силла Морлей 8 0
Монтеро Франcиско 8 0
Сантуш Педру 7 0
Трецца Альфонсо 6 0
Куасси Эбуэ 4 1
Мухика Рафаэль 4 1
Милованов Богдан 3 1
Джейсон 4 0
Де Арруабаррена Игнасио 4 0
Эшгаю Тьягу 4 0
Веверсон 4 0
Галович Нино 3 0
Гонсалес Кристо 3 0
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Бускетс Ориоль 2 0
Роша Матиас 0 1
Daniel Sousa 0 1
Морейра Педру 1 0
Бамбу Робсон 1 0
Куарежма 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Арока
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (6)
20% (3)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

13
8
Жил Висенте
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Арока
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

26
11

Упущенные победы

6
23
Жил Висенте
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
45% (14)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
39% (12)
19% (6)
Арока
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (10)
29% (9)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)

Сухие победы

9
8

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

29
16

Упущенные победы

19
31

Голы по времени матча

Забито

27
27
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 5
17 Не забивали 19
4
15%
3
11%
1-15
1
4%
1
4%
16-30
4
15%
6
22%
31-45
4
15%
9
33%
46-60
6
22%
2
7%
61-75
8
30%
30%
6
22%
76-90

Пропущено

21
20
6 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 15
3
14%
4
20%
1-15
1
5%
3
15%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
5
24%
0
0%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
7
33%
4
20%
76-90

Забито

14
23
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
0
0%
2
9%
1-15
1
7%
4
17%
16-30
6
43%
5
22%
31-45
3
21%
3
13%
46-60
2
14%
4
17%
61-75
2
14%
5
22%
76-90

Пропущено

27
25
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
7%
5
20%
1-15
2
7%
2
8%
16-30
6
22%
3
12%
31-45
7
26%
6
24%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
7
26%
7
28%
76-90

Забито

41
50
16 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 29
13 Забивали первыми 10
8 Не забивали 10
4
10%
5
10%
1-15
2
5%
5
10%
16-30
10
24%
11
22%
31-45
7
17%
12
24%
46-60
8
20%
6
12%
61-75
10
24%
11
22%
76-90

Пропущено

48
45
16 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 21
23 Не пропускали 29
5
10%
9
20%
1-15
3
6%
5
11%
16-30
8
17%
8
18%
31-45
12
25%
6
13%
46-60
6
13%
6
13%
61-75
14
29%
29%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2
Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - Порту 1:1 Эшторил - Жил Висенте 1:3 Жил Висенте - Визела 0:1 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 3:1 Бенфика - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе - Жил Висенте 0:2 Жил Висенте - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Амаранти 3:1 Фаренсе - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Боавишта 1:0 Арока - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Морейренсе 1:1
Арока
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Риу Аве - Арока 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Брага - Арока 0:3 Арока - Фаренсе 2:1
Морейренсе - Арока 1:0 Арока - Спортинг Л 0:3 Шавиш - Арока 1:5 Арока - Фамаликан 3:2 Каса Пия - Арока 1:0 Арока - Порту 3:2 Портимоненсе - Арока 1:2 Арока - Визела 5:0 Эшторил - Арока 1:2 Витория Гимарайнш - Арока 2:1 Визела - Арока 1:0 Арока - Бенфика 0:3 Эштрела - Арока 1:4 Арока - Жил Висенте 3:0 Арока - Риу Аве 2:2 Боавишта - Арока 0:4

Результаты матчей

Жил Висенте
Арока

Точный счет

1:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
5
2 раза 13%
3
1 раз 6%
0
6 раз 40%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

3:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:3
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 42%
0
9 раз 29%
2
5 раз 16%
3
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
10 раз 32%
2
7 раз 23%
1
5 раз 16%
3
4 раза 13%
4
3 раза 10%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Арока

