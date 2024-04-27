Тур: 26. Стадион: McDonald Jones Stadium.
1:3
Конец матча
0'
0:1
21' ГолКуол Алоу
32' Желтая карточкаТеохарус Кристиан
43' Желтая карточкаИнгем Дэйн
1:1
47' ГолСтамателопулос Апостолос
50' Желтая карточкаГрозос Костандинос
72' Желтая карточкаPhillip Cancar
1:2
82' ГолHarrison Steele
1:3
87' ГолЭдмондсон Райан
89' Желтая карточкаВилмеринг Дэниэл
90'+6
Ход матча
21'
0:1
43'
47'
72'
82'
87'
1:3
89'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
10
Пископо
Рено
15
Роу
Сторм
23
Даниель
Холл
26
Трапп
Брэд
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пископо РеноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Mark Natta
-
29 Justin Vidic
-
-
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
23 Даниель ХоллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Трапп БрэдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Луаль ДжингНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джексон Марк
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс
25 матчей
72%
28%
18 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
56%
13 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
52%
40%
8%
13 побед 10 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 20 побед
52 матча
34.6%
23.1%
42.3%
18 побед 12 ничьих 22 победы
Первый тайм
25%
44.2%
30.8%
13 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
25%
36.5%
38.5%
13 побед 19 ничьих 20 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
33
Голов в среднем за матч
1.21
1.18
Среднее время на гол
74
76
Всего голов
39
32
Голов в среднем за матч
1.39
1.33
Среднее время на гол
64
67
Всего голов
68
65
Голов в среднем за матч
1.31
1.25
Тотал матчей
2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
37
Больше 71%
Меньше 29%
15
22
Больше 42%
Меньше 58%
30
10
Больше 19%
Меньше 81%
42
6
Больше 12%
Меньше 88%
46
5
Больше 10%
Меньше 90%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
68
72
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стамателопулос Апостолос
|17 (4)
|0.63
|Clayton Taylor
|7
|0.26
|Бухагьяр Трент
|5
|0.19
|Маурагис Лукас
|2
|0.07
|Archie Goodwin
|2
|0.07
|Грозос Костандинос
|1
|0.04
|Phillip Cancar
|1
|0.04
|Пископо Рено
|1
|0.04
|Mark Natta
|1
|0.04
|Justin Vidic
|1
|0.04
|Ингем Дэйн
|0
|0
|Вилмеринг Дэниэл
|0
|0
|Daniel Stynes
|0
|0
|Thomas Aquilina
|0
|0
|Дженкинсон Карл
|0
|0
|Бертомье Жезон
|0
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Анхель
|13 (2)
|0.5
|Marco Tulio1
|5 (2)
|0.19
|Куол Алоу
|5
|0.19
|Луаль Джинг
|3 (1)
|0.12
|Теохарус Кристиан
|3
|0.12
|Нисбет Джошуа
|2
|0.08
|Брито Микаель
|2 (1)
|0.08
|Балар Максимильен
|2
|0.08
|Кальтак Брайан
|2
|0.08
|Эдмондсон Райан
|2
|0.08
|Роу Сторм
|1
|0.04
|Фаррелл Джекоб
|1
|0.04
|Даниель Холл
|1
|0.04
|Уилсон Уильям
|1
|0.04
|Harrison Steele
|1
|0.04
|Miguel Di Pizio
|1
|0.04
|Барселлос Рональд
|1
|0.04
|Смит Ноа
|0
|0
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стамателопулос Апостолос
|5
|1
|Phillip Cancar
|5
|0
|Ингем Дэйн
|4
|0
|Грозос Костандинос
|4
|0
|Маурагис Лукас
|4
|0
|Callum Timmins
|3
|0
|Дженкинсон Карл
|2
|0
|О'Нилл Брэндон
|2
|0
|Бухагьяр Трент
|2
|0
|Daniel Stynes
|2
|0
|Thomas Aquilina
|2
|0
|Nathan Grimaldi
|2
|0
|Пископо Рено
|1
|0
|Mark Natta
|1
|0
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаррелл Джекоб
|6
|1
|Теохарус Кристиан
|7
|0
|Куол Алоу
|5
|0
|Роу Сторм
|3
|1
|Торрес Анхель
|3
|1
|Даниель Холл
|4
|0
|Кальтак Брайан
|4
|0
|Вукович Дэнни
|3
|0
|Брито Микаель
|3
|0
|Балар Максимильен
|3
|0
|Барселлос Рональд
|1
|1
|Mark Jackson I
|2
|0
|Marco Tulio1
|2
|0
|Уилсон Уильям
|2
|0
|Harrison Steele
|0
|1
|Нисбет Джошуа
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
|Трапп Брэд
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Централ Кост Маринерс
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
23% (3)
69% (9)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
8
3
Ньюкасл Джетс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Централ Кост Маринерс
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
6
Упущенные победы
14
23
Ньюкасл Джетс
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Централ Кост Маринерс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
20% (5)
48% (12)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
22
7
Упущенные победы
22
26
Голы по времени матча
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
6%
1
6%
1-15
6
38%
3
18%
16-30
1
6%
3
18%
31-45
3
19%
5
29%
29%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
4
25%
4
24%
76-90
Пропущено
17
11
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 5
3
18%
1
9%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
3
18%
2
18%
46-60
5
29%
29%
3
27%
61-75
4
24%
4
36%
76-90
Забито
21
27
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
5
24%
1
4%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
3
14%
6
22%
31-45
5
24%
4
15%
46-60
4
19%
2
7%
61-75
3
14%
10
37%
76-90
Пропущено
28
15
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
11%
2
13%
1-15
2
7%
2
13%
16-30
6
21%
3
20%
31-45
3
11%
4
27%
46-60
6
21%
0
0%
61-75
8
29%
4
27%
76-90
Забито
37
44
17 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
6
16%
2
5%
1-15
7
19%
7
16%
16-30
4
11%
9
20%
31-45
8
22%
9
20%
46-60
5
14%
3
7%
61-75
7
19%
14
32%
76-90
Пропущено
45
26
16 В 1-м тайме 9
29 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 15
6
13%
3
12%
1-15
3
7%
2
8%
16-30
7
16%
4
15%
31-45
6
13%
6
23%
46-60
11
24%
3
12%
61-75
12
27%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0
Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 2:0 Аделаида Юнайтед - Ньюкасл Джетс 3:1 Ньюкасл Джетс - Перт Глори 2:2 Веллингтон Феникс - Ньюкасл Джетс 0:3
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1
Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Макартур - Централ Кост Маринерс 2:3 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Централ Кост Маринерс - Пном Пень 4:0 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Веллингтон Феникс - Централ Кост Маринерс 0:0 Аделаида Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:4 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 1:1
Результаты матчей
Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс
Точный счет
2:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 25%
0:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:2
5 раз 19%
3:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:1
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
0
6 раз 23%
3
5 раз 19%
1
8 раз 32%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл Джетс
Централ Кост Маринерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
85
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
84
77
57
311
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
214
1313
1312
521
718
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Перт Глори
|Таггарт Адам
|19 (3)
|Мельбурн Виктори
|Форнароли Бруно
|18 (2)
|Ньюкасл Джетс
|Стамателопулос Апостолос
|17 (2)
|Аделаида Юнайтед
|Ибусуки Хироси
|15 (3)
|Веллингтон Феникс
|Барбарусес Костас
|13 (4)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|2 8
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|11
|Аделаида Юнайтед
|Nestor Irankunda
|1 8
|Веллингтон Феникс
|Руфер Алекс
|1 7
|Перт Глори
|Сусняр Александар
|1 7