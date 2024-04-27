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  3. Австралия
  4. A-Лига 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
1:3
Конец матча
Централ Кост Маринерс
0'
0:1
21' Гол
Куол Алоу
32' Желтая карточка
Теохарус Кристиан
43' Желтая карточка
Ингем Дэйн
1:1
47' Гол
Стамателопулос Апостолос
50' Желтая карточка
Грозос Костандинос
72' Желтая карточка
Phillip Cancar
1:2
82' Гол
Harrison Steele
1:3
87' Гол
Эдмондсон Райан
89' Желтая карточка
Вилмеринг Дэниэл
90'+6
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
25
Дженкинсон
Карл
22
Phillip
Cancar
23
Вилмеринг
Дэниэл
17
Грозос
Костандинос
19
Callum
Timmins
10
Пископо
Рено
37
Lachlan
Bayliss
13
Clayton
Taylor
8
Стамателопулос
Апостолос
20
Вукович
Дэнни
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
3
Кальтак
Брайан
18
Фаррелл
Джекоб
2
Брито
Микаель
6
Балар
Максимильен
26
Трапп
Брэд
7
Теохарус
Кристиан
9
Куол
Алоу
4
Нисбет
Джошуа
Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс

25 матчей

72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
56%
13 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 20 побед

52 матча

34.6%
23.1%
42.3%
18 побед 12 ничьих 22 победы

Первый тайм

25%
44.2%
30.8%
13 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

25%
36.5%
38.5%
13 побед 19 ничьих 20 побед

История матчей

0:1
3:1
1:3
3:0
1:2
2:0
2:4
1:2
0:2
0:1
1:0
0:0
4:3
1:1
2:3
1:0
1:2
2:8
2:0
1:5
2:0
1:1
1:1
2:4
0:1
1:1
0:0
1:0
3:1
3:0
2:2
0:0
0:2
2:1
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
1:0
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
1:1
ХАЛ
1:2
ХАЛ
1:0
ТМС
0:1
ХАЛ
0:1
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
0:0

Голы

Всего голов

29
33

Голов в среднем за матч

1.21
1.18

Среднее время на гол

74
76

Всего голов

39
32

Голов в среднем за матч

1.39
1.33

Среднее время на гол

64
67

Всего голов

68
65

Голов в среднем за матч

1.31
1.25

Тотал матчей

2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 71%
Меньше 29%
15
22
Больше 42%
Меньше 58%
30
10
Больше 19%
Меньше 81%
42
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
5
Больше 10%
Меньше 90%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

68
72

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стамателопулос Апостолос 17 (4) 0.63
Clayton Taylor 7 0.26
Бухагьяр Трент 5 0.19
Маурагис Лукас 2 0.07
Archie Goodwin 2 0.07
Грозос Костандинос 1 0.04
Phillip Cancar 1 0.04
Пископо Рено 1 0.04
Mark Natta 1 0.04
Justin Vidic 1 0.04
Ингем Дэйн 0 0
Вилмеринг Дэниэл 0 0
Daniel Stynes 0 0
Thomas Aquilina 0 0
Дженкинсон Карл 0 0
Бертомье Жезон 0 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Анхель 13 (2) 0.5
Marco Tulio1 5 (2) 0.19
Куол Алоу 5 0.19
Луаль Джинг 3 (1) 0.12
Теохарус Кристиан 3 0.12
Нисбет Джошуа 2 0.08
Брито Микаель 2 (1) 0.08
Балар Максимильен 2 0.08
Кальтак Брайан 2 0.08
Эдмондсон Райан 2 0.08
Роу Сторм 1 0.04
Фаррелл Джекоб 1 0.04
Даниель Холл 1 0.04
Уилсон Уильям 1 0.04
Harrison Steele 1 0.04
Miguel Di Pizio 1 0.04
Барселлос Рональд 1 0.04
Смит Ноа 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стамателопулос Апостолос 5 1
Phillip Cancar 5 0
Ингем Дэйн 4 0
Грозос Костандинос 4 0
Маурагис Лукас 4 0
Callum Timmins 3 0
Дженкинсон Карл 2 0
О'Нилл Брэндон 2 0
Бухагьяр Трент 2 0
Daniel Stynes 2 0
Thomas Aquilina 2 0
Nathan Grimaldi 2 0
Пископо Рено 1 0
Mark Natta 1 0
Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаррелл Джекоб 6 1
Теохарус Кристиан 7 0
Куол Алоу 5 0
Роу Сторм 3 1
Торрес Анхель 3 1
Даниель Холл 4 0
Кальтак Брайан 4 0
Вукович Дэнни 3 0
Брито Микаель 3 0
Балар Максимильен 3 0
Барселлос Рональд 1 1
Mark Jackson I 2 0
Marco Tulio1 2 0
Уилсон Уильям 2 0
Harrison Steele 0 1
Нисбет Джошуа 1 0
Смит Ноа 1 0
Трапп Брэд 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Централ Кост Маринерс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