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
9
6
6
10
1.5
8
7
3
13
2.5
5
10
2
14
3.5
2
13
2
14
4.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
3
12
1.5
8
8
1
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
21
10
9
22
1.5
16
15
4
27
2.5
9
22
2
29
3.5
5
26
2
29
4.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 30 26 2 2 87 - 27 80
2.
Бенфика
 Заявка 30 23 4 3 68 - 24 73
3.
Порту
 Заявка 30 19 5 6 55 - 24 62
4.
Брага
 Заявка 30 19 5 6 63 - 41 62
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 30 17 6 7 45 - 32 57
6.
Арока
 Заявка 31 13 6 12 53 - 42 45
7.
Морейренсе
 Заявка 30 12 7 11 30 - 34 43
8.
Фамаликан
 Заявка 30 8 12 10 33 - 38 36
9.
Каса Пия
 Заявка 30 8 8 14 30 - 43 32
10.
Жил Висенте
 Заявка 31 8 8 15 39 - 50 32
11.
Фаренсе
 Заявка 30 8 7 15 39 - 44 31
12.
Риу Аве
 Заявка 30 5 16 9 32 - 38 31
13.
Эшторил
 Заявка 30 8 6 16 45 - 52 30
14.
Боавишта
 Заявка 30 7 9 14 35 - 56 30
15.
Эштрела
 Заявка 30 6 11 13 32 - 46 29
16.
Портимоненсе
 Заявка 30 7 7 16 34 - 64 28
17.
Шавиш
 Заявка 30 5 8 17 30 - 62 23
18.
Визела
 Заявка 30 4 9 17 29 - 62 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 15 0 0 51 - 11 45
2.
Бенфика
 Заявка 15 13 2 0 40 - 6 41
3.
Порту
 Заявка 15 10 3 2 31 - 10 33
4.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 10 2 3 28 - 15 32
5.
Брага
 Заявка 15 9 3 3 29 - 16 30
6.
Арока
 Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
7.
Эшторил
 Заявка 15 7 1 7 24 - 17 22
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
9.
Риу Аве
 Заявка 15 5 7 3 22 - 18 22
10.
Жил Висенте
 Заявка 16 5 7 4 26 - 22 22
11.
Фамаликан
 Заявка 15 5 6 4 18 - 19 21
12.
Фаренсе
 Заявка 15 5 4 6 20 - 18 19
13.
Эштрела
 Заявка 15 5 3 7 21 - 24 18
14.
Боавишта
 Заявка 15 4 6 5 18 - 27 18
15.
Портимоненсе
 Заявка 15 3 5 7 16 - 27 14
16.
Шавиш
 Заявка 15 3 4 8 21 - 33 13
17.
Каса Пия
 Заявка 15 2 5 8 7 - 16 11
18.
Визела
 Заявка 15 2 4 9 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 15 11 2 2 36 - 16 35
2.
Бенфика
 Заявка 15 10 2 3 28 - 18 32
3.
Брага
 Заявка 15 10 2 3 34 - 25 32
4.
Порту
 Заявка 15 9 2 4 24 - 14 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 15 7 4 4 17 - 17 25
6.
Арока
 Заявка 16 6 4 6 28 - 19 22
7.
Каса Пия
 Заявка 15 6 3 6 23 - 27 21
8.
Морейренсе
 Заявка 15 6 3 6 13 - 17 21
9.
Фамаликан
 Заявка 15 3 6 6 15 - 19 15
10.
Портимоненсе
 Заявка 15 4 2 9 18 - 37 14
11.
Фаренсе
 Заявка 15 3 3 9 19 - 26 12
12.
Боавишта
 Заявка 15 3 3 9 17 - 29 12
13.
Визела
 Заявка 15 2 5 8 14 - 31 11
14.
Эштрела
 Заявка 15 1 8 6 11 - 22 11
15.
Жил Висенте
 Заявка 15 3 1 11 13 - 28 10
16.
Шавиш
 Заявка 15 2 4 9 9 - 29 10
17.
Риу Аве
 Заявка 15 0 9 6 10 - 20 9
18.
Эшторил
 Заявка 15 1 5 9 21 - 35 8
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 24 (10)
Брага Банза Симон 21 (4)
Арока Мухика Рафаэль 20 (3)
Фамаликан Кадис Хондер 15
Арока Гонсалес Кристо 14 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Боавишта Перес Себастьян 2 12
Бенфика Отаменди Николас 1 10
Шавиш Ногейра 3 6
Каса Пия Нето Анжело 11
Фаренсе Фалькао Клаудио 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Милованов Богдан получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Домингес Максим получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Жил Висенте 37.1% (43)
    X 38.8% (45)
    Арока 24.1% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 2:2 Арока

    Исход игры
    Жил Висенте
    37.1% (43)
    Ничья
    38.8% (45)
    Арока
    24.1% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (38)
    Меньше
    66.67% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    69.3% (79)
    Нет
    30.7% (35)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (41)
    1:2 Арока
    19% (22)
    1:0 Жил Висенте
    19% (22)
    2:1 Жил Висенте
    13.8% (16)
    0:1 Арока
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Жил Висенте
    2.6% (3)
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    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




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