8
3
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Централ Кост Маринерс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

20
6

Упущенные победы

14
23
Ньюкасл Джетс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Централ Кост Маринерс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

22
7

Упущенные победы

22
26

Голы по времени матча

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
6%
1
6%
1-15
6
38%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
4
24%
76-90

Пропущено

17
11
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 5
3
18%
1
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Забито

21
27
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
5
24%
1
4%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
3
14%
10
37%
76-90

Пропущено

28
15
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
11%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
6
21%
3
20%
31-45
3
11%
4
27%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
8
29%
4
27%
76-90

Забито

37
44
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
6
16%
2
5%
1-15
7
19%
7
16%
16-30
4
11%
9
20%
31-45
8
22%
9
20%
46-60
5
14%
3
7%
61-75
7
19%
14
32%
76-90

Пропущено

45
26
16 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 15
6
13%
3
12%
1-15
3
7%
2
8%
16-30
7
16%
4
15%
31-45
6
13%
6
23%
46-60
11
24%
3
12%
61-75
12
27%
8
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс

Точный счет

2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:2
5 раз 19%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
1.5
8
5
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
4
7
7
1.5
5
7
3
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
4
13
13
1.5
13
12
5
21
2.5
7
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 27 15 8 4 42 - 26 53
2.
Централ Кост Маринерс
 26 16 4 6 47 - 27 52
3.
Мельбурн Виктори
 26 10 12 4 40 - 29 42
4.
Макартур
 27 11 8 8 45 - 48 41
5.
ФК Сидней
 26 11 5 10 45 - 40 38
6.
Мельбурн Сити
 26 10 6 10 49 - 38 36
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 26 10 4 12 40 - 45 34
8.
Аделаида Юнайтед
 26 9 5 12 52 - 51 32
9.
Брисбен Роар
 27 8 6 13 42 - 55 30
10.
Ньюкасл Джетс
 27 6 10 11 39 - 47 28
11.
Вестерн Юнайтед
 26 7 5 14 36 - 54 26
12.
Перт Глори
 26 5 7 14 45 - 62 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Веллингтон Феникс
 13 10 2 1 23 - 10 32
2.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 26 - 16 26
3.
ФК Сидней
 12 7 2 3 22 - 14 23
4.
Мельбурн Сити
 13 6 5 2 34 - 10 23
5.
Мельбурн Виктори
 12 6 4 2 19 - 11 22
6.
Макартур
 14 5 5 4 22 - 25 20
7.
Аделаида Юнайтед
 14 5 3 6 30 - 28 18
8.
Брисбен Роар
 14 5 3 6 27 - 27 18
9.
Перт Глори
 14 4 4 6 29 - 30 16
10.
Вестерн Юнайтед
 13 4 3 6 18 - 20 15
11.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 4 2 7 22 - 22 14
12.
Ньюкасл Джетс
 13 3 5 5 18 - 19 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 13 8 2 3 21 - 11 26
2.
Макартур
 13 6 3 4 23 - 23 21
3.
Веллингтон Феникс
 14 5 6 3 19 - 16 21
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 13 6 2 5 18 - 23 20
5.
Мельбурн Виктори
 14 4 8 2 21 - 18 20
6.
ФК Сидней
 14 4 3 7 23 - 26 15
7.
Аделаида Юнайтед
 12 4 2 6 22 - 23 14
8.
Ньюкасл Джетс
 14 3 5 6 21 - 28 14
9.
Мельбурн Сити
 13 4 1 8 15 - 28 13
10.
Брисбен Роар
 13 3 3 7 15 - 28 12
11.
Вестерн Юнайтед
 13 3 2 8 18 - 34 11
12.
Перт Глори
 12 1 3 8 16 - 32 6
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Перт Глори Таггарт Адам 19 (3)
Мельбурн Виктори Форнароли Бруно 18 (2)
Ньюкасл Джетс Стамателопулос Апостолос 17 (2)
Аделаида Юнайтед Ибусуки Хироси 15 (3)
Веллингтон Феникс Барбарусес Костас 13 (4)
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Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 2 8
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 11
Аделаида Юнайтед Nestor Irankunda 1 8
Веллингтон Феникс Руфер Алекс 1 7
Перт Глори Сусняр Александар 1 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Ингем Дэйн получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Теохарус Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Даниель Холл сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Куол Алоу бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ньюкасл Джетс 1:3 Централ Кост Маринерс онлайн

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